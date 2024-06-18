ВС РФ срезали клин севернее Уманского, получив возможность продвижения в двух направлениях

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ВС РФ срезали клин севернее Уманского, получив возможность продвижения в двух направлениях

Российские войска продолжают наращивать площадь контроля территорий к западу от Авдеевки. Сегодня Вооружённые силы России закрепили успех в районе населённого пункта Уманское, взяв под контроль около 2 кв. км территорий к северу от села.

Предварительно на этом участке фронта подразделения противника, с потерями отступившие из Уманского, были взяты в оперативные клещи. Кстати говоря, такая ситуация для подразделений ВСУ повторяется сразу на нескольких участках фронта, включая село Яснобродовка на восточном берегу Карловского водохранилища.



В итоге клин, в котором находились войска противника, наши войска успешно срезали.

Противник подтверждает потерю территорий севернее Уманского и продвижение российской армии за так называемую балку Бабка. Противник пытался оборудовать позиции прямо в этой балке, однако многие военнослужащие ВСУ под ударами наших артиллерии и авиации на этих позициях и остались…



Выход за балку Бабка позволяет нашим войскам двигаться в любом из двух направлений – на запад, в сторону Скучного, что на реке Волчья, или на север – для освобождения села Новосёловка 1-я.
4 комментария
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  1. stels_07 Звание
    stels_07
    +1
    Сегодня, 17:35
    кроме Мариуполя,хоть одно окружение населенного пункта было?
    1. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      +5
      Сегодня, 17:40
      Полуохваты были. Тут парни говорили, что если раньше, было проще стремительным рывком по полям, то сейчас, ФПВшки всё перевернули с ног на голову. И стало наоборот, проще двигаться через застройку. Тут хоть какое-то продвижение, но крайне медленное. Поэтому, собсна, война опять зашла в тупик и превратилась в позиционную, всё как сто лет тому.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 18:03
        Появляются новые вооружения, меняется течение/условия боя...
        Бойци подстраиваться, меняется тактика... так всегда было, есть и будет.
        Найдётся эффективная защита от дронов, будут действовать по другому.
        1. Sevastiec Звание
          Sevastiec
          0
          Сегодня, 18:34
          Однозначно. Как было и в прошлый раз, кризис военной науки, будет преодолён. Но неизвестно только, сколько на это уйдёт времени.
          В прошлый раз, потребовалось +/-20 лет. Сейчас, с одной стороны, всё скоротечнее, с другой, техника в наше время, совершенствуется на порядки медленнее.
          Если в первой половине 20-го века, бывало, на смену поколений, в танках, или авиации, уходил год-два (даже в серию не успевали запустить, уже устаревало), то сейчас, чтобы внедрить минимальное улучшение, проходят десятки лет. Ничего принципиально нового не появляется.
          Посмотрим...