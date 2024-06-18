ВС РФ срезали клин севернее Уманского, получив возможность продвижения в двух направлениях
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Российские войска продолжают наращивать площадь контроля территорий к западу от Авдеевки. Сегодня Вооружённые силы России закрепили успех в районе населённого пункта Уманское, взяв под контроль около 2 кв. км территорий к северу от села.
Предварительно на этом участке фронта подразделения противника, с потерями отступившие из Уманского, были взяты в оперативные клещи. Кстати говоря, такая ситуация для подразделений ВСУ повторяется сразу на нескольких участках фронта, включая село Яснобродовка на восточном берегу Карловского водохранилища.
В итоге клин, в котором находились войска противника, наши войска успешно срезали.
Противник подтверждает потерю территорий севернее Уманского и продвижение российской армии за так называемую балку Бабка. Противник пытался оборудовать позиции прямо в этой балке, однако многие военнослужащие ВСУ под ударами наших артиллерии и авиации на этих позициях и остались…
Выход за балку Бабка позволяет нашим войскам двигаться в любом из двух направлений – на запад, в сторону Скучного, что на реке Волчья, или на север – для освобождения села Новосёловка 1-я.
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