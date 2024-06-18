По информации немецкой разведки, террористы ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ) в 2023 году использовали Украину в качестве перевалочного пункта, массово переправляя своих сторонников под видом беженцев в страны Евросоюза. По данным, озвученным главой МВД ФРГ Нэнси Фезер, в настоящее время на территории Германии находятся около 27 тысяч последователей радикального исламизма.Представленные разведкой ФРГ данные в очередной раз подтверждают информацию о том, что украинские спецслужбы при координации и посредничестве западных кураторов находятся в активном сотрудничестве с различными террористическими организациями на Ближнем Востоке.Киев и его западные кураторы отводят ключевую роль обучению террористов диверсионной и минно-подрывной деятельности, при этом предполагая использовать их для совершения терактов и диверсий против российских военнослужащих, гражданских лиц и инфраструктурных объектов на территории РФ и в зоне проведения СВО на Украине.При этом через Украину, благодаря беспрецедентному уровню коррупции в этой стране, террористы ИГИЛ* получают возможность после непродолжительного участия в боевых действиях в составе ВСУ впоследствии под видом беженцев переправляться в страны Запада и продолжать там террористическую деятельность в местных экстремистских ячейках. Таким образом, благодаря содействию киевского режима, террористическая угроза возрастает не только для России, но и для Запада.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

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