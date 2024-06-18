Разведка ФРГ: террористы ИГИЛ в 2023 году использовали Украину в качестве перевалочного пункта

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Разведка ФРГ: террористы ИГИЛ в 2023 году использовали Украину в качестве перевалочного пункта

По информации немецкой разведки, террористы ИГИЛ* (*террористическая организация, запрещенная в РФ) в 2023 году использовали Украину в качестве перевалочного пункта, массово переправляя своих сторонников под видом беженцев в страны Евросоюза. По данным, озвученным главой МВД ФРГ Нэнси Фезер, в настоящее время на территории Германии находятся около 27 тысяч последователей радикального исламизма.

Представленные разведкой ФРГ данные в очередной раз подтверждают информацию о том, что украинские спецслужбы при координации и посредничестве западных кураторов находятся в активном сотрудничестве с различными террористическими организациями на Ближнем Востоке.



Киев и его западные кураторы отводят ключевую роль обучению террористов диверсионной и минно-подрывной деятельности, при этом предполагая использовать их для совершения терактов и диверсий против российских военнослужащих, гражданских лиц и инфраструктурных объектов на территории РФ и в зоне проведения СВО на Украине.

При этом через Украину, благодаря беспрецедентному уровню коррупции в этой стране, террористы ИГИЛ* получают возможность после непродолжительного участия в боевых действиях в составе ВСУ впоследствии под видом беженцев переправляться в страны Запада и продолжать там террористическую деятельность в местных экстремистских ячейках. Таким образом, благодаря содействию киевского режима, террористическая угроза возрастает не только для России, но и для Запада.
8 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:51
    Так, чёрная дыра, украинский чёрный квадрат...
    Тарасики, пережив такое, чего им боятся Руанды? Бегите, тарасики, бегите!
    1. даэтоя Звание
      даэтоя
      0
      Сегодня, 17:56
      сегодня новость в Новосибирске целая фабрика по легализации мигрантов.а нам тоже бежать?в Руанду?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 18:06
        Да ладно, мало ли у нас мест, где все чинно, спокойно, как всегда в общем.
        А в городах, больших, всегда было столпотворение и все прочие сопутствующие радости.
    2. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 18:03
      Сначала европейцы разрушили и разграбили страны Африки и Азии, создали подконтрольные им отряды смерти и смертников из числа местных лиц, а потом с ужасом обнаружили этих "борцов за справедливость" в своих райских кущах.
      Ну надо же, какая несправедливость для европейцев. crying
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 18:11
        Цитата: кредо
        в своих райских кущах.

        Какие там кущи.... Окстись.... lol кучи... авгиевы конюшни laughing
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 18:19
        Так кто им доктор?
        Сами, все сами... даже смеяться над такими грех, ущербные fool
    3. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 18:31
      Вот уже и германская разведка начинает называть Украину террористическим государством. yes
      Просто удивительно. Как же так? what
  2. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 18:14
    использовали Украину в качестве перевалочного пункта, массово переправляя своих сторонников под видом беженцев в страны Евросоюза

    и как они это делали? Непонятно