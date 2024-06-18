Украинские медиа сообщают о возможной отставке с поста главкома ВСУ Александра Сырского

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Украинские медиа сообщают о возможной отставке с поста главкома ВСУ Александра Сырского

Над Сырским сгущаются тучи, на Украине начали обсуждать возможное снятие генерала с должности главкома ВСУ. Назначенный лично Зеленским Сырский не смог сдержать ни одного своего обещания.

Политические круги Киева активно обсуждают возможную отставку Сырского. Хотя никаких официальных сообщений на эту тему не было, ходят слухи, что Зеленский якобы дал добро на замену своего протеже, а также других генералов из командования ВСУ. Масла в огонь подливает нардеп Марьяна Безуглая, активно критикующая Сырского. Кто-то в Киеве провел параллель с экс-главкомом Залужным, отставка которого последовала после критики со стороны Безуглой.



Причиной потенциальной отставки Сырского называют провалы ВСУ на фронте и неспособность генерала исправить ситуацию, несмотря на все имеющиеся полномочия. Ранее генерал получил карт-бланш от Зеленского и Ермака на действия, но исправить ситуацию не только не сумел, она стала еще хуже. Возможно, что с этим связаны постоянные поездки главкома на передовую и подготовка контрнаступления на Харьковском направлении. В случае удачной операции он укрепит свои позиции.

Между тем на Украине уже назвали вероятных «сменщиков» Сырского. По данным ТГ-канала «Страна.ua», речь идет о бывшем заме Залужного Евгении Мойсюке, занимающем сейчас должность специального уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны, главе ГУР МО Украины Кирилле Буданове*, внесенном в России в список экстремистов и террористов, а также руководителе Госпогранслужбы Сергее Дейнеко. Самые большие шансы у Буданова*, его ранее уже рассматривали в качестве сменщика Залужного.
18 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +6
    Сегодня, 17:41
    Просроченный лично будет фсем рулить , как Гитлер перед тем как крякнул.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +5
      Сегодня, 17:49
      Цитата: Ирек
      как Гитлер перед тем как крякнул

      Гитлер не брал на себя обязанности генерала. Он просто ставил своим генералам невыполнимые задачи и менял их, когда те терпели фиаско
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 18:34
        Гитлер не брал на себя обязанности генерала
        Гитлер взял на себя командование сухопутными войсками в 1941 году после снятия Браухича и оставался в этом качестве до самого поражения Германии
  2. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 17:43
    Масла в огонь подливает нардеп Марьяна Безуглая, активно критикующая Сырского.

    А может она метит на место главкома? Ставьте её, что уж разбазариваться такими "ценными кадрами".
    1. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +1
      Сегодня, 18:04
      Вот если каминг-аут забацает , то можно будет подумать!
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 18:06
        Вот если каминг-аут забацает , то можно будет подумать!

        Не знаю что это такое "каминг-аут", но вряд ли это что-то приличное. no
    2. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 18:14
      Именно безуглая лоббирует замену сырского на мойсюка. Она же начала пиарить драпатого (замначальника генштаба, в настоящее время отвечает за Харьковское направление). В общем, сейчас на усраине кадровую политику определяет старший лейтенант медслужбы (это воинское звание безуглой).
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +3
    Сегодня, 17:51
    Спалили таки "нашего агента сырка" crying
    А если серьезно то этого стоило ожидать с момента назначения. Весь его полководческий талант - не жалеть людей в угоду президентских капризов, но оказалось что люди тоже могут заканчиваться.
    Хреново будет если найдут кого то умнее и хитрее... what
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +1
      Сегодня, 18:02
      Цитата: Лешак
      Хреново будет если найдут кого то умнее и хитрее...

      А вот это вряд ли:)))))
      Сейчас единственная разумная стратегия за Украину - воевать от обороны, держаться крепко, но при этом без сомнений сдавать населенные пункты и отступать, если в этом возникает военная необходимость. В таком ключе Украина при поддержке Запада могла бы воевать еще долгие годы.
      Но будь у них там хоть сам Суворов в генералах, так воевать ему Зеленский не даст и будет продолжать требовать невозможного.
      Соответственно, единственный способ хитрому и умному генералу настоять на своем - это военный путч со смещением Зеленского. Но вряд ли на такое кто-то решится, потому что совершенно неясно, как на это отреагируют за океаном. Ведь если после путча Украину разжалуют из демократии в тоталитарные диктатуры и перекроют краник финансирования бюджета и военной помощи - тогда никакой полководческий талант Украину уже не спасет
      1. LiSiCyn Звание
        LiSiCyn
        0
        Сегодня, 18:27
        Андрей, hi!
        Что бы организовать путч, нужны единомышленники. А вот с этим, там проблемы. Да ещё в условиях тотального контроля. Они же, как пауки в банке. С одной ротой Банковскую не взять. request
  4. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +2
    Сегодня, 17:52
    Байдена младшего выбрать нужно, с него все взятки гладки, будет непотопляемый главком. Может тогда Гарант будет стирать Банковую с лица земли.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 17:55
    Языком поменьше трепать надо, а так... да никто б на его месте ничего другого сделать не смог.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 18:06
      Цитата: rocket757
      да никто б на его месте ничего другого сделать не смог.

      Вот поэтому порулил и будя. laughing
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 18:22
        Нам то уже пофиг, там руководящие, рулящия, сидят если и в штабах, то в других, далеки... а местные, пешки, не проходные, к тому же.
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 18:00
    Это хорошо. Тут я инициативу зели-наркомана поддерживаю yes
  7. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 18:24
    Сырскому пока он при власти и имеет какой-никакой админресурс, время задуматься о заговоре генералов с целью смещения просроченного. Это будет самое достойное, что он может сделать.
  8. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    0
    Сегодня, 18:29
    Сырский зачистил всех сторонников Залужного в ВСУ. В этом и была его главная задача. Ни и не блистать на фоне Зе.
  9. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 18:44
    Масла в огонь подливает нардеп Марьяна Безуглая, активно критикующая Сырского. Кто-то в Киеве провел параллель с экс-главкомом Залужным, отставка которого последовала после критики со стороны Безуглой.
    Назначить Марьяну Безуглую вместо Сырского, дама решила в стрелялки поиграть на пернатую тему ! Вооружённые силы Украины сами сдадутся при раскладе карт пасьянса в ретроградном движении good drinks laughing