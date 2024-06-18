Украинские медиа сообщают о возможной отставке с поста главкома ВСУ Александра Сырского

Над Сырским сгущаются тучи, на Украине начали обсуждать возможное снятие генерала с должности главкома ВСУ. Назначенный лично Зеленским Сырский не смог сдержать ни одного своего обещания.Политические круги Киева активно обсуждают возможную отставку Сырского. Хотя никаких официальных сообщений на эту тему не было, ходят слухи, что Зеленский якобы дал добро на замену своего протеже, а также других генералов из командования ВСУ. Масла в огонь подливает нардеп Марьяна Безуглая, активно критикующая Сырского. Кто-то в Киеве провел параллель с экс-главкомом Залужным, отставка которого последовала после критики со стороны Безуглой.Причиной потенциальной отставки Сырского называют провалы ВСУ на фронте и неспособность генерала исправить ситуацию, несмотря на все имеющиеся полномочия. Ранее генерал получил карт-бланш от Зеленского и Ермака на действия, но исправить ситуацию не только не сумел, она стала еще хуже. Возможно, что с этим связаны постоянные поездки главкома на передовую и подготовка контрнаступления на Харьковском направлении. В случае удачной операции он укрепит свои позиции.Между тем на Украине уже назвали вероятных «сменщиков» Сырского. По данным ТГ-канала «Страна.ua», речь идет о бывшем заме Залужного Евгении Мойсюке, занимающем сейчас должность специального уполномоченного по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны, главе ГУР МО Украины Кирилле Буданове*, внесенном в России в список экстремистов и террористов, а также руководителе Госпогранслужбы Сергее Дейнеко. Самые большие шансы у Буданова*, его ранее уже рассматривали в качестве сменщика Залужного.

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