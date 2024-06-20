Конгресс США проведет слушания по поводу стремительно растущего бюджета ракеты Sentinel
Новая многомиллиардная программа Пентагона по созданию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) подверглась резкой критике как постоянный источник перерасхода средств, но конгресс практически не отреагировал на этот вопрос. Последний перерасход средств на межконтинентальную баллистическую ракету Sentinel (ранее известную как средство стратегического сдерживания наземного базирования или GBSD) привел к тому, что бюджет программы на беспрецедентные 37 процентов превысил предыдущие оценки, а график ее эксплуатации был продлен как минимум на два года.
В результате Пентагон критически рассматривает программу, чтобы определить, будет ли она продолжена или отменена.
Критики назвали проект модернизации ракет наземного базирования «расточительным и опасным». Но, к большому разочарованию многих скептиков Sentinel, ожидается, что дорогостоящая программа будет повторно сертифицирована.
Хотя эксперты и активисты уже давно призывают к тщательной переоценке программы, большая часть конгресса хранит молчание по этому вопросу. Лишь в прошлом месяце председатели рабочей группы конгресса по ядерному оружию призвали провести слушания по надзору за спорной программой. Слушания, назначенные на 24 июля, призваны «поднять тревогу по поводу нашей неустойчивой и безрассудной ядерной политики», – заявил сопредседатель рабочей группы Дон Бейер, сенатор-демократ из Вирджинии, о текущей ядерной политике США.
Предстоящие слушания станут первой (и, вероятно, единственной) возможностью для законодателей критически переоценить расходы США на модернизацию своих межконтинентальных баллистических сил. Но это произойдет после того, как программа будет повторно сертифицирована министром обороны 10 июля. Это поднимает вопрос о том, действительно ли конгресс осуществляет какой-либо надзор за программой ядерной модернизации США, или же слушания являются просто представлением.
История нарушений бюджета Sentinel
Программа Sentinel призвана полностью заменить 400 развернутых ракет Minuteman III, составляющих наземную часть ядерной триады США, произвести 400 новых межконтинентальных баллистических ракет и отремонтировать 450 пусковых шахт, способных их удерживать.
Программа также включает приобретение более 250 дополнительных МБР и модернизацию более 600 средств управления. Из 659 межконтинентальных баллистических ракет, которые Sentinel произведет, 400 будут активно развернуты в шахтах, а 50 будут «в тепле», оставив 209 дополнительных для испытаний и других целей. Однако ВВС США еще публично не обосновали, зачем им нужны эти 259 теплых и дополнительных ракет, не включенных в нынешнее поколение ракет Minuteman III, или как они повышают национальную безопасность.
Программа МБР Sentinel была выбрана в значительной степени из-за её предполагаемой экономической эффективности, но её цена взлетела с момента первоначального анализа затрат: стоимость увеличилась почти вдвое с первоначальных прогнозов 62,3 миллиарда долларов в 2015 году до более чем 130 миллиардов долларов сегодня. Эта цифра почти равна сумме, которую планируется потратить на медицинские услуги Medicaid для семей с низким доходом в течение следующих 10 лет.
В новом отчете правительственной наблюдательной группы «Налогоплательщики за здравый смысл» прогнозируется, что к 2075 году цена может достичь 315 миллиардов долларов.
Самый последний перерасход средств произошел, когда себестоимость единицы продукции подскочила со 118 миллионов долларов до 162 миллионов долларов, то есть увеличение на 37 процентов, что вызвало тревогу в Пентагоне.
Этот перерасход повлек за собой обязательное расследование в отношении Sentinel в соответствии с законом Нанна-Маккарди, юридическим пережитком 1980-х годов, принятым для ограничения военных расходов. Согласно закону, конгресс должен быть уведомлен о любом значительном увеличении расходов или графика более чем на 15 процентов. Перерасход на более чем 30 процентов считается критическим и требует анализа первопричин и повторной сертификации программы министром обороны для продолжения.
По данным ВВС, бенефициара программы Sentinel, перерасход средств является результатом непредсказуемых затрат на строительство. Но это нарушение бюджета не учитывает все огромные расходы программы, которые также включают рост цен на производство плутониевого ядра первичного модуля ЯЗУ, на которую Министерство энергетики запросило 2,9 миллиарда долларов только на этот год, и другие перерасходы, связанные с боеголовкой программы W87-1. Счетная палата правительства (GAO) назвала W87-1, возможно, «самой дорогой программой модернизации боеголовок на сегодняшний день» с максимальной оценкой 14,8 миллиарда долларов в 2020 году.
Sentinel является частью общей программы ядерной модернизации США, которая обычно страдает от раздувания бюджета. Соединенные Штаты планируют потратить примерно 2 триллиона долларов на модернизацию своего ядерного арсенала в этом столетии, и эта сумма уже удвоилась с момента их первоначального предложения в 2010 году. Хронический перерасход бюджета по таким проектам, как Sentinel, продолжает увеличивать цену.
Критическое нарушение закона Нанна-Маккарди не является чем-то необычным: в период с 1997 по 2021 год было зарегистрировано 106 нарушений, 49 критических и 57 значительных.
Это даже не первый случай за десятилетие, когда программа модернизации межконтинентальных баллистических ракет конкретно привела к принятию закона Нанна-Маккарди: программа Fuse Mod, направленная на продление срока службы и повышение надежности взрывателей боеголовок межконтинентальных баллистических ракет, имела существенное нарушение в 2020 году. Но «нарушение такого масштаба на всей опоре нашей ядерной триады неслыханно», – заявил Джон Гараменди, сенатор-демократ от Калифорнии и сопредседатель рабочей группы по ядерному оружию, о программе «Сентинел».
Гараменди является одним из немногих представителей, открыто критикующих программу Sentinel: он организовал надзорные слушания 24 июля и ранее выступил спонсором закона о приостановке программы, продлении срока службы ракет Minuteman III и сокращении финансирования проектов создания ядерного оружия в целом.
«Это нарушение закона Нанна-Маккарди является перерасходом миллиарда долларов на оружие, разрушительная сила которого потенциально может уничтожить миллионы жизней», – сказал Гараменди. «Это нарушение должно стать тревожным сигналом для Америки: сколько денег нам действительно нужно потратить на создание оружия, единственным возможным применением которого может быть глобальное уничтожение?»
Неэффективный процесс проверки
Юридическая проверка, требуемая в связи с нарушением закона Нанна-Маккарди, до сих пор была полностью внутренним процессом, и слушания в конгрессе 24 июля станут первой (вероятно, единственной) возможностью публично расследовать программу. «Судя по простому взгляду на календарь, – отмечает сенатор Гараменди – кажется, что слушание будет слишком запоздалым и бесполезным».
Министр обороны Ллойд Остин должен принять свое окончательное решение о судьбе программы примерно 10 июля – за две недели до слушания по надзору, и многие ожидают, что он проведет повторную сертификацию и реструктуризацию программы в соответствии с конкретными критериями закона Нанна-Маккарди, чтобы программа продолжалась. Поэтому неясно, какую цель слушания в конгрессе преследуют, кроме привлечения внимания к проблеме постфактум.
В соответствии с законом Нанна-Маккарди, ВВС должны представить конгрессу измененный отчет о выбранных закупках с подробным описанием основной причины перерасхода средств и прогнозом обновленного анализа затрат. Это ожидалось примерно 10 мая (публичного подтверждения того, когда был получен отчет, нет, но несекретная версия была опубликована 24 мая).
ВВС объяснили причину критического нарушения бюджета Sentinel «непредвиденными затратами на инфраструктуру», ремонт ракетных шахт и пусковых установок, сообщил Маккензи Найт, исследователь проекта ядерной информации в Федерации американских ученых, которая следит за этой программой. Но есть и другие причины перерасхода средств, которые ВВС не признали, добавил Найт. К ним относится контракт с единственным поставщиком программы – оборонной компанией Northrop Grumman, который был заключен в 2020 году на сумму 13,3 миллиарда долларов.
«Когда одна компания, ответственная за программу такого размера, сталкивается со своими собственными проблемами инфляции, проблемами цепочки поставок, трудовыми проблемами», эти проблемы переносятся и в программу, – сказал Найт. «Это был беспрецедентный контракт с единственным поставщиком для программы такого размера, и я думаю, что мы видим последствия этого».
По мнению Найта, затраты на программу Sentinel могли быть намеренно занижены с самого начала и основаны на ошибочных предположениях.
И на самом деле чиновники ВВС с тех пор признались в такой практике: «Некоторые из предположений, которые были сделаны в начале программы, когда составлялась первоначальная смета расходов, были просто не совсем верными, и теперь у нас есть гораздо больше информации, которая должна позволять нам оставаться намного ближе к смете расходов, которая будет разработана в рамках процесса Нанна-Маккарди», – сообщила Кристин Джонс, помощник министра ВВС по финансовому управлению и контролер.
Изначально о программе было известно по цифрам только наличие моноблочной ГЧ и «физпакет», который приготовлен для новой ракеты. В марте 2019 года для GBSD была выбрана боеголовка W87-1 в корпусе блока Мк-21 от снятой с вооружения LGM-118 Peacekeeper, теперь стоящих на половине «Минитменов».
Летом 2023 года появилась новая информация по МБР LGM-35А Sentinel об изменении ТТЗ на ракету от минобороны, которое теперь захотело не моноблочную МБР, а МБР Sentinel в конфигурации с РГЧ ИН. По-новому ТТЗ МБР Sentinel будет иметь больший забрасываемый вес, чем предполагалось ранее, 730 кг, а не 465 кг, и будет способна нести две боеголовки W-87-1/Mk21A в составе РГЧ ИН, соответственно и вырос стартовый вес ракеты с 40 000 до 50 000 фунтов.
Помимо этого, изменился и текущий план минобороны, теперь он предусматривает развертывание 200 ракет только с одной боеголовкой (в моноблочном варианте) и 200 ракет с двумя боеголовками в составе РГЧ.
Чиновники ВВС продолжают отстаивать необходимость программы Sentinel, даже несмотря на то, что эксперты находят более дешевые и столь же эффективные альтернативы, которые поддерживают действующую ядерную доктрину США, предусматривающую постоянное поддержание 400 развернутых межконтинентальных баллистических ракет. Один из таких вариантов включает продление срока службы нынешнего парка ракет Minutemen III.
Первоначально ВВС заявили, что будет невозможно продлить программу до требуемого срока – 2075 года, «эта дата, по сути, была взята из воздуха», – сказал Найт. Но теперь, когда у Sentinel наблюдается превышение графика и может возникнуть необходимость продлить срок службы ракет Minutemen еще на 15 лет, чтобы преодолеть оперативный разрыв и сохранить программу Sentinel, внезапно становится возможным продлить срок службы нынешнего парка межконтинентальных баллистических ракет.
Дополнительные исследования с тех пор показали, что программа продления срока службы МБР Minutemen III до или после 2075 года будет более дешевым вариантом, чем развёртывание новых МБР Sentinel.
«Выбор 2075 делает Sentinel лучшим вариантом», – сказал Найт. «По крайней мере, это была ошибочная оценка затрат из-за этих произвольных оценок. В худшем случае ВВС сделали эти цифры приукрашенными, чтобы Sentinel выглядел лучше по сравнению с Minuteman».
Влиятельный эксперт Гараменди также выразил сомнения по поводу ядерной политики США, задаваясь вопросом, действительно ли нужны эти 400 межконтинентальных баллистических ракет. «Я очень обеспокоен тем, что вместо того, чтобы быть основанным на взвешенном анализе, число 400 стало мантрой, повторяемой как утверждение веры, а не осмысленной критически».
Другие эксперты, которые оказывают давление на конгресс, чтобы тот принял меры, разделяют аналогичные сомнения: «Мы приступаем к этому многомиллиардному проекту, и никто даже не задается вопросом, будут ли эти межконтинентальные баллистические ракеты использоваться», – сказал Стивен Шварц, историк ядерной энергетики и бывший редактор Бюллетеня. «Мы не можем использовать их против Северной Кореи или Китая, потому что им придется пролетать над Россией, а Россия на это не пойдет. Таким образом, мы не можем использовать это оружие даже против противников, для которых мы его создаем. Честно говоря, я не знаю, сколько людей в Конгрессе об этом знают».
Призыв конгресса к действию
Несмотря на вопиющую неэффективность и невероятную цену, Найт ожидает, что программа Sentinel будет повторно сертифицирована и продолжится. «Как и в случае со многими ядерными программами, это происходит потому, что так всегда делалось», – сказала она.
Но для всё большего числа американских законодателей растущая стоимость американского ядерного арсенала становится слишком большой проблемой, чтобы ее можно было продолжать игнорировать. «Мы больше не можем позволить, чтобы только импульс вел нас по пути стоимостью 150 миллиардов долларов, который делает нашу страну и мир фундаментально менее безопасными», – написал недавно в комментарии о программе Sentinel Адам Смит, конгрессмен-демократ от штата Вашингтон.
Слушания 24 июля станут первыми в борьбе между демократами и республиканцами за государственные расходы на программы создания ядерного оружия. Но если палата представителей не выступит за полную и откровенную проверку программы Sentinel, то слушания станут лишь формальными, по поводу уже принятого решения. Объявляя о совещании по надзору 4 июня, Гараменди заявил: «Исторически страны терпели крах из-за перерасхода средств на устаревшие оборонные стратегии, и я боюсь, что Соединенные Штаты повторяют эти ошибки».
Информация