Оно не подходит: глава МИД Италии отверг предложение президента РФ по завершению конфликта на Украине

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Оно не подходит: глава МИД Италии отверг предложение президента РФ по завершению конфликта на Украине

На Западе продолжают обсуждать условия мирного завершения конфликта на Украине, которые ранее во время встречи с руководством Министерства иностранных дел России озвучил президент РФ Владимир Путин. Естественно, утративший легитимность Зеленский уже наотрез отказался от предложений российского лидера, назвав их «ультиматумом».

Аналогичную позицию в целом выражают и западные союзники-покровители Киева. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение Москвы мирным.



Довольно обтекаемо и даже слегка путано прокомментировал инициативу Путина министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни. Глава итальянского МИД назвал условия российского лидера неприемлемыми, но при этом одновременно добавил, что в них содержится «определенное послание».

Безусловно, в предложении (президента РФ Владимира Путина) содержится определенное послание, но оно не подходит. Мир — другая вещь, и мы продолжим работать над этим

— заявил глава итальянского дипведомства в ходе выступления в профильном парламентском комитете по иностранным делам.

Таяни высказался и по поводу недавней пресловутой «мирной конференции» по Украине в Швейцарии, которая по всем параметром с треском провалилась. Глава МИД Италии сообщил, что на саммите в Бюргенштоке обсуждался вопрос о возможности участия России в будущих подобных мероприятиях.

Кроме того, Таяни вновь повторил давно ставшую своего рода мантрой для западных союзников киевского режима фразу, что военная помощь Украине не означает прямой вовлеченности НАТО в конфликт. Стоит отметить, что среди итальянских парламентариев обнаружились весьма здравомыслящие люди. Некоторые из депутатов заявили министру, что описание происходящего на Украине в итальянских СМИ, на что опирается официальная версия властей, не совсем соответствует действительности на фронте, где нарастает неоспоримое преимущество российской армии. К сожалению, от ответа на это замечание Таяни воздержался.
27 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Tagan Звание
    Tagan
    +5
    Сегодня, 17:52
    ...но оно не подходит...

    Лишь бы нам подходило.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 18:10
      Цитата: Tagan
      Лишь бы нам подходило.

      Подходит частично. Не дай Бог на этом остановиться. Пока до ЗУ не дойдем, нечего тут устраивать договорняки. А то Зеля уже на новый саммит рассчитывает, уже с Россией.
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        -1
        Сегодня, 18:26
        Оно никому не подходит. В том числе и нам. В том числе и Путину В.В.
        Промежуточный вариант, расчитаный на отказ.
        Гораздо интересней будет следующее предложение Верховного, которое будет "намного жестче".
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 17:53
    Оно не подходит: глава МИД Италии отверг предложение президента РФ по завершению конфликта на Украине
    . Простой вопрос... а их кто то спрашивал?
    Ой, вряд ли.
    Лиш бы вякнуть, лишь бы о себе напомнить... дешевки.
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      0
      Сегодня, 18:38
      . Простой вопрос... а их кто то спрашивал?

      Ну если включить логику тот кто им предложение делал ...
  3. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 17:54
    Мир — другая вещь,..

    Догадывался ли покойный Каддафи когда расшаркивался перед европейцами в желании им угодить, что "мир" это вещь, которую можно совершенно легко отнять у того, кто верит в то, что мир это не игрушка и сломав его одними они в ответ не получат ответ от которого придётся умыться кровавыми слезами. angry
    1. Болторез Звание
      Болторез
      -6
      Сегодня, 18:07
      покойный Каддафи когда расшаркивался перед европейцами
      Он ни перед кем не расшаркивался, а вел себя вызывающе нагло. За это и поплатился собственным задом.

      Ценителям таланта пустынного кры.. то есть льва могу напомнить, что отдавать долги СССР России , тогда бывшей в не лучшей ситуации, он отказался, хоть и деньги были. Просто заявил, что раз СССР нет, то и платить не будет.
      1. кредо Звание
        кредо
        +4
        Сегодня, 18:13
        Он ни перед кем не расшаркивался, а вел себя вызывающе нагло. За это и поплатился собственным задом...

        О, это новое прочтение известной резолюции Совбеза ООН:
        Иностранное вторжение в Ливию было санкционировано резолюцией Совета Безопасности ООН № 1973, принятой за два дня до начала интервенции, 17 марта. Россия при ее принятии воздержалась. Сама резолюция, строго говоря, никакого вооруженного вторжения извне не предусматривала. Резолюция ООН призывала к прекращению насилия в Ливии и к введению бесполетной зоны. В ней специально было записано, что допускаются любые формы защиты мирного населения, «кроме ввода оккупационных войск». Ничего про массовое применение высокоточного оружия там не было написано, как и про убийство местного лидера в качестве «цели № 1».

        А как тогда понимать вторжение США и стран НАТО в Югославию, Ирак, Сирию, Афганистан и прочие "вызывающе наглые" страны третьего мира. Они также вели себя плохо как и Ливия? recourse
        1. Болторез Звание
          Болторез
          -5
          Сегодня, 18:15
          Они также вели себя плохо как и Ливия?
          Они пользовались правом сильного.
          Россия при ее принятии воздержалась
          В ответ на кидок на деньги.
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +2
        Сегодня, 18:16
        вел себя вызывающе нагло

        Да не то слово - представляете, собирался ввести золотой динар! Беспредельщик..
        1. Болторез Звание
          Болторез
          -5
          Сегодня, 18:18
          собирался ввести золотой динар!
          А также поддерживал всякоразных террористов ( Локерби) и пытался сделать-таки Ябомбу.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +3
            Сегодня, 18:21
            Уверены, что это доказано? А вот например ваша Великобритания и иже с ней - поддерживала бармалеев на Кавказе, да и по всему свету, а Израиловка - втихаря таки сварганила ядрёну бомбу без всяких разрешений. И - чё?? Их за это бомбили? Нет? А почему?
            1. Болторез Звание
              Болторез
              -7
              Сегодня, 18:25
              Израиловка
              Нравится вам или нет- израиловка-единственное адекватное государство на Ближнем Востоке, да и экономику в бесплодной пустыне развернули - не хуже российской( с учетом населения).
              Уверены, что это доказано?
              Он особо и не стеснялся признавать это. Кстати, что он Россию на деньги кинул- это нормально по вашему?.
              1. paul3390 Звание
                paul3390
                0
                Сегодня, 18:44
                Ладно - Пакистан с ядерной бомбой, по вашему адекватное государство?

                Россию на деньги кинул - да он вообще святой с нимбом по сравнению с вашей Великобританией и Западом! Вот уж те - реально кинули так кинули. По вашему - это нормально??
          2. кредо Звание
            кредо
            +2
            Сегодня, 18:22
            А также поддерживал всякоразных террористов ( Локерби) и пытался сделать-таки Ябомбу.

            Похоже Вы к Кадафи не ровно дышите. Чем он Вам так насолил?
            1. Болторез Звание
              Болторез
              -6
              Сегодня, 18:27
              Чем он Вам так насолил?
              Скорее вам- это ваши деньги он зажал. Да и нехорошо как-то самолеты взрывать, не находите?
              1. кредо Звание
                кредо
                +1
                Сегодня, 18:36
                Скорее вам- это ваши деньги он зажал. Да и нехорошо как-то самолеты взрывать, не находите?

                Может там были и мои деньги, но я на него зла не держу.
                А что касается прочих диверсий и не правосудных убийств, то вот почему то США и Израиль постоянно применяют их к не нравящимся им странам и людям и угрожают всем кто их осуждает.
                А вдруг и с ними поступит также как с Каддафи и Ливией.
                1. Болторез Звание
                  Болторез
                  -2
                  Сегодня, 18:39
                  А вдруг и с ними поступит также
                  После краха доллара, супервзрыва супервулкана, высадки инопланетного десанта (кому что нравится)- возможно yes .
  4. A17ttt
    A17ttt
    +1
    Сегодня, 17:56
    Почему-то я склонен думать, что коль ЕС согласится на предложение от Гаранта, то можно будет наблюдать некоторое экономическое чудо в ЕС. В части финансирования и покрытия долгов со стороны Америки и Великобритании.
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      0
      Сегодня, 18:41
      Почему-то я склонен думать, что коль ЕС согласится на предложение от Гаранта, то можно будет наблюдать некоторое экономическое чудо в ЕС

      Если ЕС в данной ситуации согласиться на предложение Гаранта, то думаю чудо можно будет наблюдать везде... Ибо без чудо не о каком замирении не может быть и речи
  5. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +2
    Сегодня, 17:56
    Итальяшки и Гитлеру помогали по полной программе. Плохо, что их не обязали к выплатам репарации Советскому Союзу. Теперь, спонсируя фашистов уже на украине они опять думают, что с них не спросят. Ошибаются.
  6. Dizel200 Звание
    Dizel200
    0
    Сегодня, 18:02
    М-да. Саммит своей сути не достиг. Но это фантомные боли. Надо Россию к ногтю. Это смешно,диктовать свои хотелки ядерной державе. Они думают что своими плюшками как то сумеют приструнить Россию. Понятно что дергалка идёт от саксов. Но последствия....
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:21
    Одно послание нашего Президента обнулило Швейцарский сходняк и заставило запад торговаться- цена не приемлема ,слишком высока.А завтра будет дороже.По моим просьбам нефть Brent перешагнула рубеж 85$, страна бензоколонка США с добычей в 13,5 млн баррелей в сутки не справляется с ростом цен на нефть.Играем дальше.
  8. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    0
    Сегодня, 18:24
    Хотя предложение ВВП и не было адресовано Западу, а предназначалось для ГЮ, как конкурентное "формуле мира Зе", оно тоже содержит в себе больше, чем Россия в обозримом будущем (скажем год) можем проглотить. Если к восстановлению Донецкой и Луганской республик мы, рано или поздно, все же придем, то с контролем за Херсонской и Запорожской областями все гораздо тяжелее. Поставки вооружения от США уже резко замедлили наши темпы продвижения, а упорства и духа у хахлов, несмотря на бравые статьи наших СМИ, выше крыши (и военкоры это признают), бои идут ожесточеннейшие.

    Ну и эта методичка ВО - "утративший легитимность Зеленский". Все уже поняли, что президентом он будет пока это устраивает США. Верховная Рада - карманная, там никто слова не пикнет. Никто из стран ГЮ вопрос его нелигитимности не поднимает. Так что непонятно для кого здесь это пишут. Надеются на внутреннее покушение?
  9. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 18:33
    Кому не подходит? Почему макаронник решил, что может определять, что подходит для "самостийных", а что нет?
  10. Aurelio
    Aurelio
    0
    Сегодня, 18:34
    Abbiamo scoperto chi mette le parole in bocca a Tajani : Mattarella, cui s'è da poco scoperto servo della gleba agli ordini del Presidente Yankee fuori di testa.
    Non pensavo proprio che proprio Lui sta spingendo l'Italia contro l' art. 11 della N/S Costituzione che ripudia invece la guerra .
  11. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 18:36
    Безусловно, в предложении (президента РФ Владимира Путина) содержится определенное послание, но оно не подходит. Мир — другая вещь, и мы продолжим работать над этим

    — заявил глава итальянского дипведомства в ходе выступления в профильном парламентском комитете по иностранным делам.
    Антонио Таяни следовало бы озаботиться работой над Джорджей Мелони ! Знатная вещь ! Не дай Бог никому ! То дыни свои рекламирует, то с бойфрендом расстанется, а после у Зеленского "рациональное зерно" выпрашивает как для своих crying Кстати не знал что глава МИЛ Италии подрабатывает на пол ставки в МИД Украины, не знал request laughing В следующую пандемию хотелось бы чтобы итальянцы мыли улицы своих городов силами кабинета министров Италии без участия войск РХБЗ МО Российской Федерации recourse