Безусловно, в предложении (президента РФ Владимира Путина) содержится определенное послание, но оно не подходит. Мир — другая вещь, и мы продолжим работать над этим

На Западе продолжают обсуждать условия мирного завершения конфликта на Украине, которые ранее во время встречи с руководством Министерства иностранных дел России озвучил президент РФ Владимир Путин. Естественно, утративший легитимность Зеленский уже наотрез отказался от предложений российского лидера, назвав их «ультиматумом».Аналогичную позицию в целом выражают и западные союзники-покровители Киева. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение Москвы мирным.Довольно обтекаемо и даже слегка путано прокомментировал инициативу Путина министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни. Глава итальянского МИД назвал условия российского лидера неприемлемыми, но при этом одновременно добавил, что в них содержится «определенное послание».— заявил глава итальянского дипведомства в ходе выступления в профильном парламентском комитете по иностранным делам.Таяни высказался и по поводу недавней пресловутой «мирной конференции» по Украине в Швейцарии, которая по всем параметром с треском провалилась. Глава МИД Италии сообщил, что на саммите в Бюргенштоке обсуждался вопрос о возможности участия России в будущих подобных мероприятиях.Кроме того, Таяни вновь повторил давно ставшую своего рода мантрой для западных союзников киевского режима фразу, что военная помощь Украине не означает прямой вовлеченности НАТО в конфликт. Стоит отметить, что среди итальянских парламентариев обнаружились весьма здравомыслящие люди. Некоторые из депутатов заявили министру, что описание происходящего на Украине в итальянских СМИ, на что опирается официальная версия властей, не совсем соответствует действительности на фронте, где нарастает неоспоримое преимущество российской армии. К сожалению, от ответа на это замечание Таяни воздержался.