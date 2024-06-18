Индия ведёт переговоры с США о закупке и совместном производстве бронетранспортёров Stryker (8x8)
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Индия намерена принять на вооружение своей армии американские колесные бронетранспортеры Stryker (8x8), об этом сообщает издание The Times of India.
По данным газеты, индийское Минобороны ведет переговоры с американцами в отношении закупки бронетранспортеров Stryker (8x8), причем переговоры находятся в «продвинутой стадии». Индийцы, следуя своей программе «Сделать в Индии», не просто хотят закупить бронетранспортеры, но и производить их на индийских предприятиях. Американскими БТР Stryker (8x8) Индия хочет заменить советские/российские БМП-2. Речь идет о примерно 2 тыс. новых бронетранспортеров.
Индийская армия испытывает большую потребность в новых бронетранспортерах и БМП для постепенной замены 2 тыс. российских БМП-2, в том числе для выполнения масштабных десантных операций.
- заявили в Минобороны Индии.
На данный момент индийцы предлагают американцам трехэтапную реализацию соглашения. На первом Индия закупит в США партию бронетранспортеров по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). На втором этапе индийцы планируют организовать совместное производство Stryker на своей территории, а на третьем этапе предлагают американцам совместную разработку перспективных модификаций данного бронетранспортера.
БТР Stryker — 17,2-тонная боевая машина с колёсной формулой 8х8. Экипаж — 2 человека, десант — 9 человек. На вооружении армии США стоят БТР Stryker M1128 со 105-мм пушкой и Stryker M1126 с пулемётами и автоматическим 40-мм гранатомётом. В 2021 году американцы отказались от варианта с пушкой из-за возникших проблем с ее заряжанием.
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