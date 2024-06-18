Индия ведёт переговоры с США о закупке и совместном производстве бронетранспортёров Stryker (8x8)

Индийская армия испытывает большую потребность в новых бронетранспортерах и БМП для постепенной замены 2 тыс. российских БМП-2, в том числе для выполнения масштабных десантных операций.

Индия намерена принять на вооружение своей армии американские колесные бронетранспортеры Stryker (8x8), об этом сообщает издание The Times of India.По данным газеты, индийское Минобороны ведет переговоры с американцами в отношении закупки бронетранспортеров Stryker (8x8), причем переговоры находятся в «продвинутой стадии». Индийцы, следуя своей программе «Сделать в Индии», не просто хотят закупить бронетранспортеры, но и производить их на индийских предприятиях. Американскими БТР Stryker (8x8) Индия хочет заменить советские/российские БМП-2. Речь идет о примерно 2 тыс. новых бронетранспортеров.- заявили в Минобороны Индии.На данный момент индийцы предлагают американцам трехэтапную реализацию соглашения. На первом Индия закупит в США партию бронетранспортеров по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). На втором этапе индийцы планируют организовать совместное производство Stryker на своей территории, а на третьем этапе предлагают американцам совместную разработку перспективных модификаций данного бронетранспортера.БТР Stryker — 17,2-тонная боевая машина с колёсной формулой 8х8. Экипаж — 2 человека, десант — 9 человек. На вооружении армии США стоят БТР Stryker M1128 со 105-мм пушкой и Stryker M1126 с пулемётами и автоматическим 40-мм гранатомётом. В 2021 году американцы отказались от варианта с пушкой из-за возникших проблем с ее заряжанием.