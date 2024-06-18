Индия ведёт переговоры с США о закупке и совместном производстве бронетранспортёров Stryker (8x8)

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Индия ведёт переговоры с США о закупке и совместном производстве бронетранспортёров Stryker (8x8)

Индия намерена принять на вооружение своей армии американские колесные бронетранспортеры Stryker (8x8), об этом сообщает издание The Times of India.

По данным газеты, индийское Минобороны ведет переговоры с американцами в отношении закупки бронетранспортеров Stryker (8x8), причем переговоры находятся в «продвинутой стадии». Индийцы, следуя своей программе «Сделать в Индии», не просто хотят закупить бронетранспортеры, но и производить их на индийских предприятиях. Американскими БТР Stryker (8x8) Индия хочет заменить советские/российские БМП-2. Речь идет о примерно 2 тыс. новых бронетранспортеров.



Индийская армия испытывает большую потребность в новых бронетранспортерах и БМП для постепенной замены 2 тыс. российских БМП-2, в том числе для выполнения масштабных десантных операций.

- заявили в Минобороны Индии.

На данный момент индийцы предлагают американцам трехэтапную реализацию соглашения. На первом Индия закупит в США партию бронетранспортеров по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS). На втором этапе индийцы планируют организовать совместное производство Stryker на своей территории, а на третьем этапе предлагают американцам совместную разработку перспективных модификаций данного бронетранспортера.

БТР Stryker — 17,2-тонная боевая машина с колёсной формулой 8х8. Экипаж — 2 человека, десант — 9 человек. На вооружении армии США стоят БТР Stryker M1128 со 105-мм пушкой и Stryker M1126 с пулемётами и автоматическим 40-мм гранатомётом. В 2021 году американцы отказались от варианта с пушкой из-за возникших проблем с ее заряжанием.
51 комментарий
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:46
    Самое главное в " Страйкере" есть "кондюк",цена не важна..
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      -1
      Сегодня, 18:50
      Цитата: tralflot1832
      Самое главное в " Страйкере" есть "кондюк",цена не важна..

      Правильно, а то детанировать будет нечему! good lol
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +11
      Сегодня, 18:55
      Кроме "кондюка"там есть таки опции,коих нет на нашем БТР82.Удобства для десанта-аппарель сзади,надежная защищенная связь итд..Индусы же не дураки последние.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -5
        Сегодня, 19:06
        Аппарель сзади это слабое место в современной войне,а если она не сможет открыться по ряду причин.А в БМП 2 две ручных двери -люка.
        1. ААК Звание
          ААК
          +6
          Сегодня, 19:55
          И каждая "ручная" дверь в БМП-2 - это 80-литровый бак с горючим, недаром БМП-1/2 по аббревиатуре называли "братская могила пехоты"... ну и без кондёра там в индийской жаре - это полный кабздец... Но самое главное, чтобы индусы не стали продавать списанные БМП бандерам напрямую или через посредников...
          1. Степняк Звание
            Степняк
            0
            Сегодня, 20:54
            А чего это по вашему американцы вдруг такими добрыми стали? Технологии военпрома от сердца отрывают! Они хотят впарить индусам свои очередные "бусы" made in взамен индийскому ленд-лизу на хохленд. Наши БМП там само то, а выпускать их не может никто, кроме нас. Ход конём, екишкин кот
      2. faiver Звание
        faiver
        +4
        Сегодня, 19:06
        ну последний аспект спорный bully
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 18:48
    Вообще не понял: БМП меняют на БТРЫ? Ну ладно. В таком случае, чем в глазах индусов БМП3 уступает бронетранспортёру "Страйкеру"?
    1. faiver Звание
      faiver
      +2
      Сегодня, 18:52
      ну что вы глупые вопросы задаете? она Не американская......
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +3
        Сегодня, 18:55
        Моя учительница, прекрасный педагог и просто хороший человек меня научила: "Вопрос глупым быть не может, ответ может быть глупым."
        1. faiver Звание
          faiver
          +1
          Сегодня, 18:59
          рад за вашу учительницу hi
    2. Арка Звание
      Арка
      0
      Сегодня, 18:53
      Этих ребят понять сложно. Весьма спецефический подход ко всему. Единственное, что попадает в логику это хороший откат ну и передача двоек чубатым иудам. А то Брэдли вместе вундерваффеля оказалось обычной БМП и "подпортила" себе репутацию.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 18:58
        Вот и я подул, наперво_ подвох с чубатыми, естественно через третьи/четвёртые руки.
    3. spektr9 Звание
      spektr9
      +5
      Сегодня, 18:54
      Вообще не понял: БМП меняют на БТРЫ? Ну ладно. В таком случае, чем в глазах индусов БМП3 уступает бронетранспортёру "Страйкеру"?

      Возможно индусом надоело прыгать через движок покидая БМП3...
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 19:00
        Ну ладно, пусть, допустим. Чем хуже БТР семейства 82 того же "Страйкера"? Вот специально пробегал по сравнениям.
        1. spektr9 Звание
          spektr9
          +7
          Сегодня, 19:01
          Ну ладно, пусть, допустим. Чем хуже БТР семейства 82 того же "Страйкера"? Вот специально пробегал по сравнениям.

          Тем что у них навесные модули брони не предусмотрены конструкцией ?
          И спешивания дисканта на борт вместо аппарели ?
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            0
            Сегодня, 19:03
            Вот убейте, забейте_ неубедительно.
            1. spektr9 Звание
              spektr9
              +3
              Сегодня, 19:06
              Вот убейте, забейте_ неубедительно.

              Для вас да, для индусов вполне убедительно ибо для них что бтр-82, что страйкер зарубежный производитель и патриотических чувств они не к одному из экземпляров не испытывают
              1. Фаталист Звание
                Фаталист
                -1
                Сегодня, 19:09
                Так я понимаю, ведь и навесную разработали уже давно для БМП/БТР, да и разнесёт ведь 82я этот "Страйкер",ну ладно, здесь видать вопрос вкуса.)
                1. советник 2 уровня Звание
                  советник 2 уровня
                  -4
                  Сегодня, 19:21
                  Цитата: Фаталист
                  разнесёт ведь 82я этот "Страйкер",ну ладно, здесь видать вопрос вкуса.)

                  есть чем доказать, что разнесет? думаю если б было так - индусы даже не думали бы ни о чем кроме 82й.. логично?
    4. Кронос Звание
      Кронос
      +4
      Сегодня, 19:01
      Удобства для десанта-аппарель сзади,надежная защищенная связь итд.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        -1
        Сегодня, 19:02
        Вы же сами понимаете, что это всё и даже лучше, как опцию можно сделать и на нашей броне. Экспорт ведь важнее, чем серийные нашим бойцам.
        1. Кронос Звание
          Кронос
          +4
          Сегодня, 19:05
          Можно, так чего Россия не делает ?
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            0
            Сегодня, 19:07
            Дорога. Как на "стройку" разным Тимурам_ так лярды, обеспечить защиту серийных машин до уровня экспортных_ денег нет. Но не об этом хотел, ушли мы с вами в сторону.)
            1. советник 2 уровня Звание
              советник 2 уровня
              +2
              Сегодня, 19:23
              Цитата: Фаталист
              Как на "стройку" разным Тимурам_ так лярды, обеспечить защиту серийных машин до уровня экспортных_ денег нет.

              Индусам "до бубена" на наших "тимурок" и проблемы - почему не сделали.. вот и смотрят на Страйкер..
              1. Фаталист Звание
                Фаталист
                0
                Сегодня, 20:39
                Зачем вырывать из контекста и третировать? Я прекрасно всё объяснил в том комменте.
        2. spektr9 Звание
          spektr9
          +2
          Сегодня, 19:08
          Вы же сами понимаете, что это всё и даже лучше, как опцию можно сделать и на нашей броне.

          Сделать можно, но это будут не отработанные серийные экземпляры, следовательно и стоимость у них будет иная чем у бтр-82 ...
    5. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      +1
      Сегодня, 19:51
      Например тем, что она гусеничная, а индусы изначально хотели колесный БТР. Сначала это был БТР WhAP (другие обозначения – Kestrel, IPMV), разработанным местной компанией Tata Advanced Systems Limited и DRDO, но у индусов что то не срослось. На вооружение они его приняли, но... произвели 12 машин.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 20:41
        Например 82я видимо на лыжах?
    6. Иван Северский Звание
      Иван Северский
      +1
      Сегодня, 20:47
      Страйкер превосходит БМП3 тем, что американский БТР есть в наличии на продажу и может производиться. Наших БМП3 относительно не много (Military balance дает оценку в 390 на 2024 г), все нужны на фронте и перспектив серийного экспорта нет до завершения СВО.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 20:54
        Коллега, пожалуй, я вам апплодирую. На мой взгляд, единственный адекватный ответ.
        В прошлом, задавался, почему БМП3 лишь номинально взят на вооружение_ их были единицы разбросаны по всей Армии. После того, как бойцы с СВО описали БМП3 "как самую лучшую машину на поле боя", МО хоть начало закупки оной. Блин, вот без войны никак. Может хоть теперь увеличат линии по сборке.
  3. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 18:55
    менталитет индийцев мне непонятен, нужно же идти от простого к сложному, американская техника никогда простотой не страдала. Я бы на их месте попробовал с Юар или Бразилией на эту тему посотрудничать....
  4. Тима Звание
    Тима
    +1
    Сегодня, 18:56
    Как бы Индийцы БМП -2 не продали США, а те с в свою очередь передали Украине.
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 19:00
      ну это дело не одного дня и не одного года, поживем увидим....
  5. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 18:56
    Американскими БТР Stryker (8x8) Индия хочет заменить советские/российские БМП-2. Речь идет о примерно 2 тыс. новых бронетранспортеров.
    Индийская армия испытывает большую потребность в новых бронетранспортерах и БМП для постепенной замены 2 тыс. российских БМП-2, в том числе для выполнения масштабных десантных операций.

    - заявили в Минобороны Индии.
    Что характерно индийцы отечественные БМП-3 не рассматривали, даже пакеты модернизации БМП-2 которые кстати сказать очень привлекательны учитывая вышеуказанное количество БМП и остальную инфраструктуру в полном объёме. Даже страшно предположить куда собралась высаживаться индийская армия, например в высокогорье гусеничный ход гораздо надёжнее колёсного не говоря про наличие качественного дизельного двигателя и ремонтопригодность на марше. Но остальное проблемы индийских ремонтников которым ещё предстоит узнать (уточнить) что такое БТР Stryker и провести параллель с трудами "Камасутры" laughing И как и куда рискуют "попасть" в БТР Stryker индийские пехотинцы при выполнении поставленной задачи crying
  6. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 18:56
    Это они так скидку выбивают? А куда они десант отправлять собираются, неужто в Пакистан, тогда уже будет без разницы сколько у них бтр.
  7. LiSiCyn Звание
    LiSiCyn
    +3
    Сегодня, 19:00
    С гусениц на колеса... what Интересный выбор. Джунгли, высокогорье, водные преграды, заболоченная местность, преимущество колесного шасси прям на лицо.
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 19:09
      новое понятие - индийская логика....
      1. LiSiCyn Звание
        LiSiCyn
        0
        Сегодня, 19:34
        Скорее, - "и нашим, и вашим". И всё равно не пойму, почему не Бредли? А, Бредли же не плавает... laughing
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 20:04
      преимущество колесного шасси прям на лицо.

      Война показала, что при определённых условиях и то и то застревает, а Бхарат строит комфортную армию мирного времени
      1. LiSiCyn Звание
        LiSiCyn
        0
        Сегодня, 20:28
        Комфортную в чём? У индусов основные тёрки с "паками" и китайцами, горы и высокогорье, пересеченка, грунтовки из скальника убивают резину на раз. Не известно, как поведёт себя движок. Горные реки в брод. Не, я за гусли... laughing
  8. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 19:03
    Идьеты. Менять в Индии БМП на БТР, это называется дербаним бюджет. ИНтересно, а каков процент откатят тем, кто это пропихивает? Модернизировать БМП 2 не судьба, с этого много не украдешь.
  9. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 19:16
    у них что денег докуя. хапают и тут и там. когда уже начнут стрелять?
  10. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 19:36
    прямо скажем из западных бтр страйкер один из самых неудачных образцов
  11. Pavel57 Звание
    Pavel57
    +2
    Сегодня, 19:39
    Была ошибка не развивать линейку БТР-90, с которым можно реально конкурировать с западными БТР.
  12. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +1
    Сегодня, 19:43
    А куда пойдут 2 000 БМП-2 ? Вопрос конечно интересный.
  13. Виталий Койсин Звание
    Виталий Койсин
    0
    Сегодня, 19:46
    А шо, собственная индийская программа БТР WhAP куда-то не туда зашла, получается? :)
  14. fiv Звание
    fiv
    +1
    Сегодня, 19:48
    Вспомнил как индусы из гаубицы стреляли. Интересно поглядеть, как они тем же способом из БТРа десантироваться будут.
  15. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 20:02
    Они же по ходовой не очень удачные?! Читал задние колеса часто выходят из строя, хотя может уже устранили
  16. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 20:04
    Опять на лапу кому то сунули нехило.
  17. Александр S Звание
    Александр S
    +1
    Сегодня, 20:11
    нам надо свой фронт обеспечивать, не до Индии