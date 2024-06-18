Французские страхи: «А если в ответ на инициативу Макрона своих «военных инструкторов» на Украину после визита делегации РФ отправит Северная Корея?»

Стало известно о том, что входит в состав российской делегации, направляющейся в КНДР и возглавляемой президентом Владимиром Путиным. Это целый ряд чиновников, включая министров правительства.Известно о том, что в Пхеньян вылетели министр обороны Андрей Белоусов, глава Роскосмоса Юрий Борисов, министр транспорта Роман Старовойт, губернатор Приморья Олег Кожемяко и др.Состав российской делегации активно обсуждается в западных медиа. Так, наличие в составе делегации министра обороны и главы Роскосмоса в США и странах ЕС интерпретируют исключительно как «Россия готовится получить военную продукцию из Северной Кореи, а в обмен предоставить космические (спутниковые) технологии, которые позволят осуществлять наведение ракет с ядерными боеголовками на военные базы США и на территорию самих США».А госсекретарь США Блинкен уже заявил, что Вашингтон «приложит все усилия, чтобы воспрепятствовать сотрудничеству Москвы и Пхеньяна в военной сфере». Видимо, ожидать 100…00-го пакета западных санкций.Визитом российского президента вместе с представительной делегацией в КНДР вдруг обеспокоились во Франции. С чего вдруг?Оказалось, что эксперты вспомнили об инициативе Макрона по отправке на Украину «военных инструкторов». Напомним, что изначально президент Франции говорил о полноценном военном контингенте, который может разместиться на Украине, например – в Одессе. Учитывая тот факт, что французские «инструкторы» уже «засветились» в ходе боевых действий на Украине, эксперты во Франции заявляют, что и КНДР может сделать аналогичный ход по оправке «военных инструкторов» в противовес позициям Макрона и ряда лидеров стран блока НАТО.В общем, обсуждение государственного визита президента РФ в Северную Корею, который вот-вот должен начаться, идёт на Западе полным ходом. Небылицы, домыслы, гипертрофированные образы «оси зла» выливаются на полосы газет и журналов, в эфиры крупных западных СМИ. Причём посыл у всех один: им с киевским режимом сотрудничать позволительно, а вот России с КНДР – нет. Однако Россия и КНДР демонстрируют, что мнение западной кунсткамеры наши страны не волнует.