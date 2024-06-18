Французские страхи: «А если в ответ на инициативу Макрона своих «военных инструкторов» на Украину после визита делегации РФ отправит Северная Корея?»

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Французские страхи: «А если в ответ на инициативу Макрона своих «военных инструкторов» на Украину после визита делегации РФ отправит Северная Корея?»

Стало известно о том, что входит в состав российской делегации, направляющейся в КНДР и возглавляемой президентом Владимиром Путиным. Это целый ряд чиновников, включая министров правительства.

Известно о том, что в Пхеньян вылетели министр обороны Андрей Белоусов, глава Роскосмоса Юрий Борисов, министр транспорта Роман Старовойт, губернатор Приморья Олег Кожемяко и др.



Состав российской делегации активно обсуждается в западных медиа. Так, наличие в составе делегации министра обороны и главы Роскосмоса в США и странах ЕС интерпретируют исключительно как «Россия готовится получить военную продукцию из Северной Кореи, а в обмен предоставить космические (спутниковые) технологии, которые позволят осуществлять наведение ракет с ядерными боеголовками на военные базы США и на территорию самих США».

А госсекретарь США Блинкен уже заявил, что Вашингтон «приложит все усилия, чтобы воспрепятствовать сотрудничеству Москвы и Пхеньяна в военной сфере». Видимо, ожидать 100…00-го пакета западных санкций.

Визитом российского президента вместе с представительной делегацией в КНДР вдруг обеспокоились во Франции. С чего вдруг?

Оказалось, что эксперты вспомнили об инициативе Макрона по отправке на Украину «военных инструкторов». Напомним, что изначально президент Франции говорил о полноценном военном контингенте, который может разместиться на Украине, например – в Одессе. Учитывая тот факт, что французские «инструкторы» уже «засветились» в ходе боевых действий на Украине, эксперты во Франции заявляют, что и КНДР может сделать аналогичный ход по оправке «военных инструкторов» в противовес позициям Макрона и ряда лидеров стран блока НАТО.

В общем, обсуждение государственного визита президента РФ в Северную Корею, который вот-вот должен начаться, идёт на Западе полным ходом. Небылицы, домыслы, гипертрофированные образы «оси зла» выливаются на полосы газет и журналов, в эфиры крупных западных СМИ. Причём посыл у всех один: им с киевским режимом сотрудничать позволительно, а вот России с КНДР – нет. Однако Россия и КНДР демонстрируют, что мнение западной кунсткамеры наши страны не волнует.
33 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 20:02
    Один из двух самолётов президентского отряда пересёк сухопутных границу КНДР в воздухе.Наш Президент не воспользовался воздушным коридорам на КНР ,отряд летел через Владивосток.Мужчина однако,не ожидал что он так полетит.До посадки первого борта отряда несколько минут.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 20:07
      эксперты во Франции заявляют, что и КНДР может сделать аналогичный ход по оправке «военных инструкторов» в противовес позициям Макрона и ряда лидеров стран блока НАТО.

      Тут от КНДР мало что зависит... За одобрением к Китаю нужно обращаться... КНДР настолько зависит от Китая и в экономическом и в политическом смысле, что вряд ли Ким Чен Ын пойдёт на это без одобрения Си Цзиньпиня...
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 20:31
        У меня другой вопрос, а зачем отправлять бойцов Кима на Украину, их надо сразу отправить во Францию, на Париж конкретно! Заодно посмотрим, кто сейчас в мире сила...
        1. Rage66 Звание
          Rage66
          -2
          Сегодня, 20:41
          ...Дядя Миша, ты =урак?...
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            +2
            Сегодня, 20:44
            Нет, я практик! Думаю, что при встрече бойцов из Франции с командос Кима, победит сильнейший - то есть Ким.
      2. fif21 Звание
        fif21
        +1
        Сегодня, 20:45
        Цитата: Lev_Russia
        Тут от КНДР мало что зависит..

        Ну не скажите . 50 000 тысяч добровольцев готовы хоть сейчас встать плечом к плечу с Русскими на Украине . Опыт ведения современной войны , дорогого стоит . Но пока предложения от РФ нет . hi
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 21:00
          50 000 тысяч добровольцев готовы хоть сейчас встать плечом к плечу с Русскими на Украине

          Вы слова военкора Александра Сладкова считаете истиной в последней инстанции...??? Сладков пусть и военный, но всё таки журналист, а им всем свойственно всё приукрасить... Ни одного даже полуофициального подтверждения этому нет... А вот и слова Сладкова -
          " 50 тысяч солдат из Северной Кореи готовы принять участие в боевых действиях на Украине на стороне РФ, если одобрит Китай. Об этом заявил военкор Александр Сладков.
          «Северная Корея. Я разговаривал с одним моим другом… это руководитель организации ветеранов Корейской войны. Недавно приезжал сюда. Я говорю: «Что там корейцы?». Он говорит: «50 тысяч спецназа штатного готовы для отправки». Он так сказал.
          Китай тоже должен дать «добро» Северной Корее на создание какой-нибудь частной военной компании в 500 тысяч сотрудников, которые могут здесь потрудиться», – заявил Сладков... request
      3. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +1
        Сегодня, 20:50
        Я лично согласен на ввод нескольких добровольческих корпусов НОАК на Украину.

        Пусть помогают!

        Да, надо им сказать: в Киеве у Зеленского, собачек много. Три дня дадим)))
  2. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +5
    Сегодня, 20:03
    эксперты во Франции заявляют, что и КНДР может сделать аналогичный ход по оправке «военных инструкторов»
    Вообще-то и КНДР, и Китаю, и Ирану было бы очень полезно направить своих военных, нет, не инструкторов, а генштабистов, чтобы на месте изучили ведение войны в современных условиях. soldier
    1. Дед Борг Звание
      Дед Борг
      +4
      Сегодня, 20:16
      А может эти военные уже есть и изучают опыт. Мы же не макрончики, чтобы языком трепать
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 20:28
        А может эти военные уже есть и изучают опыт
        Я почти что в этом убежден!
    2. алексеев Звание
      алексеев
      +1
      Сегодня, 20:22
      Генштабисты и так все изучают.
      А вот получить пару сотен тысяч профессиональных солдат - сержантов и офицеров с опытом реальной войны громадное приобретение для любой армии, которая уже давно реально не воевала.
      Оформить можно как " народных добровольцев", опыт есть.
      Китаю и КНДР отступаться от России нельзя и это там прекрасно понимают
      политику Запада: " сначала сожрем ваших друзей, а потом и вас".
  3. ian Звание
    ian
    +6
    Сегодня, 20:05
    " заявляют, что и КНДР может сделать аналогичный ход по оправке «военных инструкторов"
    Это был бы шикарный ответ. Но увы, слишком хорошо, чтобы быть правдой.
    Хотя конечно, по отношению к "освобождаемым" неоднозначно. Корейцы вряд ли будут цацкаться с местным населением, а нам с ними как бы потом жить....
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 20:20
      Вот именно. Чтобы нам потом " с ними жить" надо бы чубатым испытать всю мощь ненависти корейцев к американским халуям. Тогда и сравнить будет,с чем и урок будет чубатым- на несколько поколений,вперед.
  4. Лешак Звание
    Лешак
    +3
    Сегодня, 20:06
    Однако Россия и КНДР демонстрируют, что мнение западной кунсткамеры наши страны не волнует.

    Ну наконец то, а то всё "партнёры", "партнёры"...
    1. антивирус Звание
      антивирус
      0
      Сегодня, 20:28
      О партнеры - это все спецы по фигурному катанию болтают.
      Шоу должно продолжаться. А может пора молча молиться?
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    +5
    Сегодня, 20:06
    Я не понимаю почему до сих пор корейцы не отправили к нам свои разработки на испытания и бойцов -добровольцев? Объясните почему западу можно все делать открыто и нагло а мы все чего то стесняемся, жмемся, оглядываемся?
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      -1
      Сегодня, 20:31
      МЫ все чего то стесняемся, жмемся, оглядываемся? а причём здесь -МЫ??
      Это ОНИ должны захотеть отправлять добровольцев....
  6. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    +1
    Сегодня, 20:07
    Мы и сами -то не знаем зачем глава Роскосмоса туда полетел
    1. Дед Борг Звание
      Дед Борг
      +2
      Сегодня, 20:21
      У корейцев пока плохо получается свои спутники запускать. А мы помочь можем, космодром Восточный недалеко
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 20:30
      Мы и сами -то не знаем зачем глава Роскосмоса туда полетел
      Северная Корея активно занимается ракетостроением
  7. Монтесума Звание
    Монтесума
    +3
    Сегодня, 20:10
    Неуважаемые господа из Вашингтона, Лондона и прочих оплотов истинной демократии, вы же сами столько усилий приложили для такого сотрудничества, так зачем теперь обиженную невинность изображать? request
    «Россия готовится получить военную продукцию из Северной Кореи, а в обмен предоставить космические (спутниковые) технологии, которые позволят осуществлять наведение ракет с ядерными боеголовками на военные базы США и на территорию самих США».

    Это хорошо, что нервишки вам придётся теперь потренировать. yes
  8. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    +2
    Сегодня, 20:15
    «Россия готовится получить военную продукцию из Северной Кореи, а в обмен предоставить космические (спутниковые) технологии, которые позволят осуществлять наведение ракет с ядерными боеголовками на военные базы США и на территорию самих США».

    В наличии фаберже у Кима они не сомневаются
  9. Задира Звание
    Задира
    -2
    Сегодня, 20:17
    А если в ответ на инициативу Макрона своих «военных инструкторов» на Украину после визита делегации РФ отправит Северная Корея?

    Ну это вряд ли. Не станет КНДР за капиталистов впрягаться. Понимает, что продадут чуть только ветер изменится
    1. kvv Звание
      kvv
      -1
      Сегодня, 20:31
      100%, многовекторность Путина уже не раз это подтверждала и называется это ХПП
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 20:35
      Цитата: Задира
      Понимает, что продадут чуть только ветер изменится

      Понимать, что на уме у Ким Чен Ына, может только сам Ким. Предсказывать его действия - пустое дело.
      1. Задира Звание
        Задира
        0
        Сегодня, 20:53
        Понимать, что на уме у Ким Чен Ына, может только сам Ким. Предсказывать его действия - пустое дело

        Пустое дело - просто фиксировать события, не давая себе труда объяснять причины их происхождения
  10. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 20:26
    «А если в ответ на инициативу Макрона своих «военных инструкторов» на Украину после визита делегации РФ отправит Северная Корея?»

    Этих? Откуда инструкторы? Северная Корея 70 лет ни с кем не воевала.
  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 20:27
    Вот и правильно. Давно надо собирать коалицию, направленную против гегемонии запада!
  12. kvv Звание
    kvv
    0
    Сегодня, 20:28
    хорошо бы, но это из области фантастики
  13. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    +1
    Сегодня, 20:37
    Визит в КНДР видимо попытка симметричного ответа угрозам России со стороны США с использованием посредников(европейцев). Наша помощь КНДР может усилить угрозу для США. Европа поставляет оружие Украине расширяя номенклатуру. В ответ КНДР может поставлять оружие нам с расширенными возможностями.
  14. Степняк Звание
    Степняк
    +2
    Сегодня, 20:40
    Несомненно у корейцев полно высококлассных специалистов во всех армейских сферах. Тем не менее они давненько не бились ни с кем вживую. Да и сама война сильно изменилась за это время. Думаю, что наши ветераны СВО больше подходят в качестве инструкторов для корейской армии. И процесс обучения лучше организовать в живом деле, а не на полигоне. Им не инструкторов, а курсантов бы своих прислать. Тысяч пятьсот...
  15. spirit Звание
    spirit
    0
    Сегодня, 20:54
    Зачем Азиатам умирать на войне где славяне убивают славян?Вот продать что нибудь подороже и выторговать это да.Так Китайский "друг"сейчас газик хочет по внутренним ценам РФ покупать.Никто ни куда не поедет, больше чем уверен.