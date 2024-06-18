Глава правительства Нидерландов Марк Рютте, вероятнее всего, станет новым гесеком НАТО. Об сообщают голландские СМИ со ссылкой на источники.Тем временем, по информации американского издания Bloomberg, для окончательного согласования кандидатуры Рютте не хватает поддержки только Румынии в то время как остальные страны альянса уже одобрили кандидатуру премьер-министра Нидерландов. Кандидатуру Рютте также поддержал нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявивший, что считает голландского премьера "сильным кандидатом" на эту должность.Также сообщается, что поддержкой руководства Венгрии Рютте удалось заручиться, пообещав премьер-министру этой страны Виктору Орбану в случае получения должности генсека НАТО предоставить Будапешту право не участвовать в поддержке Украины. При этом предполагается заключить соглашение, согласно которому Венгрии позволят не отправлять своих военнослужащих и не выделять средства для военной поддержки Киева.Ранее голландская пресса выражала свое возмущение тем, что уже фактически ушедший с поста премьера после поражения своей партии на парламентских выборах Рютте многократно использовал правительственный самолет для полетов для решения вопросов, связанных с трудоустройством в качестве генсека НАТО.Между тем, Рютте также побывал на организованном главой киевского режима Владимиром Зеленским "саммите мира" в Швейцарии и там крайне нелестно высказался о предложенных российским лидером Владимиром Путиным условиях для разрешения украинского кризиса.

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