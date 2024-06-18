Голландская пресса: премьер Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО

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Голландская пресса: премьер Нидерландов Марк Рютте станет новым генсеком НАТО

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте, вероятнее всего, станет новым гесеком НАТО. Об сообщают голландские СМИ со ссылкой на источники.

Тем временем, по информации американского издания Bloomberg, для окончательного согласования кандидатуры Рютте не хватает поддержки только Румынии в то время как остальные страны альянса уже одобрили кандидатуру премьер-министра Нидерландов. Кандидатуру Рютте также поддержал нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, заявивший, что считает голландского премьера "сильным кандидатом" на эту должность.



Также сообщается, что поддержкой руководства Венгрии Рютте удалось заручиться, пообещав премьер-министру этой страны Виктору Орбану в случае получения должности генсека НАТО предоставить Будапешту право не участвовать в поддержке Украины. При этом предполагается заключить соглашение, согласно которому Венгрии позволят не отправлять своих военнослужащих и не выделять средства для военной поддержки Киева.

Ранее голландская пресса выражала свое возмущение тем, что уже фактически ушедший с поста премьера после поражения своей партии на парламентских выборах Рютте многократно использовал правительственный самолет для полетов для решения вопросов, связанных с трудоустройством в качестве генсека НАТО.

Между тем, Рютте также побывал на организованном главой киевского режима Владимиром Зеленским "саммите мира" в Швейцарии и там крайне нелестно высказался о предложенных российским лидером Владимиром Путиным условиях для разрешения украинского кризиса.
7 комментариев
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  1. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +5
    Сегодня, 20:22
    Для нас без разницы кто там будет, они все пришибленные русофобы. Так же как и в США: что трамп, что байден со своей камелой харис - одинаково. Надеяться нам только на себя.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 20:50
      Хрен на редьку менять только время терять... Да и редька хрена не слаще...
  2. sgrabik Звание
    sgrabik
    0
    Сегодня, 20:24
    Замена шила на мыло, что нынешний, что будущий - отьявленные русофобы.
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 20:26
    Марк Рютте станет новым генсеком НАТО
    Новый генсек, открытый ЛГБТешник wink
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      -1
      Сегодня, 20:48
      Возможно, в скорости после избрания оного, мы узнаем о создании нового межнационального корпуса НАТО из ЛГБТ стран альянса. laughing
  4. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 20:30
    Хрен редьки не слаще (с)
  5. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 20:46
    М да. laughing Ещё один "звездочёт". laughing . Деградируют, однако.