Швейцария окончательно потеряет свой нейтральный статус, разрешив реэкспорт оружия Украине
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Швейцария может окончательно потерять свой нейтральный статус, официально разрешив реэкспорт своего оружия Украине. На сегодняшний день всё идет к тому, что Берн превратится в еще одного поставщика вооружений киевской хунте.
Согласно информации, размещенной на сайте парламента Швейцарии, депутаты комитета по политике безопасности большой палаты парламента вышли с предложением разрешить реэкспорт швейцарского оружия в ведущие боевые действия страны. Но при условиях, что оно будет использовано только для «самообороны», не нарушит права человека и не будет использоваться против мирных жителей. Пока законы Швейцарии запрещают реэкспорт оружия в воюющие страны.
Предложение по оружию для Украины было принято комитетом при равном количестве поддержавших его, а также проголосовавших против. Судьбу предложения решил председатель комитета, отдавший свой голос за поставки оружия. Теперь документ должны рассмотреть обе палаты парламента.
Стоит отметить, что с начала российской спецоперации Швейцария отклонила десятки запросов стран Европы на поставки швейцарского оружия на Украину. Именно из-за запрета переданные Киеву ЗСУ Gepard остались без боеприпасов, а ВСУ остались без зенитных установок и танков.
Ранее в российском МИДе отклонили предложение Берна о посредничестве в переговорах России и Украины, поскольку Швейцария потеряла свой нейтральный статус, выступив на стороне коллективного Запада.
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