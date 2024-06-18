Швейцария окончательно потеряет свой нейтральный статус, разрешив реэкспорт оружия Украине

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Швейцария окончательно потеряет свой нейтральный статус, разрешив реэкспорт оружия Украине

Швейцария может окончательно потерять свой нейтральный статус, официально разрешив реэкспорт своего оружия Украине. На сегодняшний день всё идет к тому, что Берн превратится в еще одного поставщика вооружений киевской хунте.

Согласно информации, размещенной на сайте парламента Швейцарии, депутаты комитета по политике безопасности большой палаты парламента вышли с предложением разрешить реэкспорт швейцарского оружия в ведущие боевые действия страны. Но при условиях, что оно будет использовано только для «самообороны», не нарушит права человека и не будет использоваться против мирных жителей. Пока законы Швейцарии запрещают реэкспорт оружия в воюющие страны.



Предложение по оружию для Украины было принято комитетом при равном количестве поддержавших его, а также проголосовавших против. Судьбу предложения решил председатель комитета, отдавший свой голос за поставки оружия. Теперь документ должны рассмотреть обе палаты парламента.

Стоит отметить, что с начала российской спецоперации Швейцария отклонила десятки запросов стран Европы на поставки швейцарского оружия на Украину. Именно из-за запрета переданные Киеву ЗСУ Gepard остались без боеприпасов, а ВСУ остались без зенитных установок и танков.

Ранее в российском МИДе отклонили предложение Берна о посредничестве в переговорах России и Украины, поскольку Швейцария потеряла свой нейтральный статус, выступив на стороне коллективного Запада.
11 комментариев
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  1. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 20:21
    Заголовок звучит примерно, как лишиться девственности чуть-чуть lol
    1. Vicontas Звание
      Vicontas
      -1
      Сегодня, 20:25
      Они на свою девственность фермуарчик поставили!
  2. Керенский Звание
    Керенский
    -1
    Сегодня, 20:23
    Пусть отправляют свои боевые ножи. Каждому воину Украины необходим штопор. За реэкспорт они себе плюшку получат, а вот потеря нейтралитета.....
  3. антивирус Звание
    антивирус
    -1
    Сегодня, 20:24
    Когда-то уральские горы были высоки. И альпы скоро станут развалинами, пологими, оплавленными-как урал
  4. sdivt Звание
    sdivt
    +1
    Сегодня, 20:28
    Швейцария может окончательно потерять свой нейтральный статус, официально разрешив ...

    В наши дни ни у кого нет шансов оставаться полностью нейтральным. Даже если и очень хочется - тебя всё равно заставят выбрать сторону. Найдут и рычаги, и струны. Слишком уж сильно выросла взаимная зависимость у всех стран, без исключения
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 21:03
      В наши дни ни у кого нет шансов оставаться полностью нейтральным.

      В результате ввода войск три до этого нейтральных страны отказались от нейтралитета, открыто выступив на стороне Запада, две из них уже вступили в НАТО. Вроде ввод войск преследовал совершенно обратную цель- сужение нато, а не его расширение.
  5. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    -1
    Сегодня, 20:39
    Швейцарцы уже поставляли танки Леопард в Германию под обязательство, что они не будут отправлены на Украину. А кто такие обязательства выполняет!
  6. Серж9901 Звание
    Серж9901
    -1
    Сегодня, 20:43
    И этих нагнули ... Надо нам сворачивать СВО, воевать не хотим, люди гибнут, приграничные области терроризируют , ответа нет . Оружие поставляют любое, осталось только ядерные ракеты навесить на Ф-16 . Тоже без ответа . Боимся как бы Китай что не подумал ? Так зачем поперлись туда ? Дюма про трех мушкетеров начитались ? А тут такая драка безо всяких правил ...И только благородные жесты и попытки уговоров с нашей стороны ... Пора думать про Россию и парней на фронте, раз не получается никак ...Даже не про ТЯО , террористическим государством украину можно объявить , нет ? Ах , да, потом же надо меры предпринимать и жесткие ...."Хороший ты мужик, Андрей Егорыч. Но не орел ." (с)
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +1
      Сегодня, 20:55
      И этих нагнули ...

      Не совсем так, правильно будет: "И эти нагнулись".
      Надо нам сворачивать СВО, воевать не хотим...

      Ну так вызывайте "Волгу" и сдавайтесь request
  7. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 20:55
    Цитата: Серж9901
    И этих нагнули ... Надо нам сворачивать СВО, воевать не хотим, люди гибнут, приграничные области терроризируют , ответа нет .

    У вас симпатичный пяточок видать через экран )
  8. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    0
    Сегодня, 21:02
    может окончательно потерять свой

    А нас - рать