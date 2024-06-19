Старые танки Leopard могут быть модернизированы как системы ПВО с башней Skyranger 35
Зенитный комплекс Skyranger 35 на шасси танка Leopard 2A4
На протяжении последних лет компания Rheinmetall продвигает на рынке семейство зенитных артиллерийских комплексов Skyranger. В качестве одного из ключевых преимуществ таких боевых модулей называют совместимость с разными шасси, которую регулярно демонстрируют при помощи новых опытных образцов. На этот раз «Рейнметалл» представила сразу три перспективных ЗАК «Скайренджер» на разной базе, в т.ч. на основе танка.
Зенитки с выставки
17 июня в Париже открылась очередная военно-техническая выставка Eurosatory. Одним из постоянных участников этого мероприятия является немецкая компания Rheinmetall, и каждый раз она представляет новые разработки разного рода, представляющие большой интерес. На этот раз компания уделила внимание направлению сухопутных зенитных систем и представила сразу три унифицированных образца такого класса.
Новые зенитные артиллерийские / ракетно-артиллерийские комплексы построены с применением унифицированных боевых модулей семейства Skyranger. Используются модули двух основных типов, а также три разных шасси. За счет этого потенциальным покупателям смогли предложить сразу три образца техники с разными особенностями, но близкими параметрами.
Два ЗРАК выполнены с применением боевых модулей Skyranger 30, оснащенных 30-мм автоматическими пушками и управляемыми ракетами «земля-воздух». Одну башню этого типа установили на гусеничное шасси Lynx KF41, а для другой использовали колесное Boxer. Любопытно, что в прошлом уже демонстрировались прототипы ЗАК / ЗРАК на базе «Боксера» с обоими типами модуля «Скайренджер». Так, носитель 30-мм орудия показали в 2022 г.
ЗАК на шасси Lynx KF41
Третий ЗАК выполнили на шасси основного танка Leopard 2A4. Более высокая грузоподъемность такой машины позволила использовать боевой модуль Skyranger 35 с пушкой большего калибра. Получившаяся самоходка отличается от двух других изделий улучшенной защитой, более высокой дальностью стрельбы и т.д.
В первый день работы Eurosatory 2024 представители Германии, Венгрии и Дании подписали письмо о намерении организовать производство и поставку ЗАК / ЗРАК семейства Skyranger. В ближайшем будущем три страны в рамках международной программы European Sky Shield Initiative выдадут компании-производителю контракты на производство желаемого количества самоходок с 30-мм пушками. Какие именно ЗАК будут закупаться не уточняется, но сообщается, что они будут адаптированы под желания конкретных заказчиков.
Перспективная разработка
В рамках выставки руководство «Рейнметалла» сообщило о планах по разработке еще одного ЗАК линейки «Скайренджер». Боевой модуль с 35-мм пушкой планируют установить на шасси старого танка Leopard 1. В таком проекте будет использован уже имеющийся опыт, что положительно скажется на сроках и качестве разработки.
ЗАК на базе «Леопарда-1» предлагается делать для конкретного заказчика. Такую технику хотят отправить на Украину для восполнения потерь зенитных средств. Самоходка Skyranger 35 рассматривается в качестве прямой замены для бронемашин Gepard. Последние в значительных количествах ранее поставлялись на Украину несколькими зарубежными странами. При этом техника прибыла в изрядно подержанном состоянии, а затем понесла серьезные потери.
Комплекс Boxer / Skyranger 30 (фото с берлинской выставки ILA 2024)
Гипотетический контракт на ЗАК Leopard 1 / Skyranger 35 имеет особое значение для Rheinmetall. С его помощью компания сможет заработать, а также избавиться от накопленных запасов устаревших танков. Кроме того, эксплуатация и боевое применение нового ЗАК в зоне реального конфликта должны стать хорошей рекламой для всего семейства «Скайренджер».
Впрочем, пока речь идет только о предложениях и желаниях. Проект ЗАК на базе Leopard 1 существует только в виде общей концепции, требующей дальнейшей проработки. На это требуется время и финансирование. Вопрос производства и отправки подобной техники киевскому режиму тоже пока не решен.
Боевые модули
Постоянно расширяемое семейство зенитных самоходок построено вокруг двух основных элементов – боевых модулей Skyranger. Оба этих изделия представляют собой броневые башни с артиллерийским (опционально ракетным) вооружением, средствами боепитания, оптикой и системами управления. Внешне, по компоновке и составу оборудования модули Skyranger 30/35 похожи друг на друга, но имеются существенные различия, связанные с примененными орудиями.
Модуль типа Skyranger 30 оснащается 30-мм автоматической пушкой Oerlikon KCA. Это одноствольное орудие под боеприпас 30х173 мм, способное использовать снаряды разных типов. Скорострельность достигает 1200 выстр./мин. очередями либо 200 выстр./мин. одиночными. Орудие комплектуется программатором для снарядов с воздушным подрывом. Максимальная дальность эффективного огня определена в 3 км.
При сохранении габаритов и массы на уровне второго модуля семейства, в корпус Skyranger 30 смогли вписать выдвижную пусковую установку для зенитных ракет. Ранее демонстрировались установки для двух или четырех ракет, взятых из серийных ПЗРК. Ранее в этом году впервые представили пакет для девяти направляющих под малогабаритные ракеты для перехвата БПЛА.
Подписание предварительных договоренностей на производство ЗРАК Skyranger
Более крупная и тяжелая башня «Скайренджер-35» комплектуется 35-мм автоматической пушкой Oerlikon GDM. Орудие использует выстрелы 35х228 мм со снарядами разных типов, в т.ч. с программируемым взрывателем. Для работы с электроникой снаряда предусмотрен программатор на дульной части ствола. Скорострельность пушки ограничена 1000 выстр./мин. Эффективная дальность – до 4 км.
Оба модуля Skyrange оснащены электрическими приводами для наведения. Обеспечено круговое вращение вокруг вертикальной оси и подъем ствола на угол до +85°. Используется унифицированная система управления огнем. Для обнаружения и отслеживания целей., а также контроля за результатами стрельбы используются оптико-электронная станция и радиолокатор. Возможна установка РЛС и ОЭС разных типов, по желанию заказчика. Управление комплексом осуществляется оператором или операторами с пульта внутри бронемашины.
На выставке Eurosatory 2024 компания Rheinmetall показывает три варианта ЗАК с модулями Skyranger и обещает еще один. Все эти разработки имеют общую архитектуру, но отличаются разными особенностями и характеристиками. Так, самоходки на шасси Lynx и Boxer имеют среднюю боевую массу и защищены только от малокалиберной артиллерии и некоторых видов гранатометного вооружения. При этом они несут модуль с 30-мм пушкой и ракетами, что ограничивает их боевой радиус.
С точки зрения огневой мощи и защиты, более интересно выглядит ЗАК на базе ОБТ Leopard 2. По всей видимости, эта боевая машина сохранила штатное противоснарядное бронирование лба корпуса и другие особенности конструкции. За счет гусеничной ходовой части и удельной мощности, выросшей из-за отказа от штатной танковой башни, должна достигаться высокая подвижность и проходимость. При всем этом, боевой радиус комплекса ограничен характеристиками используемой пушки и отсутствием ракет.
Анонсированный проект ЗАК на базе «Леопарда-1» по огневой мощи будет похож на изделие, показанное на текущей выставке. В то же время, устаревшее шасси ограничит общий уровень защиты и не позволит получить высокие ходовые характеристики. Впрочем, это не так важно, поскольку проект имеет совсем другие цели.
РЛС SB360 Wide Area Sensor от компании Electronics UK, пригодная для применения в составу модулей Skyranger. На заднем плане слева - ЗАК на шасси Boxer
Неясное будущее
Компания Rheinmetall позиционирует комплексы Skyranger 30/35 как современное и эффективное средство для борьбы с тактической и армейской авиацией противника, а также с БПЛА ряда классов. По известным причинам, последние занимают особое место в рекламе и рассматриваются едва ли не как основная цель для 30- и 35-мм снарядов. С учетом таких задач определяется состав СУО и другие аспекты проекта.
Чтобы заинтересовать заказчиков, компания-разработчик предлагает разные варианты зенитных самоходок с применением пары унифицированных модулей. В этом контексте уже использовали все современные бронешасси немецкого производства, и очередные такие ЗАК показали на Eurosatory 2024. Также пообещали еще одну машину на устаревшей базе, которая, как предполагается, будет иметь некоторые преимущества.
Следует отметить, что усилия «Рейнметалла» по продвижению «Скайренджеров» имеют весьма ограниченный результат. Лишь несколько дней назад интерес потенциальных заказчиков превратился в предварительное соглашение, контракты по которому появятся лишь в будущем. Следует ли ожидать появление новых заказов – большой вопрос.
Впрочем, немецкие оружейники нашли интересное решение проблемы с продажами. Они предлагают упрощенный вариант ЗАК для передачи киевскому режиму. Военная помощь Украине уже третий год является актуальной темой и, при должном подходе, позволяет заработать. Очевидно, что Rheinmetall планирует продвигать самоходку на базе ОБТ Leopard 1 именно для прибыли, а также для рекламы с целью получения следующих контрактов.
Тем не менее, положение проекта Skyranger 30/35 в целом остается неоднозначным. Несмотря на многолетнее продвижение на рынке, он не пользуется особой популярностью, а попытка прорекламировать его при помощи украинской ПВО имеет сомнительные перспективы. Удастся ли ведущей немецкой оружейной компании изменить эту ситуацию, покажет время.
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