Старые танки Leopard могут быть модернизированы как системы ПВО с башней Skyranger 35

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Старые танки Leopard могут быть модернизированы как системы ПВО с башней Skyranger 35
Зенитный комплекс Skyranger 35 на шасси танка Leopard 2A4


На протяжении последних лет компания Rheinmetall продвигает на рынке семейство зенитных артиллерийских комплексов Skyranger. В качестве одного из ключевых преимуществ таких боевых модулей называют совместимость с разными шасси, которую регулярно демонстрируют при помощи новых опытных образцов. На этот раз «Рейнметалл» представила сразу три перспективных ЗАК «Скайренджер» на разной базе, в т.ч. на основе танка.



Зенитки с выставки


17 июня в Париже открылась очередная военно-техническая выставка Eurosatory. Одним из постоянных участников этого мероприятия является немецкая компания Rheinmetall, и каждый раз она представляет новые разработки разного рода, представляющие большой интерес. На этот раз компания уделила внимание направлению сухопутных зенитных систем и представила сразу три унифицированных образца такого класса.

Новые зенитные артиллерийские / ракетно-артиллерийские комплексы построены с применением унифицированных боевых модулей семейства Skyranger. Используются модули двух основных типов, а также три разных шасси. За счет этого потенциальным покупателям смогли предложить сразу три образца техники с разными особенностями, но близкими параметрами.

Два ЗРАК выполнены с применением боевых модулей Skyranger 30, оснащенных 30-мм автоматическими пушками и управляемыми ракетами «земля-воздух». Одну башню этого типа установили на гусеничное шасси Lynx KF41, а для другой использовали колесное Boxer. Любопытно, что в прошлом уже демонстрировались прототипы ЗАК / ЗРАК на базе «Боксера» с обоими типами модуля «Скайренджер». Так, носитель 30-мм орудия показали в 2022 г.


ЗАК на шасси Lynx KF41

Третий ЗАК выполнили на шасси основного танка Leopard 2A4. Более высокая грузоподъемность такой машины позволила использовать боевой модуль Skyranger 35 с пушкой большего калибра. Получившаяся самоходка отличается от двух других изделий улучшенной защитой, более высокой дальностью стрельбы и т.д.

В первый день работы Eurosatory 2024 представители Германии, Венгрии и Дании подписали письмо о намерении организовать производство и поставку ЗАК / ЗРАК семейства Skyranger. В ближайшем будущем три страны в рамках международной программы European Sky Shield Initiative выдадут компании-производителю контракты на производство желаемого количества самоходок с 30-мм пушками. Какие именно ЗАК будут закупаться не уточняется, но сообщается, что они будут адаптированы под желания конкретных заказчиков.

Перспективная разработка


В рамках выставки руководство «Рейнметалла» сообщило о планах по разработке еще одного ЗАК линейки «Скайренджер». Боевой модуль с 35-мм пушкой планируют установить на шасси старого танка Leopard 1. В таком проекте будет использован уже имеющийся опыт, что положительно скажется на сроках и качестве разработки.

ЗАК на базе «Леопарда-1» предлагается делать для конкретного заказчика. Такую технику хотят отправить на Украину для восполнения потерь зенитных средств. Самоходка Skyranger 35 рассматривается в качестве прямой замены для бронемашин Gepard. Последние в значительных количествах ранее поставлялись на Украину несколькими зарубежными странами. При этом техника прибыла в изрядно подержанном состоянии, а затем понесла серьезные потери.


Комплекс Boxer / Skyranger 30 (фото с берлинской выставки ILA 2024)

Гипотетический контракт на ЗАК Leopard 1 / Skyranger 35 имеет особое значение для Rheinmetall. С его помощью компания сможет заработать, а также избавиться от накопленных запасов устаревших танков. Кроме того, эксплуатация и боевое применение нового ЗАК в зоне реального конфликта должны стать хорошей рекламой для всего семейства «Скайренджер».

Впрочем, пока речь идет только о предложениях и желаниях. Проект ЗАК на базе Leopard 1 существует только в виде общей концепции, требующей дальнейшей проработки. На это требуется время и финансирование. Вопрос производства и отправки подобной техники киевскому режиму тоже пока не решен.

Боевые модули


Постоянно расширяемое семейство зенитных самоходок построено вокруг двух основных элементов – боевых модулей Skyranger. Оба этих изделия представляют собой броневые башни с артиллерийским (опционально ракетным) вооружением, средствами боепитания, оптикой и системами управления. Внешне, по компоновке и составу оборудования модули Skyranger 30/35 похожи друг на друга, но имеются существенные различия, связанные с примененными орудиями.

Модуль типа Skyranger 30 оснащается 30-мм автоматической пушкой Oerlikon KCA. Это одноствольное орудие под боеприпас 30х173 мм, способное использовать снаряды разных типов. Скорострельность достигает 1200 выстр./мин. очередями либо 200 выстр./мин. одиночными. Орудие комплектуется программатором для снарядов с воздушным подрывом. Максимальная дальность эффективного огня определена в 3 км.

При сохранении габаритов и массы на уровне второго модуля семейства, в корпус Skyranger 30 смогли вписать выдвижную пусковую установку для зенитных ракет. Ранее демонстрировались установки для двух или четырех ракет, взятых из серийных ПЗРК. Ранее в этом году впервые представили пакет для девяти направляющих под малогабаритные ракеты для перехвата БПЛА.


Подписание предварительных договоренностей на производство ЗРАК Skyranger

Более крупная и тяжелая башня «Скайренджер-35» комплектуется 35-мм автоматической пушкой Oerlikon GDM. Орудие использует выстрелы 35х228 мм со снарядами разных типов, в т.ч. с программируемым взрывателем. Для работы с электроникой снаряда предусмотрен программатор на дульной части ствола. Скорострельность пушки ограничена 1000 выстр./мин. Эффективная дальность – до 4 км.

Оба модуля Skyrange оснащены электрическими приводами для наведения. Обеспечено круговое вращение вокруг вертикальной оси и подъем ствола на угол до +85°. Используется унифицированная система управления огнем. Для обнаружения и отслеживания целей., а также контроля за результатами стрельбы используются оптико-электронная станция и радиолокатор. Возможна установка РЛС и ОЭС разных типов, по желанию заказчика. Управление комплексом осуществляется оператором или операторами с пульта внутри бронемашины.

На выставке Eurosatory 2024 компания Rheinmetall показывает три варианта ЗАК с модулями Skyranger и обещает еще один. Все эти разработки имеют общую архитектуру, но отличаются разными особенностями и характеристиками. Так, самоходки на шасси Lynx и Boxer имеют среднюю боевую массу и защищены только от малокалиберной артиллерии и некоторых видов гранатометного вооружения. При этом они несут модуль с 30-мм пушкой и ракетами, что ограничивает их боевой радиус.

С точки зрения огневой мощи и защиты, более интересно выглядит ЗАК на базе ОБТ Leopard 2. По всей видимости, эта боевая машина сохранила штатное противоснарядное бронирование лба корпуса и другие особенности конструкции. За счет гусеничной ходовой части и удельной мощности, выросшей из-за отказа от штатной танковой башни, должна достигаться высокая подвижность и проходимость. При всем этом, боевой радиус комплекса ограничен характеристиками используемой пушки и отсутствием ракет.

Анонсированный проект ЗАК на базе «Леопарда-1» по огневой мощи будет похож на изделие, показанное на текущей выставке. В то же время, устаревшее шасси ограничит общий уровень защиты и не позволит получить высокие ходовые характеристики. Впрочем, это не так важно, поскольку проект имеет совсем другие цели.


РЛС SB360 Wide Area Sensor от компании Electronics UK, пригодная для применения в составу модулей Skyranger. На заднем плане слева - ЗАК на шасси Boxer

Неясное будущее


Компания Rheinmetall позиционирует комплексы Skyranger 30/35 как современное и эффективное средство для борьбы с тактической и армейской авиацией противника, а также с БПЛА ряда классов. По известным причинам, последние занимают особое место в рекламе и рассматриваются едва ли не как основная цель для 30- и 35-мм снарядов. С учетом таких задач определяется состав СУО и другие аспекты проекта.

Чтобы заинтересовать заказчиков, компания-разработчик предлагает разные варианты зенитных самоходок с применением пары унифицированных модулей. В этом контексте уже использовали все современные бронешасси немецкого производства, и очередные такие ЗАК показали на Eurosatory 2024. Также пообещали еще одну машину на устаревшей базе, которая, как предполагается, будет иметь некоторые преимущества.

Следует отметить, что усилия «Рейнметалла» по продвижению «Скайренджеров» имеют весьма ограниченный результат. Лишь несколько дней назад интерес потенциальных заказчиков превратился в предварительное соглашение, контракты по которому появятся лишь в будущем. Следует ли ожидать появление новых заказов – большой вопрос.

Впрочем, немецкие оружейники нашли интересное решение проблемы с продажами. Они предлагают упрощенный вариант ЗАК для передачи киевскому режиму. Военная помощь Украине уже третий год является актуальной темой и, при должном подходе, позволяет заработать. Очевидно, что Rheinmetall планирует продвигать самоходку на базе ОБТ Leopard 1 именно для прибыли, а также для рекламы с целью получения следующих контрактов.

Тем не менее, положение проекта Skyranger 30/35 в целом остается неоднозначным. Несмотря на многолетнее продвижение на рынке, он не пользуется особой популярностью, а попытка прорекламировать его при помощи украинской ПВО имеет сомнительные перспективы. Удастся ли ведущей немецкой оружейной компании изменить эту ситуацию, покажет время.
10 комментариев
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  1. Bongo Звание
    Bongo
    -1
    Сегодня, 05:18
    Старые танки Leopard могут быть модернизированы как системы ПВО с башней Skyranger 35

    Смысла в этом особого нет, старые танки Leopard-1 по большей части утилизируются путём передачи ВСУ или находятся в неработоспособном состоянии. Для нового ЗАК будут использовать современную колёсную или гусеничную базу.
    1. Владимир_2У Звание
      Владимир_2У
      +1
      Сегодня, 05:23
      Цитата: Bongo
      Смысла в этом особого нет, старые танки Leopard-1 по большей части утилизируются путём передачи ВСУ или находятся в неработоспособном состоянии.

      Но тем не менее это модульность здорового человека.
    2. Luminman Звание
      Luminman
      +1
      Сегодня, 06:04
      Для нового ЗАК будут использовать современную колёсную или гусеничную базу

      Для нового ЗАКа совершенно фиолетово, какая у него будет база - гусеничная или колесная. Хоть гужевая. Это нисколько не помешает ему выполнять свою основную задачу... wink
      1. Bongo Звание
        Bongo
        0
        Сегодня, 08:27
        Цитата: Luminman
        Для нового ЗАКа совершенно фиолетово, какая у него будет база - гусеничная или колесная. Хоть гужевая. Это нисколько не помешает ему выполнять свою основную задачу...

        Башню с артиллерийской частью можно теоретически поставить хоть на танк Panzerkampfwagen VI Ausf.H взятый с музея, хоть на броненосец Микаса стоящий у причальной стенки в порту Йокосука - это без разницы. Но при разработке нового образца вооружения всегда учитывается его жизненный цикл, и потому перспективные мобильные системы ПВО обычно размещают на новых шасси которые будут производиться в будущем. Это облегчает и удешевляет процесс эксплуатации и ремонта.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 05:51
    Хочется, хочется им сбагрить /продать старье, в новой блескучей обертке...
    Но это не решает основную проблему, не обеспечивает эффективную защиту от многих угроз, которые присутствуют на поле боя, так и в тылу soldier
  3. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    Сегодня, 06:15
    ...положение проекта Skyranger 30/35 в целом остается неоднозначным. Несмотря на многолетнее продвижение на рынке, он не пользуется особой популярностью
    Проекту Скайрейнджер всего пара лет.
    Уже есть твердые заказы от германского (на Боксере) и австрийского (на Пандуре) Бундесвера.
    И уже Дания (что то свое восьмиколесное) с Венгрией (на шасси Линкс) присоединяются. И кто-то из прибалтов тоже хочет.

    Так что все хорошо у Скайрейнджера: плавно от корабельного ЗУ Миллениум к контейнерного Мантиса для защиты баз к Скайнексу на грузовиках и теперь чисто войсковой С-РАМ ("против ракет, артснарядов и мин").
    "В зависимости от тактических потребностей и необходимого спектра целей Skyranger может быть оснащен револьверной пушкой 35 x 228 KDG или револьверной пушкой 30 x 173 KCE. Обе пушки характеризуются высокой скорострельностью, превосходной точностью и боеприпасами воздушного взрыва. Калибр 35 мм обеспечивает возможности C-RAM и эффективную дальность стрельбы до 4000 метров. Калибр 30 мм имеет эффективную дальность действия до 3000 м, а орудийная башня предназначена также для установки ракет ПВО малой дальности.
    Выбранный высокомодульный подход к проектированию позволяет настраивать активные или пассивные конфигурации датчиков. К ним относятся радары AESA, пассивные системы панорамного обзора и оптико-электронные пакеты. Передовые алгоритмы используются для объединения данных датчиков, классификации целей и поддержки операторов в принятии решений. По мере развития угроз меняется и Skyranger. Рассматривается возможность интеграции высокоэнергетического лазера или ракет C-PGM вертикального запуска.    " https://www.rheinmetall.com/en/products/air-defence/air-defence-systems/mobile-air-defence-skyranger

    Вариант на Лео1 - вроде бы появился в газетах со ссылкой на главу Рейнметалла, так что очень вероятно. Скайнекс 35 мм у ВСУ вроде бы есть, Лео1 тоже - почему бы старые ненужные и негодные к восстановлению Лео1 не пустить на ЗСУ?
    "Глава Rheinmetall Landsysteme Бьёрн Бернхард сообщил, что 35-мм зенитное орудие интегрируется в шасси ОБТ Leopard 1 для Украины. BILD сообщило, что работы по техническому обслуживанию БМП Marder 1A3 продолжаются, и фирма планирует поставить десять артиллерийских зенитно-ракетных комплексов Skyranger 35 на шасси ОБТ Leopard 1. Огневая мощь Skyranger 35 состоит из одной 35-мм револьверной пушки Oerlikon 35/1000, стреляющей боеприпасами воздушного взрыва AHEAD, что обеспечивает повышенную вероятность поражения по сравнению с существующими ЗСУ Gepard, используемыми Украиной, которые используют пару 35-мм револьверных пушек.
    Немецкий сайт hartpunkt.de сообщает, что в Вооруженные силы Украины планируется поставить десять единиц. Skyranger 35, более современная артиллерийская система ПВО, чем Gepard, предлагает улучшенные возможности поражения. В то время как Gepard использует двухосный поисковый радар, который поворачивается на 360 градусов, Skyranger 35 использует четыре радара AMMR AESA с большей точностью против более мелких целей, таких как БПЛА. Что еще более важно, боеприпасы AHEAD создают конус из более мелких снарядов при взрыве в воздухе, чтобы поразить небольшие цели меньшим количеством снарядов.     " https://turdef.com/index.php/article/germany-integrates-skyranger-35-ad-system-on-leopard-1-mbt
  4. Комментарий был удален.
  5. тлауикол Звание
    тлауикол
    0
    Сегодня, 07:23

    Старый добрый Бофорс с программируемым универсальным снарядом от БАЕ. Превосходит и по дальности, и по досягаемости, и по могуществу
    1. тлауикол Звание
      тлауикол
      0
      Сегодня, 07:28
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 07:31
    У нас в этой области никак не примут 57мм "деревацию", идея та же но снаряд мощнее. Вот машина нужная, учитывая по сути войну дронов. Да и так же можно модуль на тот же БТР ставить.
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 08:17
    Старые корпуса, для начала, надо укомплектовать и отремонтировать.