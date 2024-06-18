ВСУ потеряли контроль над селом Песчаное под Купянском, а также возможность снабжения своей группировки через мост в районе Боровой
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Украинские подразделения, включая отряды из состава 110-й бригады территориальной обороны, ранее переброшенные в Харьковскую область из Запорожья, потеряли контроль над селом Песчаное. Это географические вытянутое с востока на запад село находится в Купянском районе Харьковщины.
По состоянию на данный момент, подразделения ВСУ отступили из Песчаного после активного огневого воздействия со стороны подошедших накануне к этому населённому пункту российских войск.
Российские авиация и артиллерия нанесли череду ударов по позициям противника, в результате чего тот понёс потери и откатился в западном направлении. При этом пока нельзя говорить о том, что село полностью перешло под контроль ВС РФ. Восточная его часть – за нашими бойцами, остальная территория – в так называемой «серой зоне».
Песчаное остаётся последним селом на этом направлении перед выходом к восточному берегу реки Оскол.
Кстати, о реке.
Сегодня прогремел взрыв на мосту через реку Оскол на участке Гороховатка-Боровая.
По этому мосту противник осуществлял снабжение своей группировки к западу от Сватово и Кременной, включая группировку в Серебрянском лесничестве, куда ранее были переброшены отряды националистов. В результате взрыва мост получил значительные повреждения, вследствие чего движение по нему на данный момент не представляется возможным.
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