ВСУ потеряли контроль над селом Песчаное под Купянском, а также возможность снабжения своей группировки через мост в районе Боровой

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ВСУ потеряли контроль над селом Песчаное под Купянском, а также возможность снабжения своей группировки через мост в районе Боровой

Украинские подразделения, включая отряды из состава 110-й бригады территориальной обороны, ранее переброшенные в Харьковскую область из Запорожья, потеряли контроль над селом Песчаное. Это географические вытянутое с востока на запад село находится в Купянском районе Харьковщины.

По состоянию на данный момент, подразделения ВСУ отступили из Песчаного после активного огневого воздействия со стороны подошедших накануне к этому населённому пункту российских войск.

Российские авиация и артиллерия нанесли череду ударов по позициям противника, в результате чего тот понёс потери и откатился в западном направлении. При этом пока нельзя говорить о том, что село полностью перешло под контроль ВС РФ. Восточная его часть – за нашими бойцами, остальная территория – в так называемой «серой зоне».



Песчаное остаётся последним селом на этом направлении перед выходом к восточному берегу реки Оскол.

Кстати, о реке.

Сегодня прогремел взрыв на мосту через реку Оскол на участке Гороховатка-Боровая.



По этому мосту противник осуществлял снабжение своей группировки к западу от Сватово и Кременной, включая группировку в Серебрянском лесничестве, куда ранее были переброшены отряды националистов. В результате взрыва мост получил значительные повреждения, вследствие чего движение по нему на данный момент не представляется возможным.
8 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 21:49
    Не понял, так это наши мост уничтожили или укры после отступления?
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +2
      Сегодня, 21:52
      Скорее всего наши и дальше пойдут вдоль Оскола и потому мост не скоро понадобится request
      Укры не могли. Не могли ж они оставшуюся группировку без мостов к отступлению оставить. Или могли... winked
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +2
        Сегодня, 21:54
        Тоже склоняюсь к этому, однако статьи пошли размытые, без пол литры, тьфу, без дополнительной инфы не поймёшь.))
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 22:39
          На украинском инфополе сейчас паника. Говорят, что наши сконцентрировали 10-тысячную группировку войск с 500 единицами техники, в том числе 200 орудий, для наступления на Боровой.
          В контексте наступления на Боровой уничтожение моста очень даже в тему.
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            0
            Сегодня, 22:45
            Да, кстати читал сегодня у военкоров. Не приводил лишь потому, как здесь сказанное военкорамт не в почёте.)
    2. роман66 Звание
      роман66
      +4
      Сегодня, 21:54
      Или партизаны подсуетились
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 21:55
        Тоже вариант. (Короткий комментарий).
  2. Рус_80 Звание
    Рус_80
    0
    Сегодня, 22:56
    В тг каналах приводят сообщение генштаба всу об активизации Армии России на торецком направлении и начале сразу 5 штурмовых операций в районе Нью-Йорка, Северного, Южного.

    С Богом, ребята!