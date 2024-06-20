Видеоинтервью А. Яковлева – ведущего конструктора БМПТ «Рамка-99»
Боевые машины поддержки танков, состоящие на вооружении нашей армии – без всякого сомнения, давний предмет споров, не утихающих и поныне.
С одной стороны, когда-то казавшиеся совершенно нежизнеспособным проектом, БМПТ хоть и с большим скрипом, но всё же втиснулись в отечественную армейскую структуру. Более того, данные изделия доказали свою эффективность на практике, участвуя в боях в ходе специальной военной операции на Украине.
С другой стороны, к машинам существуют и обоснованные вопросы по части выбора вооружения и, что особенно важно, самой их концепции. Ведь, как известно, разработка боевой техники этого класса началась ещё в 80-х годах прошлого века – и те прототипы и проекты существенно отличались от того, что мы видим сегодня, как по компоновке, так и по набору огневых средств.
Узнать о некоторых нюансах в этом деле позволяет интервью А. Яковлева – ведущего конструктора БМПТ «Рамка-99», более известной теперь как «Терминатор».
Видео, безусловно, довольно старое, но весьма информативное и дающее ответ на некоторые вопросы о разработке машины.
Яковлев рассказывает о работах по созданию «Рамки», в том числе об оригинальном прицеле и причинах отказа от противотанковых управляемых ракет «Корнет» в пользу сверхзвуковой «Атаки» для вооружения БМПТ.
Кроме того, конструктор кратко и очень неоднозначно упоминает о том, почему военные долгое время отказывались принимать изделие на вооружение, требуя «что-то среднее между кувалдой и микроскопом», а не узкоспециализированный микроскоп.
Также в ходе интервью Яковлев рассуждает на тему создания весьма эффективных боевых машин на базе существующих танков Т-72 и недостатков «Арматы», оказавшейся куда более простым вариантом перспективного танка, в отличие от её предшественника – «Объекта 195» с необитаемой башней и 152-мм гладкоствольным орудием, полностью ушедшего в небытие в 2000-х годах.
Помимо сухопутной боевой техники, конструктор касается вопросов создания экранолётов (в том числе их экономической выгоды) для перемещения боевых подразделений и ракетных атак, а в конце даёт свою оценку по поводу монополизма конструкторских бюро и их омоложения.
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