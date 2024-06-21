Свои люди: очередные кадровые решения в Министерстве обороны
Кадровый ураган
Надо отметить, Андрей Белоусов выдержал отменную мхатовскую паузу – масштабная замена первых помощников началась только спустя месяц после назначения. Указом президента Путина освобождены от своих должностей заместители главы военного ведомства Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов. Причем они именно освобождены, то есть уволены без формулировки «в связи с переводом на новую должность». Это важное дополнение, характеризующее прежние заслуги чиновников.
В современной вертикали власти у государственных мужей и дам есть несколько вариантов продолжения карьеры.
Первый – это повышение в табели о рангах. Это для тех, кто эффективен и предан профессии.
Второй – это перевод в горизонтальной плоскости на новую должность, возможно, с небольшим понижением статуса и влияния. То есть справился с возложенными обязанностями, но мог бы и лучше.
Третий путь – сразу под следствие. Здесь судьбу коррупционера будет решать судья. Для кого такая история подготовлена, думается, комментировать излишне.
Четвертый сценарий – банальное освобождение от должности. Таких фактически выгоняют с работы в надежде, что заработанного «честным трудом» хватить до конца жизни. Правда, и здесь есть варианты. Например, экс-министр обороны Сердюков, несмотря на все скандалы и спустя некоторое время после увольнения, оказался полезен в «Объединенной авиастроительной корпорации», а с 2019 года трудится вице-президентом Союза машиностроителей России.
В общем, вариантов карьеры отстраненных заместителей прежнего министра обороны немало – не исключено, что в обозримом будущем они появятся на чиновничьем горизонте России. Тем более, людей уволили представительных.
Бывший уже первый заместитель министра обороны Цаликов считался человеком Шойгу. В МЧС он с 1994 и до 2012 года, пока не стал заместителем министра обороны. Правда, в этот промежуток он успел несколько месяцев поработать в руководстве Московской области.
Очевидно, что Сергею Шойгу в МО дали полный карт-бланш на назначение своих людей. И это нормально – так практикуют все и везде, главное, чтобы человек был работоспособный. Первый заместитель министра отвечает за капитальное строительство, жилищное обеспечение и имущественные отношения, медицинскую службу, что вкупе накладывает особые обязательства.
Руслан Цаликов
На место Цаликова встал Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса Леонид Горнин, из послужного списка которого понятно, что считать деньги он умеет. В трудовой книжке должности контролёра-ревизора, начальника регионального управления налоговой службы и первого заместителя министра финансов России.
Назвать его человеком Белоусова нельзя, но он типичный технократ-монетарист и должен поставить финансовые потоки в военном ведомстве на жесткий контроль. О Горнине нет никаких даже вызывающих подозрения материалов, не говоря уже о компромате, и есть все основания полагать, что чиновник оказался на своем месте.
Четыре на четыре
Один из самых влиятельных чиновников Министерства обороны статс-секретарь Николай Панков также лишился своей должности в соответствии с приказом Путина. 69-летний Панков до 1998 года служил в структурах ФСБ, а с 2001 года с легкой руки Сергея Иванова назначен в военное ведомство.
Панков настоящий старожил Министерства обороны – его не тронули даже кадровые перестановки Шойгу после правления Сердюкова. Учитывая круг ответственности, связанный с кадровой службой, ждем серьезной эволюции в этом направлении. Если не революционных изменений.
Примечательно, что приемника Панкова в указе Путина нет – ни один из трех новых замминистров не будет напрямую касаться кадровой политики. Поэтому ждем в самое ближайшее время приемника главного кадровика оборонного ведомства.
Помимо новых назначений и отстранений, Путин разрешил Белоусову иметь в штате 12 заместителей вместо прежних десяти
Сняли и Павла Попова, ответственного в министерстве за инновации и информационные системы. Надо сказать, назначение Андрея Белоусова преподносилось как потребность в смене курса инновационной политики, что указывает на некие проблемы в этой области.
Попов пришел в ведомство вместе с Шойгу из МЧС и, помимо прочего, курировал создание Национального центра обороны России. Здесь, вроде бы, все получилось, но к остальному были вопросы. Три Главных управления под руководством Попова – исследовательской деятельности и технологического сопровождения, развития информационных и телекоммуникационных технологий, а также центр робототехники, так и не смогли похвастаться значимыми прорывами.
В новой политике Белоусова именно на этих секторах будет особенно сфокусировано внимание, а вместе с ним и соответствующее финансирование.
Открытым остался вопрос – кто заменит Попова на этом важном посту?
Среди назначенных заместителей ни на одного не возложены обязанности по инновационной работе.
Новый замминистра обороны Павел Фрадков
Новичком в военном ведомстве можно считать 41-летнего Павла Фрадкова. Это человек президента Путина, сын директора СВР и председателя правительства Михаила Фрадкова. До 17 июня Павел Михайлович трудился в должности первого заместителя управделами президента, а теперь будет прямым преемником опального и подсудного замминистра Иванова. Должность непростая, учитывая шлейф инкриминируемых предшественнику деяний – все будут под микроскопом рассматривать работу нового замминистра.
Интересно, что с 2012 по 2015 год Фрадков служил замом начальника агентства по управлению госимуществом. А сейчас будет курировать военное имущество, строительство и хозяйство.
Не объявлен преемник (или преемница) главного финансиста Министерства обороны Татьяны Шевцовой, которую Путин также отстранил от должности. Женщину можно считать частью обоймы Сердюкова, которую одну из немногих не сменил Шойгу в 2012 году. Шевцова – типичный выходец из налоговой службы и, очевидно, должна была остаться на своем посту и при Белоусове.
Новый министр среди обозначенных проблем выделил недоработки с выплатами положенных средств и обеспечением военнослужащих, что явно считается камнем в огород Шевцовой. После такого дни Татьяны Викторовны на посту замминистра были сочтены. Пока, правда, не определились с преемником.
Грозой всех коррупционеров аналитики считают Олега Савельева, заместителя министра и руководителя аппарата ведомства. Будучи одним из высокопоставленных чиновников Счетной палаты, Савельев отвечал за аудит обороны, национальной безопасности и силовых структур. Работа по выявлению воров и взяточников знакома Савельеву, он типичный технократ новой формации, представители которой уже неоднократно доказали свою преданность стране и президенту.
Самая интересная и необычная персона в новом окружении Белоусова – это Анна Цивилева. Она будет отвечать за организацию социального и жилищного обеспечения военнослужащих. Анна Евгеньевна ранее хорошо зарекомендовала себя в должности руководителя госфонда «Защитники Отечества», который, помимо Министерства обороны, занимался обеспечением военных на СВО. Судя по всему, это у фонда получалось лучше, чем у оборонного ведомства.
Еще три интересных факта об Анне Цивилевой.
Первый – она приходится супругой действующего министра энергетики Сергея Цивилева. Второй факт – некоторые СМИ называют Цивилеву двоюродной племянницей Путина. Третий факт – по образованию Анна Евгеньевна врач-психиатр.
Примечательно, что блок непосредственных руководителей хода событий в СВО до сих пор не затронут реформами. Гадать на кофейной гуще сложно, но это может означать, что и президент России, и министр Белоусов в общем удовлетворены течением спецоперации.
Впрочем, до Генштаба руки могли еще просто не дойти. Смена заместителей министра обороны должна быть последовательной, а не одновременной. В условиях СВО одномоментная реформа может стать революцией с труднопредсказуемыми последствиями.
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