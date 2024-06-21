Свои люди: очередные кадровые решения в Министерстве обороны

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Свои люди: очередные кадровые решения в Министерстве обороны


Кадровый ураган


Надо отметить, Андрей Белоусов выдержал отменную мхатовскую паузу – масштабная замена первых помощников началась только спустя месяц после назначения. Указом президента Путина освобождены от своих должностей заместители главы военного ведомства Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов. Причем они именно освобождены, то есть уволены без формулировки «в связи с переводом на новую должность». Это важное дополнение, характеризующее прежние заслуги чиновников.



В современной вертикали власти у государственных мужей и дам есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Первый – это повышение в табели о рангах. Это для тех, кто эффективен и предан профессии.

Второй – это перевод в горизонтальной плоскости на новую должность, возможно, с небольшим понижением статуса и влияния. То есть справился с возложенными обязанностями, но мог бы и лучше.

Третий путь – сразу под следствие. Здесь судьбу коррупционера будет решать судья. Для кого такая история подготовлена, думается, комментировать излишне.

Четвертый сценарий – банальное освобождение от должности. Таких фактически выгоняют с работы в надежде, что заработанного «честным трудом» хватить до конца жизни. Правда, и здесь есть варианты. Например, экс-министр обороны Сердюков, несмотря на все скандалы и спустя некоторое время после увольнения, оказался полезен в «Объединенной авиастроительной корпорации», а с 2019 года трудится вице-президентом Союза машиностроителей России.

В общем, вариантов карьеры отстраненных заместителей прежнего министра обороны немало – не исключено, что в обозримом будущем они появятся на чиновничьем горизонте России. Тем более, людей уволили представительных.

Бывший уже первый заместитель министра обороны Цаликов считался человеком Шойгу. В МЧС он с 1994 и до 2012 года, пока не стал заместителем министра обороны. Правда, в этот промежуток он успел несколько месяцев поработать в руководстве Московской области.

Очевидно, что Сергею Шойгу в МО дали полный карт-бланш на назначение своих людей. И это нормально – так практикуют все и везде, главное, чтобы человек был работоспособный. Первый заместитель министра отвечает за капитальное строительство, жилищное обеспечение и имущественные отношения, медицинскую службу, что вкупе накладывает особые обязательства.


Руслан Цаликов

На место Цаликова встал Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса Леонид Горнин, из послужного списка которого понятно, что считать деньги он умеет. В трудовой книжке должности контролёра-ревизора, начальника регионального управления налоговой службы и первого заместителя министра финансов России.

Назвать его человеком Белоусова нельзя, но он типичный технократ-монетарист и должен поставить финансовые потоки в военном ведомстве на жесткий контроль. О Горнине нет никаких даже вызывающих подозрения материалов, не говоря уже о компромате, и есть все основания полагать, что чиновник оказался на своем месте.

Четыре на четыре


Один из самых влиятельных чиновников Министерства обороны статс-секретарь Николай Панков также лишился своей должности в соответствии с приказом Путина. 69-летний Панков до 1998 года служил в структурах ФСБ, а с 2001 года с легкой руки Сергея Иванова назначен в военное ведомство.

Панков настоящий старожил Министерства обороны – его не тронули даже кадровые перестановки Шойгу после правления Сердюкова. Учитывая круг ответственности, связанный с кадровой службой, ждем серьезной эволюции в этом направлении. Если не революционных изменений.

Примечательно, что приемника Панкова в указе Путина нет – ни один из трех новых замминистров не будет напрямую касаться кадровой политики. Поэтому ждем в самое ближайшее время приемника главного кадровика оборонного ведомства.


Помимо новых назначений и отстранений, Путин разрешил Белоусову иметь в штате 12 заместителей вместо прежних десяти

Сняли и Павла Попова, ответственного в министерстве за инновации и информационные системы. Надо сказать, назначение Андрея Белоусова преподносилось как потребность в смене курса инновационной политики, что указывает на некие проблемы в этой области.

Попов пришел в ведомство вместе с Шойгу из МЧС и, помимо прочего, курировал создание Национального центра обороны России. Здесь, вроде бы, все получилось, но к остальному были вопросы. Три Главных управления под руководством Попова – исследовательской деятельности и технологического сопровождения, развития информационных и телекоммуникационных технологий, а также центр робототехники, так и не смогли похвастаться значимыми прорывами.

В новой политике Белоусова именно на этих секторах будет особенно сфокусировано внимание, а вместе с ним и соответствующее финансирование.

Открытым остался вопрос – кто заменит Попова на этом важном посту?

Среди назначенных заместителей ни на одного не возложены обязанности по инновационной работе.


Новый замминистра обороны Павел Фрадков

Новичком в военном ведомстве можно считать 41-летнего Павла Фрадкова. Это человек президента Путина, сын директора СВР и председателя правительства Михаила Фрадкова. До 17 июня Павел Михайлович трудился в должности первого заместителя управделами президента, а теперь будет прямым преемником опального и подсудного замминистра Иванова. Должность непростая, учитывая шлейф инкриминируемых предшественнику деяний – все будут под микроскопом рассматривать работу нового замминистра.

Интересно, что с 2012 по 2015 год Фрадков служил замом начальника агентства по управлению госимуществом. А сейчас будет курировать военное имущество, строительство и хозяйство.

Не объявлен преемник (или преемница) главного финансиста Министерства обороны Татьяны Шевцовой, которую Путин также отстранил от должности. Женщину можно считать частью обоймы Сердюкова, которую одну из немногих не сменил Шойгу в 2012 году. Шевцова – типичный выходец из налоговой службы и, очевидно, должна была остаться на своем посту и при Белоусове.

Новый министр среди обозначенных проблем выделил недоработки с выплатами положенных средств и обеспечением военнослужащих, что явно считается камнем в огород Шевцовой. После такого дни Татьяны Викторовны на посту замминистра были сочтены. Пока, правда, не определились с преемником.

Грозой всех коррупционеров аналитики считают Олега Савельева, заместителя министра и руководителя аппарата ведомства. Будучи одним из высокопоставленных чиновников Счетной палаты, Савельев отвечал за аудит обороны, национальной безопасности и силовых структур. Работа по выявлению воров и взяточников знакома Савельеву, он типичный технократ новой формации, представители которой уже неоднократно доказали свою преданность стране и президенту.

Самая интересная и необычная персона в новом окружении Белоусова – это Анна Цивилева. Она будет отвечать за организацию социального и жилищного обеспечения военнослужащих. Анна Евгеньевна ранее хорошо зарекомендовала себя в должности руководителя госфонда «Защитники Отечества», который, помимо Министерства обороны, занимался обеспечением военных на СВО. Судя по всему, это у фонда получалось лучше, чем у оборонного ведомства.

Еще три интересных факта об Анне Цивилевой.

Первый – она приходится супругой действующего министра энергетики Сергея Цивилева. Второй факт – некоторые СМИ называют Цивилеву двоюродной племянницей Путина. Третий факт – по образованию Анна Евгеньевна врач-психиатр.

Примечательно, что блок непосредственных руководителей хода событий в СВО до сих пор не затронут реформами. Гадать на кофейной гуще сложно, но это может означать, что и президент России, и министр Белоусов в общем удовлетворены течением спецоперации.

Впрочем, до Генштаба руки могли еще просто не дойти. Смена заместителей министра обороны должна быть последовательной, а не одновременной. В условиях СВО одномоментная реформа может стать революцией с труднопредсказуемыми последствиями.
33 комментария
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 04:55
    до Генштаба руки могли еще просто не дойти
    Взяли только одного Шамарина...
  2. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +16
    Сегодня, 04:59
    Плебсу остаётся только наблюдать со стороны за движением среди семейных кланов небожителей.
    1. mark1 Звание
      mark1
      -1
      Сегодня, 05:11
      А у плебса есть варианты (вариант "с шашкой наголо, бессмысленно и беспощадно" не рассматриваем)?
      1. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        +1
        Сегодня, 06:07
        Не надо делать мне экстремизм.
        1. mark1 Звание
          mark1
          -2
          Сегодня, 07:01
          Вы главное сами себе ни чего не сделайте.
      2. иван2022 Звание
        иван2022
        -1
        Сегодня, 06:11
        У плебса нет и никогда не было вариантов потому, что все бессмысленное приводит только к беспощадному подавлению со стороны тех, кто действует осмысленно.

        Плебс потому и есть плебс, что воспринимает всерьёз только конкретного Царя, Императора или попросту - Пахана, а такое понятие как "партия" ему кажется фантастическим, чуждым и отвратительным.

        Ибо организация партии доступна лишь тем, кто способен всерьёз воспринимать и подчиняться определённой идее. А идея-есть вещь принципиально недоступная никакому вонючему плебсу никогда и ни в какой стране. Идея-не похлебка, её в корыто не нальешь
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +1
          Сегодня, 06:20
          Цитата: иван2022
          Плебс потому и есть плебс, что воспринимает всерьёз только конкретного Царя, Императора или попросту - Пахана, а такое понятие как "партия" ему кажется фантастическим, чуждым и отвратительным.

          А плебс, который в США голосует за одну из двух правящих партий, перестаёт быть плебсом?
          1. Алекс_1973 Звание
            Алекс_1973
            0
            Сегодня, 07:18
            В США плебс вообще не голосует от слова совсем, голосуют выборщики, от плебса там вообще ничего не зависит.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +3
      Сегодня, 06:05
      [Примечательно, что приемника Панкова в указе Путина нет – ни]
      .... и читать вот такие ошибки!
      Автор! Так все таки приЕмник или прЕемник?
    3. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -2
      Сегодня, 06:18
      Цитата: Прокоп_Свинин
      Плебсу остаётся только наблюдать со стороны за движением среди семейных кланов небожителей.

      А когда у плебса были другие варианты?
      1. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        +3
        Сегодня, 06:32
        Выбор небольшой. Правовое государство: деньги покупают власть; силовое государство: власть забирает деньги, и всё остальное.
        1. ziqzaq Звание
          ziqzaq
          +1
          Сегодня, 07:29
          Выбор небольшой. Правовое государство: деньги покупают власть; силовое государство: власть забирает деньги, и всё остальное.

          Своим всё, остальным - закон....
    4. АА17 Звание
      АА17
      +1
      Сегодня, 06:49
      Плебсу остаётся только наблюдать со стороны за движением среди семейных кланов небожителей.


      Хорошо сказано.

      Плебсу остаётся только наблюдать со стороны за появлением княжеского сословия при тридцатилетнем переходе РФ от общественного (общинного) строя к кланово - буржуазному .
    5. Stas157 Звание
      Stas157
      +2
      Сегодня, 07:32
      Золотая молодежь растет у элиты! Талантливая! Ни то, что у тех, кого рожать не просили.
    6. Mazunga Звание
      Mazunga
      0
      Сегодня, 07:41
      ну почему только наблюдать))все кто порасторопнее хатыньки себе понабрали вдали от родины ближе к патриотам во власти
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +5
    Сегодня, 05:07
    smile На каждого крупного чиновника или депутата наша спецслужба (сами знаете какая) с определённого момента заводит специальную папочку куда аккуратно складывается вся информация о его жизни...что,где,когда,у кого, в каком объёме...все мелочи вплоть до любовницы в каком нибудь Мухомуравейнике.
    Некоторые чиновники не понимают что все это однажды будет использовано против них, если они не будут делать то что от них требует верховный. request
    Раз за разом я наблюдаю подобные истории в нашем замечательном государстве.
    1. Трус Звание
      Трус
      +2
      Сегодня, 05:35
      Раз за разом я наблюдаю подобные истории в нашем замечательном государстве.

      Только в нашем?
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +7
        Сегодня, 05:53
        Только в нашем?

        В нашем государстве свои особенности национальной охоты спецслужб за взяточниками и ворами.
    2. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      +4
      Сегодня, 06:55
      Некоторые чиновники не понимают что все это однажды будет использовано против них, если они не будут делать то что от них требует верховный.

      Все всё прекрасно понимают. И чиновник и гарант.
      Сколько чиновников посадили? Улюкаев и несколько губернаторов (может забыл кого, лень искать).
      Где Чубайс? Где этот рыжий сотрудник ЦРУ, который с 1991 года рушил Россию, а гарант его поддерживал?
      Где Сердюков, который уничтожил военные училища, армию и соответственно ВПК?
      А наш гарант и его поддерживал, и рассказывал нам сказки про американских партнеров, и что воевать мы ни с кем не собираемся.
      И т.д. Тут можно до вечера перечислять.
  4. turembo Звание
    turembo
    +6
    Сегодня, 05:15
    Страшно мне за МО, тут знаете как в анекдоте, сели мы с другом играть в шахматы, мы вертели доску и почасой, и против часовой, менялся только цвет фигур, а фигуры оставались те же. Читаешь статьи все прям мастера и профессионалы своего дела, а через 10 лет все взяточники и некомпетентные люди. И сейчас из всех рекрутов доверия у меня не вызывает никто. Про Цивилевых так вообще лучше не напоминать, некоторые тут переименованиями в основном занимались, а женушки женские форумы проводили, а потом сообразили что в фондах можно тем же самым заниматься, только с военными и карьерная ракета взлетела. А так прямо игра престолов какая то, ну если конечно выкинуть оттуда все интересное, вообще все, и все роли бы играли одни и те же немногочисленные актеры, и играли бы плохо, 30 с лишним лет уже играем в Санта Барбару, так и доиграться можно.....
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 07:16
      какая то, ну если конечно выкинуть оттуда все интересное, вообще все, и все роли бы играли одни и те же немногочисленные актеры, и играли бы плохо, 30 с лишним лет уже играем в Санта Барбару, так и доиграться можно.....
      - сколько лет переставляли Ворошилова с места на место?
  5. fiv Звание
    fiv
    +1
    Сегодня, 05:16
    Всякому овощу - свое время. Звучит оно всегда неплохо поначалу.
    1. антивирус Звание
      антивирус
      0
      Сегодня, 07:09
      Цыплят по осени считают.
      Они от кур молодок. Но без матери растут. На мясо.


      Жизнь
  6. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    0
    Сегодня, 05:24

    "Фонбет" мог бы неплохо бабла поднять на долгосрочных ставках, сами понимаете с чьим окружением.
  7. Протон Звание
    Протон
    -3
    Сегодня, 05:52
    Шило на мыло меняем.
    В который раз.
  8. Elk Звание
    Elk
    +3
    Сегодня, 06:10
    «Это человек президента Путина, сын директора СВР и председателя правительства Михаила Фрадкова.»
    Фамилию дали папину, а могли и «мамину» - Нарышкин. А ВВ наверно свечку держал :)
  9. HaByxoDaBHocep Звание
    HaByxoDaBHocep
    +4
    Сегодня, 06:22
    И снова царь хороший, это бояре плохие, не понимаю как коллеги того же условного Иванова не видели с каким размахом он жил, такой бред, просто пришло время для козлов отпущения
  10. Ryaruav Звание
    Ryaruav
    +3
    Сегодня, 06:23
    в евросоюзе врач-гинеколог работает не по специальности у нас врач-психиатр ,идем ноздря в ноздрю
  11. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    +2
    Сегодня, 06:38
    Что заныли-то..? Черный лебедь прилетел, всё нормально.
    Жаль, конечно, что не тронут этого, ценителя красавиц, но... Как знать. Может, и его время придет, мало не покажется.
  12. Алексей 1970 Звание
    Алексей 1970
    +3
    Сегодня, 06:40
    Какой то бразильский сериал, самое главное кто, когда, с кем учился женился родился и прочая и прочая и пофиг на способности и профильное образование. Как то в связи с таким количеством штатских это министерство правомерно называть МО? Может оставить ГШ за военными, а это объединение преобразовать в "военных завхозов", наверно так точнее будет, а? laughing
    1. антивирус Звание
      антивирус
      0
      Сегодня, 07:07
      Мой зам роты в 87г так и объяснял мне:мо-гл завхоз и завхозы, а гш-определяет воен дела
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      -1
      Сегодня, 07:25
      пофиг на способности и профильное образование. Как то в связи с таким количеством штатских это министерство правомерно называть МО? ну допустим у маршалов СССР у всех поголовно было профильное образование и боевой опыт.
      И как это помогло СССР- когда эти мордатые бегемоты, обязанные защищать СССР, морды скуксили и заняли:" У нас приказа не было!! А без приказа мы - дураками!! "???
      Какая разница - было у них военное ообразование или нет - если СССР не стало?
      Пусть бы у них 1 класс школы был бы и подпись крестиком - если б это спасло б СССР.
      А так всё умные- выученные- а страну прокакали.....

      И да- у строителя belay Берии не было ни МВДешного образования ни физического. Тем не менее с обеими задачами справился
  13. edeligor Звание
    edeligor
    0
    Сегодня, 07:16
    Порадовался отставке Шевцовой....но почему то не видно "светлого будущего" - натренировали УЖО!