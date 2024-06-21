Военный тупик или подготовка к ядерной войне

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Военный тупик или подготовка к ядерной войне

Как то мы расслабились после провала саммита мира Зеленского. Создается ощущение того, что всё, большинство стран за нас, а значит – мы скоро победим. Странное, надо сказать, ощущение. Особенно учитывая нашу историю. За нас они или против нас станет видно только тогда, когда мы действительно победим.

И тогда будет, как у Пушкина, того самого, что не знал ничего о будущем, т. е. о нашем настоящем. «О сколько нам открытий чудных готовит...» эта победа. Как в 1945 случилось с Францией, например. А пока что... Война не закончена, она еще (надеюсь, что ошибаюсь) только в начальной фазе.



Я вообще воспринимаю этот чудный саммит мира совершенно не так, как определяет его большинство. Судя по тому, кто и о чем там говорил, это скорее «военный совет» по вопросам продолжения войны. О мире там разговора не велось. Так, текучка войны. Обмен пленными, ситуация с мирным населением и дежурное: «отдайте Киеву Запорожскую АЭС».

А если добавить к этому шумиху в прессе по поводу «военного тупика», то становится немного тревожно. НАТО и вообще глобальный Запад фактически открыто признает, что военной победы на Украине, как они планировали, не получается. Разгромить Россию обычными средствами, экономическими санкциями, дипломатическими демаршами не удалось.

Миф о «колоссе на глиняных ногах» опять оказался выдумкой того же Запада. Про ноги ничего не скажу, а вот кулаки у колосса оказались тяжелыми. Это уже почувствовали все, кто попытался ввязаться в схватку на Украине. «Двухсотых» везут по всему миру достаточно…

Не уверен, но совершенно не удивлюсь, что вместе (или вместо) с самолетами F-16 мы скоро вдруг обнаружим в арсеналах Зеленского ТЯО. Ну нет у Запада больше возможностей как-то повлиять на ситуацию, кроме поставок более серьезного вооружения. Как вдруг «ожили оптимисты» в западной прессе: «Русские не будут применять ТЯО!»

Зачем нужны разговоры о военном тупике?


Выше я упомянул материалы о «военном тупике» на Украине. В предыдущих статьях я писал о том, какие задачи стоят перед нашей армией. И почему не стоит воевать «любой ценой». Однако природу человеческую не изменишь. Наши побеждают, берут один населенный пункт за другим. Значит, если сегодня этого не произошло, случилась какая-то трагедия.

Не кажется ли вам, что мы малость «обнаглели»? Бойцы воюют с сильным противником. Командование знает, что делать. А «общественное мнение» на войне обычно посылают по известному адресу. Это называется «повышенным ожиданием». Интересно, что и противная сторона страдает точно таким же недугом. Там тоже воспринимают любое, даже самое мизерное наступление как великую победу с далеко идущими последствиями.

Ещё в самом начале весны 2024 года в материале о весенней кампании Русской армии я писал о том, что для этой кампании будет характерно не освобождение или захват населенных пунктов, а планомерное перемалывание частей и подразделений ВСУ и уничтожение инфраструктуры противника. О захвате городов, в частности Харькова, речи не идет.

Тогда один из ветеранов армии США написал мне интересную фразу. «Наш орел (наверное, орлан, если он про символ США – Прим. авт.) тоже дает птенцам куски мяса такого размера, какого малыши могут проглотить». Имелся в виду город-миллионник, который мало того, что сложно было бы захватить, но и сложно потом содержать. Вполне прагматичный американский подход. Но что-то в этом было.

Что мы видим сегодня?

На Харьковском направлении бои приняли позиционный характер. Русские планомерно уничтожают бригады ВСУ, оттягивая резервы с других направлений. По большому счету до того момента, когда можно будет перекрыть кислород, т. е. перерезать трассу Т0504, осталось семь километров. Это не мои выводы. Об этом говорят западные аналитики и некоторые наши специалисты. Это и есть то самое горло, через которое идет основное снабжение войск на Донбассе.

Примерно такое же положение на других участках фронта.

Армия, не торопясь, тщательно подчищая занятую территорию, движется вперед. Причем акцент сделан именно на зачистке территорий. Если внимательно читать сводки МО РФ, такой вывод напрашивается сам собой. То на одном, то на другом направлении почти ежедневно что-то освобождается.

Чем вызвана такая тактика ведения операций? Я вижу две причины.

Во-первых, ожидание поставок более современного вооружения и желание быстро найти противовес этому вооружению. Еще совсем недавно Киев на каждом углу кричал о необходимости самолетов. Что в итоге? Поставлены дальнобойные ракеты!

И вторая причина – появление более современных вооружений у обеих армий. Помните многочисленные сообщения украинских блогеров о различных модификациях нашей ракеты Х-101? А презентацию украинцами новых морских БЭКов «Сталкер»? Примеров достаточно. И появляются они в сообщениях практически каждую неделю.

Так будет или нет ядерный бабах?


В начале материала я писал о том, что не буду удивлен, если в ближайшее время у ВСУ «ниоткуда» вдруг появится ТЯО. Объяснение о существовании «мощных научных кадров» и «современных производственных мощностей» вполне удовлетворит Запад. Наши же доводы по традиции объявят пропагандой не соответствующей действительности.

Тем более что такое объяснение вполне вписывается в общую логику НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph озвучил стремление альянса увеличить количество ядерного оружия в собственных арсеналах. Мотивация известна. Очередные европейские «ракеты против Ирана». Только теперь место Ирана занял Китай. Не в лоб, так по лбу. Не Россия, так КНР.

С другой стороны, лидеры России и Китая никак не реагируют на громкие заявления Столтенберга. В чем причина такого безразличия?

Открою очередной «секрет Полишинеля». Бодливой корове Бог рогов не дал! Нет у НАТО ядерного оружия. От слова совсем. Ядерная бомба – оружие национальное! Так что генсек НАТО, мягко говоря, пускает нам пыль в глаза.

А вот «дед Бидон» вполне способен в придачу к самолетам подкинуть Киеву ТЯО. Я не вижу препятствий для этого. Запад, впрочем, как и Киев, уверен в том, что президент Путин блефует. Россия никогда не применит ЯО. Имидж «чертежников красных линий», которые являются просто линиями, играет против нас.

Дело в том, что американцы прекрасно понимают судьбу F-16. Сказки про тотальное превосходство американских самолетов проходят только на Украине. А вот как носители ТЯО они просто незаменимы.

Самолет, управляемый украинцем, сбрасывает украинскую ядерную бомбу где-нибудь в России. Ту самую, тактическую.

Как поступит Россия в этом случае? Куда полетит ответка? В Киев? В Брюссель? В Вашингтон?

Очень сложный вопрос на самом деле. Запад дал самолеты. А ТЯО – это уже детище украинцев. Так куда стрелять, чтобы не стать зачинщиками третьей мировой?

Далее – чисто мои размышления.

По логике Запада президент Путин действительно не предпримет ответных действий, за исключением ударов по Украине. Это полностью соответствует военной доктрине России. Возможно, даже ТЯО. Через какое-то время Киев опять нанесет удар в другом месте. Россия повторит ответ.

И так будет продолжаться до того момента, пока не случится давно анонсированное Западом «возмущение населения». В конце концов, Россия под воздействием внутренних факторов повторит судьбу СССР, т. е. развалится на части! Что и требуется для её полного уничтожения!

О будущем


Сейчас многие пишут и говорят о приближении мировой войны. О том, что людям предстоит на себе испытать свое же дьявольское изобретение – ЯО. Увы, но сегодня даже от сильных мира сего мало что зависит. Ситуация вышла из-под контроля и развивается независимо от желания лидеров стран.

Представьте себя на месте такого руководителя. По вашей стране нанесен удар ЯО. Нужно отвечать? Естественно. Но как это сделать так, чтобы не угробить при этом все человечество? Как наказать агрессора и при этом сохранить свою страну? Бить по исполнителю? Бить по заказчику? Бить по поставщику?

Я не знаю, победит ли здравый смысл амбиции политиков. Или желание быть самым-самым победит человечество. Когда-то я писал о том, что согласен с тем, что любое переустройство мира сопровождается военным противостоянием. Сталинское «если враг не сдается – его уничтожают» работает исправно. Кровь уже льется. Но пока в основном военных.

Что будет дальше, предсказать невозможно...
30 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    -6
    Сегодня, 04:47
    Применение ЯО, даже и, просто ТЯО прерогатива Президента. Как бывший военный лишь скажу, что при прмении противником такового задействуется определенный план, имеющийся в Генштабе. Для выведения из игры, полного, Украины; это от 100 до 300 СБ на тактическом уровне. Ну про решимость... У нас, у ВВП просто нет, не будет иного выбора ( при Вашем варианте ).
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 05:04
      Что будет дальше, предсказать невозможно...
      Это точно !
      1. антивирус Звание
        антивирус
        -4
        Сегодня, 06:03
        О яо - в бескидский тУнэль.
        Для пробы калибр. 1.не герметично на 100%.однако...

        А статья о - раскладках июня 41г.ивс и жюков с тимошенко.
        Тяжела ты,шапка мономаха.
        Гни свою линию, Вовка.
        А там, при необходимости на дам можно списать оставление очередной бумажной красной линии
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 06:56
      Ваш коммент напомнил мне кадр фильма с Джеком -"Воробьем"..."Переговоры??"(с)...Не?Но эти пистолеты у виска относятся в большей степени к нашему виску ,чем ихнему yes
  2. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -8
    Сегодня, 05:10
    Представьте себе дорогие товарищи, сколько бы драгоценных жизней наших солдат и офицеров сохранило применение, пусть даже и ограниченно тактического ЯО?
    1. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +1
      Сегодня, 05:33
      Цитата: Голландец Михель
      Представьте себе дорогие товарищи, сколько бы драгоценных жизней наших солдат и офицеров сохранило применение, пусть даже и ограниченно тактического ЯО?

      А вы представляете? laughing laughing laughing
      Например, передачу У тактических зарядов американцев?
      Или пролет через разрушенную систему раннего оповещения пару сотен ядерных тамогавков?
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        -4
        Сегодня, 05:40
        Или пролет через разрушенную систему раннего оповещения пару сотен ядерных тамогавков?
        С какого бадуна будут пролетать ядерные "Томагавки"? Владельцы этих "Томагавков" будут попросту наблюдать. Все что вы говорите, это испражнение либерасни и ципсошников
      2. nikolaevskiy78 Звание
        nikolaevskiy78
        -5
        Сегодня, 05:47
        У нас супротив басурманского Томагавка есть свои средства.
        2.2. Особенности отработки нормативов по инженерной подготовке
        1. Нормативы по оборудованию окопов в ходе занятий и тренировок отрабатываются с помощью пехотной (саперной) лопаты.

        Шутки, шутками, а практика в итоге показывает, что Устав всесилен, а вот Томагавк нет. soldier
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +2
          Сегодня, 06:33
          Почти по Маяковскому...По сути статьи..О !Пропагандист Ставер переобулся в процессе..Перешел от восторженных воплей о нашей армии к признанию того,что сражаемся с сильным противником..Лично я не думаю,что в ближайшее время БАХНЕМ,ну,или нас.Западу выгодна эта тягомотинс.Усталость у воюющих сторон нарастает,так же как и потери.Амерзский ВПК апплодирует стоя.Они добились,чегт хотели.Русские истребляются
          1. nikolaevskiy78 Звание
            nikolaevskiy78
            0
            Сегодня, 06:35
            А смысл "бахать"? Для этого цели должны быть соответствующие. А ели просто бахнуть для того, чтобы вернуть супостата к реальности, так это надо из моратория выйти и на Новой Земле что-то испытать. Толку так больше будет.
            Ну да не все плохо. Вон США нервы потрепали - АПЛ Казань неделю у Флориды искали , не нашли. Тоже бонус, с учетом того, носителем чего является АПЛ Казань

            P.S. Наминусовали мне граждане за лучшую с мире нашу саперную лопату. Не понимают иногда минусаторы шуток. Серьезные такие, аж прямо верится, что дай им кнопку - нажмут belay
            1. Дес Звание
              Дес
              -1
              Сегодня, 07:13
              Цитата: nikolaevskiy78
              Наминусовали мне граждане за лучшую с мире нашу саперную лопату. Не понимают иногда минусаторы шуток. Серьезные такие, аж прямо верится, что дай им кнопку - нажмут
              Так и есть))). Не понимают и - нажмут.
      3. solar Звание
        solar
        -2
        Сегодня, 07:09
        Нет у американцев ядерных Томагавков. Их уничтожили еще при Обаме.
    2. staer-62 Звание
      staer-62
      -2
      Сегодня, 06:08
      Согласен, пишу неоднократно тоже самое.
  3. turembo Звание
    turembo
    +4
    Сегодня, 05:20
    Прочел половину, и уже устал, устал от ТЯО. Ну не понимаю я этого ядерного угара,
    это уже фетиш какой то, передернуть на пару боеголовок, что вот жахнем, и они все сдохнут, а мы в рай. Неужели Вы серьезно думаете что нам билеты туда купили? Будет же как с конституцией, как с пенсионной реформой,как с миграционной политикой, да банально как с Минскими соглашениями, обманут же.....
    1. parusnik Звание
      parusnik
      +2
      Сегодня, 05:55
      Вы серьезно думаете что нам билеты туда купили?
      Президент же ясно сказал, куда попадем, а билеты в Авиасейлс куплены. smile
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        +2
        Сегодня, 06:41
        Сам то он помашет платочком вслед улетающим,из надежного укрытия.
        1. parusnik Звание
          parusnik
          +1
          Сегодня, 06:42
          Сам то он помашет платочком вслед улетающим
           В платочек высморкается от избытка чувств, а платочек в урну..
    2. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +1
      Сегодня, 06:39
      До применения ядерного оружия дело не дойдет, а война пока так и будет продолжаться в вялотекущем режиме перемалывания сил противника. А на очередное повышение ставок западом нынешний президент продолжит дальше рисовать красные линии и топать ножками.
  4. nikolaevskiy78 Звание
    nikolaevskiy78
    0
    Сегодня, 05:31
    С точки зрения сугубого практицизма для ТЯО на Украине есть только цели в виде днепровских мостов, плотины ДнепроГЭС и тоннеля на Львовщине. Может еще какие-то базы заглубленные, типа "бункер Зеленского". Больше ТЯО по сути дела бить некуда. Ну так, если предположить, что это встанет по настоящему на повестку дня. Азовсталь был подходящей целью еще, но он не актуален. А так, вот куда бить этим самым ТЯО, по опорникам в пятиэтажках Часова Яра? Нам похоже, что неплохо западные медиа и политики навязали нарратив с ядеркой.
    1. solar Звание
      solar
      -1
      Сегодня, 07:14
      С точки зрения сугубого практицизма для ТЯО на Украине есть только цели в виде днепровских мостов

      После первого же ядерного удара будет не до Украины вообще- в условиях развалившегося ДНЯО это будет мелкой проблемой.
      1. nikolaevskiy78 Звание
        nikolaevskiy78
        0
        Сегодня, 07:18
        Ну вообще-то испытания провести бы не мешало. Другое дело, что это цепную реакцию запустит. В игру то можно играть, вдвоем, втроем. Там Индия и Пакистан что-то проведут. В общем мутное это дело ТЯО\ЯО. Лучше бы нашим ястребам вроде Караганова эту тему не обсуждать в принципе. Можно доктрину подшаманить, сделать ее более конкретной. Тоже как вариант. Ввести туда к примеру термин "возмездие" и его критерии

        О, нашел https://topwar.ru/104212-preventivnoe-vozmezdie.html
        "Превентивное возмездие" аж 25.11.2016г.


        В содержание ВД желательно заложить публичные принципы ее реализации: постоянство (сдерживание), неотвратимость (противодействие).

        Введение подобных критериев органично дополняет пункт 8 ВД РФ, определяющий состояние от «военной безопасности» до «крупномасштабной войны». Таким образом, критерием для выбора меры ответного действия становится не только масштаб конфликта, но также степень и направленность ущерба, его источники и субъекты. Подобная структура изначально формирует приоритетные направления при планировании действий и конкретизирует значение понятия «сдерживание».

        В разделе, устанавливающем применение ВС, желательно не только использовать нейтральные термины «ответ», «ответные меры», применяя их преимущественно в сфере потенциального или фактического нематериального (и слабого материального) ущерба, но и задействовать терминологию с более жесткой коннотацией – от «возмещения» до «возмездия» и «воздаяния».

        Такой принцип применения терминов не только полностью стыкуется по существу с необходимостью градации степени ущерба: от «ответных мер» в информационной сфере (нематериальный ущерб) к «возмещению» (материальный ущерб) и «возмездию» (человеческий ущерб), но также находится в русле риторики западных «партнеров» и адекватно воспринимаем ими по смыслу.
        1. solar Звание
          solar
          0
          Сегодня, 07:39
          Ну вообще-то испытания провести бы не мешало. Другое дело, что это цепную реакцию запустит.

          От испытаний такого эффекта не будет, их провели уже предостаточно.
          А реальное применение ЯО оружия ограничивается ДНЯО.
          Важным дополнением к договору являются резолюция Совета Безопасности ООН от 19 июня 1968 года и идентичные заявления трёх ядерных держав — СССР, США и Великобритании по вопросу о гарантиях безопасности неядерных государств-участников договора. В резолюции предусматривается, что в случае ядерного нападения на неядерное государство или угрозы такого нападения Совет Безопасности и прежде всего его постоянные члены, располагающие ядерным оружием, должны будут немедленно действовать в соответствии с Уставом ООН для отражения агрессии; ... В заявлениях, с которыми каждая из трёх держав выступила при принятии этой резолюции, указывается, что любое государство, совершившее агрессию с применением ядерного оружия или угрожающее такой агрессией, должно знать, что его действия будут эффективным образом отражены при помощи мер, принятых в соответствии с Уставом ООН.

          Позже присоединился и Китай с Францией.
          Реальный ядерный удар запустит развал ДНЯО, и ядерные державы будут расти, как грибы после дождя, технически ядерное оружие не такое уж сложное, если известно как делать, а это уже давно известно.
          1. nikolaevskiy78 Звание
            nikolaevskiy78
            0
            Сегодня, 07:48
            Ну в общем все верно. Только испытания и ДНЯО это вещи косвенно связанные между собой. Угроза нападения или удар это в Договоре, а испытания это добровольные обязательства сверх ДНЯО и отдельный документ уже от 1996г. Индия и Пакистан, кстати, на него положили. Но испытания не проводят, ибо как-то неудобно выходит.
  5. parusnik Звание
    parusnik
    0
    Сегодня, 05:31
    планомерное перемалывание частей и подразделений ВСУ и уничтожение инфраструктуры противника. О захвате городов, в частности Харькова, речи не идет.
     Т.е. об освобождении всей территории Донецкой области с Краматорском и Славянском тоже речи не идет.Вот перемелем все части и подразделения ВСУ и оккупированные части Донецкой области,сами освободятся. А там глядишь и вся Украина сама освободится, проведут референдум о включении Украины в состав РФ,закрепим потом в Конституции. И последнее
    Сталинское «если враг не сдается – его уничтожают»
    На самом деле это название статьи писателя Максима Горького , которая была опубликована 15 ноября 1930 г. одновременно в двух газетах - "Правда" и "Известия".
    1. Егоза Звание
      Егоза
      -1
      Сегодня, 07:06
      Цитата: parusnik
      Вот перемелем все части и подразделения ВСУ и оккупированные части Донецкой области,сами освободятся.

      Еще письмо противнику написать: "Идите сюда. Мы вас тут бить будем"
      проведут референдум о включении Украины в состав РФ,закрепим потом в Конституции.

      И где же этот референдум проводить будут? В РФ - возможно, на Украине - не прокатит, а сама она увы, не освободится
  6. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    0
    Сегодня, 06:15
    Весь мир погрузился в область надуманных идей.Например,как вести войну,не учитывая потери мирного населения,который является трудовым и военным резервом любой войны."Мне бы шашку,да коня. Да на линию огня".Такого не было с времен Первой Мировой.В то время на случай войны знали,на сколько тысяч раненых разворачивать госпитали.Какие предприятия подключить к выпуску снарядов.И чтобы осуществить все это,необходимо подготовить специалистов.И все же не все получалось.А сейчас,когда мысли лишь о том,как вести войну,вообще ничего не получится.Нет объемного подхода к таким серьезным делам.
  7. tatra Звание
    tatra
    0
    Сегодня, 06:50
    Угроза применения ядерного вооружения -это признание своей слабости ,признание ,что на поле боя не способны победить ,хотя были все возможности . И хватит этих сказок про "мы воюем со всем НАТО ". Украинские враги СССР почему-то не возмущаются "мы воюем с Ираном и Северной Кореей ".
    Но кому-то очень хочется развязать ядерную войну ,и им плевать ,что в ней с могут погибнуть миллионы или больше граждан РФ .
  8. Алексей 1970 Звание
    Алексей 1970
    +2
    Сегодня, 06:52
    Наши побеждают, берут один населенный пункт за другим Ой, а я наверное что то пропустил за последнее врем, Харьков, Киев, Одесса, Николаев уже, да? Тогда причем тут тупик, если всех победили, вааще не понял из статьи. А так гарант сказал, что стратегически Россия проиграть не может, значит напрашивается вопрос, тактически вполне может? Блин как достали все эти словоблудники. Уж лучше вообще не писать, чем подобное.
  9. bionik Звание
    bionik
    +1
    Сегодня, 07:36
    Прочитал заголовок ушел в низ и не ошибся г-н Ставер ..)) P.S. по мне коменты к статье читать гораздо интереснее чем саму статью.
  10. D O Звание
    D O
    0
    Сегодня, 07:39
    Запад дал самолеты. А ТЯО – это уже детище украинцев.

    ТЯО такое же "детище украинцев", как и F-16. Причём без прямого участия американских спецов и кадровых военных, то и другое (особенно ТЯО) применить невозможно.
    Поэтому не понимаю о чем эта статья и дискуссия комментаторов. "Автоматическая" симметричная ответка должна быть как по "носителям", так и по "центрам принятия решений" за океаном.
    Безответность хотя бы по одной из упомянутых целей, здесь означает только одно - неизбежность массированного конвенционно-ядерного "обезоруживающего" удара, уже давно анонсированного "партнёрами".
    То есть в данном вопросе, трусость есть самоубийство.