Военный тупик или подготовка к ядерной войне
Как то мы расслабились после провала саммита мира Зеленского. Создается ощущение того, что всё, большинство стран за нас, а значит – мы скоро победим. Странное, надо сказать, ощущение. Особенно учитывая нашу историю. За нас они или против нас станет видно только тогда, когда мы действительно победим.
И тогда будет, как у Пушкина, того самого, что не знал ничего о будущем, т. е. о нашем настоящем. «О сколько нам открытий чудных готовит...» эта победа. Как в 1945 случилось с Францией, например. А пока что... Война не закончена, она еще (надеюсь, что ошибаюсь) только в начальной фазе.
Я вообще воспринимаю этот чудный саммит мира совершенно не так, как определяет его большинство. Судя по тому, кто и о чем там говорил, это скорее «военный совет» по вопросам продолжения войны. О мире там разговора не велось. Так, текучка войны. Обмен пленными, ситуация с мирным населением и дежурное: «отдайте Киеву Запорожскую АЭС».
А если добавить к этому шумиху в прессе по поводу «военного тупика», то становится немного тревожно. НАТО и вообще глобальный Запад фактически открыто признает, что военной победы на Украине, как они планировали, не получается. Разгромить Россию обычными средствами, экономическими санкциями, дипломатическими демаршами не удалось.
Миф о «колоссе на глиняных ногах» опять оказался выдумкой того же Запада. Про ноги ничего не скажу, а вот кулаки у колосса оказались тяжелыми. Это уже почувствовали все, кто попытался ввязаться в схватку на Украине. «Двухсотых» везут по всему миру достаточно…
Не уверен, но совершенно не удивлюсь, что вместе (или вместо) с самолетами F-16 мы скоро вдруг обнаружим в арсеналах Зеленского ТЯО. Ну нет у Запада больше возможностей как-то повлиять на ситуацию, кроме поставок более серьезного вооружения. Как вдруг «ожили оптимисты» в западной прессе: «Русские не будут применять ТЯО!»
Зачем нужны разговоры о военном тупике?
Выше я упомянул материалы о «военном тупике» на Украине. В предыдущих статьях я писал о том, какие задачи стоят перед нашей армией. И почему не стоит воевать «любой ценой». Однако природу человеческую не изменишь. Наши побеждают, берут один населенный пункт за другим. Значит, если сегодня этого не произошло, случилась какая-то трагедия.
Не кажется ли вам, что мы малость «обнаглели»? Бойцы воюют с сильным противником. Командование знает, что делать. А «общественное мнение» на войне обычно посылают по известному адресу. Это называется «повышенным ожиданием». Интересно, что и противная сторона страдает точно таким же недугом. Там тоже воспринимают любое, даже самое мизерное наступление как великую победу с далеко идущими последствиями.
Ещё в самом начале весны 2024 года в материале о весенней кампании Русской армии я писал о том, что для этой кампании будет характерно не освобождение или захват населенных пунктов, а планомерное перемалывание частей и подразделений ВСУ и уничтожение инфраструктуры противника. О захвате городов, в частности Харькова, речи не идет.
Тогда один из ветеранов армии США написал мне интересную фразу. «Наш орел (наверное, орлан, если он про символ США – Прим. авт.) тоже дает птенцам куски мяса такого размера, какого малыши могут проглотить». Имелся в виду город-миллионник, который мало того, что сложно было бы захватить, но и сложно потом содержать. Вполне прагматичный американский подход. Но что-то в этом было.
Что мы видим сегодня?
На Харьковском направлении бои приняли позиционный характер. Русские планомерно уничтожают бригады ВСУ, оттягивая резервы с других направлений. По большому счету до того момента, когда можно будет перекрыть кислород, т. е. перерезать трассу Т0504, осталось семь километров. Это не мои выводы. Об этом говорят западные аналитики и некоторые наши специалисты. Это и есть то самое горло, через которое идет основное снабжение войск на Донбассе.
Примерно такое же положение на других участках фронта.
Армия, не торопясь, тщательно подчищая занятую территорию, движется вперед. Причем акцент сделан именно на зачистке территорий. Если внимательно читать сводки МО РФ, такой вывод напрашивается сам собой. То на одном, то на другом направлении почти ежедневно что-то освобождается.
Чем вызвана такая тактика ведения операций? Я вижу две причины.
Во-первых, ожидание поставок более современного вооружения и желание быстро найти противовес этому вооружению. Еще совсем недавно Киев на каждом углу кричал о необходимости самолетов. Что в итоге? Поставлены дальнобойные ракеты!
И вторая причина – появление более современных вооружений у обеих армий. Помните многочисленные сообщения украинских блогеров о различных модификациях нашей ракеты Х-101? А презентацию украинцами новых морских БЭКов «Сталкер»? Примеров достаточно. И появляются они в сообщениях практически каждую неделю.
Так будет или нет ядерный бабах?
В начале материала я писал о том, что не буду удивлен, если в ближайшее время у ВСУ «ниоткуда» вдруг появится ТЯО. Объяснение о существовании «мощных научных кадров» и «современных производственных мощностей» вполне удовлетворит Запад. Наши же доводы по традиции объявят пропагандой не соответствующей действительности.
Тем более что такое объяснение вполне вписывается в общую логику НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Telegraph озвучил стремление альянса увеличить количество ядерного оружия в собственных арсеналах. Мотивация известна. Очередные европейские «ракеты против Ирана». Только теперь место Ирана занял Китай. Не в лоб, так по лбу. Не Россия, так КНР.
С другой стороны, лидеры России и Китая никак не реагируют на громкие заявления Столтенберга. В чем причина такого безразличия?
Открою очередной «секрет Полишинеля». Бодливой корове Бог рогов не дал! Нет у НАТО ядерного оружия. От слова совсем. Ядерная бомба – оружие национальное! Так что генсек НАТО, мягко говоря, пускает нам пыль в глаза.
А вот «дед Бидон» вполне способен в придачу к самолетам подкинуть Киеву ТЯО. Я не вижу препятствий для этого. Запад, впрочем, как и Киев, уверен в том, что президент Путин блефует. Россия никогда не применит ЯО. Имидж «чертежников красных линий», которые являются просто линиями, играет против нас.
Дело в том, что американцы прекрасно понимают судьбу F-16. Сказки про тотальное превосходство американских самолетов проходят только на Украине. А вот как носители ТЯО они просто незаменимы.
Самолет, управляемый украинцем, сбрасывает украинскую ядерную бомбу где-нибудь в России. Ту самую, тактическую.
Как поступит Россия в этом случае? Куда полетит ответка? В Киев? В Брюссель? В Вашингтон?
Очень сложный вопрос на самом деле. Запад дал самолеты. А ТЯО – это уже детище украинцев. Так куда стрелять, чтобы не стать зачинщиками третьей мировой?
Далее – чисто мои размышления.
По логике Запада президент Путин действительно не предпримет ответных действий, за исключением ударов по Украине. Это полностью соответствует военной доктрине России. Возможно, даже ТЯО. Через какое-то время Киев опять нанесет удар в другом месте. Россия повторит ответ.
И так будет продолжаться до того момента, пока не случится давно анонсированное Западом «возмущение населения». В конце концов, Россия под воздействием внутренних факторов повторит судьбу СССР, т. е. развалится на части! Что и требуется для её полного уничтожения!
О будущем
Сейчас многие пишут и говорят о приближении мировой войны. О том, что людям предстоит на себе испытать свое же дьявольское изобретение – ЯО. Увы, но сегодня даже от сильных мира сего мало что зависит. Ситуация вышла из-под контроля и развивается независимо от желания лидеров стран.
Представьте себя на месте такого руководителя. По вашей стране нанесен удар ЯО. Нужно отвечать? Естественно. Но как это сделать так, чтобы не угробить при этом все человечество? Как наказать агрессора и при этом сохранить свою страну? Бить по исполнителю? Бить по заказчику? Бить по поставщику?
Я не знаю, победит ли здравый смысл амбиции политиков. Или желание быть самым-самым победит человечество. Когда-то я писал о том, что согласен с тем, что любое переустройство мира сопровождается военным противостоянием. Сталинское «если враг не сдается – его уничтожают» работает исправно. Кровь уже льется. Но пока в основном военных.
Что будет дальше, предсказать невозможно...
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