Советские ЗРК семейства СА-75 и С-75, а также их иностранные копии

даже в 60-е годы ликвидация ЗРК была серьезным заданием. Достаточно вспомнить американский черный день 27 июля 1965 года, когда группа F-105 на малой высоте, вне расчетной видимости радаров С-75, подошла к району, где уже были сбиты три «Фантома». Но вместо С-75 обнаружили засаду из большого количества автоматических пушек…

копия С-75 – это не С-75, ракета там модернизированная изо всех сил иранским ВПК и отличается от советской, как снаряд БМ-13 «Катюша» отличается от снаряда БМ-21 «Град».

Предпосылки для создания ЗРК С-75

ЗРК 10-см диапазона СА-75 и СА-75М



Зенитная ракета 1Д



Зенитная ракета 1Д на пусковой установке



Старт ракеты 1Д



Транспортно-заряжающие машины ПР-11АМ с тягачами ЗИЛ-157КВ



Антенный пост станции наведения ЗРК СА-75М



Ракета В-750В, применявшаяся в годы вьетнамской войны в составе ЗРК СА-75М на пусковой установке в Музее авиации в Ханое

ЗРК 6-см диапазона С-75



ЗУР В-760, подключенная к контрольно-проверочной аппаратуре



Транспортировка ЗУР В-760



Ракета В-759 на пусковой установке СМ-90



Транспортно-заряжающая машина ПР-11ДА с тягачом ЗИЛ-131В

Зарубежные копии ЗРК СА-75 и С-75



ЗУР китайского комплекса HQ-2В