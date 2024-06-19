В ночь на 19 июня нанесены удары по объектам противника, включая эшелоны с техникой, в Хмельницкой, Кировоградской, Львовской и Харьковской областях
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Массированный удар в ночь на 19 июня осуществили Вооружённые силы России по объектам противника. Сообщается о комбинированном характере удара, в ходе которого использовались различные средства огневого поражения, включая дроны-«камикадзе» и ракеты.
Стало известно о поражении целей на территории Кировоградской области. Поражены объекты, на которых находилась военная техника противника, в том числе поставленная странами НАТО. Напомним, что накануне в западных средствах массовой информации заявили о том, что оружие в рамках нового пакета военной помощи, одобренного США, «вовремя начало поступать к линии фронта». Кировоградская область используется для осуществления такого транзита.
Российские дроны в течение ночи несколько раз поразили цели на территории Хмельницкой области.
Кроме того, сообщается о прилётах в Львовской области. После пары прилётов во Львове и ряде населённых пунктов этого региона на западе Украины пропало электричество. Были остановлены несколько эшелонов с военной техникой на железнодорожных перегонах. По последним данным, удары были нанесены и по ним. Информация об этом уточняется.
Удары авиабомбами с УМПК были нанесены по объектам и позициям противника в Харьковской области. Это цели в районе непосредственно Харькова, а также южнее села Глубокое и в окрестностях пгт Боровая у реки Оскол.
Отбои воздушной тревоги в ряде украинских регионов пока не даны.
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