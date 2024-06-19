В ночь на 19 июня нанесены удары по объектам противника, включая эшелоны с техникой, в Хмельницкой, Кировоградской, Львовской и Харьковской областях

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В ночь на 19 июня нанесены удары по объектам противника, включая эшелоны с техникой, в Хмельницкой, Кировоградской, Львовской и Харьковской областях

Массированный удар в ночь на 19 июня осуществили Вооружённые силы России по объектам противника. Сообщается о комбинированном характере удара, в ходе которого использовались различные средства огневого поражения, включая дроны-«камикадзе» и ракеты.

Стало известно о поражении целей на территории Кировоградской области. Поражены объекты, на которых находилась военная техника противника, в том числе поставленная странами НАТО. Напомним, что накануне в западных средствах массовой информации заявили о том, что оружие в рамках нового пакета военной помощи, одобренного США, «вовремя начало поступать к линии фронта». Кировоградская область используется для осуществления такого транзита.



Российские дроны в течение ночи несколько раз поразили цели на территории Хмельницкой области.

Кроме того, сообщается о прилётах в Львовской области. После пары прилётов во Львове и ряде населённых пунктов этого региона на западе Украины пропало электричество. Были остановлены несколько эшелонов с военной техникой на железнодорожных перегонах. По последним данным, удары были нанесены и по ним. Информация об этом уточняется.

Удары авиабомбами с УМПК были нанесены по объектам и позициям противника в Харьковской области. Это цели в районе непосредственно Харькова, а также южнее села Глубокое и в окрестностях пгт Боровая у реки Оскол.

Отбои воздушной тревоги в ряде украинских регионов пока не даны.
14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 06:07
    «В ночь на 19 июня нанесены удары по объектам противника, включая эшелоны с техникой» —

    — Новость хорошая,особенно про эшелоны ...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 06:14
    Чем чаще бьём по западным областям Украины тем лучше.Большая часть западных инструкторов там сидят .
    1. ААК Звание
      ААК
      +6
      Сегодня, 06:40
      И вообще, хороший бандера - это исключительно "200-й" бандера... прям как в советском мультике "...он не лает, не кусается, на прохожих не бросается..."
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +3
      Сегодня, 06:48
      Большая часть западных инструкторов там сидит

      Только когда по ним попадает --- стараются они скрывать количество 200х и откуда! Да и западенцам очень полезно напомнить, что во Львове могли находиться только те из них, кто прислуживал полякам,
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 06:55
        Вчера видосик видел с западенкой.Так оно прямо сказало- Че Харькив,так они на мове не говорят,пусть бомбят - не жалко. hi
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +3
          Сегодня, 07:03
          Эти-то вообще кроме себя никого не видят! И те украинцы, которые к ним, а не в РФ убежали от войны --- всячески притесняемы. Хоть говорят на мове, хоть нет. Называют их ---- " скрытые москали" или просто москали . И врачи западенские не хотят помогать им , если что.
          У западенцев надежда стать потом польскими, венгерскими или чешскими жителями. Баааальшие сомнения, что они там нужны
      2. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 07:03
        Цитата: Reptiloid
        стараются они скрывать количество 200х и откуда!

        В укроСМИ скромно пишут "подо Львовом было попадания от атаки Шахидов, есть раненый. Из-за атаки Шахидов нарушения в электроснабжении. ПВО работает, есть сбитие" laughing
        Я так понимаю, что такие данные можно смело множить на 100 laughing
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +2
          Сегодня, 07:12
          Хорошего дня, Елена love "скромно пишут" ХА-ХА-ХА! Заскромничали! laughing
          А было бы очень интересно узнать подробности! Сколько, какие звания, а какие страны известия от смертей от приступов разных болезней придут.
          Западенцы скромничают, НАТО-вцы скромничают, а нам информацию по разным местам об их похоронах искать приходится recourse
        2. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 07:58
          Цитата: Егоза
          Я так понимаю, что такие данные можно смело множить на 100

          100 сбитых Шахидов? wassat
          1. Егоза Звание
            Егоза
            0
            Сегодня, 08:07
            Цитата: AllX_VahhaB
            100 сбитых Шахидов?

            Нет, направленных и попавших в цель. laughing
  3. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    +8
    Сегодня, 06:15
    на западе Украины пропало электричество. Были остановлены несколько эшелонов с военной техникой на железнодорожных перегонах. По последним данным, удары были нанесены и по ним

    Нет гражданских объектов если это касается транспорта и энергетики. И по моему кассетными БЧ надо бить повторно, ибо нефиг спасать нацистов.
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      +3
      Сегодня, 06:26
      На Украине вообще, невозможно дать определение гражданских обьктов. Под любую подходящую крышу могут Патриота загнать, или наёмников заселить.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +6
    Сегодня, 06:37
    После пары прилётов во Львове и ряде населённых пунктов этого региона на западе Украины пропало электричество
    "Не все коту масленица", а то западенцы более спокойно себя чувствуют думая, что они далеко от ЛБС. Радует, что уничтожается оружие поступающее от "друзей украины" и уничтожается не доехав до мест назначения.
  5. dog78 Звание
    dog78
    +1
    Сегодня, 08:09
    С Добрым Утром!
    Хорошие новости