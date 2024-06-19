США провели испытания новой ядерной боеголовки, разрабатываемой для перспективной МБР LGM-35 Sentinel

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США провели испытания новой ядерной боеголовки, разрабатываемой для перспективной МБР LGM-35 Sentinel

Соединенные Штаты протестировали новую ядерную боеголовку для перспективной межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel, разрабатываемой на замену для МБР Minuteman III. Об этом сообщает пресс-служба военно-космической базы Ванденберг.

Космические силы США 17 июня произвели испытательный пуск ракеты-носителя Minotaur I, оснащенной новой боеголовкой Mk21A. Пуск традиционно проводился с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Подробности не сообщаются, боеголовку разрабатывает компания Lockheed Martin, сам проект находится на ранних стадиях разработки.



RV Mk21 имеет решающее значение для борьбы с быстро меняющейся глобальной картиной угроз. Их дальнейшее развитие и развертывание обеспечит надежную и действенную систему сдерживания в обозримом будущем

— говорится в сообщении.

О том, что Lockheed Martin получила контракт на разработку головной части для МБР Sentinel сообщалось в конце октября прошлого года. Предполагается, что компания до октября 2039 года спроектирует и запустит в производство относительно дешевую головную часть для МБР MK.21A, разработанную на базе головной части Mk.21 от МБР Minuteman-III.

Новую МБР Sentinel разрабатывает компания Northrop Grumman, подробности разработки не раскрываются. Известно, что по условиям контракта, новая МБР должна будет использовать головные части Mk.12A и Mk.21 от МБР Minuteman-III. Также новая ракета должна быть универсальной, возможно, ее начнут размещать и на мобильных платформах.

По последним данным, разработка МБР Sentinel столкнулась с определенными трудностями, что привело к сдвигу вправо сроков принятия ракеты на вооружение. Сейчас называется 2031 год, но это не окончательная дата, учитывая значительное удорожание проекта.
4 комментария
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  1. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    0
    Сегодня, 06:17
    разработанную на базе головной части Mk.21 от МБР Minuteman-III
    Начинка тоже из вторички будет, или свеженькое смогут снарядить.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 06:19
    Точно 2039 год принятие боеголовки на вооружение-к тому времени США могут превратиться в Соединенные Штаты Мексики.Может 2029 г?
    1. АВП 518 Звание
      АВП 518
      +1
      Сегодня, 06:21
      Модернизированная головная часть предназначается для перспективной МБР LGM-35 Sentinel. Ее разработка идет полным ходом, а постановка на вооружение запланирована ближе к 2029 году.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 06:32
    Американцы засуетились показывая в первую очередь своим "союзникам", что ядерные силы Сша на должном уровне (модернизируются) и все под контролем. А в это время Россия ставит на боевое дежурство стратегические ракеты до ТТХ которых американцам еще ох, как далеко.