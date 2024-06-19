США провели испытания новой ядерной боеголовки, разрабатываемой для перспективной МБР LGM-35 Sentinel

RV Mk21 имеет решающее значение для борьбы с быстро меняющейся глобальной картиной угроз. Их дальнейшее развитие и развертывание обеспечит надежную и действенную систему сдерживания в обозримом будущем

Соединенные Штаты протестировали новую ядерную боеголовку для перспективной межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35 Sentinel, разрабатываемой на замену для МБР Minuteman III. Об этом сообщает пресс-служба военно-космической базы Ванденберг.Космические силы США 17 июня произвели испытательный пуск ракеты-носителя Minotaur I, оснащенной новой боеголовкой Mk21A. Пуск традиционно проводился с базы космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Подробности не сообщаются, боеголовку разрабатывает компания Lockheed Martin, сам проект находится на ранних стадиях разработки.— говорится в сообщении.О том, что Lockheed Martin получила контракт на разработку головной части для МБР Sentinel сообщалось в конце октября прошлого года. Предполагается, что компания до октября 2039 года спроектирует и запустит в производство относительно дешевую головную часть для МБР MK.21A, разработанную на базе головной части Mk.21 от МБР Minuteman-III.Новую МБР Sentinel разрабатывает компания Northrop Grumman, подробности разработки не раскрываются. Известно, что по условиям контракта, новая МБР должна будет использовать головные части Mk.12A и Mk.21 от МБР Minuteman-III. Также новая ракета должна быть универсальной, возможно, ее начнут размещать и на мобильных платформах.По последним данным, разработка МБР Sentinel столкнулась с определенными трудностями, что привело к сдвигу вправо сроков принятия ракеты на вооружение. Сейчас называется 2031 год, но это не окончательная дата, учитывая значительное удорожание проекта.