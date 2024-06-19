Западная пресса о начале визита президента РФ в КНДР: Путин и Ким обнялись и поклялись создать новый многополярный мир
Сегодня в Пхеньяне начнутся основные переговоры между лидерами России и КНДР. Самолёт президента Российской Федерации приземлился в аэропорту Пхеньяна накануне вечером, когда в столице КНДР было уже около трёх часов ночи. При этом для встречи российского лидера в аэропорт прибыл руководитель КНДР Ким Чен Ын и тепло приветствовал Владимира Путина, совершающего государственный визит.
Аэропорт, да и весь город, включая центральную площадь, где сегодня будут проходить основные мероприятия, включая, по всей видимости, и военный парад, празднично украшены: повсюду российские флаги, другая символика РФ, портреты российского президента.
Северокорейская пресса:
В составе российской делегации, возглавляемой президентом, - глава МИД Сергей Лавров, глава оборонного ведомства Андрей Белоусов, зампред правительства Александр Новак, помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, сопредседатель межправительственного комитета по сотрудничеству в торговле, науке и технологиях Александр Козлов (он занимает должность министра природных ресурсов), глава Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, первый зампред правительства Денис Мантуров, губернатор Приморского края Олега Кожемяко. Ранее сообщалось о нахождении в делегации и главы Роскосмоса Юрия Борисова.
Российский президент и другие высокопоставленные российские чиновники размещены в государственном гостевом доме Кумсусан.
Информагентство Reuters по поводу начала визита Владимира Путина в КНДР пишет:
Видимо, корреспондент западного ИА лично присутствовал при этой клятве...
И от того же информагентства:
А поставки ими оружия Украине, включая ракеты, танки, самолёты, дроны, США и их союзников совсем не смущают...
В эти минуты на площади Ким Ир Сен Пхеньяна началась официальная часть государственного визита президента России. Его кортеж уже прибыл к месту проведения мероприятий.
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