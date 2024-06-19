В решающий момент, когда дружественные отношения между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией превратились в мощную стратегическую крепость для сохранения международной справедливости, мира и безопасности и двигатель ускорения построения нового многополярного мира, в Пхеньяне состоялась очередная встреча высших руководителей двух стран, наглядно продемонстрировавшая в очередной раз непобедимость и долговечность дружбы и единства КНДР и России.

Путин и Ким обнялись в Северной Корее и поклялись создать новый многополярный мир.

Соединенные Штаты и их союзники заявляют, что опасаются, что Россия может оказать помощь Северной Корее в ракетных и ядерных программах, запрещенных резолюциями Совета Безопасности ООН, и обвиняют Пхеньян в поставке баллистических ракет и артиллерийских снарядов, которые Россия использовала на Украине.