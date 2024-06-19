Западная пресса о начале визита президента РФ в КНДР: Путин и Ким обнялись и поклялись создать новый многополярный мир

38
Западная пресса о начале визита президента РФ в КНДР: Путин и Ким обнялись и поклялись создать новый многополярный мир

Сегодня в Пхеньяне начнутся основные переговоры между лидерами России и КНДР. Самолёт президента Российской Федерации приземлился в аэропорту Пхеньяна накануне вечером, когда в столице КНДР было уже около трёх часов ночи. При этом для встречи российского лидера в аэропорт прибыл руководитель КНДР Ким Чен Ын и тепло приветствовал Владимира Путина, совершающего государственный визит.





Аэропорт, да и весь город, включая центральную площадь, где сегодня будут проходить основные мероприятия, включая, по всей видимости, и военный парад, празднично украшены: повсюду российские флаги, другая символика РФ, портреты российского президента.

Северокорейская пресса:

В решающий момент, когда дружественные отношения между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией превратились в мощную стратегическую крепость для сохранения международной справедливости, мира и безопасности и двигатель ускорения построения нового многополярного мира, в Пхеньяне состоялась очередная встреча высших руководителей двух стран, наглядно продемонстрировавшая в очередной раз непобедимость и долговечность дружбы и единства КНДР и России.

В составе российской делегации, возглавляемой президентом, - глава МИД Сергей Лавров, глава оборонного ведомства Андрей Белоусов, зампред правительства Александр Новак, помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, сопредседатель межправительственного комитета по сотрудничеству в торговле, науке и технологиях Александр Козлов (он занимает должность министра природных ресурсов), глава Минздрава Михаил Мурашко, министр транспорта Роман Старовойт, первый зампред правительства Денис Мантуров, губернатор Приморского края Олега Кожемяко. Ранее сообщалось о нахождении в делегации и главы Роскосмоса Юрия Борисова.




Российский президент и другие высокопоставленные российские чиновники размещены в государственном гостевом доме Кумсусан.

Информагентство Reuters по поводу начала визита Владимира Путина в КНДР пишет:

Путин и Ким обнялись в Северной Корее и поклялись создать новый многополярный мир.

Видимо, корреспондент западного ИА лично присутствовал при этой клятве...

И от того же информагентства:

Соединенные Штаты и их союзники заявляют, что опасаются, что Россия может оказать помощь Северной Корее в ракетных и ядерных программах, запрещенных резолюциями Совета Безопасности ООН, и обвиняют Пхеньян в поставке баллистических ракет и артиллерийских снарядов, которые Россия использовала на Украине.

А поставки ими оружия Украине, включая ракеты, танки, самолёты, дроны, США и их союзников совсем не смущают...

В эти минуты на площади Ким Ир Сен Пхеньяна началась официальная часть государственного визита президента России. Его кортеж уже прибыл к месту проведения мероприятий.
38 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 06:34
    Ну если " обнялись и поклялись" то тут американцам,впору задуматься " а может ну их,этих в шароварах и с чубами"...))
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 06:43
      [Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 06:34
      Новый
      Ну если " обнялись и поклялись" то тут американцам,впору задуматься...))]
      .... и не только задуматься!
      Пора и вешаться! laughing
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 06:55
        Пора и вешаться!
        ...можно и по бюджетней...окно открыл и ....главное что б этаж по выше был
        1. Kolt27 Звание
          Kolt27
          +2
          Сегодня, 07:08
          Это расточительно. Расходы на химию, услуги клиринговой компании дороже чем мыло и верёвка lol
          1. Крымский партизан 1974 Звание
            Крымский партизан 1974
            0
            Сегодня, 07:15
            Расходы на химию, услуги клиринговой компании
            ..это в сельской местности расточительно...в городах бесплатно
            1. Kolt27 Звание
              Kolt27
              +1
              Сегодня, 08:05
              С чего бы это бесплатно? Сейчас даже на дальняк сходить надо деньги платить. А в сельской местности только если с сарая сигануть. laughing
              1. Крымский партизан 1974 Звание
                Крымский партизан 1974
                0
                Сегодня, 08:37
                Сейчас даже на дальняк сходить надо деньги платить.
                ...да как бы два в одном...в лифте обычно и нужду справляют...а перед суицидом само то , всё бесплатно ...два в водном
            2. Бородач Звание
              Бородач
              0
              Сегодня, 08:33
              Как же их корежит на Западе от визита Путина в КНДР.
              Если враг негодует, значит всё правильно делаем. И с ракетными технологиями нужно помочь КНДР, чтобы япы поменьше на Курилы глазели.
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +3
      Сегодня, 07:29
      Примут решение углубляться и расширять... логично, оправдано, враг то один и тот же, так почему не противостоять ему вместе.
  2. solar Звание
    solar
    -4
    Сегодня, 06:35
    Путин и Ким обнялись и поклялись создать новый многополярный мир

    А у Китая интересовались, какое его мнение о полярности мира?
    1. Crossbill Звание
      Crossbill
      +7
      Сегодня, 06:48
      Огласите сразу весь список, у кого надо поинтересоваться..
      1. solar Звание
        solar
        -5
        Сегодня, 07:06
        Для начала у Китая хотя бы, может, и не придется к списку переходить. Зачем Китаю многополярный мир?
        А то уже "обнялись и поклялись"...
        1. Crossbill Звание
          Crossbill
          +3
          Сегодня, 07:14
          Тогда для начала у гегемона надо спросить.А потом уже и список можно составить.
          1. solar Звание
            solar
            -3
            Сегодня, 07:28
            Гегемон России не союзник. В отличии от Китая.
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 07:29
      А у Китая интересовались, какое его мнение о полярности мира?
      Китай не возражает wink
      1. solar Звание
        solar
        -3
        Сегодня, 07:32
        Китай возражает. Его прекрасно устраивает двухполярный мир двух экономически сильнейших держав, а остальные- как придатки к одному и другому полюсу.
        Как это было во времена Холодной войны. Китаю не нужны лишние полюса.
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 07:34
          Китаю не нужны лишние полюса
          А лишних полюсов и не будет. Мы всего лишь придатки
          1. solar Звание
            solar
            -3
            Сегодня, 07:39
            Вот и я том же.
            А
            Путин и Ким обнялись и поклялись

            о каком-то многополярном мире, который Китаю не нужен.
    3. Комментарий был удален.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 06:42
    Ким Чен Ын передал пламенный привет главному" ладильщику" Америки Трампу - вот что такое ладить по корейски,а не ходить вдоль бараков на демакрационной линии.100% Трамп сегодня скажет - " Я с этими обоими парнями лажу,в отличие от Байдена.При мне бы такого не было".
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:47
    Соединенные Штаты и их союзники заявляют, что опасаются...
    Меньше козней и провокаций нужно строить американцам в этом регионе, воевать с Россией пока украинскими руками и вводить бесконечные санкции, может тогда и опасаться будет нечего. Реакция Сша и их "союзников" на встречу лидеров двух стран предсказуема, а скрежет западных зубов от негодования слышен из далека.
  5. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +2
    Сегодня, 06:49
    Путин и Ким обнялись в Северной Корее и поклялись создать новый многополярный мир.
    ....вот и правильно....а Информагентству Reuters нравится когда челядь империи лжи на челобитную в полосатию ездют, и обещаются войну воевать до последнего холопа...а тут эвон как ...
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 06:54
      «Путин и Ким обнялись в Северной Корее и поклялись создать новый многополярный мир» —
      — Вот и правильно ...
  6. bambr731 Звание
    bambr731
    +3
    Сегодня, 06:55
    Соединенные Штаты и их союзники заявляют, что опасаются, что Россия может оказать помощь Северной Корее в ракетных и ядерных программах, запрещенных резолюциями Совета Безопасности ООН, и обвиняют Пхеньян в поставке баллистических ракет и артиллерийских снарядов, которые Россия использовала на Украине.

    Янки опасаются - бальзам на душу yes ВВП не просто так полетел в КНДР. До чего-нибудь договорятся - факт
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 07:00
      ВВП не просто так полетел в КНДР.
      ...если список прилетевших с ВВП верен...то там не просто так ...а попахивает реальным замесом на ДВ начнётся....начало визит в поднебесную вот теперь в к Киму ....
      1. Dnik Звание
        Dnik
        0
        Сегодня, 08:33
        А с чего такие мысли? Прям заинтересовали. Можно поподробнее? С чего бы там замесу начинаться? Вроде дружим со всеми не ссорились не с кем на востоке.
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 07:11
      Цитата: bambr731
      Соединенные Штаты и их союзники заявляют, что опасаются, что Россия может оказать помощь Северной Корее в ракетных и ядерных программах, запрещенных резолюциями Совета Безопасности ООН

      Да уж России давно пора плюнуть на резолюции СБООН и оказывать помощь тому, кому посчитает нужным. tongue
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        -1
        Сегодня, 07:21
        Да уж России давно пора плюнуть на резолюции СБООН
        ...да там на ёён плюют все кому не попадя...сейчас в моде фишка эти самые резолюции обходить частными лавками...а частные лавки стали на столько проворными что и уран протолкают даже странам под эмбарго а не то что под сссанкиям
  7. АВП 518 Звание
    АВП 518
    +3
    Сегодня, 07:02
    Цитата: tralflot1832
    Я с этими обоими парнями лажу

    Так,куда лазят? wink
  8. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 07:07
    Новый многополярный? Ну. да конечно. Интересно это будет капиталистический социализм или социалистический капитал?
    Довели страну своей оптимизацией, тепрь на поклон к маленькой Корее.
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      +3
      Сегодня, 07:22
      Не только курочка по зёрнышку клюёт, медведь оказывается, тоже. wink
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 07:42
      . Довели страну своей оптимизацией, тепрь на поклон к маленькой Корее

      Что значит на поклон? Во-первых это ответный визит. А во-вторых нам есть чем обменяться. Чё кипятком ссать? Против чего вы?
  9. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    -1
    Сегодня, 07:16
    Да молодцы ВВП и Ким Чен Ын, сказали и сделали!!!
    Многополярный мир интересный, не то что мир Англосаксов!
    Победа будет за нами!!!
    Те кто будет с нами, тот и будет в плюсе.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 07:26
    Западная пресса о начале визита президента РФ в КНДР: Путин и Ким обнялись и поклялись создать новый многополярный мир
    . Для "красного слова", вернее, что б продавались лучше, писарчуки готовы выдумать ЧТО УГОДНО.
    Лидеры, руководители государств "поклялись" чего то там, кому то там... давно такого идеЁтизма не писали fool
    Впрочем, очумели окончатпльно, что с них взять...
  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 07:27
    Путин и Ким обнялись в Северной Корее и поклялись создать новый многополярный мир
    Было бы желательным, если в этом мире совсем бы не нашлось места США и Гейропе! Пусть сами полоскаются в своем собственном ЛГБТшном и либерастном го...не wink
  12. Комментарий был удален.
  13. С.З. Звание
    С.З.
    -4
    Сегодня, 07:33
    Компания, надо сказать, так себе, именно с КНДР как-то не хочется строить новый мир, особенно если он будет похож на то, что они там у себя построили.
    Но снарядов, может, подкинут.
  14. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 07:38
    . и их союзники заявляют, что опасаются, что Россия может оказать помощь Северной Корее в ракетных и ядерных программах

    Надо было и Иран туда пригласить. Да и Кубу. Надеюсь КНДР и в БРИКС пригласят
  15. Александр Игоревич Рифеев Звание
    Александр Игоревич Рифеев
    0
    Сегодня, 07:40
    раньше нас смешили Райкин-отец, Райкин муж и Райкин-сын ... потом первых двух не стало и третий как-то потух ... всем стало грустно ... и был жив Михаил Задорнов ... скоро и он ушел - мир его праху ... но остались еще Вл. Соловьев и Вл. Путин
  16. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -2
    Сегодня, 07:47
    О как вражины на сайте засуетились wassat
    Прямо кипятком ссут.