США получили доступ к шведским военным базам в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве
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Соединенные Штаты получат доступ к шведским военным базам, соответствующее решение принял парламент Швеции, сообщает портал The Local.
Депутаты шведского парламента большинством голосов ободрили соглашение о военном сотрудничестве с США, в рамках которого американские военные получают доступ к шведским военным объектам. Согласно принятому документу, всего для американцев открывают двери 17 военных баз и полигонов Швеции. Теперь США имеют право хранить там военную технику, оружие и боеприпасы, к которым не будут иметь доступа шведские военные.
Что примечательно, находящиеся в Швеции военнослужащие США не будут подчиняться шведским законам, руководствуясь только американскими. Кроме того, в документе отсутствует напоминание о том, что Швеция отказывается от размещения на своей территории ядерного оружия, хотя в договоре с Норвегией этот пункт существует.
Важно, что у нас на севере Европы будет сильное американское присутствие. Оно окажет сдерживающий и стабилизирующий эффект
— заявил ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон.
Предполагается, что новое соглашение поможет Швеции организовать защиту стран Прибалтики и Финляндии.
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