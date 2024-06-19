США получили доступ к шведским военным базам в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве

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США получили доступ к шведским военным базам в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве

Соединенные Штаты получат доступ к шведским военным базам, соответствующее решение принял парламент Швеции, сообщает портал The Local.

Депутаты шведского парламента большинством голосов ободрили соглашение о военном сотрудничестве с США, в рамках которого американские военные получают доступ к шведским военным объектам. Согласно принятому документу, всего для американцев открывают двери 17 военных баз и полигонов Швеции. Теперь США имеют право хранить там военную технику, оружие и боеприпасы, к которым не будут иметь доступа шведские военные.



Что примечательно, находящиеся в Швеции военнослужащие США не будут подчиняться шведским законам, руководствуясь только американскими. Кроме того, в документе отсутствует напоминание о том, что Швеция отказывается от размещения на своей территории ядерного оружия, хотя в договоре с Норвегией этот пункт существует.

Важно, что у нас на севере Европы будет сильное американское присутствие. Оно окажет сдерживающий и стабилизирующий эффект

— заявил ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Предполагается, что новое соглашение поможет Швеции организовать защиту стран Прибалтики и Финляндии.
9 комментариев
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 06:49
    Ну вот, собственно, и всё. Независимость Швеции закончилась. Американцев можно поздравить с новым колониальным штатом.
  2. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    +3
    Сегодня, 06:51
    Ну всё, скандинавы продались за печенки... Теперь будут очередными терпилами за демократию пeндостана со всеми вытекающими.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 06:52
    Шведы счас узнают что такое безопасность от НАТО.Мало того что мигранты достали ,теперь ещё американские солдаты не подсудные.В странах скандинавии головная боль - ночные клубы ,которые подконтрольны мигрантам.Там есть всё из запрещёнки.Мигранты в эти клубы от шведских баз где находятся американцы организуют бесплатный трансфер.В "хорошем" деле может быть гадкие дно,а там и до американского складированного оружия не далеко.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:00
    «США получили доступ к шведским военным базам» —

    — Не доступ, а контроль - контроль над Швецией ...
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 07:03
    Соединенные Штаты получат доступ к шведским военным базам, соответствующее решение принял парламент Швеции
    Так не зря американцы напугав Швецию (которая сама была рада напугаться) российской угрозой втянули ее в НАТО. Теперь еще одни не совсем умные радуются тому, что
    Важно, что у нас на севере Европы будет сильное американское присутствие.
    Не понимают, а скорее не хотят понять, что американское присутствие это путь не к безопасности, а к получению полноценного удара в случае военного конфликта.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 07:14
      Цитата: rotmistr60
      а скорее не хотят понять, что американское присутствие это путь не к безопасности, а к получению полноценного удара в случае военного конфликта.

      Вот и сравнят, как было, когда Швеция была нейтральной и как это жить с американцами на своих базах.
  6. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 07:12
    Весело

    т.е. Швеция при лоббировании США и Великобритании готовы сформировать у себя на территории мини склад по ЯО.
    ну так, чтобы в случае чего сформировать "грибок" на своей территории.

    могу даже подсказать место для идеального размещения - Готеборг. Сразу закрывается водный выход и вход в Балтийское море.

    ведь правда, зачем мелочиться. С Норвегией подписано - отсутствие, а с Данией - наверно нет?!
  7. A17ttt
    A17ttt
    +1
    Сегодня, 08:18
    Рисуется некая картина деления территорий и новых границ.
    Чем плаха мысль о том, что Балтийское море и Балтийский залив - может быть внутренним озером?!
    Есть оз. Байкал, будет оз. Балтийское
    1. A17ttt
      A17ttt
      0
      Сегодня, 08:32
      Дополнение
      вот даже рисуется некая картинка - как начнет развивать туристический сектор и сегмент, на побережье оз. Балтийское