Центр морских операций ВМС Британии: Атакованное йеменскими повстанцами судно Tutor затонуло в Красном море

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Центр морских операций ВМС Британии: Атакованное йеменскими повстанцами судно Tutor затонуло в Красном море

Около недели назад в Красном море был нанесён удар по судну Tutor. Оно было атаковано безэкипажным катером йеменских повстанцев.

Затопление судна Tutor в Красном море является новой эскалацией со стороны хуситов в их кампании против Израиля и в целом поддерживающего его войну Запада, как пишут об этом в некоторых арабских СМИ.



Arab News:

Атака была совершена, несмотря на многомесячную кампанию под командованием США в регионе, в ходе которой флот столкнулся с самыми интенсивными морскими боями со времен Второй мировой войны. Почти ежедневно происходили атаки на коммерческие суда и военные корабли.

Судно Tutor ходило под флагом Либерии, эксплуатировалось Грецией, при этом, как заявило командование хуситов, являлось собственностью израильского бизнесмена.

Центр морских операций ВМС Британии подтверждает информацию о том, что судно затонуло, и публикует предупреждение своим военным кораблям и коммерческим судам.

По последним данным, большинство членов экипажа «Тьютора» удалось спасти. Один член экипажа погиб. По некоторым данным, это гражданин Филиппин.

Использование БЭК, начиненного взрывчаткой, вызвало волну слухов с отсылкой к теракту на американском корабле «Cole» в 2000 году, когда «Аль-Каида» (*террористическая организация, запрещённая в РФ и фактически созданная самими США) совершила нападение на военный корабль в порту Адена. В результате на борту боевого корабля погибли 17 человек. Сейчас «Cole» является частью операции ВМС США в Красном море.

Тем временем хуситы продолжают наносить удары по кораблям, связанным с Израилем, США или Великобританией, и прекращать атаки не собираются до вывода израильских войск из сектора Газа.

17 комментариев
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  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +5
    Сегодня, 07:01
    БЭКи однако большая опасность для судоходства наравне с минными заграждениями.
    При умелом применении могут большой урон нанести судам и кораблям.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 07:05
    Хорошо шандарахнуло,охранники на "мосту" передвигаются ,как в хороший шторм - на полусогнутых,а шторма нет.Так на судне передвигается человек в панике- он ждёт когда из под ног уйдёт палуба.
    1. gmss Звание
      gmss
      +4
      Сегодня, 07:24
      видно что охрана профессионалы, вели себя хладнокровно и сдержанно, на провокацию не поддались, даже не было попыток пострелять в сторону бэка.
      надеюсь они спаслись и устроятся в охрану на другое судно wassat
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +11
    Сегодня, 07:09
    в ходе которой флот столкнулся с самыми интенсивными морскими боями со времен Второй мировой войны.
    Высокопарно сказано. Пока корабли коалиции только отражают воздушные и изредко морские атаки БЭКов хуситов, как говорится находясь в глубокой обороне. А хуситы молодцы - "мужик сказал - мужик сделал".
    1. bambr731 Звание
      bambr731
      0
      Сегодня, 08:30
      в ходе которой флот столкнулся с самыми интенсивными морскими боями со времен Второй мировой войны.
      Высокопарно сказано. Пока корабли коалиции только отражают воздушные и изредко морские атаки БЭКов хуситов, как говорится находясь в глубокой обороне.

      Так у англосаксов всё высокопарно. Они кругом герои. Ну и свои косяки нужно оправдать, а ведь хуситы это отнюдь не сверхдержава. Привыкли воевать крылатыми ракетами против автоматов am
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 07:11
    Теперь террористам раздолье,любой внешний рейд в любом государстве это геморйное место,а там кораблики на якорях стоят кстати.
  5. Tagan Звание
    Tagan
    +3
    Сегодня, 07:17
    Пора решать проблемы с пингвинячьими авианосцами.))
  6. АВП 518 Звание
    АВП 518
    +3
    Сегодня, 07:25
    Странно,что у безопасников оружие(судя по всему полуавтоматы Heckler & Koch HK 43) без магазинов.
    1. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 08:24
      По моему, они не понимали, что это катер- камикадзе и видели в объекте только рыбацкую лодку и боялись стрелять по рыбакам, которые могли в ней быть.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -3
    Сегодня, 07:31
    «Атакованное йеменскими повстанцами судно Tutor затонуло в Красном море» —

    — Красное море стало настоящей красной линией,которую "начертили" хуситы ...
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 07:38
    Тем временем хуситы продолжают наносить удары по кораблям, связанным с Израилем, США или Великобританией, и прекращать атаки не собираются
    Кроме восхищения хуситами это не вызывает ничего! Оружия бы им побольше!
  9. Комментарий был удален.
  10. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 07:49
    Хуситы в шлепках кошмарят важнейший морпуть, помогая нам развивать свой севмор :) молодцы
  11. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 08:02
    Хуситы силою обстоятельств стали нашими союзниками.
  12. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 08:09
    Хуситы уже научились БЭКи производить? wassat
  13. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 08:22
    Такое впечатление, что стрелять боялись. Возможно, не понимали что это катер- камикадзе и боялись обстрелять предполагаемых рыбаков в лодке. Из лодки ведь не стреляли и непонятно было, есть ли там люди.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 08:33
      Solar На полном видео охранник с крыла мостика рассматривает баркас в упор в бинокль,может он его смотрит перевернув бинокль наоборот,как тот командир американского корабля прицел?
  14. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    -1
    Сегодня, 08:29
    Шойгу - дай хуситам снаряды! В смысле дайте парням нормальные противокарабельные ракеты и на тестирование бэки, которые наверняка есть у Ирана и уже на подходе наши опытные образцы. Хорошее же дело хуситы делают. И это прекрасное поле для испытаний наших изделий против ВМС основного врага.