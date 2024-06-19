На проходящей в Париже выставке Eurosatory 2024 Украина показала аналог российского дрона-камикадзе «Ланцета»

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На проходящей в Париже выставке Eurosatory 2024 Украина показала аналог российского дрона-камикадзе «Ланцета»

На международной выставке вооружений Eurosatory 2024, проходящей в эти дни в Париже, Украина показала барражирующий боеприпас под названием «Булава», являющийся аналогом российского «Ланцета».

Украинский клон российского дрона-камикадзе был выставлен на стенде чешско-украинской компании UAC. Как сообщает Defence Express, во Франции показана экспортная версия дрона под названием «Mace». Заявленные характеристики: длина 1,492 м, размах крыла 1,595 м, взлетная масса 11 кг, масса боевой части 3,6 кг, продолжительность полета до 50 минут, крейсерская скорость — 100 км/ч, радиус действия до 35 км, до 60 км с ретранслятором. Двигатель электрический, взлет осуществляется с помощью катапульты.



Наведение беспилотника на цель выполняется через оптическую станцию с дневным и ночным тепловизионным каналом. По словам разработчиков, оно может выполняться непосредственно оператором или с помощью системы на основе машинного зрения.

— пишет издание.

О разработке на Украине аналога российского «Ланцета» стало известно в феврале этого года, когда разработкой похвастался глава украинского Минцифры Михаил Федоров. В апреле беспилотник показали Зеленскому в рамках дня работника оборонно-промышленного комплекса. Дрон находился на этапе доработки. В Киеве планировали, что данный дрон-камикадзе будет поражать цели не только на земле, но и в небе, охотясь на российские вертолеты. Сведений о запуске серийного производства «Булавы» не поступало.
10 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 07:20
    В Киеве планировали,

    В Киеве много чего планировали, но вышло "как всегда" laughing
  2. Hellcos Звание
    Hellcos
    0
    Сегодня, 07:22
    В Киеве планировали, что данный дрон-камикадзе будет поражать цели не только на земле, но и в небе, охотясь на российские вертолеты


    вот это особенно неприятно. Боюсь, что с вертолетами может получиться, как с кораблями. Если, конечно, этот дрон пойдет в серию и не является переможным мультиком
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 07:26
      Любой производитель оружия будет рад за свой счёт сделать партию для испытаний в реальных боевых условиях.
    2. Комментарий был удален.
    3. БМП-2 Звание
      БМП-2
      +2
      Сегодня, 08:20
      На скорости 100 км/ч догнать вертолёт этому дрону будет весьма проблематично. Проблема может возникнуть лишь со своевременным его обнаружением.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:25
    «Украина показала барражирующий боеприпас под названием "Булава"» —

    — Им нашу «Булаву» надо показать ...
  4. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    +1
    Сегодня, 07:26
    Они этим дроном воевать собрались, или торговать?
    1. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 07:33
      Они этим дроном воевать собрались, или торговать?
      Так у них война и торговля оружием (в первую очередь западным и налево) крепко связаны. Участие в международной выставке это еще один повод показать "друзьям украины", что в стране все "нормально и стабильно".
  5. Slon1978 Звание
    Slon1978
    +1
    Сегодня, 07:58
    Каждая сторона стремится копировать эффективные средства вооружения противника. В случае с Украиной копируют они весьма условно, поскольку разработки осуществляются, в подавляющем большинстве случаев, на основе западных комплектующих или готовых изделий. Например, украинцы пытаются расширить применение бомб с УМПК, показавших хорошую эффективность, теперь разрабатывают аналог Ланцета. Наши же быстро взяли на вооружение FPV впервые примененные противником, левые Старлинки ну нуле и первом эшелоне, тяжелые гексакоптеры в качестве легких бомбардировщиков, разрабатываем морские БЭКи. По сути происходит то же, что и во время ВОВ - каждая сторона, в меру наличия у себя ресурсов и технологий, стремится догнать другую сторону в ограниченном количестве областей. Даже если будет достигнут паритет по вооружениям, теоретически этого исключать нельзя, что сделает войну полностью позиционной, то нам будет выгодно продолжение боевых действий - попросту потому, что у нас больше живой силы, а Украина уже показывает признаки истощения.
    А также всегда есть козырь - тактическое ядерное оружие. Оно уже закончило одну войну и вполне может закончить эту. Я совершенно спокойно отношусь к его применению, даже неоднократному, по территории Украины. Ничего кроме воплей Запада и вечных проклятий это не вызовет, но отрезвит очень многих. Но применять его надо исключительно по западной Украине, точки ударов должны быть сначала относительно близки, а затем вплотную к границе Украины с Польшей или Румынией и применяться с учетом распространения вторичных факторов поражения ядерного взрыва (радиактивных осадков) на территории этих стран, исключая Белорусию, Венгрию и Словакию.
    1. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 08:09
      Ничего кроме воплей Запада и вечных проклятий это не вызовет

      С чего вы это взяли?
      1. Slon1978 Звание
        Slon1978
        +1
        Сегодня, 08:31
        С того, что запад не нанесет удар по России, поскольку Россия не нанесла удар по ним. Удар будет по территории Украины, пусть и западной. Для нас этот конфликт почти экзистенциональный - мы готовы терпеть многое, если не все. Для них же - это конфликт гораздо более низкого уровня (экономический колониализм - не более, да и то - клиент уже представляет весьма ограниченную экономическую ценность в его текущем состоянии), поэтому ничего кроме воплей, проклятий, возможно новых санкций не будет.