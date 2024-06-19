Армия обороны Израиля утвердила планы наступательной операции на юге Ливана

7
Армия обороны Израиля утвердила планы наступательной операции на юге Ливана

Израиль готов к вторжению в Ливан, оперативные планы наступательной операции одобрены и уже утверждены. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Северное командование армии обороны Израиля провело оперативное совещание, на котором было принято решение о начале наступательной операции на юге Ливана. Планы утвердили и подписали командующий Северного командования генерал-майор Ори Гордин и начальник Оперативного управления Генштаба генерал-майор Одед Басюк. Войска приведены в повышенную боевую готовность.



В рамках оценки ситуации были одобрены и утверждены планы наступления в Ливане, приняты решения о продолжении повышения боеготовности войск на местах.

— говорится в заявлении.

Одновременно МИД еврейского государства подтвердил, что Израиль готов к полномасштабной войне против ливанской группировки «Хезболлах». В случае начала боевых действий ливанское шиитское движение будет уничтожено, а самой стране будет нанесен «большой ущерб».

Государство Израиль заплатит цену на фронте и в тылу, но, опираясь на силу и единство народа и всю мощь Армии обороны Израиля, мы восстановим безопасность жителей севера.

— заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац.

Ранее в Тель-Авиве предупредили, что в случае продолжения обстрелов Израиля с территории Ливана ЦАХАЛ проведет военную операцию против «Хезболлы».
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 07:43
    Государство Израиль заплатит цену на фронте и в тылу, но, опираясь на силу и единство народа и всю мощь Армии обороны Израиля, мы восстановим безопасность жителей севера.

    Они тоже собрались воевать "до последнего украинца", тьфу ты, "еврея"?
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 07:45
    А что ответила " Хезболла"?
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 07:54
    Ну так Нетаньяху вроде собрались скинуть? Может и закончится всё
    1. Cartalon Звание
      Cartalon
      +3
      Сегодня, 07:56
      Он похоже живым уходить не хочет
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 07:56
    С-300 бы поставить Ливану скрытно. Пару дивизионов. Фу-35 пощупать или пощипать
  5. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    0
    Сегодня, 08:04
    вот так сионисты при поддержке Сатаны матрасной их по одиночке и перебьют...а нужно им быть как в той притче..про метлу и один прутик от нее.
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 08:10
    Интересно какова расстановка сил в районе предпологаемого наступления евреев. what
    Сколько войск у арабов, сколько у евреев...какова живучесть войск, снабжение в случае затягивания конфликта,какие планируются потери, есть ли план Б на случай неудачи.
    Цахал поделись информацией.