Армия обороны Израиля утвердила планы наступательной операции на юге Ливана
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Израиль готов к вторжению в Ливан, оперативные планы наступательной операции одобрены и уже утверждены. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Северное командование армии обороны Израиля провело оперативное совещание, на котором было принято решение о начале наступательной операции на юге Ливана. Планы утвердили и подписали командующий Северного командования генерал-майор Ори Гордин и начальник Оперативного управления Генштаба генерал-майор Одед Басюк. Войска приведены в повышенную боевую готовность.
В рамках оценки ситуации были одобрены и утверждены планы наступления в Ливане, приняты решения о продолжении повышения боеготовности войск на местах.
— говорится в заявлении.
Одновременно МИД еврейского государства подтвердил, что Израиль готов к полномасштабной войне против ливанской группировки «Хезболлах». В случае начала боевых действий ливанское шиитское движение будет уничтожено, а самой стране будет нанесен «большой ущерб».
Государство Израиль заплатит цену на фронте и в тылу, но, опираясь на силу и единство народа и всю мощь Армии обороны Израиля, мы восстановим безопасность жителей севера.
— заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац.
Ранее в Тель-Авиве предупредили, что в случае продолжения обстрелов Израиля с территории Ливана ЦАХАЛ проведет военную операцию против «Хезболлы».
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