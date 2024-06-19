Армия обороны Израиля утвердила планы наступательной операции на юге Ливана

В рамках оценки ситуации были одобрены и утверждены планы наступления в Ливане, приняты решения о продолжении повышения боеготовности войск на местах.

Государство Израиль заплатит цену на фронте и в тылу, но, опираясь на силу и единство народа и всю мощь Армии обороны Израиля, мы восстановим безопасность жителей севера.

Израиль готов к вторжению в Ливан, оперативные планы наступательной операции одобрены и уже утверждены. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.Северное командование армии обороны Израиля провело оперативное совещание, на котором было принято решение о начале наступательной операции на юге Ливана. Планы утвердили и подписали командующий Северного командования генерал-майор Ори Гордин и начальник Оперативного управления Генштаба генерал-майор Одед Басюк. Войска приведены в повышенную боевую готовность.— говорится в заявлении.Одновременно МИД еврейского государства подтвердил, что Израиль готов к полномасштабной войне против ливанской группировки «Хезболлах». В случае начала боевых действий ливанское шиитское движение будет уничтожено, а самой стране будет нанесен «большой ущерб».— заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац.Ранее в Тель-Авиве предупредили, что в случае продолжения обстрелов Израиля с территории Ливана ЦАХАЛ проведет военную операцию против «Хезболлы».