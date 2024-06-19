Военный эксперт: В ответ на удары западным оружием по России некая группировка могла бы нанести удар по военным базам Британии на Кипре

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Военный эксперт: В ответ на удары западным оружием по России некая группировка могла бы нанести удар по военным базам Британии на Кипре

Несколько дней назад, на встрече с главредами крупных иностранных информационных агентств, президент России прокомментировал разрешение западных государств в отношении киевского режима по нанесению ударов поставляемым оружием по территории Российской Федерации. В этом плане Запад обычно имеет в виду территорию, которая была таковой до марта 2014 года. Как известно, Владимир Путин задался риторическим вопросом о том, что если такое разрешение дал Украине Запад, то не может ли случиться так, что удары российским оружием будут наноситься в третьих странах по чувствительным объектам спонсоров киевского режима?

В связи с этим эксперты продолжают обсуждать возможный ответ со стороны Москвы. Ранее высказывались предложения о поставках противокорабельных ракет йеменских повстанцам для нанесения ударов по боевым кораблям ВМС Британии и США.



В интервью «Царьграду» военный эксперт Андрей Клинцевич рассматривает в качестве варианта ответной меры удары «некой группировки» по британской военной базе на Кипре. По словам Клинцевича, в результате такого удара могут быть поражены несколько натовских военных самолётов, что вызовет многочисленные «крики и визги».

Клинцевич:

Но Запад понимает только силу.

На территории Кипра находятся несколько военных объектов стран НАТО, включая британские базы Акротири и Декелия. При этом они образуют британскую заморскую территорию, что в переводе на доступный язык означает фактическую британскую оккупационную (колониальную) зону на территории независимого государства. На базе Акротири помимо самолётов британских ВВС и ВМС размещено разведывательное радиоэлектронное оборудование.

Расстояние, например, от сирийского города Латакия до базы Акротири составляет около 250 км, а от Тартуса до Декелии – около 190 км.
33 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:48
    Не,давайте лучше Миллея направим на путь истинный.Он ещё тот торгаш как оказывается.У него стиль Трампа,сначала послать а потом поторговаться.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 08:01
      Набираете " Вака Муэрте" ( Дохлая корова)новости- Миллей тот ещё пройдоха. bully
    2. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +3
      Сегодня, 08:04
      . Не,давайте лучше Миллея направим на путь истинный

      Этого можно, тем более обещал, если я не ошибаюсь, забрать Фолклендские острова. И вообще надо англичан огорчать, понимаю это не так просто, но придумать возможно.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 08:11
        Штаты Милею через Данию продали 24 F-16 и добавили от себя бекомплект и тренажёры.А на авиабазе Порт Стэнли ( Фолкленды) вроде бы не более 14 лёгковозводимых ангаров.А Англия сейчас совсем не та.Ввиду того что у фолклендов наши нашли нефть и газ сопостовимые по запасами в Северном море.США могут и сказать - англичане вы тут задержались ,мы идём к вам.Меня прикалывает как США плющит англицкую ВР.
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 08:25
      Может для начала замочим клоуна из 95 квартала и начнем сбивать беспилотники НАТО наводящие ракеты на российские города.
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +3
    Сегодня, 07:49
    С учётом множества военных баз в разных уголках планеты можно наносить удары местными аборигенами где угодно и это никак не запретить поставкам им оружия ведь они за свободу сражаются против колониализма.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -3
      Сегодня, 07:59
      И это как то нам поможет в проведении СВО?Кроме морального удовлетворения и подкидывания шапок тут,на сайте..Кроме нас самих не поможет никто.
      1. Камрад Звание
        Камрад
        +1
        Сегодня, 08:13
        Конечно поможет. Например с Акротири прилетают в Черное море разведчики, которые вскрывают обстановку в Крыму и вокруг него.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          -2
          Сегодня, 08:16
          Ну,не будут с Кипра,будут с Италии.Что и делают сейчас.Насколько же наивны здешние форумчане..
          1. Камрад Звание
            Камрад
            +3
            Сегодня, 08:22
            Скажу по секрету) если разбомбить на Кипре, то не прилетят уже ниоткуда, ни с Сигонеллы, ни с Румынии...
      2. Irokez Звание
        Irokez
        +2
        Сегодня, 08:17
        Цитата: dmi.pris1
        И это как то нам поможет в проведении СВО?

        Ну не знаю как Вам, а нам поможет отвлекая ресурсы и внимание метрополии на наведение порядка в колонии. Много разных и малых неприятностей остужает пыл, заставляет реагировать, тратить деньги, терять имидж в мире, хоронить своих, успокаивать свой народ, выплачивать калекам и раненым и так далее.
        Уйма проблем.
  3. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Сегодня, 07:52
    О каких "ответных ударах" может идти речь, когда ещё не умерла надежда на "договорняк" с партнёрами. К сожалению все это бла-бла.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 08:12
      Цитата: Владимир М
      когда ещё не умерла надежда на "договорняк" с партнёрами. К сожалению все это бла-бла.

      Договорились волк и кобыла, друг друга не жрать.
  4. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 07:52
    вызовет многочисленные «крики и визги».

    Могут кричать и визжать. Чем больше, тем лучше. Главное, нам помочь "освобождению от колониализма"
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 08:13
      Цитата: Егоза
      Главное, нам помочь "освобождению от колониализма"

      Эх ! Кто бы еще нас от него освободил.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 07:55
    Есть ещё один класный вариант ,запад очень обеспоекоен энергодефицитом Тайваня ,из за бездумной политики тайваньского правительства ограничение стоимости электричества.Танкерочек или СПГ танкерочек притопить идущий на Тайвань индонезийскими проливами,пираты вроде там не перевелись?
  6. Cartalon Звание
    Cartalon
    +1
    Сегодня, 07:55
    Спасибо, поржал.
    Прикольный стендапер,надо на ютубе поискать.
  7. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +6
    Сегодня, 07:56
    В ответ на удары западным оружием по России некая группировка могла бы нанести удар по военным базам Британии на Кипре


    А почему только на Кипре? А почему только по британским? На шарике столько интересных и привлекательных целей,аж глаза разбегаются.
  8. Комментарий был удален.
  9. Копчёный Звание
    Копчёный
    +5
    Сегодня, 07:57
    Хорошо быть военным экспертом. Несёшь себе любую чушь и за это ещё и заплатят.
  10. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 08:00
    Это всё ля-ля и фантазии. При желании всё скрытно поставим кому надо и никогда мы об этом не узнаем
  11. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 08:06
    Это все слова, слова, слова...делом надо заниматься как это делают хуситы.
    Вот когда будут реальные удары тогда и будем посмотреть.
  12. dandi Звание
    dandi
    +4
    Сегодня, 08:06
    Всё это хорошо, но, думаю, должна страдать именно гражданская инфраструктура и именно на территории непосредственно самой британии и штатов. То, что они делают в отношении нас руками украинцев. Их население должно в полной мере прочувствовать на себе всю прелесть, так сказать, подобных шагов. Вот тогда будет эффект: и завоют, и запляшут. А кто это сделает, Петров с Башировым либо местные маргиналы, не суть важно. Должны же быть учтены подобные меры в отношении саксов на случай обострений. Только прямой и неприемлемый ущерб! А удар по базам... Ну ,там военные, они, в принципе, должны быть готовы к таким действиям и последствиям, они на это подписались, как говорится.
  13. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +1
    Сегодня, 08:08
    КР на такую дальность у нас есть: надо подкинуть их арабам, страдающим от гнета британско-израильского империализма арабам или ирландцам.
  14. ИЛИКО Звание
    ИЛИКО
    +3
    Сегодня, 08:10
    В конце мая 2024 года советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью Bloomberg подтвердил, что Украина уже использовала Storm Shadow, поставляемые Великобританией, для ударов по территории России.
    Расстояние от сирийского города Латакия до базы Акротири составляет около 250 км, а от Тартуса до Декелии – около 190 км
    ОТВЕТ должен быть 1 к 2 в нашу пользу!
  15. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 08:14
    Если запад понимает только силу,то почему это не делали,раньше? Показали свою слабость. Со слабыми,Запад вообще не разговаривает.
  16. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 08:21
    военный эксперт Андрей Клинцевич рассматривает в качестве варианта ответной меры удары «некой группировки» по британской военной базе на Кипре.

    Гениально....откуда таких экспертов берут? Давайте еще наших туристов проинструктируем, чтобы они с криками "Тааагил" топили английских туристов в бассейнах. Спрашивается, чем это поможет окончанию СВО...
    От Тартуса до базы связи за Протарасом всего 170 км...
  17. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 08:21
    Наш верховный не большой любитель обострять и часто доводит ситуацию до момента - "другого варианта не осталось". Но ведь давно уже всем понятно с англосаксами и их шестерками по хорошему ничего не выйдет. Эта шайка понимает только когда больно им. По ситуации в бандерлогии у них никаких потерь, а только прибыль. Пока не начнут терять деньги и получать военные удары по собственному носу они будут только повышать эскалацию и увеличивать поставки оружия бандерогеям. Надо резать.
  18. zloybond Звание
    zloybond
    +2
    Сегодня, 08:26
    Враг должен получать то, что заслужил. И лучше если это будет в его дома - в британии.Только сила, только так. Пацанское пижонство к тем, что регулярно лезет войной в Россию давно пора забыть - жесточайшие ответы на любые попытки влезть в дела России.
  19. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 08:31
    Ну, не хотел теребить тему, но под соусом статьи можно.) Утром вычитал, хуситы сбили Ф22. Ожидается подтверждение/ опровержение. Возможно, уже, чем нашим и даже нашими спецами. Да и по поводу статьи, ну проводить чёткие спецоперации мы умеем, без шума и пыли. Затем пусть гадают на ромашке_ кто это был. А по поводу ударов местными аборигенами по базам натовским, коих около 800 шт. (если память не изменяет), даже не знаю, есть ли где достаточно зрелые местные военные формирования, которым можно было б доверить такой акт. Единственно, что приходит на ум с утра хуситы.
  20. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 08:33
    А кто вообще выдаёт удостоверение "военный эксперт"? Если у моего соседа выслуга 25 календарей, ему можно выдать удостоверение военного эксперта, или для того что бы быть военным экспертом нужно "вылезти" на какой ни будь информационный ресурс и рассказывать там свои фантазии.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 08:36
      Не обижайте соседа, зачем ему это ... пардон занятие. lol
  21. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 08:38
    В интервью «Царьграду» военный эксперт Андрей Клинцевич рассматривает в качестве варианта ответной меры удары «некой группировки» по британской военной базе на Кипре.

    Есть более интересный вариант о котором не упоминает эксперт и который территориально гораздо ближе к Англии. Можно вдохнуть в неё свежую кровь и она заиграет новыми красками:

    Ирла́ндская республика́нская а́рмия, ИРА (ирл. Óglaigh na hÉireann, англ. Irish Republican Army) — ирландская военизированная группировка с политическим движением антиимпериализма и ирландского республиканизма, целью которой является достижение полной самостоятельности Северной Ирландии от Соединённого Королевства, в том числе — и главным образом — прекращение военной оккупации Северной Ирландии (части Ольстера).

    Если "наши западание партнёры" переносят боевые действия на нашу территорию, то наверное пора бы задуматься о том, что мы после такого имеем тоже моральное право перенести боевые действия на территорию "партнёров". wink
    Как гласит народная мудрость: "Долг платежом красен!"
  22. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:38
    На Кипр слишком очевидно .А вот поджарить французов в Африке самое то.Там и без нас есть кому не любить лягушатников