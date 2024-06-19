Морское дно и недра, простирающиеся от нашего архипелага вплоть до максимальной степени, разрешенной Unclos, содержат значительные потенциальные ресурсы, которые принесут пользу нашей нации и нашему народу для будущих поколений.

Заявление Филиппин может стать потенциальным риском, который создаст прецедент для других государств-претендентов, и они могут подать аналогичные заявления на ECS (расширенный континентальный шельф), чтобы отстоять свои права. Это сделает спор ещё более сложным и трудным для разрешения, а также создаст новый предмет разногласий относительно того, как Пекину и Маниле следует должным образом взаимодействовать в Южно-Китайском море. Короче говоря, действия Манилы усложняют и без того сложные споры в Южно-Китайском море, а не упрощают их.

Череда инцидентов между китайскими и филиппинскими кораблями в Южно-Китайском море свидетельствует о значительной эскалации в регионе. Камнем преткновения стал континентальный шельф Западный Палаван, заявку на владение недрами которого официальная Манила направила в ООН. При этом в Китае дают понять, что если Маниле удастся добиться признания юрисдикции над шельфом и некоторыми другими частями акватории Южно-Китайского моря, то это может повлечь ответные меры со стороны Пекина.Гонконгский обозреватель Алисса Чен со ссылкой на азиатских экспертов пишет, что ООН вряд ли полностью признает запрос Манилы, так как «это способно вызвать жёсткие контрмеры со стороны Пекина».Помощник министра иностранных дел Филиппин маршал Луи Альферес:Unclos – это Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, которая предоставляет прибрежному государству исключительные права на разработку природных ресурсов континентального шельфа.В ответ на это представитель китайского МИД Линь Цянь заявил, что без процедуры делимитации спорных вод ни о каком рассмотрении заявки Филиппин не может быть и речи. По словам китайского дипломата, филиппинская заявка нарушает суверенитет и морскую юрисдикцию Китайской Народной Республики.Напомним, что ещё в 2016 году так называемый «международный суд» вынес вердикт в пользу Филиппин, однако в Пекине это решение отвергли.Младший научный сотрудник Национального института исследования Южно-Китайского моря на острове Хайнань Дин Дуо:Однако на Филиппинах считают, что они «на правильном пути». Ранее в Штатах заявили, что «поддерживают Филиппины в отстаивании суверенитета в Южно-Китайском море». И тут всё просто: США готовы поддерживать всё, что направлено против Китая и что может разрушить связи региональных государств с этой страной.