В столице Украины похоронили очередного «призрака Киева» — был сбит ещё в конце апреля
Вчера в столице Украины в торжественной обстановке состоялась церемония прощания и похороны очередного «призрака Киева». Так украинская пропаганда после начала военного конфликта именует военных летчиков, которые якобы прославились большим количеством удачных боевых вылетов.
На этот раз свой геройский путь в небе завершил пилот Николай Коренчук с позывным «Бджоляр» («Пчеловод») в звании полковника. Причем сбит он был еще в конце апреля этого года. Обстоятельства гибели пилота, как и причина, по которой на столь длительный срок были отложены его похороны, не раскрываются. В свою очередь, Минобороны РФ сообщало о сбитии штурмовика Су-25 силами российской ПВО 20 апреля. Возможно, именно этот самолет и пилотировал Коренчук.
Известно лишь, что Коренчук командовал эскадрильей истребителей МиГ-29 в 40-й бригаде тактической авиации Воздушных сил ВСУ, которая дислоцируется в городе Васильков Киевской области. Согласно данным украинской прессы, полковник якобы совершил более 80 боевых вылетов и был награжден орденом «За мужество» III степени. При этом утверждается, что буквально за несколько первых дней после начала спецоперации так называемый «Призрака Киева» одержал шесть побед в воздушных боях.
Никаких подтверждений этому, кроме народной молвы, нет. По некоторым данным, так называемый «Призрак Киева» — это собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации ВС ВСУ. Что можно сказать точно, так это то, что полетать на столь долго ожидаемых на Украине истребителях F-16 данному «герою» уже точно не удастся.
Первым «Призраком Киева», которого сбили еще в апреле 2022 года, украинские соцсети и пресса окрестили летчика по имени Степан Тарбалка. Уже тогда командование Воздушных сил ВСУ опровергло эти слухи. Позднее украинские власти признали, что «Призрак Киева» был мифом, придуманным для поднятия морального духа военнослужащих и граждан. До этого в интернете расходились слухи о том, что некий Владимир Абдонов является украинским пилотом, уничтожившим шесть российских истребителей. Другими словами, верить этим мифам можно ровно настолько, насколько байкам об украинских бабушках, которые банками с консервацией из окон и с балконов сбивали российские дроны.
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