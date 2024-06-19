В столице Украины похоронили очередного «призрака Киева» — был сбит ещё в конце апреля

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В столице Украины похоронили очередного «призрака Киева» — был сбит ещё в конце апреля

Вчера в столице Украины в торжественной обстановке состоялась церемония прощания и похороны очередного «призрака Киева». Так украинская пропаганда после начала военного конфликта именует военных летчиков, которые якобы прославились большим количеством удачных боевых вылетов.

На этот раз свой геройский путь в небе завершил пилот Николай Коренчук с позывным «Бджоляр» («Пчеловод») в звании полковника. Причем сбит он был еще в конце апреля этого года. Обстоятельства гибели пилота, как и причина, по которой на столь длительный срок были отложены его похороны, не раскрываются. В свою очередь, Минобороны РФ сообщало о сбитии штурмовика Су-25 силами российской ПВО 20 апреля. Возможно, именно этот самолет и пилотировал Коренчук.



Известно лишь, что Коренчук командовал эскадрильей истребителей МиГ-29 в 40-й бригаде тактической авиации Воздушных сил ВСУ, которая дислоцируется в городе Васильков Киевской области. Согласно данным украинской прессы, полковник якобы совершил более 80 боевых вылетов и был награжден орденом «За мужество» III степени. При этом утверждается, что буквально за несколько первых дней после начала спецоперации так называемый «Призрака Киева» одержал шесть побед в воздушных боях.

Никаких подтверждений этому, кроме народной молвы, нет. По некоторым данным, так называемый «Призрак Киева» — это собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации ВС ВСУ. Что можно сказать точно, так это то, что полетать на столь долго ожидаемых на Украине истребителях F-16 данному «герою» уже точно не удастся.

Первым «Призраком Киева», которого сбили еще в апреле 2022 года, украинские соцсети и пресса окрестили летчика по имени Степан Тарбалка. Уже тогда командование Воздушных сил ВСУ опровергло эти слухи. Позднее украинские власти признали, что «Призрак Киева» был мифом, придуманным для поднятия морального духа военнослужащих и граждан. До этого в интернете расходились слухи о том, что некий Владимир Абдонов является украинским пилотом, уничтожившим шесть российских истребителей. Другими словами, верить этим мифам можно ровно настолько, насколько байкам об украинских бабушках, которые банками с консервацией из окон и с балконов сбивали российские дроны.

16 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +12
    Сегодня, 09:15
    «В столице Украины похоронили очередного "призрака Киева" - был сбит ещё в конце апреля» —

    — Пытались откачать ...
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +3
      Сегодня, 09:18
      Скорее... идентифицировать.
      1. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 09:42
        ..... в торжественной обстановке состоялась церемония прощания и похороны очередного «призрака Киева».

        Побольше им таких "торжеств". А где оркестр ?
        1. Ham59 Звание
          Ham59
          0
          Сегодня, 11:32
          Оркестр уже Германии https://aif.ru/culture/problem/spryatalis-ot-tck-na-reyne-kievskiy-orkestr-stal-orkestrom-monhayma
    2. bambr731 Звание
      bambr731
      +2
      Сегодня, 09:18
      «В столице Украины похоронили очередного "призрака Киева" - был сбит ещё в конце апреля» —
      — Пытались откачать ...

      О том же подумал
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    -1
    Сегодня, 09:17
    Кстати, кто в курсе, а какие цифры по сбитым от огня противника и своего огня в сравнении с олимпийской войной?
  3. seti Звание
    seti
    +3
    Сегодня, 09:25
    Туда ему и дорога. Он выбор сделал, не жалко.
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 09:35
    Сдох Николай и хрен с ним.
  5. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    -4
    Сегодня, 09:36
    "Призрак Киева" - это название эскадрилии, а не отдельных людей. Отсюда - несуразица.
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      +1
      Сегодня, 09:45
      Это Вам сами летуны этой эскадрильи доложили? По идее тогда было бы во множественном числе - призраки Куева.
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 09:47
    тушка то на завонялась с апреля месяца?!
  7. rosomaha Звание
    rosomaha
    +3
    Сегодня, 09:52
    Цитата: frruc
    А где оркестр ?

    Рояль у фюрера, от тренируется ..класть "прибор" на народ. А оркестр на германщину сбёг.
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      +2
      Сегодня, 09:56
      Теперь и сборная по футболу похоже домой не вернётся.)) Им там на групповом фото такие красивые эмблемки нарисовали, что лучше не рисковать.
      1. gmss Звание
        gmss
        +1
        Сегодня, 10:16
        не исключено, что захотят вернуться в 404 не только лишь все, не каждый захочет это сделать

        интересно ещё сколько олимпийцев смажут лыжи laughing
  8. Imperor_Alive Звание
    Imperor_Alive
    0
    Сегодня, 10:15
    Походу рояли закончились...
  9. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:47
    На этот раз свой геройский путь в небе

    Чë?
    Да там сплошные "призраки", да "киборги"...