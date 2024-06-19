ВС ВСУ: российские военные предприняли беспилотную атаку на объекты на территории Украины
Сегодня ночью украинские ресурсы и пользователи интернет сообщали об ударе дронами Вооруженных сил РФ по объектам во Львове. Глава Львовской администрации Максим Козицкий заявил, что все российские ударные беспилотники, долетевшие до региона, были якобы «благополучно» уничтожены. Он утверждает, что всего было пять российских дронов, и все они сбиты.
Российские военные предприняли этой ночью беспилотную атаку на объекты на территории Украины при помощи беспилотников-камикадзе «Герань», которые украинские ресурсы обычно называют «иранскими шахедами». Согласно данным противника, фиксировался и взлет стратегических бомбардировщиков с военных аэродромов России.
Пресс-служба Воздушных сил Украины утверждает, что всего в ночном ударе принял участие 21 ударный дрон ВС РФ. 19 из них были якобы уничтожены противовоздушной обороной ВС ВСУ над Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской и Кировоградской областями. Куда угодили оставшиеся два, украинские военные не сообщили.
Впрочем, сообщения о взрывах и возгораниях с мест в результате прилетов дают повод усомниться в такой эффективности украинской ПВО. Свои сомнения по этому поводу высказывают не только российские СМИ, но и западные. Так, британская медиакорпорация BBC, сообщая об «успехах» противовоздушной обороны ВСУ, делает оговорку, что достоверность данной информации гарантировать невозможно.
Впрочем, сообщения о взрывах и возгораниях с мест в результате прилетов дают повод усомниться в такой эффективности украинской ПВО. Свои сомнения по этому поводу высказывают не только российские СМИ, но и западные. Так, британская медиакорпорация BBC, сообщая об «успехах» противовоздушной обороны ВСУ, делает оговорку, что достоверность данной информации гарантировать невозможно.
Информация