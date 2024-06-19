ВС ВСУ: российские военные предприняли беспилотную атаку на объекты на территории Украины

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ВС ВСУ: российские военные предприняли беспилотную атаку на объекты на территории Украины

Сегодня ночью украинские ресурсы и пользователи интернет сообщали об ударе дронами Вооруженных сил РФ по объектам во Львове. Глава Львовской администрации Максим Козицкий заявил, что все российские ударные беспилотники, долетевшие до региона, были якобы «благополучно» уничтожены. Он утверждает, что всего было пять российских дронов, и все они сбиты.

Российские военные предприняли этой ночью беспилотную атаку на объекты на территории Украины при помощи беспилотников-камикадзе «Герань», которые украинские ресурсы обычно называют «иранскими шахедами». Согласно данным противника, фиксировался и взлет стратегических бомбардировщиков с военных аэродромов России.

Пресс-служба Воздушных сил Украины утверждает, что всего в ночном ударе принял участие 21 ударный дрон ВС РФ. 19 из них были якобы уничтожены противовоздушной обороной ВС ВСУ над Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской и Кировоградской областями. Куда угодили оставшиеся два, украинские военные не сообщили.

Впрочем, сообщения о взрывах и возгораниях с мест в результате прилетов дают повод усомниться в такой эффективности украинской ПВО. Свои сомнения по этому поводу высказывают не только российские СМИ, но и западные. Так, британская медиакорпорация BBC, сообщая об «успехах» противовоздушной обороны ВСУ, делает оговорку, что достоверность данной информации гарантировать невозможно.


Впрочем, сообщения о взрывах и возгораниях с мест в результате прилетов дают повод усомниться в такой эффективности украинской ПВО. Свои сомнения по этому поводу высказывают не только российские СМИ, но и западные. Так, британская медиакорпорация BBC, сообщая об «успехах» противовоздушной обороны ВСУ, делает оговорку, что достоверность данной информации гарантировать невозможно.
15 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 09:24
    британская медиакорпорация BBC, сообщая об «успехах» противовоздушной обороны ВСУ, делает оговорку, что достоверность данной информации гарантировать невозможно.

    Ну то есть бритосы публично признались что публикуют откровенную туфту. Ясненько.
    Скатываются до уровня ОБС.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +6
      Сегодня, 09:26
      Сегодня электричество отключили на всей территории Украины. Будет завтра. Но не точно. laughing
      А может и завтра не будет. wink
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 09:27
        Да и ладно им. С фонариками посидят. Накрайняк лучинами попользуются.
      2. frruc Звание
        frruc
        -1
        Сегодня, 09:49
        Фото к статье не соответствует и сделано в начале СВО (2022г) на Донбассе после ракетного удара по позиции радиотехнического батальона всу.
        1. Грица Звание
          Грица
          0
          Сегодня, 11:54
          Цитата: frruc
          Фото к статье не соответствует и сделано в начале СВО (2022г) на Донбассе после ракетного удара по позиции радиотехнического батальона всу.

          давно пора привыкнуть к тому, что не всегда под фото появляется надпись "фото иллюстрационное". Уж лучше так, чем вообще без фото, если нет оригинала.
      3. Egeny Звание
        Egeny
        0
        Сегодня, 09:57
        ...что завтра? ...над всей окраиной безоблачное небо.)
    2. APASUS Звание
      APASUS
      +2
      Сегодня, 09:27
      Цитата: Nexcom
      Ну то есть бритосы публично признались что публикуют откровенную туфту. Ясненько.

      Украина столько раз попадалась на откровенной лжи ,что союзнику уже не удобно публиковать инфу
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 09:28
        Так их ведь никто не заставляет публиковать фантазии какелов то....
        1. APASUS Звание
          APASUS
          0
          Сегодня, 09:31
          Цитата: Nexcom
          Так их ведь никто не заставляет публиковать фантазии какелов то.

          А они не могут ! Они обязаны поддерживать накал страстей ,а иначе их собственный народ порвет .Начнут спрашивать про деньги ,воровство и проблемы в собственной стране.Вот таким образом подстраховываются
  2. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -1
    Сегодня, 09:37
    Бомбардировщики взлетают, чтобы жахнуть по пво, которую применят против бпла. Впрочем осталось ли у них что-нибудь, кроме пушечных зрк. В любом случае всу старается их не использовать. Вот если бы по Киеву и Львову калибрами да искандерами... recourse
    1. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      +1
      Сегодня, 09:46
      Батареи ЗРК (Хоки , Ириски и Штампы) а между ними Гепарды и ЗУ-шки вдоль всего побережья Одессы и области стоят. Причём в прямом визуальном контакте. Тоже не могу понять почему при пролётах Гераней их не прикрывают Сушки , а укры безнаказанно обстреливают ракетами и зенитной артой Гераньки и Крылатки?
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 09:44
    "нормальная" информационная бурда, скакуасам и так сойдёт...
    Забугорному обывателю тоже подсунут, разбавят/добавят своего, размажут по эфиру, в общем, все как всегда.
  4. Alex Nevs Звание
    Alex Nevs
    +4
    Сегодня, 09:55
    70 лет мирного существования надоело. Захотелось в нату. Теперь получили ну Очень "хороший" геморой с гробами и дальнейшей утилизацией. Просто "красавцы и молодцы".
  5. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 10:09
    Раз это "иранские шахиды", то мы тут не при чем. И это... достоверность моего поста гарантировать невозможно.
    1. bars042 Звание
      bars042
      0
      Сегодня, 12:00
      мы тут не при чём

      В своё время, в Польше разместили комплексы, для защиты США то ракеток Ирана. Получается, Польша исправно защищает небо США. Все сбитые "иранские шахиды" сыплются на Украину. Побочный эффект.
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