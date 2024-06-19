США планируют «сокрушить Китай» с помощью автономных систем с искусственным интеллектом

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США планируют «сокрушить Китай» с помощью автономных систем с искусственным интеллектом

Соединенные Штаты считают неизбежным столкновение с Китаем в недалеком будущем, поэтому рассматривают различные варианты нанесения ему поражения. Как сообщает The Intercept, одним из способов является создание роя беспилотников.

США планируют сокрушить Китай с помощью роя беспилотников с искусственным интеллектом, который способен сражаться с превосходящей по численности Народно-освободительной армией Китая. На сегодняшний день Пентагон реализует программу Replicator, в рамках которой планирует развернуть тысячи автономных систем не только в воздушном пространстве, но и на море.



Как заявили ранее в Пентагоне, американцы хотят уйти от «устаревших» беспилотников, управляемых операторами, к автономным системам, действующим самостоятельно с помощью искусственного интеллекта. В рамках реализуемой программы планируется создание автономных кораблей, самолетов и дронов-камикадзе, способных действовать в составе роя. Причем это все должно быть относительно дешевым для массового производства.

О запуске программы Replicator в августе прошлого года сообщила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. По ее словам, Пентагон в течение ближайших двух лет планирует поставить на вооружение тысячи недорогих автономных систем, способных действовать в воде, на суше и в воздухе. Причина — конкуренция с Китаем за мировое господство. Как заявлялось, США не способны догнать Китай по численности армии, поэтому противопоставить ему могут только автономные системы.

Программа Replicator будет способствовать прогрессу в слишком медленном переходе американских военных инноваций к использованию малых, умных, дешевых и многочисленных платформ

- добавила Хикс.
37 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 09:26
    А если китайские хакеры ломонут этот амерский ИИ и перенаправят весь этот рой на самих амеров?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -1
      Сегодня, 09:32
      Для этого нужно, чтобы военные системы связи были на той же базе, что и гражданские.
    2. BlackMokona Звание
      BlackMokona
      +2
      Сегодня, 09:41
      Цитата: Nexcom
      А если китайские хакеры ломонут этот амерский ИИ и перенаправят весь этот рой на самих амеров?

      А если Американские пропагандисты убедят Китайцев крушить своё правительство?
      Просто развивать соответствующий отдел безопасности.
    3. Уарабей Звание
      Уарабей
      +2
      Сегодня, 09:56
      Или подорвут электромагнитную бомбу в атмосфере и весь рой рухнет))
    4. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      0
      Сегодня, 10:42
      А если Китай пропорционально количеству населения ответит? Пупок не развяжется?
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:29
    Не американцы однозначно проиграют. Китайцев 1млрд 400 человек , американцев 330 млн.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      Сегодня, 09:30
      Хотя бы половине китайцев из этих полтора млрд дать антидроновые ружья - и проблема явно будет решена.....
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 11:31
        Цитата: Nexcom
        Хотя бы половине китайцев из этих полтора млрд дать антидроновые ружья - и проблема явно будет решена.....
        Не на том поле американцы решили с Китаем бороться. Они бы, к примеру, посчитали - что будет, если один процент китайцев запустит каждый по одному дрону?
        Когда смотрю на китайские праздники - страшновато делается, как представлю себе, что будет, если к каждому дрону вместо фонарика привязать, скажем, Ф-1...
    2. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +4
      Сегодня, 09:43
      Цитата: tralflot1832
      Не американцы однозначно проиграют. Китайцев 1млрд 400 человек

      И если они еще вспомнят, как при Мао отстреливали воробьев...
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 09:51
        Отстрел воробьёв хунвейбинами не приветствовался,они просто держали их в небе ,пока они не начинали падать с неба к их ногам ,от жажды и усталости.И с дронами так будет.
    3. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 09:43
      tralflot1832 hi, им бы для начала с хуситами вопрос закрыть, чтоб вопросов не возникало.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 09:32
    Можно подумать, что полосатики могут что то сделать больше и лучше чем китайцы...
    Блажен кто верует... fool
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +4
      Сегодня, 09:45
      Цитата: rocket757
      Можно подумать, что полосатики могут что то сделать больше и лучше чем китайцы...

      Могут. Например, нагадить в чужой стране. yes
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 09:53
        Что б такое осуществить, туда надо попасть... это, в е ж не пальцем в карту тыкать, это реальная проблема/задача, которую в реале придётся реализовывать.
        Здесь хватает адептов, ратующих за дистанционный и прочие действия, которые могут осуществить полосатики, но как то у них это не получается делать такое с теми, кто готов и силен, в реале, а не в "виртуале"...
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 11:36
      Цитата: rocket757
      Можно подумать, что полосатики могут что то сделать больше и лучше чем китайцы...
      Уверен в одном - на производство количества дронов, сопоставимое с возможностями Китая, США понадобится, с учётом их "способностей", половина бюджета Америки. Ну, или госдолг ещё на пару-тройку триллионов увеличить - потолок-то убрали, бояться нечего.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:02
        На военных, гос заказах, делаются большие, огромные бабки...
        Ничего нового...
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 09:33
    Чет мне кажется все эти армады дронов будут последним перед ударами тактическим ядерным оружием, чтобы дёшево и сердито их нейтрализовать, а потом таки обмен стратегическим с финалом для всех.
  5. nobody75 Звание
    nobody75
    +1
    Сегодня, 09:34
    А кто говорил: "Армия - это не авиамодельный кружок"?
    "Если Вы сами не знаете досконально как эта система с элементами ИИ работает, зачем нам показываете?"
    "Понимаю, что Вы в детстве не наигрались - вот Вас и тянет на все эти игрушки пластмассовые"
    И что теперь?
    С Уважением
    1. dauria Звание
      dauria
      +1
      Сегодня, 09:49
      И что теперь?

      А что теперь ? Пока уровень местных разборок детей в песочнице . Потом придут мужики с бульдозерами . И разнесут всё к чертям . Когда одним махом слижет 100-150 млн человек с городами , будет не до дронов.
      1. nobody75 Звание
        nobody75
        +2
        Сегодня, 09:55
        Потом придут мужики с бульдозерами

        Вы помните, что сделали детские игрушки с колонной бульдозеров, которая в Гостомель пробивалась?
        С Уважением
        1. dauria Звание
          dauria
          -2
          Сегодня, 10:00
          Да перестаньте . Это не показатель . Сначала шарахнут ТЯО , сожгут "Гостомель" в руины , а потом пойдут на бульдозерах к следующему "Гостомелю" . Противник будет отвечать тем же . И где тут место дронам на батарейках ?
          Единственными дронами и БПЛА будут сверхзвуковые дуры типа "Кинжала".
          1. nobody75 Звание
            nobody75
            +1
            Сегодня, 10:22
            Сначала шарахнут ТЯО , сожгут "Гостомель" в руины , а потом пойдут на бульдозерах к следующему "Гостомелю"

            И так к последнему морю... К Ламаншу то есть... А "бульдозеристы" должны еще вокруг мобильных ПУ с ТЯО круги нарезать - исполняя роль "бронегопников". В каком -то уставе я это видел...
            Почему сейчас все это не работает?
            С Уважением
  6. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 09:42
    У США нет время на НИОКР ,Китай не даст развиться американцам.Не скажу как,но Китай думаю воспользуется слабостью США
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 09:46
      APASUS hi, ситуация с коалицией возглавляемой Вашингтоном и хуситами показывает что не всё так благополучно в самих штатах.
  7. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    +2
    Сегодня, 09:43
    Вполне разумный подход. Если не можешь мобилизовать больше солдат, чем у противника - наделай дронов, которые убьют этих солдат. А перехватить управление - это не так просто. Это не радиоуправляемые игрушки, нужно будет обмануть ИИ, на то он и интеллект, чтобы принимать правильные решения в соответствии с программой, прошитой в его памяти.
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 09:44
    . США планируют сокрушить Китай с помощью роя беспилотников с искусственным интеллектом

    Ну и сколько их понадобится? Несколько миллионов? Они хоть в курсе, что Китай по территории больше штатов. Да ещё и "дешёвыми" беспилотниками laughing
    То есть максимум по гранате будет. Зато по камере недешевой. Полтора миллиарда китайцев их тапками посшибает
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +4
      Сегодня, 09:46
      Речь про такое количество дронов, на которое сначала истратит боезапас ПВО и оставшегося количества хватит для нейтрализации нужных целей. Для людей же есть старые добрые фабы.
      1. BlackMokona Звание
        BlackMokona
        +2
        Сегодня, 10:00
        Цитата: Копчёный
        Речь про такое количество дронов, на которое сначала истратит боезапас ПВО и оставшегося количества хватит для нейтрализации нужных целей. Для людей же есть старые добрые фабы.

        Да и убивать всех Китайцев не надо. Взорвать все энергостанции и уже привет привет.
    2. spirit Звание
      spirit
      +2
      Сегодня, 10:03
      Полтора миллиарда китайцев их тапками посшибает

      У нас сто сорок миллионов и что то Дронов на Украине тапками не закидали.Боеспособной Армии Китай выставит Максимум млн 1,5.Все остальное будет в стиле ,времён ополчения Корейской войны.Для ведения боя на Тихоокеанском рубеже,на островах, где по джунглям РЭБ особо не потоскаешь, это оружие будет так же эффективно как нынешние fpv.И не забывайте что вокруг Китая сплошные "не союзники" а это значит что львиная часть Армии будет сидеть "дома" на границах как бы сосед не воткнул нож в спину.Нету у Китая никаких многомиллионных армий, способных заполнить все вокруг
  9. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    0
    Сегодня, 09:54
    Вот все у этой страны процветающего капитализма и шоу биза так. Победа так с помощью вундервафель или капитанов америк. Эта страна двано забыла какого это воевать против равного противника.
  10. Serafim Звание
    Serafim
    -1
    Сегодня, 09:55
    Срочно снабдить китайцев дробовиками 12 калибра, и обучить стрельбе по всякой летающей хренотени, и дело с концом. Да и нашим пенсионерам не мешало бы пройти курсы (или повторить пройденное) по стрельбе из каких нибудь дедовых охотничьих двустволок...
  11. smart fellow Звание
    smart fellow
    +1
    Сегодня, 09:57
    В КНР давно ведутся работы в данном направлении, по масштабу производства дронов Китай лидирует в мире.
    Military Drone Swarm - до 48 БПЛА с неподвижным крылом, которые быстро формируют автономные рои дронов и осуществляют широкомасштабную разведку района операций и точечные удары по интересующим целям. Разработан еще в 2020 или ранее. Во всяком случае, до начала СВО в 2022 и вероятно принят на вооружение.
    https://ru.militarydrones.org.cn/military-drone-swarm-p00602p1.html
    https://habr.com/ru/articles/527580/
    Что касается ИИ, приведу отрывок из статьи от 7 августа 2023 https://tass.ru/ekonomika/18461287
    ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Китайские ученые представили несколько технологий для боевых беспилотных летательных аппаратов. Ими стали система автономной связи drone swarm ("рой дронов"), а также программа дополненной реальности Integrated Intelligent Interaction System ("интегрированная интеллектуальная система взаимодействия"), сообщила газета Global Times со ссылкой на официальный документальный фильм НОАК.

    "Благодаря автономной сети [связи] и координации [с помощью] интеллектуальных алгоритмов, установленных на отдельных дронах, [они] могут сформировать мощный коллективный разум, который обеспечивает стабильность и помехоустойчивость роя,"- приводит издание слова специалиста Оборонного научно-технического университета НОАК Сяна Сяоцзя. Исследователи обучили программы беспилотников с помощью миллиона компьютерных симуляций, а также нескольких сотен реальных полетов. Благодаря этому группа аппаратов может автоматически корректировать маршрут своего движения и восстанавливать координацию беспилотников при сбое связи.

    Как отмечает издание, система управления дронами, основанная на технологиях дополненной реальности, находится в стадии испытаний. Она представляет собой шлем и перчатку, которые позволяют одному оператору одновременно контролировать несколько дронов. Шлем оснащен дисплеем дополненной реальности, а перчатка используется для управления устройствами с помощью жестов.
  12. LAlexAlex Звание
    LAlexAlex
    -1
    Сегодня, 10:00
    В начале 2000 США разгоняли концепцию "быстрого обезоруживающего удара" по этому поводу было много видеороликов в телевизоре нарисованных американцами (Ютуба и прочих видеохостингов ещё не было) молодой Киселев рассказывал какая это вундервафля.... Это видимо продолжение влажных фантазий
  13. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 10:13
    В живую столько мяса в америке нет,стобы с китаем бодатся,вот и налягают на беспилотники, да и патриотизма в массах мало, но для управления дронами и десятка человек хватит в будущем.
  14. abrakadabre Звание
    abrakadabre
    -1
    Сегодня, 10:15
    Ну вот. СОИ было, быстрый глобальный удар было, 5-тое поколение самолетов было. Даже стелс корабли было. Теперь миллионный рой дронов будет для распила. Тем более что в процессе реализации, стоимость дронов незначительно вырастет за штуку. Раз этак в десять. Новую тему можно будет доить долго. Особенно на бесконечных программных прошивках и перепрошивках. Как это сейчас с F-35.
  15. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    -1
    Сегодня, 10:16
    Второе, что необходимо делать, при общении с гегемоном, это всемерное укрепление и совершенствование Стратегических Ядерных Сил. Ну, а первое- уничтожение пятой колонны .
  16. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    -2
    Сегодня, 10:20
    Для того, что сокрушить Китай таким образом, надо быть немного впереди Китая, в плане микроэлектроники и ПО. А этого уже не наблюдается.