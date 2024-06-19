США планируют «сокрушить Китай» с помощью автономных систем с искусственным интеллектом
Соединенные Штаты считают неизбежным столкновение с Китаем в недалеком будущем, поэтому рассматривают различные варианты нанесения ему поражения. Как сообщает The Intercept, одним из способов является создание роя беспилотников.
США планируют сокрушить Китай с помощью роя беспилотников с искусственным интеллектом, который способен сражаться с превосходящей по численности Народно-освободительной армией Китая. На сегодняшний день Пентагон реализует программу Replicator, в рамках которой планирует развернуть тысячи автономных систем не только в воздушном пространстве, но и на море.
Как заявили ранее в Пентагоне, американцы хотят уйти от «устаревших» беспилотников, управляемых операторами, к автономным системам, действующим самостоятельно с помощью искусственного интеллекта. В рамках реализуемой программы планируется создание автономных кораблей, самолетов и дронов-камикадзе, способных действовать в составе роя. Причем это все должно быть относительно дешевым для массового производства.
О запуске программы Replicator в августе прошлого года сообщила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. По ее словам, Пентагон в течение ближайших двух лет планирует поставить на вооружение тысячи недорогих автономных систем, способных действовать в воде, на суше и в воздухе. Причина — конкуренция с Китаем за мировое господство. Как заявлялось, США не способны догнать Китай по численности армии, поэтому противопоставить ему могут только автономные системы.
- добавила Хикс.
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