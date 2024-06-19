Украинский военный паблик подтверждает продвижение ВС России на Торецком направлении

Ранее в российских СМИ и соцсетях сообщалось о прорыве российских войск в направлении города Торецка, что к северу от административного центра ДНР - Донецка.Сегодня же с утра начали поступать подтверждения этой информации уже из украинских пабликов. Так, по данным телеграм-канала Deep State (Украина), ВС России удалось прорваться у бывшего КПП «Майорск» в сторону населенных пунктов Северное и Дружба. Отсюда идет прямая дорога в сторону города Торецка.Кроме того, Deep State сообщает, что российские войска продвинулись к югу от поселка с красноречивым названием Нью-Йорк в районе села Александрополь. Это также связано с Торецким направлением.Информацию о наступлении российских войск на этом направлении подтвердили и украинские военкоры. По их словам, ВС ПФ продвинулись на глубину до 2 км до восточной окраины посёлка Пивничное (Северное), что всего в паре километров к востоку от Торецка, и заняли насосную станцию и участок железной дороги.- отмечают военкоры противника.Напомним, что в отличие от ЛНР, которая практически полностью находится под российским контролем, значительная часть территории ДНР на севере и западе продолжает контролироваться ВСУ.

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