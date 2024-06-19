Украинский военный паблик подтверждает продвижение ВС России на Торецком направлении

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Украинский военный паблик подтверждает продвижение ВС России на Торецком направлении

Ранее в российских СМИ и соцсетях сообщалось о прорыве российских войск в направлении города Торецка, что к северу от административного центра ДНР - Донецка.

Сегодня же с утра начали поступать подтверждения этой информации уже из украинских пабликов. Так, по данным телеграм-канала Deep State (Украина), ВС России удалось прорваться у бывшего КПП «Майорск» в сторону населенных пунктов Северное и Дружба. Отсюда идет прямая дорога в сторону города Торецка.



Кроме того, Deep State сообщает, что российские войска продвинулись к югу от поселка с красноречивым названием Нью-Йорк в районе села Александрополь. Это также связано с Торецким направлением.

Информацию о наступлении российских войск на этом направлении подтвердили и украинские военкоры. По их словам, ВС ПФ продвинулись на глубину до 2 км до восточной окраины посёлка Пивничное (Северное), что всего в паре километров к востоку от Торецка, и заняли насосную станцию и участок железной дороги.



Продолжаются активные боевые действия и взаимные артиллерийские обстрелы

- отмечают военкоры противника.

Напомним, что в отличие от ЛНР, которая практически полностью находится под российским контролем, значительная часть территории ДНР на севере и западе продолжает контролироваться ВСУ.
20 комментариев
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  1. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    0
    Сегодня, 09:47
    Это последний участок фронта в ДНР, где не было изменений линии фронта аж с 2014 года. Тварей нужно отодвигать как можно дальше от многострадальной Горловки
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 09:47
    Пытаются растянуть ВСУ в шпагат?
    1. Zhan Звание
      Zhan
      -2
      Сегодня, 10:21
      Цитата: Ропот 55
      Пытаются растянуть ВСУ в шпагат?

      И похоже, нашим это очень даже не плохо удаётся. hi
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 10:24
        Zhan hi, пока не очень, повторюсь ПОКА, да и количество FPV дронов сильно мешает нашей пехоте и технике.
        1. Zhan Звание
          Zhan
          +1
          Сегодня, 10:33
          количество FPV дронов сильно мешает нашей пехоте и технике.

          Вот казалось бы, мелкая пакость, а так больно кусается. У меня уже столько мыслей по защите от этой мелкой пакости. Я вот что думаю, если на бронетехнике вкруг по башне, расположить обычные магнитроны от микроволновок с отражателями ? Он же на расстоянии 30-40 метров, выжигает всю электронную базу. Пехоте в опорниках таких несколько штук. Ночью услышал жужжание в ту сторону направил, несколько секунд и всей базе приходит кердык. Лично опробовал, давно это было, ещё в начале нулевых.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:48
    Опять и снова... сильный удар на новом направлении. Какие резервы может подтянуть, туда противник???
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 09:51
      rocket757 hi, ну резерв пока у ВСУ есть, и больше чем хотелось бы нам. Думаю следующий ход Киева, ещё понизят планку призыва.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 10:00
        Приветствую soldier
        Резервы, резервы... для затыксния "дыр" здесь и сейчас, нужны подготовленные резервы, оснащенные всем необходимым.
        Можно попытаться подкреплять мобиками те подразделения, которые втянуты в оборонительные бои... вариант так себе, затратный, но какой у них выбор в данный момент времени?
        В общем, будет видно.
        А так, видно, что ситуация на Харьковском направлении, развивается не быстро, хотя туда передвигали более менее подготовленные, оснащенные подраэделения... и все равно, ситуация, принципиально, не меняется! ВСУ отступает, теряет занимаемые позиции...
        Как то так.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 10:05
          rocket757, ну они так и делают, в первую линию мобики за ними кадровые части чтоб фронт не посыпался, выжившие и заматеревшие ВСУ-шники из мобилизованных переводят в кадровые а на место "стачившихся" частей нагоняют новые.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 10:23
            Окопный опыт... есть и такое, но это очень дорого, с точки зрения сохранения жизней "бойцов", которых с гражданки, сразу в окопы направляют.
            Те, кто остаются в живых, контингент, очень неоднородный...
            В общем, все это проявляется потом, самым разным образом.
    2. Аргон Звание
      Аргон
      +1
      Сегодня, 10:50
      Вчера - позавчера я писал тут, надо нашим ударить там где не ждут. Вот оно. Либо я провидец, либо они читают ВО , либо видят ситуацию на поле боя. laughing
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:00
        Конкретная ситуация на поле боя диктует, подсказывает, что надо сделать и когда...
        Задача командования, либо использовать создавшуюся ситуацию, либо создавать то, что надо...
        Военная наука дело такое долгое, что описывает/объясняет любые ситуации которые были есть и будут! Надо уметь пользоваться, для того и учатся люди, командиры.
  4. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 09:51
    ух ты...на фотке интересный агрегат на заднем плане...не уж то наконец то прибыл на ЛБС....если так. то зачётно...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 09:54
      Крымский партизан 1974 hi, нет, фото просто прикрепили к статье, для фона.
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 09:58
        , нет, фото просто прикрепили к статье, для фона.
        ...да кто бы спорил, я не буду...просто пару месяцев назад Арматы везли в сторону Джонгконга...но опять же. не тентированые м в светлое время суток...по ходу муляжи...но с фотки я удивился
  5. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 09:52
    Всё конечно хорошо про продвижение на фронте, но если дилетант посмотрит на картинку к этому сообщению, то подумает, что там Арматы в бой вступили и современный Т-90 без мангала. И будет потом говорить везде, что всё это уже в полной мере воюет.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 09:56
      Irokez hi, встречал таких, а ещё мне нравится вот это, если СЕГОДНЯ не показали как наши Ланцеты нанесли удары по очередным целям, ЗНАЧИТ они у нас кончились!!!! Логика зачет.
  6. Turbuta Dave Звание
    Turbuta Dave
    0
    Сегодня, 09:54
    Твари хорохорится.. Но обвал фронта ждет Шароварню
  7. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 10:06
    Цитата: Крымский партизан 1974
    ух ты...на фотке интересный агрегат на заднем плане...не уж то наконец то прибыл на ЛБС....если так. то зачётно...

    В этой заметке всё прекрасно wassat очень "информативная" карта и фото Арматы из архива, с громадными скворечниками
  8. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    0
    Сегодня, 11:46
    Думаю, это хорошая "вилка". Получится поймать противника на внезапности и организовать плацдарм на окраине Северного (Пивничного) - прекрасно. тем более, что он на возвышенности, по-моему, а остальные н/п агломерации в низине. Не будут перебрасывать резервы, практика показывает - укры оборону не удержат. Начнут перебрасывать резервы, а откуда? Правильно, в первую очередь с ближайших позиций, где все выглядит надежно (например, с линии Иванполье-Нелеповка или даже глубже) и/или все выглядит скорее безнадежно (например, с восточного берега канала Северский Донец-Донбасс в районе Клещеевки и Андреевки). Положим, стянут они резервы к Северному, даже остановят наше продвижение, но оголят другие участки. Тогда где-то там и будет основной удар.