Обвинения Нетаньяху в адрес США из-за отсутствия военной помощи «вызвали негодование» Белого дома

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Обвинения Нетаньяху в адрес США из-за отсутствия военной помощи «вызвали негодование» Белого дома

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал США за задержки в поставках оружия, в ответ Белый дом отменил встречу высокого уровня между США и Израилем. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

Заявление Нетаньяху о том, что США отказывают Израилю в поставках оружия, тогда как он сражается за «свою свободу» и с «врагами Америки», вызвало негодование в Белом доме. Как отметили американские чиновники, советники Байдена после заявления Нетаньяху были «вне себя от злости». В итоге администрация Белого дома отменила встречу на высоком уровне с представителями Израиля, которая должна была состояться в четверг, 21 июня.



Американцы в ярости. Видео Биби (прозвище Нетаньяху) нанесло большой ущерб

— сообщил неназванный американский чиновник.

Основной причиной недовольства Белого дома стала «неблагодарность» Нетаньяху на фоне передаваемой Израилю американской военной помощи. Дошло уже до того, что советник Байдена Амос Хохштейн был вынужден высказать израильскому премьеру претензии из-за подобных обвинений.

Как уже сообщалось, США прекратили поставки военной помощи Израилю после того, как Тель-Авив начал бомбардировки Рафаха в секторе Газа, несмотря на требования США не делать этого.
26 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 09:53
    Иш ты ВСЕ сражаются с врагами Америки, а она не хочет помогать, смешно, смешно.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 10:10
      А скорее всего, именно так и есть. Амеры просто пытаются уничтожить своих врагов чужими руками, и желательно, не полностью за свой собственный счет. Просто Нетаньяха то знает кто его втихушку науськивает и видит что те не спешат выполнять свои обязательства в всеобъемлющей помощи, как обещали, вот и возмущается. А амеры действуют исходя из официальных "постанов", в которых они, как-бы, не очень довольны происходящим.))
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 10:11
        Уарабей hi, это понятно, способ классический, тоько вот хватит ли мощи с учётом обстановки в самих штатах.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 10:13
          Так они для этого и стараются особенно не вкладываться, чтобы "мощностя" поберечь))
        2. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 11:16
          Цитата: Ропот 55
          только вот хватит ли мощи с учётом обстановки в самих штатах.
          А Штаты не хотели бы поразмышлять о том, ПОЧЕМУ у них так много врагов, с которыми нужно бороться чужими руками?

          Они и их прихвостни любят рассуждать о том, что "с ними весь мир". КТО ИМЕННО? Самоа-Кирибати-Вануату? Находящаяся либо на содержании, либо в строгом ошейнике Европа? Их "задний двор" Канада?
          А это ничего, что две из их стран-врагов могут физически прекратить существование США? И какая, в данном контексте, им польза от Украины и Израиля, "защищающих их"?
          А самостоятельно решать свои проблемы - тут у Америки точно "рваные джинсы" лопнут.

          Убавили бы амбиции на мировое господство, занялись бы не чужими, а своими проблемами - глядишь, и жизнь легче стала бы...
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 10:53
      Заявление Нетаньяху о том, что США отказывают Израилю в поставках оружия, тогда как он сражается за «свою свободу» и с «врагами Америки», вызвало негодование в Белом доме.

      Ты отказала мне два раза,
      "Не хочу" сказала ты,
      Вот какая ты зараза,
      Девушка моей мечты. laughing
      (слова из песни).
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 09:53
    «Нетаньяху раскритиковал США за задержки в поставках оружия» —

    — Его Зеленский покусал ...
  3. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 09:55
    Украинцы и Еврейцы чем-то похожи. Ну да каждый плачет друг от друга не поделив Богоизбранность и холокостость.
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +1
      Сегодня, 09:58
      Там еще Армяне богоизбранные, получается на три делить надо.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 10:09
        KukuRuzvelt hi, этих переложили на плечи Франции.
        1. KukuRuzvelt Звание
          KukuRuzvelt
          +2
          Сегодня, 10:15
          Украинцы, Еврейцы и Армянцы - три кита избранности и холокостости. Еще Цыган не хватает и вот вам полный тетраэдр мирового теневого правительства)))
          1. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 11:21
            Цитата: KukuRuzvelt
            Цыган не хватает и вот вам полный тетраэдр мирового теневого правительства)))
            От мирового цыганства лидер роста национального самосознания легко найдётся...
            lol
    2. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 10:12
      Просто янкесы кидают и тех, и других, по одной схеме. Втравили в конфликт, но столько помощи сколько обещали, наверняка не оказывают.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 10:17
        Уарабей, а самое интересное что не умные люди всё равно находятся и подписываются под эти аферы кровавые.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 10:20
          Скорее - бессовестные. Их просто покупают. Или, что еще вероятней, готовят и продвигают на подобные посты в нужных государствах, именно таких людей, которые ради денег способны рискнуть жизнями своих граждан и потом не мучаться угрызениями совести.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 10:22
            Уарабей, ну тут можно подумать, а нужны ли деньги трупу? Где гарантии что после использования этих не зачистят сами США.
            1. Уарабей Звание
              Уарабей
              +1
              Сегодня, 10:23
              Ну может есть прецеденты что такое прокатило у кого-нибудь и их никто не грохнул в итоге.
              1. Ропот 55 Звание
                Ропот 55
                +1
                Сегодня, 10:25
                Уарабей, здесь согласен, многие же как думают, ну я то умнее чем этот предыдущий, со мной то точно такого не случится.
  4. Макаров1951
    Макаров1951
    +1
    Сегодня, 09:56
    Эти балбесы получают оружие из США и тут же перепродают торгаши хреновы
  5. Alex Nevs Звание
    Alex Nevs
    +2
    Сегодня, 10:06
    Убитые Дети Палестины ему не снятся?
  6. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 10:06
    Амос Хохштейн был вынужден высказать израильскому премьеру претензии из-за подобных обвинений.

    хочу спросить, разговор был на иврите?
    1. HAM Звание
      HAM
      +1
      Сегодня, 10:29
      Та,ни! На мове! Это кошерно зараз...
  7. Rt-12 Звание
    Rt-12
    0
    Сегодня, 10:23
    Там сколько не дай - всё маловато будет. Как с украми.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:31
    Амос Хихштейн выразил претензию Беньямину Натанияху???!!!Шо, баба Циля с Одесского привоза "отдыхает"?.
  9. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 10:31
    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал США за задержки в поставках оружия

    Типа:
    мы с зеленей ходим парой. долбоклюю мы с зеленей! laughing
    два еврея, их государствам помогают, но, видите ли, с задержкой! и воевать за них не идут! lol
    Сколько еврею не давай, все равно ему мало будет и в жадности обвинит! fellow lol
  10. bars042 Звание
    bars042
    0
    Сегодня, 11:45
    администрация Белого дома отменила встречу ... в четверг 21 июня

    А, какого года, от рождества христово?