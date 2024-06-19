Обвинения Нетаньяху в адрес США из-за отсутствия военной помощи «вызвали негодование» Белого дома
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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал США за задержки в поставках оружия, в ответ Белый дом отменил встречу высокого уровня между США и Израилем. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
Заявление Нетаньяху о том, что США отказывают Израилю в поставках оружия, тогда как он сражается за «свою свободу» и с «врагами Америки», вызвало негодование в Белом доме. Как отметили американские чиновники, советники Байдена после заявления Нетаньяху были «вне себя от злости». В итоге администрация Белого дома отменила встречу на высоком уровне с представителями Израиля, которая должна была состояться в четверг, 21 июня.
Американцы в ярости. Видео Биби (прозвище Нетаньяху) нанесло большой ущерб
— сообщил неназванный американский чиновник.
Основной причиной недовольства Белого дома стала «неблагодарность» Нетаньяху на фоне передаваемой Израилю американской военной помощи. Дошло уже до того, что советник Байдена Амос Хохштейн был вынужден высказать израильскому премьеру претензии из-за подобных обвинений.
Как уже сообщалось, США прекратили поставки военной помощи Израилю после того, как Тель-Авив начал бомбардировки Рафаха в секторе Газа, несмотря на требования США не делать этого.
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