Китайские эксперты назвали рациональным углубление сотрудничества России и КНДР на фоне давления со стороны Запада

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Китайские эксперты назвали рациональным углубление сотрудничества России и КНДР на фоне давления со стороны Запада

Вчера, 18 июня, президент РФ Владимир Путин прибыл с дружественным визитом в КНДР. В аэропорту российского лидера встречал лично глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

Стоит отметить, что данное событие вызвало немалый резонанс в западном экспертном сообществе. Ведь как Россия, так и КНДР являются геополитическими противниками США, и их сближение не сулит ничего хорошего для Вашингтона и его союзников.



В свою очередь, в КНР углубление сотрудничества между РФ и Северной Кореей считают вполне предсказуемым и рациональным. Об этом пишет издание Global Times со ссылкой на заявления ряда китайских экспертов.

В частности, сотрудник Китайской академии социальных наук в Пекине Ван Цзюньшэн выразил мнение, что укрепление отношений между Москвой и Пхеньяном не выглядит каким-то сюрпризом. С учетом расширения НАТО и вовлеченности альянса в конфликт на Украине, а также давления со стороны США и их союзников на Северную Корею, объединение России и КНДР против общего противника выглядит вполне логичным.

В то же время сотрудник Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн считает, что визит президента РФ Владимира Путина в Пхеньян должен вызвать немалую обеспокоенность в Вашингтоне. Ведь попытка Запада изолировать Москву и Пхеньян от внешнего мира не только провалилась, но и привела к обратному эффекту.
18 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 10:08
    Ну кто виноват, что Москва пошла на сближение с КНДР??? Вашингтон пошёл на обострение и повышение ставок в этой игре.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 10:14
      Все дело в том,что Москве больше ничего и не остается.Да,загнали нас в угол.Пара союзниаов-Белоруссия да КНДР,ну и попутчики-Иран.Китай и Индия(особенно),просто делают деньги на этой ситуации,они совсем не союзники
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +5
        Сегодня, 10:20
        dmi.pris 1 hi, думаю что с КНДР Россия сотрудничала и раньше просто втихорца и без афиш, а сейчас тихориться смысла нет, да и Ын не боится сотрудничать и поддерживать Путина в отличии от большинства.
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        +2
        Сегодня, 11:01
        Цитата: dmi.pris1
        Все дело в том,что Москве больше ничего и не остается.Да,загнали нас в угол.

        С "углом" спорный тезис. Из 198 стран зарегистрированных в ООН на международном экономическом саммите в С-Петербурге присутствовало 136 стран.
        Цитата: dmi.pris1
        Пара союзниаов-Белоруссия да КНДР,ну и попутчики-Иран.
        Одна КНДР может дать гораздо больше, чем те же прибалтийские недомерки вместе с Польшей, Румынией и Болгарией вместе взятые, которые числятся в союзниках НАТО. Всё условно, поскольку количество не означает качество.
        Цитата: dmi.pris1
        Китай и Индия(особенно),просто делают деньги на этой ситуации,они совсем не союзники
        Это процесс естественный, поскольку каждая из стран действует исходя из своих национальных интересов, однако порой лучше иметь нейтральный статус, чем статус союзника просто потому, что в случае обострения ситуации у них нет обязательств. Достаточно того, что в отношении России они не пошли на поводу у матрасов.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          0
          Сегодня, 11:06
          Ну,приехали.Они что приехали для того,что бы нам помочь?Скорее всего просто разнюхать ситуацию,и прикинуть что тут можно поиметь.Про приглашенных "Сбером" вообще молчу.
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            0
            Сегодня, 11:42
            Цитата: dmi.pris1
            Ну,приехали.Они что приехали для того,что бы нам помочь?Скорее всего просто разнюхать ситуацию,и прикинуть что тут можно поиметь.Про приглашенных "Сбером" вообще молчу.

            Вы про "интересы", а я про "ущербность изоляционистской политики" Запада в отношении России, просто исходя из сравнения явки на двух последних мероприятиях - ПЭМФ в Питере и "Саммит мира" в Швейцарии - 136, против 90(из которых 80 подписались под итоговым коммюнике, но уже, как минимум, три страны отозвали свои подписи).
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +3
      Сегодня, 10:17
      Полосатики и их прихлебатели это враг!
      На их мнения, хотелки, глубоко плевать...
      Так и пойдём.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:14
    Китайские эксперты назвали рациональным углубление сотрудничества России и КНДР на фоне давления со стороны Запада
    А кто то предъявляет притензии из тех, на кого стоит обращать внимание, ориентироваться именно по данной теме?
    Разве такие ещё есть?
  3. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    +1
    Сегодня, 10:15
    что визит президента РФ Владимира Путина в Пхеньян должен вызвать немалую обеспокоенность в Вашингтоне.
    ...обеспокоенность это мало...у хоздепа должна быть уже озабоченность..время поджимает...пора хоздепу красные карандаши точить...ну или фломастеры
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:16
    Знаю точно ,в оплате будут участвовать - ,рубль,юань и " рубли Ким Чен Ына".А почему" Рубли Ким Чен Ына" ,а чтобы никто не догадался,чем торгуем.
  5. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +3
    Сегодня, 10:27
    В прошлый раз когда Ын к нам прилетал, после этого сразу пошли новости, что они спутник планируют запускать и разработки гиперзвука. А у наших сразу боеприпасы появились, чтобы полноценно в атаку идти. Что будет после этого? Будем посмотреть.
  6. Анатоль Клим Звание
    Анатоль Клим
    -3
    Сегодня, 10:31
    Посмотрел торжественный военный парад в Пхеньяне в честь приезда Путина. Надо же, Путин стоял вместе с Ыном, а не сидел развалившись в кресле, может и свою армию начнёт уважать.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +3
      Сегодня, 10:51
      Ын - молодой. Путину - 70 лет. Ему можно и в кресле, несмотря на приемлемую физическую форму
      1. Анатоль Клим Звание
        Анатоль Клим
        0
        Сегодня, 11:09
        Цитата: igorbrsv
        Ын - молодой. Путину - 70 лет.

        Брежневу было 75 лет, но 7 ноября он принял военный парад и демонстрацию трудящихся, а 10 ноября он умер, Брежнев был фронтовик, и хотя подвигов не совершал, но на войне был и знал, что такое армия.
        Ему можно и в кресле

        Если только кресло инвалидное,..
  7. sdivt Звание
    sdivt
    -1
    Сегодня, 10:54
    Китайские эксперты назвали рациональным углубление сотрудничества России и КНДР

    Полагаю, это сближение наверняка было согласовано и с самим Китаем. Как-никак, КНДР - традиционно сфера интересов Китая.
    А если учесть, что буквально недавно состоялась встреча российского и китайского руководства - то теперешняя встреча с КНДР была предопределена
    1. smart fellow Звание
      smart fellow
      0
      Сегодня, 12:06
      Складывается впечатление, что вы не представляете себе жизнь без хозяина. Как-то это не демократично.
  8. С.З. Звание
    С.З.
    -2
    Сегодня, 11:45
    Россия превращается в вассала Китая и этот визит больше всего и похож на посещение одного вассала другим. Не даром Китай радуется.
  9. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 12:15
    Цитата: smart fellow
    Складывается впечатление, что вы не представляете себе жизнь без хозяина. Как-то это не демократично

    Складывается впечатление, что вы не представляете себе жизнь без избитых штампов
    Сферы влияния в этой жизни никто ещё не отменял
    Но если вам нравится терминология "хозяина" - ок, живите с нею, ваше право
    Так - демократичнее?