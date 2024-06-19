«Украина проигрывает войну»: Комбат ВСУ предрёк поражение Киева, если власть «не сделает выводов»

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«Украина проигрывает войну»: Комбат ВСУ предрёк поражение Киева, если власть «не сделает выводов»

Украина проигрывает войну и проиграет ее окончательно, если не будет никаких изменений. Об этом заявил комбат 3-й штурмовой бригады «Азов»* Дмитрий Кухарчук.

Украина проигрывает войну, теряя территории и людей, с каждым днем это становится все очевидней. Если сидящие в Киеве власти не примут какие-либо решения, способные изменить ситуацию, то проигрыш станет неизбежен. По словам комбата, украинский народ успокоен звучащими из Киева заявлениями о якобы стабилизации фронта, хотя это не так. Власти пытаются убедить население, что Россия максимум захватит что-то на Донбассе и на этом успокоится. На самом деле всё гораздо серьезней.



Сейчас мы проигрываем эту войну. Это очевидно. Мы теряем территории, мы теряем лучших людей. Если никакие выводы не будут сделаны, работу над ошибками не проведут, мы проиграем эту войну.

— заявил Кухарчук.

На сегодняшний день на Украине нет единения людей, как это было в начале российской спецоперации. Кто-то выступает за переговоры, кто-то призывает отступать, но воевать большинство уже не хочет. Ситуация становится критической.

По мнению военного, у России нет задачи взять какой-то город или регион Украины, планы гораздо глобальней — это захват сначала Левобережной Украины, а затем и Правобережной. При этом российское командование использует довольно эффективную тактику «ползучего наступления», в результате которой ВСУ несут большие потери.

Часов Яр, Волчанск, Запорожское направление — это тактические наступательные операции противника, которые имеют своей целью полное уничтожение сначала левобережной, а затем всей Украины.

— добавил Кухарчук.

* — запрещенная в России террористическая организация.
35 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 10:30
    Вашей еврейской власти 95-го квартала пулювать на украину , главное хозяина удовлетворить.
    1. кредо Звание
      кредо
      +5
      Сегодня, 11:01
      Вообще всем без исключения "начальникам Украины", что рулили ею последние 30 лет, изначально было наплевать на саму Украину, их интересовал лишь свой карман и вилла где-нибудь подальше от этого "милого сердцу уголка".
      А вот этот "плач" квалифицированного нациста:
      Украина проигрывает войну, теряя территории и людей, с каждым днем это становится все очевидней. Если сидящие в Киеве власти не примут какие-либо решения, способные изменить ситуацию, то проигрыш станет неизбежен. По словам комбата, украинский народ успокоен звучащими из Киева заявлениями о якобы стабилизации фронта, хотя это не так. Власти пытаются убедить население, что Россия максимум захватит что-то на Донбассе и на этом успокоится. На самом деле всё гораздо серьезней.
      ,
      скорей всего говорит не о том, что он и другие нацисты прозрели, а о том, что им умирать за своё поганое дело не хочется.
      Привольно было, когда они стояли в заградотрядах и гнали на убой других или когда грабили, насиловали и измывались над беззащитным гражданским населением и пленными, а как только их погнали на первую линию фронта сразу заскулили и "прозрели", шваль подзаборная. angry
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 10:30
    Неужели глазики открываться стали, ещё чутка и причины и то за кого воюют эти комбаты в голову придут(если успеют).
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 10:36
      Какие глазики?На пятой точке,что ли?Смысл воплей этого "комбата" один-надо обьединяться вокруг нациков.Только и всего.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 10:40
        dmi.pris 1, слишком много этих возгласов за последний год, а народ не торопится объединятся вокруг неонаци. Да и сами они по притихли по крайней мере в медиа пространстве и масштабных действах на Украине.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 10:43
          Ну,в большинстве своем,подавляющем,люди просто пытаются пересидеть эту бойню.У кого то получается соскочить в европы,но большинство сидят по своим местам.Большая чссть безропотно уходит по повесткам
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 10:47
            dmi.pris 1, это то понятно, я про отсидется и пропетлять от бойни, интересно другое понятно что в душу чужую не влезешь и в бошку не заглянешь, но все же спросить бы что СЕЙЧАС все эти люди думают про 2014 с его последствиями и их надеждами.
          2. алексеев Звание
            алексеев
            +1
            Сегодня, 10:58
            ещё чутка и причины и то за кого воюют эти комбаты в голову придут(если успеют
            [
            Это точно!
            Но если бы на укропии было мало подобных бандерлогов, то и хозяева не взялись бы перевороты делать и с Россией воевать.
            Цитата: dmi.pris1
            Большая часть безропотно уходит по повесткам
            . Пусть не безропотно, что-то бухтят, прячутся, но ещё не дозрели до массовой сдачи в плен и массовой вооруженной борьбы против режима.Надо внушать. Разъяснением, добрым, так сказать, словом. Но, главное, ФАБами и ОдАБАми плюс добрым словом гораздо лучше выходит.
            Надо Зелю кокнуть и присных его. Не потому, что он незаменимый организатор, но потому, что ликвидация главарей всегда вносит смуту и наглядно демонстрирует будущее, которое неотвратимо, несмотря на накопленные миллиарды.
    2. Wolfskin1993 Звание
      Wolfskin1993
      0
      Сегодня, 10:52
      А если бы сейчас ВВП объявил частичную мобилизацию , скажем на октябрь, то они там все бы , как говорила гЭроЙЫня укры , "всралыся"!
      1. БИАБИА Звание
        БИАБИА
        0
        Сегодня, 11:08
        Наоборот бы порадовались. Значит потери большие, сил не хватает.
        А пока мобилизации у нас нет, а у них с этим полный треш, вот тогда моральный дух у большинства не на высоте.
  3. NICK111 Звание
    NICK111
    +1
    Сегодня, 10:31
    Ну под Волчанском, это он погорячился, все исправимо. Туда скоро прибудет подкрепление из 11 футболлеров, прямо из Мюнхена. Повестки уже вручены.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 10:37
      А вдруг они поступят так же как и оркестранты?
      1. NICK111 Звание
        NICK111
        +1
        Сегодня, 10:42
        Да, уважаемый, такой ход событий я как-то не учёл. Значит прав Кухарчук, "все пропало", подкрепления не будет.
  4. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 10:33
    Умнеют прямо на глазах. laughing . Видимо без нашего пенделя мозги не запускаются у этих.
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      Сегодня, 11:19
      *Умнеют прямо на глазах*.
      они не умнеют. этот..и прочие убежденные укронацисты считают, и будут считать, что:
      «Все, что есть в России, принадлежит нам, и там должны быть украинские спецслужбы. ... Нам может повезти – и будет кризис в «эрэфии», мы этим сможем воспользоваться. ... А этот нарратив, что мы должны отвоевать свою территорию, чужой нам не нужно, – за это нужно отрезать ухо, за такие разговоры. Нам очень нужна чужая территория, как и всем остальным в мире нужны чужие территории. Нам нужны их ресурсы, мы должны понять, что пока Москва существует, пока существует Россия, мы будем иметь постоянную угрозу», – заявил Корчинский
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 11:21
        Коллега, благодарю за лекцию. Но вы думаете, чем то меня удивили? Или что то новое рассказали?
        1. seamen2 Звание
          seamen2
          0
          Сегодня, 11:25
          просто удивило, что вы увидели проблеск разума у этих..там в башке одна извилина, и та в виде свастики.
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            +1
            Сегодня, 11:28
            У каждого свидомого проявляются отблески разума перед смертью. Жить то хочется.
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:33
    А какие надо сделать выводы, что б хотя б не проиграть?
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 10:34
      Сдаться! (Короткий комментарий).
      Хоть живые, на Колыме пригодятся. lol
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:41
        Нацики и нечисть нам никак и никуда...
        Всех в ноль, кто не успел смытся туда, где их хозяева находятся.
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          0
          Сегодня, 10:43
          Ваш порыв души понятен, коллега.) Но без фанатизма, рациональней. Чёрнорабочая сила всегда нужна.
          1. роман66 Звание
            роман66
            0
            Сегодня, 10:54
            Вариант - выслать в Польшу, пусть там гадят, с условием : вернулся - к стенке
            1. Фаталист Звание
              Фаталист
              0
              Сегодня, 11:01
              С гиеной тоже будет разговор...
          2. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 11:55
            Стоит ли прыгать по старым граблям, опять и снова.
            Те, у кого мозги взболтаных и туда выложена, угнездились и прижилась, только ненависть, будут вредить и опасны всегда.
            Там такие не все, но и малое количество опасно, ибо имеют манеру, пьодится/размножаются и сеять/заражать слабых/неустойчивых своей гадость...
            Обратно, хозяину вернуть всех, кто цел останется....
            1. Фаталист Звание
              Фаталист
              0
              Сегодня, 12:09
              Согласен. Однако ж всех не выкинешь. С людьми надо работать и работать плотно. Знаю, что на это перевоспитание уйдёт поколение, но ничего иного не вижу. Пустынная Империя без надёжно возрастающейся популяции нежизнеспособна. Если вы понимаете о чём я.
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Сегодня, 12:21
                С ЛЮДЬМИ работать, с теми, у кого хоть какие то мозги в наличии остались...
                Хотя, будут попадаются и такие хитрованы, в глаза ненависть свою проявлять не будут, а исподтишка, делать пакости, а то и похуже чего.
                В общем, все строго индивидуально, хотя времени и работы предстоит много, но по другому нельзя... не на один день, не временно, а навсегда!
                1. Фаталист Звание
                  Фаталист
                  0
                  Сегодня, 12:22
                  Приятно было беседовать с уровновешанным собеседником. Приятного дня, коллега. hi
  6. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 10:35
    Сгущает краски он. Сегодня уже чуть ли не на мотоцикл хотят ставить сетки от дронов, значит их количество на поле боя зашкаливает и у всех проблемы, а значит патовая ситуация.
    1. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 10:46
      Патовая пока, кто то не перетянет. У кого больше людей. Если мы сделаем выводы и созовем новую частичную мобилизацию?!
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 10:39
    имеют своей целью полное уничтожение сначала левобережной, а затем всей Украины.
    . Да ладно, зачем нам уничтожать своё?
    Вот нечисть, которая временно там угнездились подлежит уничтожению...
  8. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    0
    Сегодня, 10:44
    если власть «не сделает выводов»

    А если сделает... Тоже тот же конец...
  9. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    0
    Сегодня, 10:45
    Сделать выводы для изменения ситуации..... Это какие такие выводы сами по себе меняют ситуацию? Максимум наступит стадия "принятия"
  10. Wolfskin1993 Звание
    Wolfskin1993
    +1
    Сегодня, 10:48
    Нет никакой укры и не было никогда! А территорию зачищают от аборигенов под Нью-израиль!
  11. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 10:50
    Если сидящие в Киеве власти не примут какие-либо решения, способные изменить ситуацию, то проигрыш станет неизбежен.


    "Умный" навозец мог бы и конкретные предложения Зеленскому сделать для изменения ситуации, да видимо кроме как пригласить НАТО на полномасштабную войну с Россией у него предложений нет. В простонародье такой метод называется "загребать жар чужими руками". Но на Западе таких любителей своих хватает. Украина ими уже используется.