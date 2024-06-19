«Украина проигрывает войну»: Комбат ВСУ предрёк поражение Киева, если власть «не сделает выводов»
Украина проигрывает войну и проиграет ее окончательно, если не будет никаких изменений. Об этом заявил комбат 3-й штурмовой бригады «Азов»* Дмитрий Кухарчук.
Украина проигрывает войну, теряя территории и людей, с каждым днем это становится все очевидней. Если сидящие в Киеве власти не примут какие-либо решения, способные изменить ситуацию, то проигрыш станет неизбежен. По словам комбата, украинский народ успокоен звучащими из Киева заявлениями о якобы стабилизации фронта, хотя это не так. Власти пытаются убедить население, что Россия максимум захватит что-то на Донбассе и на этом успокоится. На самом деле всё гораздо серьезней.
— заявил Кухарчук.
На сегодняшний день на Украине нет единения людей, как это было в начале российской спецоперации. Кто-то выступает за переговоры, кто-то призывает отступать, но воевать большинство уже не хочет. Ситуация становится критической.
По мнению военного, у России нет задачи взять какой-то город или регион Украины, планы гораздо глобальней — это захват сначала Левобережной Украины, а затем и Правобережной. При этом российское командование использует довольно эффективную тактику «ползучего наступления», в результате которой ВСУ несут большие потери.
— добавил Кухарчук.
* — запрещенная в России террористическая организация.
Информация