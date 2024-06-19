«Украина проигрывает войну»: Комбат ВСУ предрёк поражение Киева, если власть «не сделает выводов»

Сейчас мы проигрываем эту войну. Это очевидно. Мы теряем территории, мы теряем лучших людей. Если никакие выводы не будут сделаны, работу над ошибками не проведут, мы проиграем эту войну.

Часов Яр, Волчанск, Запорожское направление — это тактические наступательные операции противника, которые имеют своей целью полное уничтожение сначала левобережной, а затем всей Украины.

Украина проигрывает войну и проиграет ее окончательно, если не будет никаких изменений. Об этом заявил комбат 3-й штурмовой бригады «Азов»* Дмитрий Кухарчук.Украина проигрывает войну, теряя территории и людей, с каждым днем это становится все очевидней. Если сидящие в Киеве власти не примут какие-либо решения, способные изменить ситуацию, то проигрыш станет неизбежен. По словам комбата, украинский народ успокоен звучащими из Киева заявлениями о якобы стабилизации фронта, хотя это не так. Власти пытаются убедить население, что Россия максимум захватит что-то на Донбассе и на этом успокоится. На самом деле всё гораздо серьезней.— заявил Кухарчук.На сегодняшний день на Украине нет единения людей, как это было в начале российской спецоперации. Кто-то выступает за переговоры, кто-то призывает отступать, но воевать большинство уже не хочет. Ситуация становится критической.По мнению военного, у России нет задачи взять какой-то город или регион Украины, планы гораздо глобальней — это захват сначала Левобережной Украины, а затем и Правобережной. При этом российское командование использует довольно эффективную тактику «ползучего наступления», в результате которой ВСУ несут большие потери.— добавил Кухарчук.* — запрещенная в России террористическая организация.