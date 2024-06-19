США одобрили возможную продажу Тайваню беспилотников на 300 млн долларов
Американцы продолжают нагнетать ситуацию вокруг Тайваня, как об этом не раз заявляли в Пекине. Как стало известно, Госдеп США дал согласие на возможную продажу острову беспилотников ALTIUS 600M-V на сумму в 300 миллионов долларов.
Кроме того, одобрение получила и потенциальная продажа Тайваню бронебойных ракетных систем Switchblade 300 и сопутствующего оборудования стоимостью более 60 миллионов долларов.
Агентство оборонного сотрудничества Минобороны США сообщило, что власти Тайваня запросили 291 БПЛА ALTIUS 600M-V, а также 720 ракет и 101 систему контроля.
- говорится в заявлении агентства.
Интересно, как бы в Вашингтоне отреагировали, если бы Китай поставлял оружие, например, Кубе с такими же объяснениями. Однако в продолжении своего заявления ведомство Пентагона уже более ясно раскрывает цели подобного шага, отмечая, что эта сделка послужит «национальным интересам, экономике и безопасности Соединенных Штатов».
В Китае подобные шаги резко осуждают, обвиняя Вашингтон в нарушении суверенитета страны и говоря о его лицемерии – США официально признают единый Китай, но на деле прилагают все усилия, чтобы он таковым не был.
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