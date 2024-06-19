США одобрили возможную продажу Тайваню беспилотников на 300 млн долларов

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США одобрили возможную продажу Тайваню беспилотников на 300 млн долларов

Американцы продолжают нагнетать ситуацию вокруг Тайваня, как об этом не раз заявляли в Пекине. Как стало известно, Госдеп США дал согласие на возможную продажу острову беспилотников ALTIUS 600M-V на сумму в 300 миллионов долларов.

Кроме того, одобрение получила и потенциальная продажа Тайваню бронебойных ракетных систем Switchblade 300 и сопутствующего оборудования стоимостью более 60 миллионов долларов.



Агентство оборонного сотрудничества Минобороны США сообщило, что власти Тайваня запросили 291 БПЛА ALTIUS 600M-V, а также 720 ракет и 101 систему контроля.

Это поможет повысить безопасность Тайваня и будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе

- говорится в заявлении агентства.

Интересно, как бы в Вашингтоне отреагировали, если бы Китай поставлял оружие, например, Кубе с такими же объяснениями. Однако в продолжении своего заявления ведомство Пентагона уже более ясно раскрывает цели подобного шага, отмечая, что эта сделка послужит «национальным интересам, экономике и безопасности Соединенных Штатов».

В Китае подобные шаги резко осуждают, обвиняя Вашингтон в нарушении суверенитета страны и говоря о его лицемерии – США официально признают единый Китай, но на деле прилагают все усилия, чтобы он таковым не был.
7 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 10:42
    Ну у Тайваня деньги есть, США все поставит а что Пекин???
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 10:55
      hi!
      Цитата: Ропот 55
      Ну у Тайваня деньги есть, США все поставит
      Необычайное везение для США. Конечно, и украинские поставки копеечку американскому военпрому приносят, но то бюджетные. А тут - полноценная торговля и, подозреваю, у Тайваня не скоро деньги закончатся.
      Цитата: Ропот 55
      а что Пекин???
      Другими словами, поставлять за живые деньги будут до тех пор, пока Китаю это не надоест и он это радикально не прекратит. "Живьём"-то американцы после афганского напоминания о Вьетнаме не скоро сунутся, а вот деньги на поставках рубить и рубить будут.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 10:57
        Zoldat A hi, ну так ради этого всё и затевалось, бабло и влияние тобиш власть смысл политических игрищ.
    2. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +1
      Сегодня, 10:56
      А что Пекин, пекин как обычно подождет. В итоге просто дождется пока беспилотники сгниют от времени. У них же такая тактика
      1. BlackMokona Звание
        BlackMokona
        0
        Сегодня, 11:28
        Цитата: KukuRuzvelt
        А что Пекин, пекин как обычно подождет. В итоге просто дождется пока беспилотники сгниют от времени. У них же такая тактика

        Старые сгниют, купят новые. Тайвань очень богатая страна. Больше 50% мирового производства чипов и прочая промышленность пашет сильно.
  2. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 11:48
    Не спят "партнеры" гребаные, все смотрят куда бы подкинуть дровишек, огоньку, бензинчика плеснуть.
    Всё это к ним обратно прилетит и вернется, окупится сторицей, сила в правде, а не в деньгах. Им не понять!
  3. berlaga2005 Звание
    berlaga2005
    0
    Сегодня, 12:20
    В Тайване не могут сами сделать беспилотники-камикадзе с массой полезной нагрузки 3кг? Switchblade 300 на Украине тоже вроде не показал выдающихся результатов.