Посол Эстонии в Киеве: Таллин готов обсуждать отправку войск на Украину

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Посол Эстонии в Киеве: Таллин готов обсуждать отправку войск на Украину

Похоже, что у президента Франции Эммануэля Макрона появляются сторонники, которые рассматривают отправку своего воинского контингента на Украину в качестве вполне допустимого варианта.

В частности, посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк в ходе интервью местному телеканалу заявила, что Таллин готов обсуждать отправку войск на Украину. Как выразилась дипломат, для властей ее страны это не является «красной линией».



Между тем она добавила, что эстонское военное ведомство ведет обсуждение отправки своих войск на Украину исключительно в контексте совместных усилий НАТО и ЕС в данном вопросе.

Напомним, что ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что в ЕС ряд стран выступают против участия их воинских контингентов в конфликте на Украине. Поэтому совместное решение пока выглядит труднодостижимым.

В свою очередь Кольк заявила, что в военном руководстве страны не считают невозможным преодоление возникших противоречий. Поэтому в Эстонии продолжают вести соответствующие обсуждения.

Стоит отметить, что в свое время в НАТО и ЕС заявляли о невозможности поставок ВСУ западных танков, дальнобойных ракет и самолетов. При этом сегодня все это вооружение уже вовсю передается украинской армии.
31 комментарий
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  1. BAI Звание
    BAI
    +7
    Сегодня, 10:39
    И сколько солдат они отправят? 5? 10?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +5
      Сегодня, 10:40
      Где то так. Для них же главное участие и информационный результат. Найдут несколько мыкол с двойным гражданством и всё.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 10:44
      BAl hi, у них сейчас и не поймёшь, президент одно говорит, министр обороны другое, а по факту будет третье.
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 11:36
        Цитата: Ропот 55
        BAl hi, у них сейчас и не поймёшь, президент одно говорит, министр обороны другое, а по факту будет третье.

        Да что тут непонятного, всё очень прозрачно. Чем меньше собачонка, тем она истеричнее гавкает. Наглосаксы держат их на поводке, а поводок привязан к их яйцам. Дёргают по очереди поводки и голосят заливисто лимитрофы. yes
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 10:47
      Цитата: BAI
      И сколько солдат они отправят? 5? 10?
      Хуситов побеждать отправляют одного. Говорят, "офицера по логистике".
      Россия большая... Наверное, десятерых лыжников отправят. К следующему лету, к очередному "контрнаступу", дойдут...
    4. sdivt Звание
      sdivt
      +5
      Сегодня, 10:49
      Если не ошибаюсь, у них вся армия - порядка 7 000 человек
      И опять же, если наши СМИ не преувеличивают, то Украина в некоторые дни теряет до 1 000 личного состава
      Так что, если даже и действительно отправят, и даже 100% своих вооруженных сил - они кончатся за неделю)
      Полагаю, это просто декларация решимости, не более
      Практического смысла в такой помощи - ровно ноль.
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +2
        Сегодня, 11:23
        Помощи от них явно ноль будет. Зато официальная отправка их "воинского" контингента на окраину будет означать вступление в войну. При этом нато от них открестится сразу же. Придётся нам освобождать эстонию от эстонцев
      2. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        0
        Сегодня, 11:57
        Цитата: sdivt
        Если не ошибаюсь, у них вся армия - порядка 7 000 человек

        Мы России не боимся, у нас армия своя.
        Тыщща велосипедистов, и в порту полкорабля.
        На границе всё серьёзно, не прорвётся ни один.
        Нападенье невозможно: мы им визы не дадим!
        Ммм-м.. Kui raske Eestis olla.
        Ммм-м не боимся мы России!
        Ммм-м, а в общем нас и не спросили

        © Сергей Бай
    5. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 10:51
      ВАi,Вы не издевайтесь. Целых 12! А это уже-" сил-л-л-ла"!)
    6. evgenii67 Звание
      evgenii67
      +1
      Сегодня, 10:52
      -Аннели, а сколько солдат Эстония готова отправить на Украину?
      - од-ноооогооо, меньшеееее нееее имееееет смыслаааа
    7. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +2
      Сегодня, 10:55
      На самом деле трагедия будет для государства у которого и так все молодое население старается свалить. По факту вырождается нация, так они его еще и добить решили.
    8. mark1 Звание
      mark1
      +1
      Сегодня, 10:58
      Цитата: BAI
      И сколько солдат они отправят?

      Главное не количество, главное - быстрая образцово показательная 100% утилизация.
    9. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 11:10
      Цитата: BAI
      сколько солдат они отправят? 5? 10?

      да ладно вам, они все 20 пошлют, чего уж мелочиться
      1. ABC-schütze Звание
        ABC-schütze
        0
        Сегодня, 11:55
        На это совсем не трудно ответить...

        Пошлют т.н. "инструкторов", пошлют (на ротационной основе с интервалом в 4 - 6 месяцев) подразделения спецназа (ротного уровня), пошлют т.н. корректировщиков "переднего края" (т.е. - прямой огневой поддержки) и корректировщиков непрямой огневой поддержки, для работы ударных платформ всех видов (воздушных, наземных и надводных) с рубежей огня, находящихся вне зоны поражения российскими огневыми средствами, по российским целям на ЛБС, в ближних и оперативных тылах...

        Пошлют т.н. "офицеров штаба", специалистов связи и разведки...
    10. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      0
      Сегодня, 11:37
      "Похоже, что у президента Франции Эммануэля Макрона появляются сторонники, которые рассматривают отправку своего воинского контингента на Украину в качестве вполне допустимого варианта."
      ************
      А сколько бы ни отправили, всех ВС России на территории бывшей единой Украины и "утилизируют"...

      Ведь для ВС России, с 22-го февраля 2022-го года, и без всяких комментариев российского посла в Ревеле, никакой "красной линией" не является то, что они, - т.н. "эстонские войска"...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 10:42
    Посол Эстонии в Киеве: Таллин готов обсуждать отправку войск на Украину
    . Так никто и не заметит, если там они появятся...
  3. Luminman Звание
    Luminman
    +2
    Сегодня, 10:45
    Я думаю, надо сразу сдаваться..
    1. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      +1
      Сегодня, 10:51
      ][/quote]Я думаю, надо сразу сдаваться.[quote].
      Точно. Печальный финал, а ведь как наделись, что голос разума возобладает. Но нет!!
  4. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +3
    Сегодня, 10:48
    Эстонцы решили что слишком их много стало..... И надо поголовье прорядить..... Я правильно понимаю?
  5. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +1
    Сегодня, 10:48
    Таллин готов обсуждать отправку войск на Украину

    А ответку получить тоже готов?
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 10:49
    Это же целую маршрутку надо,чтобы перевезти все это " воинство".)
  7. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 10:49
    Хотят быть участниками в дележке шкуры не убитого медведя? Интересно, как потом изворачиваться будут, когда всё пойдет не так?))
  8. Степняк Звание
    Степняк
    +3
    Сегодня, 10:50
    Это не усиление украинской армии, а пробный шар. Создают прецедент и смотрят на нашу реакцию. Чтобы со временем постепенно вводить туда уже официально войска европейских государств, со всей обслуживающей инфраструктурой, не боясь никаких последствий.
  9. gmss Звание
    gmss
    +1
    Сегодня, 10:56
    Цитата: BAI
    И сколько солдат они отправят? 5? 10?

    1 все еще на ближнем востоке с хуситами разбирается, поэтому пока преждевременно говорить об отправке в 404. вот когда закончит, то можно, но не более 3х солдат, иначе некому будет сдерживать от нападения России на саму чухляндию laughing
  10. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:07
    Таллин готов обсуждать отправку войск на Украину...
    ... как только те войска с хуситами в Красном море разберутся.
    - Вы следующие у нас в очереди! - добавил посол Кольк.
    Или добавила... Хто их разберёт?..
  11. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 11:08
    Посол Эстонии в Киеве: Таллин готов обсуждать отправку войск на Украину
    а военно морской плот пошлют, или ограничатся военно воздушным змеем?!!
  12. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 11:14
    Контингент войск Эстонии на Украине может умереть в один день...тогда станет вопрос в каком виде их отправлять в Эстонию в мешках или гробах...или на месте закапывать.
  13. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 11:20
    Ну эти всегда готовы вперде,лишбы нагадить россии, за это и кормят.
  14. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 11:34
    Не думаю, что это как-то поможет ВСУ с учетом численности ВС Эстонии. Да и нашим ВС они не помешают, разве что рассмешат.
  15. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 12:03
    тенденции очень плохие для русскоязычной части граждан Прибалтийских государств (те кто остался на территории) - есть большая доля вероятности, что этот колокол по Вам.
  16. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 12:16
    И что? Из эсто-онцев, прямо уже очередь выстроились? Все рвутся в окопы?