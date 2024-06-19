Посол Эстонии в Киеве: Таллин готов обсуждать отправку войск на Украину
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Похоже, что у президента Франции Эммануэля Макрона появляются сторонники, которые рассматривают отправку своего воинского контингента на Украину в качестве вполне допустимого варианта.
В частности, посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк в ходе интервью местному телеканалу заявила, что Таллин готов обсуждать отправку войск на Украину. Как выразилась дипломат, для властей ее страны это не является «красной линией».
Между тем она добавила, что эстонское военное ведомство ведет обсуждение отправки своих войск на Украину исключительно в контексте совместных усилий НАТО и ЕС в данном вопросе.
Напомним, что ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что в ЕС ряд стран выступают против участия их воинских контингентов в конфликте на Украине. Поэтому совместное решение пока выглядит труднодостижимым.
В свою очередь Кольк заявила, что в военном руководстве страны не считают невозможным преодоление возникших противоречий. Поэтому в Эстонии продолжают вести соответствующие обсуждения.
Стоит отметить, что в свое время в НАТО и ЕС заявляли о невозможности поставок ВСУ западных танков, дальнобойных ракет и самолетов. При этом сегодня все это вооружение уже вовсю передается украинской армии.
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