Лидер КНДР на встрече с президентом РФ выразил поддержку России в проведении СВО

Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении, имея в виду нашу борьбу с навязанной на протяжении десятилетий империалистической политикой со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении Российской Федерации. Уверен, что и сегодняшние наши переговоры будут продуктивными

Сейчас ситуация в мире осложняется и быстро меняется, и в такой ситуации мы намерены и в дальнейшем укреплять стратегические общения с Россией и с российским руководством

Сегодня в столице Корейской Народно-Демократической Республики проходит официальная часть визита президента России Владимира Путина, возглавляющего представительную российскую делегацию. Самолет с российским лидером прибыл в Пхеньян глубокой ночью по местному времени, в аэропорту Путина встретил и тепло приветствовал лично председатель КНДР Ким Чен Ын.Это четвертая зарубежная поездка президента России после переизбрания на пост главы государства. Ранее он был в КНДР в 2000 году. На Западе с большим напряжением следят за визитом Путина. Более всего наших недругов напрягает усиление военного сотрудничества двух стран. Впрочем, это их проблемы.Первым на центральную площадь Пхеньяна прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Затем появился кортеж российского лидера, который приветствовали тысячи граждан Северной Кореи. На улицах Пхеньяна заранее размещены портреты президента РФ и российские триколоры.Лидеры государств тепло поприветствовали друг друга и членов делегаций под звуки сначала российского, а затем северокорейского гимнов. Перед главами государств прошли бойцы почетного караула Вооруженных сил КНДР. Под приветственные возгласы многочисленных участников торжества Владимир Путин и Ким Чен Ын сели в машину с открытым верхом и объехали площадь, после чего отправились в резиденцию, где проходят переговоры с участием делегаций.После кратких вступительных заявлений Владимир Путин и Ким Чен Ын продолжили общение в закрытом формате. Ожидается, что это будет неформальная встреча лидеров наедине, где пройдет обсуждение важных вопросов, касающихся взаимоотношений двух стран.В приветственной речи Путин подчеркнул, что отношения Пхеньяна и Москвы основаны на принципах равноправия и взаимного уважения интересов двух стран, и базой для них стали подвиги советских и корейских граждан в 1940-1950-е годы. Также президент РФ сообщил, что подготовлен новый фундаментальный документ, который после подписания ляжет в основу отношений России и КНДР в долгосрочном плане.— заявил президент России.В свою очередь, лидер Северной Кореи высоко оценил роль Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире. Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян и северокорейский народ поддерживают российское правительство, армию и россиян в выполнении специальной военной операции на Украине. Лидер КНДР считает, что в ходе СВО Россия отстаивает свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность.— завершил свою речь лидер Северной Кореи.