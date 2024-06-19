Лидер КНДР на встрече с президентом РФ выразил поддержку России в проведении СВО

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Лидер КНДР на встрече с президентом РФ выразил поддержку России в проведении СВО

Сегодня в столице Корейской Народно-Демократической Республики проходит официальная часть визита президента России Владимира Путина, возглавляющего представительную российскую делегацию. Самолет с российским лидером прибыл в Пхеньян глубокой ночью по местному времени, в аэропорту Путина встретил и тепло приветствовал лично председатель КНДР Ким Чен Ын.

Это четвертая зарубежная поездка президента России после переизбрания на пост главы государства. Ранее он был в КНДР в 2000 году. На Западе с большим напряжением следят за визитом Путина. Более всего наших недругов напрягает усиление военного сотрудничества двух стран. Впрочем, это их проблемы.



Первым на центральную площадь Пхеньяна прибыл председатель КНДР Ким Чен Ын. Затем появился кортеж российского лидера, который приветствовали тысячи граждан Северной Кореи. На улицах Пхеньяна заранее размещены портреты президента РФ и российские триколоры.



Лидеры государств тепло поприветствовали друг друга и членов делегаций под звуки сначала российского, а затем северокорейского гимнов. Перед главами государств прошли бойцы почетного караула Вооруженных сил КНДР. Под приветственные возгласы многочисленных участников торжества Владимир Путин и Ким Чен Ын сели в машину с открытым верхом и объехали площадь, после чего отправились в резиденцию, где проходят переговоры с участием делегаций.



После кратких вступительных заявлений Владимир Путин и Ким Чен Ын продолжили общение в закрытом формате. Ожидается, что это будет неформальная встреча лидеров наедине, где пройдет обсуждение важных вопросов, касающихся взаимоотношений двух стран.



В приветственной речи Путин подчеркнул, что отношения Пхеньяна и Москвы основаны на принципах равноправия и взаимного уважения интересов двух стран, и базой для них стали подвиги советских и корейских граждан в 1940-1950-е годы. Также президент РФ сообщил, что подготовлен новый фундаментальный документ, который после подписания ляжет в основу отношений России и КНДР в долгосрочном плане.



Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении, имея в виду нашу борьбу с навязанной на протяжении десятилетий империалистической политикой со стороны Соединенных Штатов и их сателлитов в отношении Российской Федерации. Уверен, что и сегодняшние наши переговоры будут продуктивными

— заявил президент России.

В свою очередь, лидер Северной Кореи высоко оценил роль Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире. Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян и северокорейский народ поддерживают российское правительство, армию и россиян в выполнении специальной военной операции на Украине. Лидер КНДР считает, что в ходе СВО Россия отстаивает свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность.

Сейчас ситуация в мире осложняется и быстро меняется, и в такой ситуации мы намерены и в дальнейшем укреплять стратегические общения с Россией и с российским руководством

— завершил свою речь лидер Северной Кореи.

17 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. samarin1969 Звание
    samarin1969
    +6
    Сегодня, 11:25
    Если бы за последние 20 лет, первые лица менее прогибались перед "партнёрами", то отношения с Ираном и КНДР были бы более взаимовыгодные и союзнические...
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +3
      Сегодня, 11:33
      А ведь они этого ждали и ждут. Может хоть теперь.
    2. Cвободный Звание
      Cвободный
      +1
      Сегодня, 11:46
      Не знаю почему, но больше рад за КНДР и его народ, такой теплый прием, ребята живут и трудяться в условиях когда к ним весь мир спиной уже не одно десятилетие, надеюсь он будет выгоден и материально, потому что уже моральную поддержку корейцам этот визит сделал большую
  2. Silver99 Звание
    Silver99
    +9
    Сегодня, 11:27
    Прием просто выше всяких уровней, просто запредельный, аж слезы наворачиваются. Считаю, что России уже сегодня надо объявить в ООН о выходе из санкций в отношении Северной Кореи, дать им продовольствие и самое главное технологии современных вооружений, все заигрывания с Западом закончены.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 11:29
      Поддерживаю Ваше мнение. Давно пора было это сделать.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +3
      Сегодня, 11:33
      Цитата: Silver99
      дать им продовольствие

      Слухи о голоде в КНДР разгоняются Западом...
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 11:42
      Считаю, что России уже сегодня надо объявить в ООН о
      Противоположное вашему мнение чуть ниже
      С.З.
      0
      Сегодня, 11:35
      Новый
      Если России понадобилась поддержка КНДР, значит, дела плохи

      Поэтому вряд ли будет кто то спешить с заявлениями в ООН
    4. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 11:54
      Считаю, что России уже сегодня надо объявить в ООН о выходе из санкций в отношении Северной Кореи
      Это надо было сделать давно!
  3. С.З. Звание
    С.З.
    -10
    Сегодня, 11:35
    Если России понадобилась поддержка КНДР, значит, дела плохи.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +5
      Сегодня, 12:00
      А почему это Вы так решили?
      Если запад наваливается всей кодлой - это хорошо, а если Россия собирает единомышленников то это значит дела плохи?
      Сколько стран снабжают окраину, а мы должны с этим бороться в одиночку и отказываться от помощи...
      Странная, у Вас, логика.
  4. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +1
    Сегодня, 11:39
    Все хорошо, и дружба сКНДР хорошо, и в ООН надо сообщить что мы выходим из санкционной политики против КНДР. Единственное что коробит - немецкая машина. Ему ж вроде Аурус подарили.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 11:45
      у него уже 3 Ауруса. на одном его сестра катается. третий привезли в подарок.
      а Мерс - ну так в Аурусах люка нет чтобы стоя прокатиться - правила безопасности.
      1. KukuRuzvelt Звание
        KukuRuzvelt
        +1
        Сегодня, 11:50
        Все равно, на Вас двоих смотрит весь мир и вы против западного мира боретесь. Не стоит при это выглядеть дешево и рекламировать продукцию стран агрессоров. Ну не должны главы двух стран, которые рубяться против запада ездить на мерсах. Неужели люк, настолько большая проблема? Короче: недоработка я считаю
  5. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +1
    Сегодня, 11:43
    Вот он, настоящий друг, который пришел на помощь в трудную минуту, а не западные шавки - "партнеры", которые только и мечтают о развале России. Конечно нужно отменять санкции против КНДР, стыдно нам должно быть, что вообще их ввели
  6. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 11:49
    Цитата: С.З.
    Если России понадобилась поддержка КНДР, значит, дела плохи.

    Вона как!))
    Если предположить, что в дальнейшем может возникнуть военный союз Россия-Китай-Иран-КНДР, то дела будут плохи у всего Запада(с Израилем вместе).
  7. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    -1
    Сегодня, 11:57
    А интересно кто из наших "зацелованных" союзников выражает открыто поддержку России в СВО?
  8. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 12:18
    Ким наверное все помнит - чуть что , постоянный член СБ ООН может ввести санкции против КНДР.
    И Ким будет вести соглашения на другом уровне с постоянным членом СБ ООН.