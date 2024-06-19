На выставке Eurosatory 2024 турецкая компания представила новые разработки в сфере ПВО и РЭБ

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На выставке Eurosatory 2024 турецкая компания представила новые разработки в сфере ПВО и РЭБ

Ахмет Акыйол, глава турецкой оборонной компании Aselsan, на международной выставке Eurosatory 2024, которая в настоящее время проходит в предместьях французской столицы, представил комплексные многоуровневые решения своей компании в области противовоздушной обороны. Турецкая компания также представила свои новейшие разработки в области радиоэлектронной борьбы, системы обнаружения противника и средства связи.

В условиях развития беспилотных технологий и широкого применения БПЛА ПВО является одной из важнейших оборонных систем. Инженеры Aselsan разработали систему Skydome, которая призвана обеспечивать надежную защиту от разноплановых воздушных угроз, включая атаки роев беспилотников и барражирующих боеприпасов. В систему входят радары раннего предупреждения и средства поражения воздушных целей как на малых, так и на дальних расстояниях.






Эти многоуровневые системы противовоздушной обороны состоят из многих составляющих. Одним из них является 35-мм ЗСУ KORKUT, разработанная для замены устаревших систем M42A1 Duster ВС Турции.

Система Korkut состоит из одной машины управления и трех платформ вооружения, каждая из которых оснащена спаренной 35-мм пушкой Oerlikon KDC-02, производимой по лицензии компанией MKEK. Система вооружения может производить до 1100 выстрелов в минуту и поражать цели на расстоянии до четырех километров. Машина боевого управления обладает эффективной радиолокационной дальностью до 70 километров. Существует как гусеничная, так и колесная версия Korkut.



По словам главы турецкой компании, поражение дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов при помощи подобных систем ПВО является значительно более экономически эффективным решением, чем уничтожение подобных целей ракетами ПВО.

5 комментариев
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  1. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 11:35
    Молодцы. А видео испытаний есть? Ну чтобы на группу таких установок вышло какое то количество различных дронов.
    Допустим 500 выстрелов на ствол. Какова вероятность поражения цели в боевых условиях?
  2. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    0
    Сегодня, 11:42
    Турки усиленно ищут новые бизнесы. Устали сидеть на туристах и помидорах и вдруг решили что они передовая страна в производстве вооружений. Потому что-о-о-о ... они так решили. До этого дешевый планер всем за вундервафлю выдали, теперь зенитку по второму разу придумали
    1. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 12:07
      Цитата: KukuRuzvelt
      Турки усиленно ищут новые бизнесы. Устали сидеть на туристах и помидорах и вдруг решили что они передовая страна в производстве вооружений. Потому что-о-о-о ... они так решили.

      Потому что посмели грубить американцам. Им четко показали свое место ,ну а раз купить нельзя ,значит вынуждены заниматься сами
      1. KukuRuzvelt Звание
        KukuRuzvelt
        0
        Сегодня, 12:13
        Что лишний раз доказывает как реклама и маркетинг правят миром и умами даже военных. Да и не занимаются они сами, нет у них полноценного ВПК. Скорее всего это по кускам собранная из разных европейских комплектующих штуковина и с американским ПО. Есть возможность впихнуть странам 3 мира и украине - этим все равно, что брать. Все ж на кредитные деньги, которые отдавать не надо.
  3. nobody75 Звание
    nobody75
    0
    Сегодня, 11:48
    По словам главы турецкой компании, поражение дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов

    Каким образом осуществляется целеуказание для этого сарая?
    Дрон сделан из пластмассы и углепластика. Из металлических деталей - батарея и моторы. Какова ЭПР?
    Каково время реакции системы при пролете квадрокоптера на высоте 400 м? Он в мертвую зону сарая не попадет?
    С Уважением