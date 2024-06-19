«Высокоточные комплексы»: Разработанные для ЗРПК «Панцирь-СМ» малогабаритные ЗУР подтвердили свою эффективность против дронов

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«Высокоточные комплексы»: Разработанные для ЗРПК «Панцирь-СМ» малогабаритные ЗУР подтвердили свою эффективность против дронов

Разработанные специально для уничтожения беспилотников зенитные мини-ракеты для ЗРПК «Панцирь-СМ» подтвердили свою эффективность. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы».

Российский холдинг продолжает испытание малогабаритных зенитных ракет, разработанных для ЗРПК «Панирь-СМ». Как отметили в «Высокоточных комплексах», ракета уже доказала эффективность и подтвердила заложенные характеристики, другие подробности не сообщаются. По срокам поставки в войска тоже информации нет, хотя возможен вариант, что ракеты уже поставляются в зону СВО.



В настоящее время малогабаритная ракета проходит испытания, подтверждены ее основные характеристики и правильность реализованных технических решений.

- приводит РИА Новости слова представителя холдинга.

О разработке новой малогабаритной зенитной ракеты впервые стало известно в 2021 году. В 2022-м в Ростехе сообщили, что разработка ракеты завершена и она начала поступать на вооружение ЗРПК «Панцирь-СМ». Ракета предназначена, в первую очередь, для поражения малоразмерных целей типа беспилотник, а также реактивных снарядов РСЗО, различных ракет и т. д.

Новые ракеты размещаются в контейнерах по четыре штуки, сам контейнер ставится на штатную направляющую комплекса вместо обычной. Таким образом, вместо 12 ракет новый ЗРПК «Панцирь-СМ» несет 48 (сорок восемь).
15 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +4
    Сегодня, 11:12
    Знатно. Очень знатно. Пора в серию, на охрану стратегических и инфраструктурных объектом. И естественно на СВО. Браво конструкторам.
  2. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +9
    Сегодня, 11:15
    Специальные ЗУР это круто, спору нет.
    Но может дешевле автопушку 57мм со снарядами с дистанционным подрывом\радиовзрывателем?
    Ну чтоб прямо массово понатыкать.
    1. Новик225 Звание
      Новик225
      +2
      Сегодня, 11:18
      одно другому не мешает. Надо и пушку и ракеты. и то и другое массово.
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        +2
        Сегодня, 11:22
        Цитата: Новик225
        и то и другое массово

        Ракету массово сложнее.
        Другие требования к пороху.
        Грубо говоря в снаряд ты его "настрогал"(не буквально, но мелкий он там), а в ракете из монолита точишь, и ракете важно чтоб без трещин\каверн был порох.
        1. voffka Звание
          voffka
          +3
          Сегодня, 11:36
          Но Панцири уже готовые здесь и сейчас есть, только ПО переписать под новую ракету, а 57мм ещё изготовить нужно
      2. Peter1First Звание
        Peter1First
        0
        Сегодня, 11:58
        Ваши бы слова да БОГу в уши! Только в реальности так не бывает. Панцирей в глубинке не так и много, точнее совсем немного /в одном городе Х даже реквизировали на охрану инфраструктуры учебный Панцирь из местного военного училища, т к других не было/
    2. Фаталист Звание
      Фаталист
      +3
      Сегодня, 11:27
      "Деревация" 57мм. Шилка.
    3. alexoff Звание
      alexoff
      +4
      Сегодня, 11:34
      Автопушка со снарядами с дистанционным подрывом потерялась где-то на парадах
    4. keleg Звание
      keleg
      0
      Сегодня, 11:41
      Там разные сценарии применения. Дальность "Деривации" до 6 км, а мини-ракеты - до 10 км.
      Деривация одноканальная и построена вокруг оптики, не светится радаром, "Панцирь" - четырехканальный.
      Соответственно - "деривация" - ПВО СВ, т.е. ее можно и нужно прятать, а Панцирь - ПВО ВКС, он охраняет ообъекты, которые не спрячешь, нужно жестко защищать.
  3. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 11:18
    Новые ракеты размещаются в контейнерах по четыре штуки, сам контейнер ставится на штатную направляющую комплекса вместо обычной. Таким образом, вместо 12 ракет новый ЗРПК «Панцирь-СМ» несет 48 (сорок восемь).

    когда этим "насытят" войска? - не единичные поставки, а насыщение...
    1. keleg Звание
      keleg
      0
      Сегодня, 11:47
      В Туле строят новый завод, производство "Панцирей" в этом году планируется поднять вдвое.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        -1
        Сегодня, 11:53
        В Туле строят новый завод, производство "Панцирей" в этом году планируется поднять вдвое.

        опять вопрос: почему - Тула?
        Тула в зоне досягаемости штормов, атакамсов, тауросов...
        или в остальной части страны нет "кадров" которые могут работать на таком производстве?
        почему такой выбор?
  4. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 11:44
    По срокам поставки в войска тоже информации нет, хотя возможен вариант, что ракеты уже поставляются в зону СВО.

    Такие изделия должны быть в приоритете, даже в ходе испытаний, где еще испытывать, как не в тесном контакте, тем более, что в части борьбы с БПЛА не все так радужно, как хотелось бы.
  5. termos Звание
    termos
    0
    Сегодня, 12:00
    Интересно, а системы с чем-то типа картечи типа автоматизированного дробовика, есть смысл разрабатывать? Вроде как еще дешевле, чем даже шилки всякие. По крайней мере, с полей СВО приходят заметки, что простые ручные дробовики довольно эффективны против дронов. Ибо дрон, по сути, та же утка =) Хороший охотник дрона легко заземлит из ружжа) А если охотник будет не человек, а машина с наведением и приспособленным механизмом стрельбы - вообще другой коленкор.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:10
    Проблема с ударными дронами имеет место быть на большую глубину нашей территории!!!
    В данный момент, срочно требуется защитить бойцов в передовых порядки наших войск!
    В общем, много чего надо и срочно!!!
    У кого то что то посмотреть, приобрести... не у кого и нечего! Надо изобретать и делать самим.