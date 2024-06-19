«Высокоточные комплексы»: Разработанные для ЗРПК «Панцирь-СМ» малогабаритные ЗУР подтвердили свою эффективность против дронов
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Разработанные специально для уничтожения беспилотников зенитные мини-ракеты для ЗРПК «Панцирь-СМ» подтвердили свою эффективность. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы».
Российский холдинг продолжает испытание малогабаритных зенитных ракет, разработанных для ЗРПК «Панирь-СМ». Как отметили в «Высокоточных комплексах», ракета уже доказала эффективность и подтвердила заложенные характеристики, другие подробности не сообщаются. По срокам поставки в войска тоже информации нет, хотя возможен вариант, что ракеты уже поставляются в зону СВО.
В настоящее время малогабаритная ракета проходит испытания, подтверждены ее основные характеристики и правильность реализованных технических решений.
О разработке новой малогабаритной зенитной ракеты впервые стало известно в 2021 году. В 2022-м в Ростехе сообщили, что разработка ракеты завершена и она начала поступать на вооружение ЗРПК «Панцирь-СМ». Ракета предназначена, в первую очередь, для поражения малоразмерных целей типа беспилотник, а также реактивных снарядов РСЗО, различных ракет и т. д.
Новые ракеты размещаются в контейнерах по четыре штуки, сам контейнер ставится на штатную направляющую комплекса вместо обычной. Таким образом, вместо 12 ракет новый ЗРПК «Панцирь-СМ» несет 48 (сорок восемь).
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