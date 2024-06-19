В Республике Чад загорелся крупный склад боеприпасов, контролируемый французскими военными
В районе Гуджи в столице Республики Чад городе Нджамена загорелся крупный склад боеприпасов, контролируемый французскими военными. Несколько человек погибло, есть также раненые.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил президент африканского государства Махамат Идрисс Деби Итно.
- написал лидер страны.
Число жертв и пострадавших глава Чада не сообщил.
В результате возгорания на складе боеприпасы начали взрываться. При этом окрестные дома оказались повреждены.
Президент Чада заявил, что по факту инцидента будет начато расследование.
Премьер-министр африканской страны Абдераман Куламалла на своей странице в соцсети попросил граждан сохранять спокойствие. Он заявил, что власти контролируют ситуацию, а окрестные дома охраняют чадские правоохранители.
Как уточняет агентство AFP, возгорание началось вчера вечером. Последовавшие за ним взрывы были настолько мощными, что в некоторых жилых зданиях района снесло крыши.
Пострадавшее хранилище боеприпасов считается крупнейшим в стране. Кроме нескольких домов местных жителей, в окрестностях склада располагается депо, аэропорт и несколько пунктов размещения французских военнослужащих.
Объект контролируется войсками Франции, которая играет заметную роль в поддержке киевского режима, Это означает, что хранившиеся на нем боеприпасы могли впоследствии оказаться в руках ВСУ. Но после чрезвычайного происшествия теперь этого, похоже, не случится.
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