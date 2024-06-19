В Республике Чад загорелся крупный склад боеприпасов, контролируемый французскими военными

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В Республике Чад загорелся крупный склад боеприпасов, контролируемый французскими военными

В районе Гуджи в столице Республики Чад городе Нджамена загорелся крупный склад боеприпасов, контролируемый французскими военными. Несколько человек погибло, есть также раненые.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил президент африканского государства Махамат Идрисс Деби Итно.



Мир душам погибших, искренние соболезнования скорбящим семьям и скорейшего выздоровления пострадавшим

- написал лидер страны.

Число жертв и пострадавших глава Чада не сообщил.

В результате возгорания на складе боеприпасы начали взрываться. При этом окрестные дома оказались повреждены.

Президент Чада заявил, что по факту инцидента будет начато расследование.

Премьер-министр африканской страны Абдераман Куламалла на своей странице в соцсети попросил граждан сохранять спокойствие. Он заявил, что власти контролируют ситуацию, а окрестные дома охраняют чадские правоохранители.

Как уточняет агентство AFP, возгорание началось вчера вечером. Последовавшие за ним взрывы были настолько мощными, что в некоторых жилых зданиях района снесло крыши.

Пострадавшее хранилище боеприпасов считается крупнейшим в стране. Кроме нескольких домов местных жителей, в окрестностях склада располагается депо, аэропорт и несколько пунктов размещения французских военнослужащих.


Объект контролируется войсками Франции, которая играет заметную роль в поддержке киевского режима, Это означает, что хранившиеся на нем боеприпасы могли впоследствии оказаться в руках ВСУ. Но после чрезвычайного происшествия теперь этого, похоже, не случится.
22 комментария
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 11:13
    Курение в неположенном месте.
    Как пить дать!
    1. evgen1221 Звание
      evgen1221
      0
      Сегодня, 11:19
      Кондиционеры у них не той системы
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 11:32
      Французы специально взорвали склад с боеприпасами. yes
      К гадалке не ходи. wink
      Решили Чад закошмарить. yes
      1. LIONnvrsk Звание
        LIONnvrsk
        +2
        Сегодня, 11:40
        Цитата: Бородач
        Французы специально взорвали склад с боеприпасами.

        А может прикрывают уже отправленную скакуасам поставку. Типа - нету, сгорело.
    3. astepanov Звание
      astepanov
      +1
      Сегодня, 11:40
      Цитата: Смею_заметить_
      Курение в неположенном месте.

      А Петров с Бошировым разве курящие?
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 11:45
        Цитата: astepanov
        Цитата: Смею_заметить_
        Курение в неположенном месте.

        А Петров с Бошировым разве курящие?
        Ради выполнения задания и закурить можно. Для настоящего разведчика это ещё не самая большая жертва.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 11:15
    Ищи кому выгодно!
    Знаю, текст моего комментария.
    1. bars042 Звание
      bars042
      +1
      Сегодня, 11:28
      Ищи кому выгодно

      А во французской армии есть аналог званию прапорщик? feel
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 11:33
      Ищи кому выгодно!
      Знаю, текст моего комментария
      РФ ( нам в любом случае) и/или США(подломить хвост Франции чтоб против Гегемона даже в мыслях не было гавкать).
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 11:15
    Гражданских жаль. Но горит знатно. Надеюсь, жабоедов тоже поджарило.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:16
    «Боеприпасы могли впоследствии оказаться в руках ВСУ. Но после чрезвычайного происшествия теперь этого, похоже, не случится» —

    — "Брошенный окурок может стать причиной пожара" ...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 11:27
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — "Брошенный окурок может стать причиной пожара" ...

      Сплошные неприятности от этих окурков, ну и кондиционеры тоже подводят. А некоторые подумают иначе, но это не так. smile
    2. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 11:42
      «"Брошенный окурок может стать причиной пожара"»©
      Перефразируя: "Бешеный укурок может стать причиной пожара".
  5. gmss Звание
    gmss
    +3
    Сегодня, 11:18
    жалко что погибло несколько человек, а не несколько французских военных ...
  6. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    0
    Сегодня, 11:22
    Объект контролируется войсками Франции, которая играет заметную роль в поддержке киевского режима, Это означает, что хранившиеся на нем боеприпасы могли впоследствии оказаться в руках ВСУ. Но после чрезвычайного происшествия теперь этого, похоже, не случится.

    Вот лично я думаю, что это украинцы сами взорвали. А потом Россию обвинят.
    Тут двух мнений быть не может.
    1. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 11:25
      Третье мнение. Боеприпасы уже вна Украине. Неликвиды взорвали, чтобы скрыть убыль и не вывозить остатки. когда придётся покидать Чад.
  7. Комментарий был удален.
  8. voffka Звание
    voffka
    +2
    Сегодня, 11:38
    Они на Украине давно уже, просто по следам взорвавшегося склада аудит провести невозможно
  9. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 11:40
    Последовавшие за ним взрывы были настолько мощными, что в некоторых жилых зданиях района снесло крыши.

    Кто удивится, когда френчей и из Чада выпрут?
  10. Xenofont Звание
    Xenofont
    0
    Сегодня, 11:41
    Во французской избушке чад! На чем они там "готовят"? Или колпак "повара" загорелся? Пора им валить!
  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 11:51
    Это Путин поджёг! Пролез через ограждение и поджег wink
  12. Parvis Rasulov Звание
    Parvis Rasulov
    0
    Сегодня, 11:59
    Чад страна на вооружении которой находится советский системы вооружения, танки Т55, БМП 1 и 2, орудия Д-20, Д-30 и М-46, 2С1 Гвоздика и склад скорее всего загорелся с советскими боеприпасами и некоторые боеприпасы Чад сам производит. Скорее всего французы сами подорвали склад скрыв вывоз боеприпасов для Украины
  13. Hellcos Звание
    Hellcos
    0
    Сегодня, 12:04
    Пострадавших людей жаль, а французов - ни капельки. Гори гори ясно