Новейший плавающий бронетранспортёр БТ-3Ф вышел на этап государственных испытаний

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Новейший плавающий бронетранспортёр БТ-3Ф вышел на этап государственных испытаний

Новейший плавающий бронетранспортер БТР-3Ф выходит на этап государственных госиспытаний. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Разработанный в Кургане бронетранспортер БТР-3Ф завершил предварительные испытания еще в 2022 году, получив литеру "О", чего достаточно для поставки машины на экспорт. Для принятия машины на вооружение российской армии необходимы государственные испытания, которые начнутся в ближайшее время. Сроки госиспытаний не сообщаются, но с большой вероятностью после них БТР-3Ф начнет поставляться в войска.



Как уже сообщалось, "Курганмашзавод" готов к началу серийного выпуска новых бронетранспортеров, БТ-3Ф пойдет в серию как только будет подписан контракт на его поставку.

Гусеничный плавающий бронетранспортер БТ-3Ф разработан на базе БМП-3Ф, поэтому по своим габаритам близок к боевой машине пехоты, в десантном отсеке могут разместиться до 12 человек в полной боевой экипировке. Для этого предусмотрены специальные энергопоглощающие кресла, значительно снижающие механическое воздействие. Экипаж - 2 человека. Можетт буксировать прицеп, для этого предусмотрено специальное сцепное устройство.

Длина по корпусу достигает 7,15 м, ширина 3,3 м, высота – около 2,3 м. Полная боевая масса определена в 18,9 т. Максимальная скорость по шоссе – 70 км/ч, по воде - 10 км/час, запас хода – 600 км. На воде может держаться до 7 часов при волнении до 3-х баллов. В качестве вооружения имеет дистанционно управляемый модуль с пулеметом калибра 7,62-мм или более крупного калибра (первоначально устанавливался "Корд"), а также два курсовых пулемета.
8 комментариев
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  1. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    +1
    Сегодня, 11:53
    В свете доминирования FPV-дронов на ЛБС, плавающая техника теряет свои преимущества, поскольку скорость движения на воде значительно ниже, чем по суше. А попадание дрона в режиме движения по воде будет иметь более серьезные последствия, как для техники, так и для экипажа/десанта. ИМХО.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 11:58
      плавающая техника теряет свои преимущества

      на мой взгляд, война показала беспереспективность данного направления (плавающего ****), но ничего другого кроме "старых галош" нынешние "эффективные менеджеры и талантливые управленцы" предложить не могут, к сожалению!
      1. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        +3
        Сегодня, 12:01
        Предложить могут все. Проблема в том, что заказчик, в лице МО имеет свое видение на ТТХ и способы применения военной техники. КАЗ тому самый яркий пример.
      2. WBond Звание
        WBond
        +2
        Сегодня, 12:11
        ...также как и направления "десантируемые"
  2. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +6
    Сегодня, 11:54
    Объясните дилетанту, почему если изделие разработано на базе старой модели оно должно называться "новейший"?
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +3
      Сегодня, 11:56
      почему если изделие разработано на базе старой модели оно должно называться "новейший"

      потому что у нас по другому не бывает, "аналоговнет" !
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 12:06
    А сколько к этому новейшему БТРу будет новейших десантных кораблей?
  4. Lako Звание
    Lako
    +2
    Сегодня, 12:14
    Как то с вооружением у него совсем скромненько. Пулемет 7,62 и все.