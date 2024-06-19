Новейший плавающий бронетранспортёр БТ-3Ф вышел на этап государственных испытаний

Новейший плавающий бронетранспортер БТР-3Ф выходит на этап государственных госиспытаний. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.Разработанный в Кургане бронетранспортер БТР-3Ф завершил предварительные испытания еще в 2022 году, получив литеру "О", чего достаточно для поставки машины на экспорт. Для принятия машины на вооружение российской армии необходимы государственные испытания, которые начнутся в ближайшее время. Сроки госиспытаний не сообщаются, но с большой вероятностью после них БТР-3Ф начнет поставляться в войска.Как уже сообщалось, "Курганмашзавод" готов к началу серийного выпуска новых бронетранспортеров, БТ-3Ф пойдет в серию как только будет подписан контракт на его поставку.Гусеничный плавающий бронетранспортер БТ-3Ф разработан на базе БМП-3Ф, поэтому по своим габаритам близок к боевой машине пехоты, в десантном отсеке могут разместиться до 12 человек в полной боевой экипировке. Для этого предусмотрены специальные энергопоглощающие кресла, значительно снижающие механическое воздействие. Экипаж - 2 человека. Можетт буксировать прицеп, для этого предусмотрено специальное сцепное устройство.Длина по корпусу достигает 7,15 м, ширина 3,3 м, высота – около 2,3 м. Полная боевая масса определена в 18,9 т. Максимальная скорость по шоссе – 70 км/ч, по воде - 10 км/час, запас хода – 600 км. На воде может держаться до 7 часов при волнении до 3-х баллов. В качестве вооружения имеет дистанционно управляемый модуль с пулеметом калибра 7,62-мм или более крупного калибра (первоначально устанавливался "Корд"), а также два курсовых пулемета.

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