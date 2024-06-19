Капитальный ремонт авианосца ВМС США «Джон К. Стеннис» отложен, на завершение работ потребуется более 5 лет

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Капитальный ремонт авианосца ВМС США «Джон К. Стеннис» отложен, на завершение работ потребуется более 5 лет

Американские ВМС не получат к ранее назначенному сроку в строй авианосец «Джон К. Стеннис» (USS John C. Stennis). Срок его капитального ремонта перенесен почти на 14 месяцев, теперь работы займут около пяти с половиной лет. О переносе сроков ремонта судна сообщает Военно-морской институт США (USNI), позиционирующийся как неправительственная некоммерческая профессиональная ассоциация военно-морских экспертов Соединенных Штатов.

Авианосец был поставлен в док судостроительного центра Newport News Shipbuilding для проведение капитального ремонта и дозаправки в 2021 году, ранее планировалось, что судно вновь встанет в строй к августу 2025 года. Однако эта дата была сдвинута более чем на год до октября 2026 года согласно бюджетным документам ВМС США на 2025 финансовый год, опубликованным ранее в этом году, отмечает USNI. Изначальные расходы по капремонту планировались в размере трех миллиардов долларов.



В минувший понедельник исполнительный директор программ малых боевых кораблей ВМС США контр-адмирал Кейси Мотон в интервью USNI News объяснил, что задержки связаны с нехваткой рабочей силы и материалов, которые усугубились ограничениями из-за пандемии COVID-19.

В рамках представления бюджета на 2025 финансовый год ВМС США запросили дополнительные средства для моряков, которые будут жить за пределами корабля во время ремонтных работ. С учетом изменения графика, эти средства ранее предусмотрены не были. Увеличение расходов включает дополнительные месяцы стоянки экипажа и предоставление большего количества жилья за пределами корабля в виде квартир и казарм для моряков.

Мотен выступил с заявлением о необходимости строительства гаража стоимостью 120 миллионов долларов, который добавит 2800 мест, чтобы моряки и рабочие могли парковать свои машины рядом с верфью. В настоящее время порядка 2000 моряков, занятых в ремонтных работах на авианосце, вынуждены добираться до верфи от мест проживания в течение около трех часов.

Строительство авианосца USS John C. Stennis класса «Нимиц» было начато в марте 1991 года, на воду он был спущен в ноябре 1993 года, введен в состав ВМС США в начале декабря 1995 года. Общая численность команды корабля составляет 5617 человек. Судя по данным USNI News, менее половины из них задействованы в текущих работах по капитальному ремонту судна. Чем столь продолжительное время заняты остальные моряки, неизвестно.

Ранее, вновь сославшись на проблемы, связанные с пандемией коронавируса, ВМС США объявили о задержке ремонта авианосца «Джордж Вашингтон». Работы, начатые в 2017 году, планировалось закончить в 2021-м, фактически капитальный ремонт был завершен годом позже.
8 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 12:02
    Смотрю пандемия COVID такое пугало в США ,на него ссылаются при косяках,просят деньги если что,оправдывают свои провалы .Мигранты идут через дырявую границу США миллионами ,а людей все равно не хватает .
    1. Палдиски Звание
      Палдиски
      0
      Сегодня, 12:17
      Ну в плане кадров и мигрантов мы и сами то не далеко от полосатых убежали((
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 12:27
        Цитата: Палдиски
        Ну в плане кадров и мигрантов мы и сами то не далеко от полосатых убежали((

        Через Мексику бегут все .Посмотрите сколько наших оленей побежало и это не бедные люди и не кишлачники .Из миллиона 10 т рук можно выбрать спокойно .
        А мы это кто ?
        Нам нужны таксисты ,шавермщики ,парикмахеры . Так нет ,это пару десяткой людей из правительства ,что лоббируют завоз .Так что не обобщайте
  2. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 12:09
    Прочитал это:
    Строительство авианосца USS John C. Stennis класса «Нимиц» было начато в марте 1991 года, на воду он был спущен в ноябре 1993 года, введен в состав ВМС США в начале декабря 1995 года.

    и вспомнил о том, сколько строился корвет "Проворный" у нас, который только что спустили на воду в Санкт-Петербурге.
    Габариты не сопоставимы, а сроки строительства неприятно поразили. recourse
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 12:16
      Габариты не сопоставимы, а сроки строительства неприятно поразили.

      Вы сравните бюджеты и возможности и всё пройдёт... Строить за счёт всего остального мира всегда лучше получается...
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 12:22
        Вы сравните бюджеты и возможности и всё пройдёт... Строить за счёт всего остального мира всегда лучше получается...

        Может быть я бы и согласился с Вашими выводами, но тогда объясните пожалуйста как Южная Корея, Япония и Китай стали ведущими странами мира по наибольшему выпуску гражданских судов, при том что ни одна из этих стран не строят за счёт денег остального мира. recourse
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:14
    За то у них есть палуба,зачем 120 млн на гараж?
  4. Комментарий был удален.
  5. Nesvoy
    Nesvoy
    -1
    Сегодня, 12:15
    У них авик в 2 раза быстрее строится, чем у нас корвет. https://topwar.ru/244521-v-sankt-peterburge-spustili-na-vodu-vosstanovlennyj-posle-pozhara-korvet-provornyj-proekta-20385.html