План состоит в том, чтобы разместить F-16 на Украине. В двустороннем соглашении по безопасности, которое президент Байден и президент Зеленский подписали, подчеркивается этот момент: мы хотим помочь Украине получить эти средства. Такие средства должны быть размещены на Украине

Белый дом поставил точку в споре о местах размещения передаваемых Украине истребителей F-16, все они будут дислоцироваться на украинской территории. Об этом заявил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.Вашингтон опроверг все планы Киева разместить переданные американские самолеты на аэродромах за пределами Украины, все истребители должны базироваться на украинской территории. По слова Салливана, именно под это условие США дали разрешение на передачу самолетов Киеву. Так что все озвученные киевской хунтой планы на размещения истребителей в Польше или Румынии останутся просто заявлениями.заявил представитель администрации США.Ранее в Киеве озвучили планы по размещению части западных самолетов на территории соседних с Украиной стран, в частности Румынии и Польши, якобы в качестве "запасных". До этого ряд украинских политиков озвучивал планы по размещению всех самолетов на зарубежных авиабазах. Однако Россия предупредила, что в таком случае эти аэродромы станут законной целью для российских ракет.Предварительно, Киев планирует размесить полученные самолеты на трех аэродромах на Западной Украине.