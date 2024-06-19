Белый дом: Все переданные Киеву истребители F-16 будут размещены на территории Украины, а не за рубежом
14
Белый дом поставил точку в споре о местах размещения передаваемых Украине истребителей F-16, все они будут дислоцироваться на украинской территории. Об этом заявил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Вашингтон опроверг все планы Киева разместить переданные американские самолеты на аэродромах за пределами Украины, все истребители должны базироваться на украинской территории. По слова Салливана, именно под это условие США дали разрешение на передачу самолетов Киеву. Так что все озвученные киевской хунтой планы на размещения истребителей в Польше или Румынии останутся просто заявлениями.
План состоит в том, чтобы разместить F-16 на Украине. В двустороннем соглашении по безопасности, которое президент Байден и президент Зеленский подписали, подчеркивается этот момент: мы хотим помочь Украине получить эти средства. Такие средства должны быть размещены на Украине
заявил представитель администрации США.
Ранее в Киеве озвучили планы по размещению части западных самолетов на территории соседних с Украиной стран, в частности Румынии и Польши, якобы в качестве "запасных". До этого ряд украинских политиков озвучивал планы по размещению всех самолетов на зарубежных авиабазах. Однако Россия предупредила, что в таком случае эти аэродромы станут законной целью для российских ракет.
Предварительно, Киев планирует размесить полученные самолеты на трех аэродромах на Западной Украине.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация