Белый дом: Все переданные Киеву истребители F-16 будут размещены на территории Украины, а не за рубежом

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Белый дом: Все переданные Киеву истребители F-16 будут размещены на территории Украины, а не за рубежом

Белый дом поставил точку в споре о местах размещения передаваемых Украине истребителей F-16, все они будут дислоцироваться на украинской территории. Об этом заявил советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Вашингтон опроверг все планы Киева разместить переданные американские самолеты на аэродромах за пределами Украины, все истребители должны базироваться на украинской территории. По слова Салливана, именно под это условие США дали разрешение на передачу самолетов Киеву. Так что все озвученные киевской хунтой планы на размещения истребителей в Польше или Румынии останутся просто заявлениями.



План состоит в том, чтобы разместить F-16 на Украине. В двустороннем соглашении по безопасности, которое президент Байден и президент Зеленский подписали, подчеркивается этот момент: мы хотим помочь Украине получить эти средства. Такие средства должны быть размещены на Украине

заявил представитель администрации США.

Ранее в Киеве озвучили планы по размещению части западных самолетов на территории соседних с Украиной стран, в частности Румынии и Польши, якобы в качестве "запасных". До этого ряд украинских политиков озвучивал планы по размещению всех самолетов на зарубежных авиабазах. Однако Россия предупредила, что в таком случае эти аэродромы станут законной целью для российских ракет.

Предварительно, Киев планирует размесить полученные самолеты на трех аэродромах на Западной Украине.
14 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 12:09
    Белый дом поставил точку в споре о местах размещения передаваемых Украине истребителей F-16, все они будут дислоцироваться на украинской территории.

    По моему, врут как всегда... Поживём - увидим... До Западной Украины наши "Кинжалы" вполне достают...
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 12:14
      Сегодня и "Гераньками" достали , ушатали на территории НИИ во Львове цех сборки БПЛА.
    2. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 12:16
      По моему, врут как всегда... Поживём - увидим... До Западной Украины наши "Кинжалы" вполне достают...

      Может и не врут.
      А если так, то значит в придачу к самолётам на Украину будут поставлены как минимум три "патриота", обязательно европейские аналоги для защиты аэродромов, а также системы РЭБ и ещё что-нибудь из запасов США и НАТО. hi
    3. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      0
      Сегодня, 12:16
      Цитата: Lev_Russia
      До Западной Украины наши "Кинжалы" вполне достают...

      Как и до Польшы с Румынией! yes
  2. Жнец Звание
    Жнец
    +3
    Сегодня, 12:12
    Мы не верим этим лживым утверждениям. Натовцев тоже нет на окраине, а они там есть в немалом количестве.
  3. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    -1
    Сегодня, 12:13
    Предварительно, Киев планирует размесить полученные самолеты на трех аэродромах на Западной Украине

    Уже известно и на каких конкретно аэродромах? .... Мдя... Шоумен воюет своеобразно, главное не уничтожить противника и сохранить свои самолёты, главное - из любого события устроить шоу!
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    -1
    Сегодня, 12:16
    Поступает всё больше сообщений, что хуситам впервые удалось сбить американский истребитель пятого поколения F-22A Raptor. По ходу у хуситов одно из мощнейших ПВО в мире.
  5. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    +1
    Сегодня, 12:16
    Ломимые здесь ЗеРада и Резидент утверждаю, что краинский Су-24 и прочая авиация челночат между аэродромами Польши/Румынии и краиной. На краине они приземляются, подвешивают вооружения, взлетают и выполняют задание. Затем снова приземляются на краине, взлетают и уходят на Западные аэродромы. Это и является главной причиной, почему подавить авиацию краины Россия не в состоянии.
  6. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +1
    Сегодня, 12:16
    Реально? Еще и говорят где разместят? В следующий раз еше и координаты скинут куда лупить. Тогда я точно уверую, что эта война - мощнейший договорняк по отмыванию американских денех
  7. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 12:16
    А если передать аэродром в Польше в дипломатическую собственность, это будет территорией Украины?
  8. Nesvoy
    Nesvoy
    +1
    Сегодня, 12:16
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Поступает всё больше сообщений, что хуситам впервые удалось сбить американский истребитель пятого поколения F-22A Raptor. По ходу у хуситов одно из мощнейших ПВО в мире.

    Настало время афигительных историй.
  9. Pavel73 Звание
    Pavel73
    -1
    Сегодня, 12:22
    В переводе на человеческий язык это означает: "Если эти дeбилы всё ещё не наигрались в войну, мы, так и быть, подарим им ещё десяток игрушек. Но все они будут только на их территории. Бейте, не стесняйтесь!".
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:26
    Белый дом: Все переданные Киеву истребители F-16 будут размещены на территории Украины, а не за рубежом
    . Вопрос... а кто то согласится, что с его территории, аэродром в осуществлялось нападение на ярёную державу?
  11. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:29
    «Все переданные Киеву истребители F-16 будут размещены на территории Украины» —

    — "Уточните координаты,пожалуйста" ...