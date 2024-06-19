Власти ФРГ заявили о существовании угрозы теракта на Евро-2024
2
Власти Германии заявили о существовании террористической угрозы на Чемпионате Европы по футболу. Об этом пишет издание Financial Times.
Напомним, что в этом году финальная стадия главного футбольного события Европы проходит на десяти стадионах Германии.
В свою очередь, в материале британского издания со ссылкой на заявление главы Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ Томаса Хальденванга говорится, что одним из сценариев теракта на Евро-2024 может быть атака, аналогичная той, которая произошла в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити» 22 марта.
Слова чиновника подтверждает и глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, которая напомнила о недавней публикации, размещенной в аккаунте группировки, принадлежащей к афганскому крылу ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). Исламисты выложили фото, на котором изображен вооруженный боевик на одном из футбольных стадионов.
При этом под иллюстрацией террористы оставили подпись «Забей последний гол», которая недвусмысленно указывает на их намерения.
Напомним, что о возможных терактах ранее заявляли и власти Франции, на территории которой пройдут летние Олимпийские игры. Церемония открытия состоится в Париже 26 июля.
В то же время финал Евро-2024 запланирован на 14 июля и пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация