Власти ФРГ заявили о существовании угрозы теракта на Евро-2024

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Власти ФРГ заявили о существовании угрозы теракта на Евро-2024

Власти Германии заявили о существовании террористической угрозы на Чемпионате Европы по футболу. Об этом пишет издание Financial Times.

Напомним, что в этом году финальная стадия главного футбольного события Европы проходит на десяти стадионах Германии.



В свою очередь, в материале британского издания со ссылкой на заявление главы Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ Томаса Хальденванга говорится, что одним из сценариев теракта на Евро-2024 может быть атака, аналогичная той, которая произошла в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити» 22 марта.

Слова чиновника подтверждает и глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, которая напомнила о недавней публикации, размещенной в аккаунте группировки, принадлежащей к афганскому крылу ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). Исламисты выложили фото, на котором изображен вооруженный боевик на одном из футбольных стадионов.

При этом под иллюстрацией террористы оставили подпись «Забей последний гол», которая недвусмысленно указывает на их намерения.

Напомним, что о возможных терактах ранее заявляли и власти Франции, на территории которой пройдут летние Олимпийские игры. Церемония открытия состоится в Париже 26 июля.

В то же время финал Евро-2024 запланирован на 14 июля и пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине.
2 комментария
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:20
    На сколько помню на Евро 1996 в Англии были теракты но чемпионат не остановили.Только не надо натягивать сову на глобус что угроза теракта в Германии это из за России.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 12:24
    Сами, все сами... такую кашу заварили, вот теперь последствия будут проявляется, тут там, да везде!