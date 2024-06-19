МО РФ показало пуски крылатых ракет АПЛ в Баренцевом море и учение ТОФ на Камчатке

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МО РФ показало пуски крылатых ракет АПЛ в Баренцевом море и учение ТОФ на Камчатке

Минобороны России опубликовало кадры пусков крылатых ракет с атомных подводных ракетных крейсеров "Северодвинск" проекта 885 и "Орел" проекта 949А Северного флота в акватории Баренцева моря Практическая ракетная стрельба выполнялась в соответствии с установленным оборонным ведомством планом боевой подготовки сил Северного флота.

В результате проведения ракетных стрельб крылатыми ракетами "Калибр" и "Гранит" на удалении около 170 километров была поражена сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника. Данные объективного контроля подтвердили, что стрельбы прошли успешно. Выполнение боевого упражнения обеспечивалось кораблями Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.






Также сообщается, что силы Тихоокеанского флота завершают развертывание в рамках проведения планового двустороннего учения. На Камчатке корабельные тактические группы отработали процесс вывода из пункта базирования из-под удара условного противника. Проводку кораблей по районам с минной опасностью обеспечили тральщики.

Кроме того, в учение принимали участие силы морской авиации. В частности, противолодочные самолеты Ту-142, Ил-38 и Ил-38Н осуществили разведывательные вылеты для поиска подводных лодок и кораблей вероятного противника.




В общей сложности в учении принимают участие около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации. Кроме того, к учениям привлекаются подразделения морской пехоты и боевые расчеты береговых ракетных комплексов.



1 комментарий
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 12:25
    По моему скорость количества всевозможных учений НАТО и наших нарастёт... Чем то всё это напоминает соревнования бодибилдеров с показом мышц и угрожающих поз... Лишь бы всё это не переросло в бои без правил...