Тропа войны индейцев хайда
Каноэ хайда. На таких лодках они совершали свои морские походы, ловили рыбу, охотились на моржей и китов и… на них же они и воевали!
а когда краснокожий слышит о скальпах,
снятых с бледнолицых, сердце его радуется.
Я не думаю, что наш Отец из Канады больше нам друг,
чем Великий янки дядя Сэм.
Правда, Отец из Канады дает нам больше пороха,
одеял и томагавков, чем янки,
но ведь все это делается для того,
чтобы мы сражались на его стороне.
Ф. Купер «Прогалины в дубровах, или Охотник за пчёлами» (1848)
Люди и культура. После выхода в свет предыдущего материала об индейцах хайда, многие читатели ВО просили продолжить рассказ об этом самобытном народе и в первую очередь рассказать про их военную культуру. Выполняем просьбу…
Начнем с того, что неотъемлемой частью военной культуры хайда и тлинкитов были их доспехи. Да-да, именно этих индейцев с точки зрения их защитного вооружения вполне можно отнести к «рыцарям-индейцам».
Доспех состоял из кирасы из 3–4 слоев кедровых досок, обшитых лосиной кожей. Шлем вырезали из узловой части дерева, причем ему придавалась форма устрашающих существ. Кроме кирас, использовались поножи для бедер и деревянные вставки на кожаных петлях на боках, между нагрудной и наспинной досок кирасы. Под доспех надевалась рубашка из лосиной кожи и такие же лосиные штаны.
Стрелы, естественно, такую броню не пробивали. Но и пули тогдашних ружей только лишь при выстреле с расстояния меньше 20 футов могли их пробить. А вот щитами хайда практически не пользовались. Зачем они, когда имеется столь надежная броня?!
Воины в таких доспехах приводили в ужас первых российских колонистов, тем более что нападали индейцы обычно посредине ночи.
Воины Ворона на боевом каноэ. Художник Билл Холм
Интересно, что лесные индейцы Северной Америки, например, те же ирокезы, онейда, могауки и делавары никаких доспехов не носили. Индейцы прерий носили на груди хеа-пайп – «волосяные трубочки» – своеобразные панцири из трубчатых костей, закрывавшие грудь и нередко свисавшие до колен.
Кроме того, они использовали щиты из нескольких слоев кожи из загривка бизона. Индейцы очень гордились тем, что такие щиты, будучи поставленными под углом, могли отражать даже ружейные пули, правда, в основным круглые, выпущенные из кремневых или капсюльных ружей.
А вот индейцы южных районов, например, навахи, команчи и юты, довольно близко познакомившиеся с белыми людьми еще в то время, когда экспансию на континент с юга на север осуществляли разве что только испанцы, не гнушались наряжаться в испанские кольчуги и шлемы типа морион, а также использовать испанские щиты адарга.
Вот так выглядели доспехи тлинкитов и хайда. Рисунок из книги «Индейцы» (Школьный путеводитель. Балтийская книжная компания, 2007 г.), выполненный по фотографии реальных доспехов из собрания Кунсткамеры Санкт-Петербурга
Но только лишь индейцы северо-запада, такие как хайда и тлинкиты, додумались до столь сложных доспехов из кожи и досок!
Шлемы-маски в виде морды ягуара или орла были непременным атрибутом ацтекских воинов-ягуаров и воинов-орлов, но… какое расстояние между местом проживания ацтеков и хайда. Так что, скорее всего, они ни у кого эти доспехи и шлемы не заимствовали, а придумали сами, так же, как и пироги весьма своеобразной формы, жилища и главное – характерные только лишь для них узоры, которыми те же хайда покрывали практически все окружавшие их предметы: оружие, весла, ложки, вилки, шляпы, одежду, пороховницы для ружей, полученных от европейцев и даже танцевальные погремушки. Впрочем, последние расписывались в первую очередь, так как эта роспись придавала им магические свойства.
Плетеная шляпа хайда. Здесь и в дальнейшем фотографии из Национального музея индейцев США в Вашингтоне
Деревянная шляпа хайда
В общем, индейцы этого региона Северной Америки были самодостаточными и в высшей степени креативными людьми, ну а смелости и воинственности им было не занимать.
Мужская танцевальная рубашка хайда
Так, губернатор Аляски А. Баранов об одной из атак тлинкитов сообщал:
Русские корабли и байдарки тлинкитов в бухте Ситки, 28 сентября 1804 года. Картина Марка Майерса
Интересно, что ни одно племя североамериканских индейцев не было связано настолько сильно с историей России, как индейцы хайда и тлинкиты. Вступили в контакт с ними россияне сразу после открытия Аляски, но закончился он таинственным исчезновением 15 наших матросов.
А затем началась ожесточенная русско-тлинкитская война (1802–1805). Причем полностью вырезали гарнизоны двух российские крепостей, убили несколько сотен человек, так что само присутствие русских на Аляске оказалось под угрозой.
Более того, вплоть до самой продажи Аляски в 1867 году эти индейцы терроризировали наших поселенцев. Есть даже и такая точка зрения, что именно агрессивность тлинкитов стала причиной продажи Аляски США.
Расписной лук хайда
Стрелы хайда
Ещё один лук хайда длиной 101 см. Некоторые луки хайда выделывали из китового уса. Такие луки высоко ценились другими индейскими племенами и охотно обменивались на предметы, нужные хайда. В частности, именно «костяной лук» из китового уса был у вождя Токей Ито из цикла романов «Токей Ито» Лизелотты Вельскопх-Генрих
Впрочем, другие коренные обитатели этого региона считали именно хайда самыми агрессивными соседями и всячески старались избегать морских сражений с ними. Причем найдены археологические свидетельства, что племена северо-западного побережья, включая и хайда, воевали еще в 2200 году до нашей эры. Военные действия далеко не всегда носили ожесточенный характер и часто имели ритуальный смысл.
Интересно, что мирные договоры, заключенные хайда и тлинкитами, соблюдались… сотни лет. То есть мир они предпочитали войне. Но уж и воевали так, что это запоминалось…
Деревянный кинжал хайда
Медный кинжал хайда
Железный кинжал хайда с рукояткой из моржового клыка
Кинжал с ножнами и очень красивым навершием рукоятки
С другой стороны, причин воевать у хайда было много. Так, хайда шли на битву чаще всего ради мести, но если в процессе военных действий добывали рабов, то от них они не отказывались.
Многие легенды северо-западного побережья рассказывают о набегах хайда на соседние общины из-за оскорблений. Другими причинами были конфликты из-за собственности, территории, ресурсов, торговых путей и даже женщин. Случалось и так, что иные сражения были результатом споров многолетней давности.
Весло хайда. Были и весла с полукруглыми лопастями. В морском бою весло с острым концом вполне могло использоваться в качестве оружия. Но вот использовалось ли?
Характер войн изменился в XIX веке, когда хайда начали воевать с целью обеспечить своё господство в торговле мехами с европейскими купцами. Хайда отправлялись в походы на множестве каноэ (известно сообщение об отряде из 40 каноэ), хотя количество воинов в них неизвестно. Отрядом руководил вождь. Часто в поход брали и знахарей, чтобы они силой своего колдовства уничтожали души врагов.
Ложка хайда
Вилка хайда
Хайда верили, что воины, павшие в бою, прямиком отправлялись в Дом Солнца, что считалось весьма почетной смертью. Для вождей готовили специальный военный костюм на случай смерти в бою. Рабов, принадлежавших вождям, погибшим в бою, убивали и затем сжигали вместе с ними.
Макет дома хайда вместе с тотемным столбом
Исконное оружие дальнего действия у хайда – лук и стрелы, причем луки обычно простые, цельнодеревянные, но традиционно расписные. Из холодного оружие самым популярным и в бою, и в быту, и на охоте являлся кинжал, который мог быть и металлическим, и костяным, и даже деревянным.
Тотемный столб для макета жилища хайда, отлитый автором из эпоксидной смолы…
P. S.
В предыдущем материале о культуре индейцев хайда говорилось о том, что тотемный столб для макета жилища хайда был заполнен парафином для того, чтобы получить его оттиск и потом залить в него эпоксидную смолу. Некоторыми читателями ВО были выражены сомнения в эффективности данной технологии, поскольку, мол, смола в процессе застывания нагревается, и форма из парафина от этого потечет. Но вот перед вами готовая отливка из эпоксидной смолы с оригинального тотемного столба. Как видите, все детали пролились очень хорошо, хотя после извлечения из формы готовой отливки для повторного залива использовать её уже было нельзя.
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