Тропа войны индейцев хайда



Каноэ хайда. На таких лодках они совершали свои морские походы, ловили рыбу, охотились на моржей и китов и… на них же они и воевали!

Они вырыли топор войны и пошли друг на друга;

а когда краснокожий слышит о скальпах,

снятых с бледнолицых, сердце его радуется.

Я не думаю, что наш Отец из Канады больше нам друг,

чем Великий янки дядя Сэм.

Правда, Отец из Канады дает нам больше пороха,

одеял и томагавков, чем янки,

но ведь все это делается для того,

чтобы мы сражались на его стороне.

Ф. Купер «Прогалины в дубровах, или Охотник за пчёлами» (1848)



Воины Ворона на боевом каноэ. Художник Билл Холм



Вот так выглядели доспехи тлинкитов и хайда. Рисунок из книги «Индейцы» (Школьный путеводитель. Балтийская книжная компания, 2007 г.), выполненный по фотографии реальных доспехов из собрания Кунсткамеры Санкт-Петербурга



Плетеная шляпа хайда. Здесь и в дальнейшем фотографии из Национального музея индейцев США в Вашингтоне



Деревянная шляпа хайда



Мужская танцевальная рубашка хайда

«…долго мы стреляли из ружей без успеха, ибо одеты они были в три и четыре ряда деревянными и плетенными куяками и сверху еще прикрывались лосиными претолстыми плащами, а на головах с изображением лиц разных чудовищ претолстыя шишаки, коих никаких ни пули ни картечи наши не пробивали и они подлинно в темноте страшнее самых адских чертей нам казались…»



Русские корабли и байдарки тлинкитов в бухте Ситки, 28 сентября 1804 года. Картина Марка Майерса



Расписной лук хайда



Стрелы хайда



Ещё один лук хайда длиной 101 см. Некоторые луки хайда выделывали из китового уса. Такие луки высоко ценились другими индейскими племенами и охотно обменивались на предметы, нужные хайда. В частности, именно «костяной лук» из китового уса был у вождя Токей Ито из цикла романов «Токей Ито» Лизелотты Вельскопх-Генрих



Деревянный кинжал хайда



Медный кинжал хайда



Железный кинжал хайда с рукояткой из моржового клыка



Кинжал с ножнами и очень красивым навершием рукоятки



Весло хайда. Были и весла с полукруглыми лопастями. В морском бою весло с острым концом вполне могло использоваться в качестве оружия. Но вот использовалось ли?



Ложка хайда



Вилка хайда



Макет дома хайда вместе с тотемным столбом



Тотемный столб для макета жилища хайда, отлитый автором из эпоксидной смолы…

P. S.