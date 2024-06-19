Президент России: Подписанный с КНДР договор предусматривает оказание помощи при агрессии против одного из участников

Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает, в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора.

Подписанный сегодня в ходе визита российского лидера в Северную Корею договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР предусматривает оказание помощи при агрессии против одного из участников. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном.Российский лидер прокомментировал подписание нового договора, заявив, что он предусматривает оказание помощи при агрессии против одной из стран договора. По мнению экспертов, фактически это военный оборонительный союз двух государств, которые будут обязаны прийти на помощь в случае нападения. Таким образом, в случае нападения НАТО на Россию КНДР окажет нам военную помощь. Соответственно, мы придем на помощь в случае нападения на КНДР Южной Кореи и США.— заявил Путин.Кроме того, как заявил российский президент, Россия не исключает развития военно-технического сотрудничества с КНДР в рамках подписанного договора о стратегическом партнерстве.Сюда можно добавить, что российский и северокорейский лидеры договорились о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная.