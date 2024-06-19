Президент России: Подписанный с КНДР договор предусматривает оказание помощи при агрессии против одного из участников

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Президент России: Подписанный с КНДР договор предусматривает оказание помощи при агрессии против одного из участников

Подписанный сегодня в ходе визита российского лидера в Северную Корею договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР предусматривает оказание помощи при агрессии против одного из участников. Об этом заявил Владимир Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном.

Российский лидер прокомментировал подписание нового договора, заявив, что он предусматривает оказание помощи при агрессии против одной из стран договора. По мнению экспертов, фактически это военный оборонительный союз двух государств, которые будут обязаны прийти на помощь в случае нападения. Таким образом, в случае нападения НАТО на Россию КНДР окажет нам военную помощь. Соответственно, мы придем на помощь в случае нападения на КНДР Южной Кореи и США.



Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает, в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора.

— заявил Путин.

Кроме того, как заявил российский президент, Россия не исключает развития военно-технического сотрудничества с КНДР в рамках подписанного договора о стратегическом партнерстве.

Сюда можно добавить, что российский и северокорейский лидеры договорились о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная.
57 комментариев
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  1. vladimmiroff Звание
    vladimmiroff
    +14
    Сегодня, 12:38
    Отличная новость. Наконец-то.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +31
      Сегодня, 12:48
      В КНДР огромная проблема с удобрениями, отсюда нехватка продовольствия, необходимо срочно направить туда и удобрения и зерно которое мы даром отправляем в Африку и которые туда не доходят, оседая в гнилой Европе. За 20 лет Северная Корея НИ РАЗУ не высказалась против России несмотря, что мы по глупости в угоду США проголосовали за санкции, пора исправлять ошибки, все кто против США наши союзники. 14 км сухопутной границы с КНДР должны стать поистине границей дружбы, погран пост "Песчаный" надо открывать.
      1. BecmepH Звание
        BecmepH
        +4
        Сегодня, 13:52
        Цитата: Silver99
        За 20 лет Северная Корея НИ РАЗУ не высказалась против России несмотря, что мы по глупости в угоду США проголосовали за санкции, пора исправлять ошибки,

        13 сентября 2023 года
        С.В.Лавров: Санкции против Северной Кореи принимались в совершенно другой геополитической обстановке. Тогда были проблемы с завязыванием диалога и достаточно серьезные дебаты в Совете Безопасности ООН. Но с момента принятия последней резолюции (это было ещё в 2017 г.), мы твердо сказали, что больше санкций против Северной Кореи не будет. Такую же позицию заняли наши китайские партнеры. Прежде всего, потому что параллельно с теми мерами, которые принимал Совет Безопасности ООН, все западные коллеги обещали параллельно двигаться и по политическому треку, решать гуманитарные вопросы. Это была очередная ложь: и нас, и китайцев, и северокорейцев обманули.

        Поэтому когда в мае 2022 г. американцы захотели принимать очередную резолюцию о санкциях, мы её не пропустили.
      2. Вежливый Лось Звание
        Вежливый Лось
        +4
        Сегодня, 14:19
        Цитата: Silver99
        необходимо срочно направить туда

        Все, что Вы перечислили, а также завернуть туда зерновую сделку. А еще открыть наши технические и военные ВУЗы для северокорейских студентов. А также заместить среднеазиатских гастеров на корейских рабочих с высоким уровнем дисциплины. Надеюсь, дождемся. hi
    2. кредо Звание
      кредо
      +5
      Сегодня, 12:48
      Хотели янки стравить южан с северянами и пристегнуть к ним японцев, филиппинцев и австралийцев, а тут такой облом вышел, когда одна из крупных ядерных держав мира подписала договор о помощи северянам. Сейчас начнётся мировой плач цивилизаторов. crying
    3. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +6
      Сегодня, 12:48
      Новость конечно прекрасная... Хотелось бы подобный договор и с КНР заключить, а не просто заявлять о стратегическом сотрудничестве в позе спина к спине... Но вряд ли... Китай очень завязан на торговые отношения с Западом и вряд ли он на это пойдет... Сидеть на берегу и ждать проплывающий труп врага куда как спокойней... Но этого врага, как я понимаю, для него должны грохнуть мы...
      1. Silver99 Звание
        Silver99
        +6
        Сегодня, 12:59
        КНДР дистанцируется от КНР они очень не хотят попасть в полную зависимость от Китая, Россия никогда не навязывала им свое мнение и уклад жизни и Северная Корея это ценит, опять же Китай лет через пять, а может и раньше сойдется с США из-за Тайваня, так что смотреть на проплывающих врагов будем мы.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +3
          Сегодня, 13:09
          Цитата: Silver99
          Китай лет через пять, а может и раньше сойдется с США из-за Тайваня, так что смотреть на проплывающих врагов будем мы.

          Как бы до этого самих течением не унесло... wassat Я прекрасно помню коней 80-х\начало 90-х...
        2. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +3
          Сегодня, 13:12
          Китай лет через пять, а может и раньше сойдется с США из-за Тайваня, так что смотреть на проплывающих врагов будем мы.

          Да если бы так, то было бы прекрасно, если бы ни одно но... Китай никогда ни с кем не воевал по серьезному... Кто его только не захватывал, но сами захватчики со временем сами растворялись в Китае... Китай не военный, а экономический экспансионист... Для него экономика и экономические связи превыше всего... Он упорно будет ждать когда его глобальный конкурент сдохнет с нашей помощью, а уж потом... Когда то он прикрывался мощью СССР, теперь нами... Мне бы тоже очень хотелось, чтобы правы оказались вы, а не я... Но не знаю... request
          1. Silver99 Звание
            Silver99
            +4
            Сегодня, 13:17
            Смотрите, я не пророчествую, просто США перекрывают Китаю экономический кислород, и вера в то, что между ними будет вечная экономическая любовь призрачна, буквально сегодня сенат США одобрил поставки Тайваню вооружений, они усиленно вооружаются и явно не для парада, Китай не глупый и понимает, что разговорами проблему не решить, а ждать пока США сами собой крякнут не перспективно.
            1. Lev_Russia Звание
              Lev_Russia
              +2
              Сегодня, 13:20
              Дай то Бог, чтобы вы оказались правы... Аминь!!! hi
          2. smart fellow Звание
            smart fellow
            0
            Сегодня, 14:31
            Китай никогда ни с кем не воевал по серьезному

            Этот тезис, кстати, часто здесь повторяется. Когда Япония начала войну с Китаем армия Гоминьдана формально насчитывала 24 млн. солдат, реально было в несколько раз меньше, но все равно много. 8-ая армия в Особом районе Китая имела 30 000 солдат - это были военные силы КПК. Тогда Сталин, чтобы остановить Японию, принял решение помогать правительству Гоминьдана несмотря на то, что коммунисты по идее были ближе и воевали с Гоминьданом.
            В фильме "В горах Тайханьшань" описываются сражения 8-ой армии против японцев, к 1944 г. коммунисты уничтожили 100 000 японских солдат. Как известно, коммунисты победили в гражданской войне и гоминьдановцы ретировались на Тайвань.
            Корейская война. Мао Цзе Дун на совещании об участии в Корейской войне говорит, что Китай производит 200 тыс. т. стали, а США 400 млн. т. стали, но все равно надо воевать с США. В Москве Мао просит Сталина обеспечить авиационную поддержку, но Сталин отказывает (позже СССР направил 64 ИАК для прикрытия Северо-Восточного Китая). В американском документальном фильме “Korean war in color” американцы при приближении к границе наткнулись на места захоронения с тысячами расстрелянных (корейцами) американских военнопленных (перед переходом в Китай) и сердца их наполнились гневом. За несколько ночей китайцы скрытно переправили через реку 100 000 солдат и внезапно атаковали американцев и сердца американцев наполнились страхом, они бежали без оглядки. В ходе первого этапа китайцы уничтожили 37 000 американских и южно-корейских солдат и освободили Пхеньян. Уже к концу первого года войны США пришли к выводу, о невозможности победы, а МакАртур хотел применить атомное оружие.
            Война с Индией. Китайцы обошли индийскую армию по горам и та капитулировала. Путь на индийскую столицу был открыт, но китайцы отпустили индийских солдат, командование приказало солдатам отдать индийцам продовольствие и даже грузовики которые те тащили на себе по горным тропам.
            Конфликты с Вьетнамом. Китайцы успешно захватили острова у Южного Вьетнама, а потом и у СРВ. 600 000 китайская армия при вторжении во Вьетнам потеряла согласно сообщениям СМИ 60 000 солдат убитыми и раненными и на этом основании она якобы потерпела поражение. Но китайцы захватили половину провинции вместе с провинциальным центром и потом просто ушли по приказу. СССР победил в войне с Германией хотя и понес большие потери чем противник.
            Т.е. не все так однозначно.
            1. AllX_VahhaB Звание
              AllX_VahhaB
              0
              Сегодня, 15:49
              Цитата: smart fellow
              СССР победил в войне с Германией хотя и понес большие потери чем противник.

              Ну армейские потери то сопоставимы. Это мы за счёт потерь гражданского населения и того геноцида советского народа, который устроил Третий Рейх на нашей и территории превосходим Германию по потерям в ВОВ!
              Цитата: smart fellow
              Т.е. не все так однозначно.

              Неоднозначно было бы если-б мы, по типу Китая во Вьетнаме, захватили бы половину Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом, а потом ушли по приказу... wassat
              А так всё однозначно - Знамя Победы над Рейхстагом и драп китайских войск из Вьетнама... yes
        3. Капитан Пушкин Звание
          Капитан Пушкин
          +1
          Сегодня, 14:14
          Цитата: Silver99
          КНДР дистанцируется от КНР они очень не хотят попасть в полную зависимость от Китая, Россия никогда не навязывала им свое мнение и уклад жизни и Северная Корея это ценит, опять же Китай лет через пять, а может и раньше сойдется с США из-за Тайваня, так что смотреть на проплывающих врагов будем мы.

          Тайвань будет не причиной, а поводом. Причина будет в том, что Китай будет последовательно давить США экономически, политически и выдавливать США из зон их влияния. А мы будем китайцам от души помогать.
          Но горячая фаза не начнется до достижения Китаем паритета с США в ядерных вооружениях и средствах доставки.
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            0
            Сегодня, 15:39
            Цитата: Капитан Пушкин
            Но горячая фаза не начнется до достижения Китаем паритета с США в ядерных вооружениях и средствах доставки.

            Я вообще сомневаюсь в способностях Китая начать "горячую фазу"... Исторически не их стиль...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +9
    Сегодня, 12:42
    Одно узнать что есть пункт о взаимопомощи,другое услышать реакцию на это запада и Японии с Южной Кореей .Рассаживаемся по удобней в первых рядах и ждём представления.Не забываем две ядерные державы подписали договор о взаимопомощи.Сюрприз ,даже сверх ожиданий.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 13:07
      Новости с нефтяных полей поступили.Думаете совпадение ,нет это ультиматум.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 13:13
        Подозреваю что в Белом доме срочные реанимационные мероприятия - вывод самоходного Джо из сонного анабиоза! У нас ними - 6 часов.
      2. Капитан Пушкин Звание
        Капитан Пушкин
        +2
        Сегодня, 14:18
        Цитата: tralflot1832
        Новости с нефтяных полей поступили.Думаете совпадение ,нет это ультиматум.

        Да нет, совпадение... Просто совпало, что дело идет либо подключению к договору РФ-КНДР Ирана, либо к серьезному договору РФ-Иран.
    2. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -2
      Сегодня, 13:11
      Цитата: tralflot1832
      две ядерные державы подписали договор о взаимопомощи.

      А в чём эта взаимопомощь, конкретно, будет заключаться? А то, так то, посочувствовать это тоже помощь... wassat
      1. Капитан Пушкин Звание
        Капитан Пушкин
        0
        Сегодня, 14:22
        Цитата: AllX_VahhaB
        Цитата: tralflot1832
        две ядерные державы подписали договор о взаимопомощи.

        А в чём эта взаимопомощь, конкретно, будет заключаться? А то, так то, посочувствовать это тоже помощь... wassat

        КНДР делала телодвижения к созданию из добровольцев подобия ЧВК численностью порядка 700 тысяч членов. Эта тема как-то затихла, но она ведь может быть и не совсем фантастическая.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 15:32
          Цитата: Капитан Пушкин
          КНДР делала телодвижения к созданию из добровольцев подобия ЧВК численностью порядка 700 тысяч членов. Эта тема как-то затихла, но она ведь может быть и не совсем фантастическая.

          Со своим то "Вагнером" кучу проблем поимели! Давайте ещё под миллион корейских ветеранов получим! А вообще прецедент исторический, только совсем не положительный,! Крах Римской империи именно с этого и начался - когда свои граждане служить не хотели и выходом казалось нанимать на службу в армии варваров из за границы...
      2. Гардамир Звание
        Гардамир
        0
        Сегодня, 15:19
        Что-то вы не вписались в общий хор криков урря.
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          -1
          Сегодня, 15:35
          Цитата: Гардамир
          Что-то вы не вписались в общий хор криков урря.

          Я только поинтересовался деталями, в коих обычно дьявол и кроется... Но это, почему то, не понравилось... request
        2. Алекс_1973 Звание
          Алекс_1973
          0
          Сегодня, 15:35
          Гардамир
          Что-то вы не вписались в общий хор криков урря.
          Зато вы в очередной раз нашли друг друга. Мне вот интересно, а вот лично вы бываете довольны ну хоть чем нибудь? Вам может бабы не дают или дают, но вот как то не так? У вас же всегда и везде всё плохо. Вы как вообще живете? И потом, если вам тут так всё плохо, ну так вперед и с песней, на свете много стран есть гораздо прекрасней чем Россия, кто вас держит то? Или денег на билет нет? Могу подкинуть... рублей десять так и быть не пожалею.
  3. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +5
    Сегодня, 12:42
    Вот и отлично. Склады у северокорейцев под завязочку, а боеприпасы необходимо утилизировать. Вечно они не хранятся. И мощностей у них по впк предостаточно, а у нас ресурсов для КНДР и технологий
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:43
    Все правильно, официальные договора между государствами, а не какие то "клятвы, заверения, намерения"...
    А западные писарчуки, нехай и дальше свои глупости тиражируют... их имидж уже не испортить, хуже некуда... как нам кажется, но, может и раздастся стук снизу, так тоже бывало и не раз.
  5. Евгений Попов_3 Звание
    Евгений Попов_3
    +3
    Сегодня, 12:43
    Значит Китай дал на это согласие. Это все понимают, поэтому ждём вселенского визга в западных СМИ
  6. Вадим С Звание
    Вадим С
    +8
    Сегодня, 12:43
    Теперь то помощь нам пойдет открыто или как? Хватит уже наверное оглядываться кто что скажет
    1. spirit Звание
      spirit
      +2
      Сегодня, 12:59
      Теперь то помощь нам пойдет открыто или как?

      От ОДКБ много помощи идёт?Там тоже куча договоров о взаимопомощи.
      Лично Я в эти союзы не верю.Продать выгодно оружие, это да,.А вот то что Корейцы куда то придут на помощь это я сомневаюсь.Да и нам с таким тихоокеанским "флотом" вступать в конфликт с Азиатскими странами за КНДР это то ещё занятие
  7. nikolas 83 Звание
    nikolas 83
    +1
    Сегодня, 12:44
    Все как в 40-50 -х годах.Сейчас вой начнётся в Японии ,НАТО и США,типа мы не имеем права это незаконно.Наконец то нашим правителям стало доходить кто враг а кто друг.
    1. Комментарий был удален.
  8. Kolt27 Звание
    Kolt27
    -2
    Сегодня, 12:46
    Это и понятно, замаскировался и за своего прокатил. На фото он ничем не уступает Ким Чен Ыну в разрезе глаз lol
  9. Prometey Звание
    Prometey
    +4
    Сегодня, 12:49
    Теперь сюда нужно Китай и Иран подтянуть. И тогда можно слышать оголтелый вой "цивилизованного мира".
    1. Nikolaevich_IXI
      Nikolaevich_IXI
      +2
      Сегодня, 13:19
      Повоют и будут дальше наращивать поставки оружия для 404, никакие ядерные угрозы и "красные линии" их не пугают...
  10. Bianconeri Звание
    Bianconeri
    0
    Сегодня, 12:49
    Запасаемся попкорном) Объявлена неделя горящих пятых точек)) Одно дело иметь такие отношение с братьями, можно сказать, по крови - белорусами, а другое дело с полностью автономной целеустремленной технологически-развитой страной.
    И да, по поводу зависимости северян от Китая: раз подписали значит и там не против..
  11. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 12:52
    Надеюсь это только начало.
    Хорошо если этот договор будет расширен присоединением других стран.
    В одиночку с западом бодаться ни кому не посилам.
    Поживём - увидим.
  12. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 12:58
    Вот такой союз нам нужен хотя бы с китаем а лучше с несколькими странами брикс, без размытых формулировок об агрессии, иначе западную псину не вразумить. Притом скажем прямо - агрессия против нас по факту уже идет
  13. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    -1
    Сегодня, 12:59
    предусматривает, в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого договора
    Преподнесли американцам и южнокорейцам большой "сюрприз". А они все думали, что будут вечно играть в одни ворота.
    1. Nikolaevich_IXI
      Nikolaevich_IXI
      +1
      Сегодня, 13:26
      А вы так уверены что этот "сюрприз" их так сильно напугает и это остановит помощь усраине?
  14. BAI Звание
    BAI
    +3
    Сегодня, 13:00
    Надо поставить туда подводные лодки. Они в СВО не нужны, а КНДР очень даже пригодятся. Особенно, если с ракетами
  15. Галеон Звание
    Галеон
    +1
    Сегодня, 13:22
    Цитата: BAI
    Надо поставить туда подводные лодки. Они в СВО не нужны, а КНДР очень даже пригодятся. Особенно, если с ракетами

    Надеюсь, вы понимаете, что Киму нечем платить и он не будет платить и вы предлагаете подарить ему подводные лодки за наш с вами счёт. А также подарить обучение специалистов и многолетнее обслуживание этих пл.
    Зачем вам это? Много денег?
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +7
      Сегодня, 13:28
      Извините, что вмешиваюсь в вашу дискуссию, но вы явно не дооцениваете потенциал Северной Кореи, у них 100 % грамотность населения и отличные специалисты, у них неплохое военное оснащение, да примитивное в чем то, но по зубам могут дать любому, опять же снаряды советского образца нам не помешают, а северокорейцы очень хотят испытать в деле "квасоны" в условиях РЭБ.
      1. Галеон Звание
        Галеон
        +3
        Сегодня, 13:37
        Нет-нет, пожалуйста. Это открытый разговор ))
        Я тоже подумал о арт боеприпасах, но цена пл и цена снарядов кажется несопоставимой. Миллиарды рублей против тысяч. Представляется интересной идея участия в БД отпускников соседей. Штурмовики ли, операторы комплексов их Квасонов, расчеты ПВО на вспомогательных направлениях и пр. Пусть учатся современному бою, это будет бесценный опыт, и нам поддержка. Надеюсь, что слово "всеобьемлющий" это как раз об этом. Но надежда слабая, памятуя трусость и нерешительность сами знаете кого.
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          +1
          Сегодня, 13:38
          hi , я уже отметил в другом посте, что данный военно-политический союз, это противовес создаваемому США азиатскому аналогу НАТО.
          1. Галеон Звание
            Галеон
            +3
            Сегодня, 13:45
            Путин не способен на сильные поступки. И кражей пенсионного возраста, и завозом мигрантов, и войной он выполняет указания МВФ. Какой еще союз, что вы? Война идет без стратегического плана и без стратегических резервов при проводящихся в других районах страны учениях и парадах!! Ротации нет. А вы о союзе... Это хавчик для внутреннего потребителя, первое лицо обсосать.
        2. Капитан Пушкин Звание
          Капитан Пушкин
          0
          Сегодня, 14:25
          Цитата: Галеон
          цена пл и цена снарядов кажется несопоставимой. Миллиарды рублей против тысяч.

          Так лодок штуки, а снарядов и ракет - миллионы...
  16. Санчо да Винча Звание
    Санчо да Винча
    -2
    Сегодня, 13:29
    Интересно, кто в теме, разногласия Северной и Южной Корей преодолимы или уже нет? Было бы неплохо именно нам сделать что-то для их примирения. Трудолюбивый народ, или южане уже отравлены условными западными ценностями - "Кока-колой и Голливудом"?
    1. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 14:29
      Цитата: Санчо да Винча
      Интересно, кто в теме, разногласия Северной и Южной Корей преодолимы или уже нет? Было бы неплохо именно нам сделать что-то для их примирения. Трудолюбивый народ, или южане уже отравлены условными западными ценностями - "Кока-колой и Голливудом"?

      Как-то довелось на корпоративе наблюдать общение северного и южного корейцев. Не очень-то они друг-друга понимали - языки разные.
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      -1
      Сегодня, 14:45
      Южная часть окупированна фашингтоном там бесправное стадо которое даже блеять против не посмеет.
  17. Задира Звание
    Задира
    +3
    Сегодня, 13:31
    Те договоренности, которые озвучены официально представляют все в розовом цвете. По сути, Путин поехал договариваться о поставках оружия и боеприпасов из КНДР. Руководство КНДР не отказало, но поставило ряд условий, поскольку в роли просящего сейчас РФ. Договор по оказанию помощи при агрессии против одного из участников та еще кабала для, поскольку наши хитрые "партнеры" могут втянуть РФ в войну еще и на ДВ
  18. Иванов_Иван2 Звание
    Иванов_Иван2
    0
    Сегодня, 13:52
    укры на фейсбуке пишут, что это предсмертная агония Путина laughing laughing
    1. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 14:31
      Цитата: Иванов_Иван2
      укры на фейсбуке пишут, что это предсмертная агония Путина laughing laughing

      Кто его знает... Это может быть анонсом агонии укрии.
  19. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 14:17
    Я думаю мы найдем взаимные интересы для двух стран.Пора уже забивать на правила Запада . Торговлю никто не отменял.
  20. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    -1
    Сегодня, 14:23
    Если этот договор приведёт в ближайшее время к реализации плана по объединеню Кореи под мудрым руководством Ким Чен Ына, то это - стратегический прорыв, меняющий всю расстановку сил в мире.
    США вынуждены будут сдать Тайвань и Украину и слёзно упрашивать не трогать Японию.
  21. Arnok Звание
    Arnok
    0
    Сегодня, 15:11
    Соответственно, мы придем на помощь в случае нападения на КНДР Южной Кореи и США.

    Да нам как бы на Украине что-то провернуть, а тут с Кореей и США воевать?
    Очень интересный план. Отличный. Надежный как швецарские часы.
    Как-то мне удивительна радость такая тотальная. Сейчас товарищ Ким по Сеулу даст со всех стволов, а потом завопит об агрессии. Там если заварушка начнется, нашим же парням помирать.
    За что? what
  22. Rabin
    Rabin
    0
    Сегодня, 15:39
    Quelles bonnes nouvelles ! drinks
  23. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 15:48
    Визит Путина в Северную Корею завершает важную историческую веху в русской истории
    https://news-front.su/2024/06/19/vizit-putina-v-severnuyu-koreyu-zavershaet-vazhnuyu-istoricheskuyu-vehu-v-russkoj-istorii/