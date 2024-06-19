«Для утилизации ядерного топлива на АЭС "Фукусима" применят устройство, действующее по принципу удочки»

На одном из трех поврежденных реакторов атомной станции «Фукусима», пострадавшей в результате аварии, решили заняться вылавливанием крошечных частиц расплавленного радиоактивного материала. Для утилизации ядерного топлива на АЭС «Фукусима» применят специализированное устройство, действующее по принципу удочки.Об этом сообщает пресс-служба оператора станции Tokyo Electric Power Co (TEPCO).Там заявили, что работы по извлечению остатков расплавленного ядерного топлива начнутся не позднее октября и будут носить экспериментальный характер. Сначала планируется удалить несколько граммов расплава из реактора №2, поскольку уровень радиации там относительно невысок. TEPCO планирует использовать для начала простую стержневую систему, а на следующем этапе задействовать роботизированный манипулятор.Удаление расплавленного топлива считается самым сложным этапом работ по выводу станции из эксплуатации, поскольку на разрушенном объекте все еще сохраняется высокий уровень радиации.Впервые функционирование нового оборудования продемонстрировали журналистам 28 мая на предприятии корпорации Mitsubishi Heavy Industries Ltd в Кобе. Манипулятор опускали по выдвижной трубе к расплаву, похожему на гравий, чтобы он извлек оттуда небольшой камень.В общей сложности в разрушенных реакторах осталось примерно 880 тонн расплавленного топлива. По самым оптимистичным прогнозам, работы продлятся примерно 30-40 лет.

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