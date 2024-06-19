Для утилизации ядерного топлива на АЭС «Фукусима» применят устройство, действующее по принципу удочки

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Для утилизации ядерного топлива на АЭС «Фукусима» применят устройство, действующее по принципу удочки

На одном из трех поврежденных реакторов атомной станции «Фукусима», пострадавшей в результате аварии, решили заняться вылавливанием крошечных частиц расплавленного радиоактивного материала. Для утилизации ядерного топлива на АЭС «Фукусима» применят специализированное устройство, действующее по принципу удочки.

Об этом сообщает пресс-служба оператора станции Tokyo Electric Power Co (TEPCO).



Там заявили, что работы по извлечению остатков расплавленного ядерного топлива начнутся не позднее октября и будут носить экспериментальный характер. Сначала планируется удалить несколько граммов расплава из реактора №2, поскольку уровень радиации там относительно невысок. TEPCO планирует использовать для начала простую стержневую систему, а на следующем этапе задействовать роботизированный манипулятор.

Удаление расплавленного топлива считается самым сложным этапом работ по выводу станции из эксплуатации, поскольку на разрушенном объекте все еще сохраняется высокий уровень радиации.


Впервые функционирование нового оборудования продемонстрировали журналистам 28 мая на предприятии корпорации Mitsubishi Heavy Industries Ltd в Кобе. Манипулятор опускали по выдвижной трубе к расплаву, похожему на гравий, чтобы он извлек оттуда небольшой камень.


В общей сложности в разрушенных реакторах осталось примерно 880 тонн расплавленного топлива. По самым оптимистичным прогнозам, работы продлятся примерно 30-40 лет.

17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:56
    «Для утилизации ядерного топлива на АЭС "Фукусима" применят устройство, действующее по принципу удочки» —

    — "Ну и как, клюёт?" ...
    1. ВИТАСЯ Звание
      ВИТАСЯ
      +1
      Сегодня, 12:59
      Охотское море они нам загрязнили падлы ...Сливают все ,под контролем англосаксов
      1. Читателль 2013 Звание
        Читателль 2013
        -1
        Сегодня, 13:11
        С такими ценами на рыбу, меня это не особо волнует, не карману мне рыбой питаться
        1. Виктор Сергеев Звание
          Виктор Сергеев
          0
          Сегодня, 13:47
          А что с ценами на рыбу? Вроде нормальные.
          1. Читателль 2013 Звание
            Читателль 2013
            -1
            Сегодня, 14:12
            Богатые люди особые люди, мне треска по 800 и более рублей не нравится зайдите хотя бы в пятёрочку, посмотрите
            1. Hitriy Zhuk Звание
              Hitriy Zhuk
              0
              Сегодня, 15:26
              Цитата: Читателль 2013
              мне треска по 800 и более рублей не нравится

              Ешь селедку, минтай, прочее из недорогого, не выпендривайся.
              Не, ну так то если вырезать свех япошек у нас будет много рыбы.
              Тут уж сам решай, хочешь вкуссную рыбку или быть "мынетакие".
              1. Читателль 2013 Звание
                Читателль 2013
                0
                Сегодня, 15:48
                Ты когда последний раз минтай покупал не дорогой ?
  2. acetophenon Звание
    acetophenon
    +1
    Сегодня, 13:01
    Где-то я это уже видел...
  3. Дмитрий22 Звание
    Дмитрий22
    +2
    Сегодня, 13:01
    Пневмозахват на манипуляторе? Серьёзно? По грамулечке? Да я, в полусонном состоянии левой пяткой нарисую десяток конструкций попроизводительнее..
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +1
      Сегодня, 13:50
      Цитата: Дмитрий22
      Да я, в полусонном состоянии левой пяткой нарисую десяток конструкций попроизводительнее..

      Не ломайте япам кайф. Они привыкли рис палочками по зернышку есть.
      1. ВПК-65 Звание
        ВПК-65
        0
        Сегодня, 13:59
        Цитата: Вежливый Лось
        Не ломайте япам кайф
        Протестую, это плагиат, японские ынженеры украли у детей игрушку:
        https://www.youtube.com/results?search_query=6+DOF+Robot+Arm
        игрушке уже 10-15 лет и работает она на порядок быстрей и точней... правда дети в нее без каски играли, а тут дяди взрослые знающие толк в ТБ: "Пей спирт только в каске"
      2. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        0
        Сегодня, 15:35
        Цитата: Вежливый Лось
        Не ломайте япам кайф. Они привыкли рис палочками по зернышку есть.

        Да тут уже уровень "опять эти островные обезьяны себе микроскопом простату массируют, онанисты-затейники чертовы".
    2. APASUS Звание
      APASUS
      0
      Сегодня, 14:13
      Цитата: Дмитрий22
      Пневмозахват на манипуляторе? Серьёзно? По грамулечке? Да я, в полусонном состоянии левой пяткой нарисую десяток конструкций попроизводительнее..

      Смотря какую вы ставите цель для этой конструкции . Японцы хотят денег ,что не понятного ?
  4. ВПК-65 Звание
    ВПК-65
    +1
    Сегодня, 13:16
    в разрушенных реакторах осталось примерно 880 тонн расплавленного топлива. По самым оптимистичным прогнозам, работы продлятся примерно 30-40 лет
    Дуремар и Карабас-Барабас со словами: "Ещё 10 тысяч вёдер и ключик у нас в кармане" вычерпывают вёдрами пруд черепахи Тортиллы.
  5. cpls22 Звание
    cpls22
    0
    Сегодня, 14:11
    Из текста получается, что это топливо там до сих пор в расплавленном виде плавает )
    На самом деле скорее всего ошмётки расплава перемешаны с другими обломками, а м.б. и вплавлены в них. Так что технически проблема и впрямь не рядовая. Ядрёное топливо - это к сожалению не железные опилки, которые можно магнитом собрать.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      0
      Сегодня, 15:33
      Собрал ковшем-самозахватом и скидал в специальный короб.
      Не обязательно выбирать только топливо.
  6. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 15:31
    Звучит так будто они океян засрать намерились.
    Впору набегать толпой стран и щемить их.