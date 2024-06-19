Ремейк истории с эсесовцем: канадский парламент почтил память террориста в преддверии годовщины теракта на рейсе индийской авиакомпании

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Ремейк истории с эсесовцем: канадский парламент почтил память террориста в преддверии годовщины теракта на рейсе индийской авиакомпании

15 июня в Италии завершился юбилейный 50-й саммит стран «Большой семерки». В свою очередь, глава канадского правительства Джастин Трюдо сразу после беседы со своим индийским коллегой Нарендрой Моди на полях форума заявил, что у Канады есть «согласование по нескольким важным вопросам» с Индией и он видит «возможность взаимодействовать с новыми властями страны», пишет портал Tribune India.

На этом фоне крайне нелогичным выглядит поступок, который совершили законодатели парламента Канады буквально через три дня после завершения саммита G7. В материале говорится, что 18 июня канадские депутаты решили почтить минутой молчания халистанского «активиста» Хардипа Сингха Ниджара.



Последний был застрелен 18 июня прошлого года в канадском Суррее. При этом в Индии он числился в списке террористов, что дало канадским властям повод для бездоказательных обвинений в адрес индийских официальных лиц. Это обострило отношения между Оттавой и Нью-Дели.

В то же время после некоторой «оттепели» между странами, произошедшей на недавнем саммите «Большой семерки», куда был приглашён и Моди, канадская Палата общин пошла на столь провокационный шаг. Что характерно, произошло это в преддверии годовщины теракта на рейсе индийской авиакомпании Air India, жертвами которого стали 329 человек, включая 86 детей. Трагедия случилась 23 июня 1985 года.

Впрочем, похоже, что подобные провокации для канадских законодателей являются вполне «рутинным» действием. Напомним, что в прошлом году парламент Канады рукоплескал 98-летнему Ярославу Хунке (Гунько), который оказался ветераном дивизии СС «Галичина» (террористическая организация, запрещённая в РФ). Так что, почитание памяти террориста - своеобразный ремейк истории с чествованием эсэсовца.
9 комментариев
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  1. ВИТАСЯ Звание
    ВИТАСЯ
    +6
    Сегодня, 13:02
    Канада всегда была схроном нацистских и прочих преступников ..Так что ничего уживительного !
    Найдем всех рано или поздно soldier
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 13:20
      Цитата: ВИТАСЯ
      Канада всегда была схроном нацистских и прочих преступников

      Кубок Стэнли 1908-1909 гг. Слева — мужская хоккейная команда «Виндзор Свастикас». Справа — женская хоккейная команда «Ферни Свастикас».
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 13:05
    подобные провокации для канадских законодателей являются вполне «рутинным» действием
    Когда дно в политике Канады пробито чествованием эсэсовца в парламенте, то удивляться уже нечему. А цинизм, двойные стандарты и отсутствие морали только способствуют этому.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:11
    Ну и что... просто придаток полосатии предназначен для разных експериментов и провокаций.
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      +1
      Сегодня, 13:18
      Ну они думают, что они отдельное государство
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 13:22
        Им позволяют так думать... бывает и совсем не редкость, если вокруг посмотреть и в истории покопаться.
  4. newtc7 Звание
    newtc7
    0
    Сегодня, 13:17
    Все эти европейцы канадцы американцы просто какие-то попутавшие ребята. Ну и украинцы к ним присоединились.
    Считаю что 21 век должен пройти под лозунгом «уничтожим запад всем миром». Пора с ними заканчивать уже на самом деле
  5. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    +1
    Сегодня, 13:25
    Ремейк истории с эсесовцем:

    Еэсовцем.
  6. Glagol1 Звание
    Glagol1
    0
    Сегодня, 14:28
    Надеюсь МИД Индии им подскажет, что они того… Впрочем, кто удивлен? Никто. Канадцы одни из самых оголтелых нацистов в этом мире. Именно поэтому там так много плясунов прижилось /2 млн/