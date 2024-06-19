Ремейк истории с эсесовцем: канадский парламент почтил память террориста в преддверии годовщины теракта на рейсе индийской авиакомпании
15 июня в Италии завершился юбилейный 50-й саммит стран «Большой семерки». В свою очередь, глава канадского правительства Джастин Трюдо сразу после беседы со своим индийским коллегой Нарендрой Моди на полях форума заявил, что у Канады есть «согласование по нескольким важным вопросам» с Индией и он видит «возможность взаимодействовать с новыми властями страны», пишет портал Tribune India.
На этом фоне крайне нелогичным выглядит поступок, который совершили законодатели парламента Канады буквально через три дня после завершения саммита G7. В материале говорится, что 18 июня канадские депутаты решили почтить минутой молчания халистанского «активиста» Хардипа Сингха Ниджара.
Последний был застрелен 18 июня прошлого года в канадском Суррее. При этом в Индии он числился в списке террористов, что дало канадским властям повод для бездоказательных обвинений в адрес индийских официальных лиц. Это обострило отношения между Оттавой и Нью-Дели.
В то же время после некоторой «оттепели» между странами, произошедшей на недавнем саммите «Большой семерки», куда был приглашён и Моди, канадская Палата общин пошла на столь провокационный шаг. Что характерно, произошло это в преддверии годовщины теракта на рейсе индийской авиакомпании Air India, жертвами которого стали 329 человек, включая 86 детей. Трагедия случилась 23 июня 1985 года.
Впрочем, похоже, что подобные провокации для канадских законодателей являются вполне «рутинным» действием. Напомним, что в прошлом году парламент Канады рукоплескал 98-летнему Ярославу Хунке (Гунько), который оказался ветераном дивизии СС «Галичина» (террористическая организация, запрещённая в РФ). Так что, почитание памяти террориста - своеобразный ремейк истории с чествованием эсэсовца.
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