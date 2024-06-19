Подразделение ВСУ, сформированное из заключённых, предприняло неудачные попытки контратак под Сватово

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Подразделение ВСУ, сформированное из заключённых, предприняло неудачные попытки контратак под Сватово

В районе населенного пункта Сватово 3 бригада ВСУ предприняла неудачные попытки контратаковать, задействовав подразделения, сформированные из заключенных. В результате боевикам киевского режима не удалось достичь каких-либо успехов. При этом отмечается значительное количество потерь личного состава сформированного из спецконтингента подразделения.

По информации американского издания Washington Post контракт с украинской армией согласились подписать по меньшей мере 2750 заключенных пенитенциарных учреждений этой страны. По данным украинского Минюста, среди подписавших контракт с ВСУ преобладают лица, осужденные за торговлю наркотиками, мелкие кражи, совершение вооруженных нападений и убийств, а также за другие серьезные правонарушения. Заключенными, мобилизованными в украинскую армию, предполагается комплектовать штурмовые бригады повышенного риска.



Ранее сообщалось, что в середине июня текущего года в оккупированные ВСУ города Славянск и Краматорск прибыла первая партия заключенных, согласившихся отправиться на самые напряженные участки линии боевого соприкосновения в обмен на свое освобождение.

Также сообщается, что, по мнению комбата бригады "Азов*" (*террористическая организация, запрещенная в РФ), в настоящее время вооруженный конфликт на Украине переходит в самый критический этап, при этом является очевидным, что ВСУ проигрывают. При этом украинский боевик при упоминании о возможности заключения с Россией мирного договора задается вопросом: "А зачем это нужно Москве?".
15 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:45
    И что, кто то ожидал чего то другого?
    В прочем, их выбор и ускоренное осуществление их... чего они там хотели, даже гадать не интересно. Все закончится быстро.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 14:08
      украинский боевик при упоминании о возможности заключения с Россией мирного договора задается вопросом: "А зачем это нужно Москве?".

      Вот самый главный посыл ! Даже всушник это понимает !
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:13
        Да понимать они могут, что угодно... главное, что они делают!
        Так получается, что они упорно сопротивляется, некоторые готовы и вперёд идти, вот только не могут, наши военные им этого не дают.
        Всё это тяжко, печально, трагично... большая беда для всех наших людей и на долгое время потом.
        Мы победим, но это опять будет победа со слезами на глазах!
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 14:18
          Цитата: rocket757
          они упорно сопротивляется

          Это у них не отнимешь...Но суть в другом - в переговорах, к которым мы открыты и так ли они нужны.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 14:29
            С кем говорить, что то обсуждать?
            Полосатики закусили удила и конструктивного диалога, с их стороны ожидать не приходится, а больше и говорить не с кем, вообще.
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 14:49
        Он- нацист,но не слабоумный Надо отдать ему должное- соображает,когда надо.
  2. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Сегодня, 13:46
    Быстро же Украина подготовила из заключённых штурмовиков. И месяца не прошло. Поэтому и потери высокие. am good
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 13:49
    Заключенные или не заключенные - да какая разница...??? Воевать не воровать!!! Если их не готовить усиленно и не натаскивать, будут дохнуть в бою точно также как и несудимые...
    Может им лучше в плен сдаться и в наши ЧВК податься...???
    1. Омскгазмяс Звание
      Омскгазмяс
      +6
      Сегодня, 14:05
      Нам они в плену не нужны. Однозначно это биомусор.
      1. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 14:30
        Всуки все мусор который лучше уничтожать.
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 14:52
      . Может им лучше в плен сдаться и в наши ЧВК податься...???

      Эээ. Ну нет уж. Эти пусть дохнут с той стороны
  4. Rage66 Звание
    Rage66
    -1
    Сегодня, 13:56
    Вот этим, самый вариант сдаваться... И судимость снята и жив остался yes
  5. seamen2 Звание
    seamen2
    0
    Сегодня, 14:08
    - Что ты нас глазами сверлишь, комбат?
    На подвиги идем!
    - Готовь ведро орденов!
    - Ведро водяры!
    - Ох, мы те, комбат, навоюем!
    Ох, и навоюем!*
    сериал Штрафбат 2004 г.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 14:09
    Когда было объявлено о наборе заключенных из тюрем в ВСУ ? Сколько время прошло ,ребята не то что не успели стать бойцами ,они хоть стреляли на стрельбище . А тут общевойсковая операция
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 14:28
    Бандерогеи без раздумий кидают в мясо кадровых военных и тероборонцев, а уж зеков и подавно никто жалеть не станет.