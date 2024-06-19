В районе населенного пункта Сватово 3 бригада ВСУ предприняла неудачные попытки контратаковать, задействовав подразделения, сформированные из заключенных. В результате боевикам киевского режима не удалось достичь каких-либо успехов. При этом отмечается значительное количество потерь личного состава сформированного из спецконтингента подразделения.По информации американского издания Washington Post контракт с украинской армией согласились подписать по меньшей мере 2750 заключенных пенитенциарных учреждений этой страны. По данным украинского Минюста, среди подписавших контракт с ВСУ преобладают лица, осужденные за торговлю наркотиками, мелкие кражи, совершение вооруженных нападений и убийств, а также за другие серьезные правонарушения. Заключенными, мобилизованными в украинскую армию, предполагается комплектовать штурмовые бригады повышенного риска.Ранее сообщалось, что в середине июня текущего года в оккупированные ВСУ города Славянск и Краматорск прибыла первая партия заключенных, согласившихся отправиться на самые напряженные участки линии боевого соприкосновения в обмен на свое освобождение.Также сообщается, что, по мнению комбата бригады "Азов*" (*террористическая организация, запрещенная в РФ), в настоящее время вооруженный конфликт на Украине переходит в самый критический этап, при этом является очевидным, что ВСУ проигрывают. При этом украинский боевик при упоминании о возможности заключения с Россией мирного договора задается вопросом: "А зачем это нужно Москве?".

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