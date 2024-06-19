Комбат ВСУ считает, что возраст штурмовиков не должен превышать 30 лет

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Комбат ВСУ считает, что возраст штурмовиков не должен превышать 30 лет

Очередной украинский боевик из офицерского состава решил выступить в роли спикера и затронул весьма тревожную для украинцев тему, касающуюся, пусть и не напрямую, нижней возрастной планки для призыва в армию. Командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Дмитрий Кухарчук в беседе с репортером издания «Украинская правда» заявил, что возраст штурмовиков в рядах ВСУ не должен превышать 30 лет.

По его словам, мужчины после 45 - 50 лет, а таковых сейчас в рядах ВСУ становится все больше, просто «рассыпаются». Поэтому, считает Кухарчук, средний возраст военнослужащих в армии должен составлять 33 года. Он также добавил, что в ряды ВСУ мобилизуют украинцев до 60 лет (это верхняя возрастная планка), но многие из них выглядят на 70 и не способны усилить украинскую армию.





Согласно принятому ранее скандальному новому закону о мобилизации, нижняя возрастная планка для мобилизации на Украине снижена с 27 до 25 лет. Однако это не сильно помогает сотрудникам территориальных центров комплектования (военкоматы) выполнять планы по призыву, а правильнее сказать, принудительному отлову именно молодых людей для отправки на фронт.

Поэтому в украинском информационном поле некоторые чиновники, военные и нардепы высказывают мнение, что минимальный возраст для призыва в ряды ВСУ следует еще более понизить, вплоть до 18 лет. Скорее всего, всё к этому и идет. Недаром Минобороны Украины уже обязало украинских парней по достижению возраста 17 лет в обязательном порядке вставать на учет в ТЦК. Требование это касается и тех, кто проживает за рубежом. Причем явиться в военкомат следует лично по месту прописки, дистанционная регистрация не предусмотрена.

Ранее Кухарчук в другом интервью поддержал инициативу по призыву в ряды ВСУ заключенных. При этом он считает, что формировать из их отдельные подразделения по примеру штрафбатов не стоит. Бывших зэков следует принимать в регулярные части, однако их количество в общем составе не должно превышать 20 процентов, считает украинский комбат.

Если этот тренд будет развиваться и дальше, а другого выхода у киевского режима, понукаемого Западом, просто нет, то можно представить «армию будущего» Украины. Состоять она, получается, будет из подростков, преступников и, скорее всего, женщин. Да, еще будут инвалиды, наркоманы и психически нездоровые люди, коих уже по новому закону мобилизуют.

10 комментариев
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +3
    Сегодня, 15:22
    Так это же самогеноцид и украиномор! А знаете кого виноватым потом сделают? То-то же.
    1. УАТ Звание
      УАТ
      0
      Сегодня, 15:30
      Конечно же Сталина, советскую власть и проклятых комуняк.
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 15:23
    Да, еще будут инвалиды, наркоманы и психически нездоровые люди, коих уже по новому закону мобилизуют.

    "Окороку" на фото, явно один глаз лишний, и попугая на плече не хватает... what
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 15:26
    Скоро, скоро и зелеюгент появится.
    Всё к тому и идёт.
    1. УАТ Звание
      УАТ
      +1
      Сегодня, 15:32
      Если соотношение потерь станет 1:10 в нашу пользу, то появление зелеюгенда можно только приветствовать.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:45
        Радости в этом не много, если она вообще может быть.
        Вся эта замута, очень большая беда, для нас всех!
        Как бы относились, мы, ко всем тем скакуасам и кастрюлеголовым, таких там много останется и со всеми ними нам предстоит восстанавливать как нормальные, мирные отношения, так и саму освобожденую землю, всё что на ней есть.
        1. УАТ Звание
          УАТ
          0
          Сегодня, 15:50
          Вы совершенно правы. Но, думается мне, что любое сокращение поголовья упоротых нам на пользу будет. Подростков украинских, конечно, жаль. А наших мужиков, женщин и детей, которые будут гибнуть от рук этих подростков по завершении войны, разве не стократ жаль?
  4. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 15:31
    Командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Дмитрий Кухарчук

    А что этот командир не сказал что готовить спецназовца из 30 летнего парня надо от 3 до 5 лет ,хорошей тренировки .
    А то шел по улице за хлебом в Одессе и перед тобой остановился автобус ТЦК ,а на утро ты уже дипломированный спецназовец в окопе !
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 15:39
    3 - ья ОШБр, в основном известна своими героическими клипами в тик - токе. Воспринимать слова этого клоуна в серьез не стоит. Ситуация такова, что большинство - воевать не хочет, потому, что попадание в бандероваффен - это билет в одну сторону, возврата не предполагается. Одни стараются не попасть туда, другие, которые попали - свинтить от туда. Проблема с дезертирством, на самом деле, гораздо шире. Цифры, которые озвучивают куевские клоуны, очень далеки от реальности. Есть много дезертиров, которых командиры не заявили в розыск (зачем командиру части, портить себе послужной список?) Во - вторых, на незаявленного в розыск зольдата, продолжают поступать все положенные деньги, которые командир ложит себе в карман. Все довольны, дезертир гуляет, у командира его деньги. И таких, в разы больше официальных цифр. Далее проблема будет усугубляться, до момента, когда у людишек просто не выдержат нервы и они не побегут массово.
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 15:49
    Тикайте хлопчики из бандеростана кто кудЫ моГетЬ. А не то скоро всех вас зелибобик могилизирует.