Комбат ВСУ считает, что возраст штурмовиков не должен превышать 30 лет

Очередной украинский боевик из офицерского состава решил выступить в роли спикера и затронул весьма тревожную для украинцев тему, касающуюся, пусть и не напрямую, нижней возрастной планки для призыва в армию. Командир 2-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Дмитрий Кухарчук в беседе с репортером издания «Украинская правда» заявил, что возраст штурмовиков в рядах ВСУ не должен превышать 30 лет.По его словам, мужчины после 45 - 50 лет, а таковых сейчас в рядах ВСУ становится все больше, просто «рассыпаются». Поэтому, считает Кухарчук, средний возраст военнослужащих в армии должен составлять 33 года. Он также добавил, что в ряды ВСУ мобилизуют украинцев до 60 лет (это верхняя возрастная планка), но многие из них выглядят на 70 и не способны усилить украинскую армию.Согласно принятому ранее скандальному новому закону о мобилизации, нижняя возрастная планка для мобилизации на Украине снижена с 27 до 25 лет. Однако это не сильно помогает сотрудникам территориальных центров комплектования (военкоматы) выполнять планы по призыву, а правильнее сказать, принудительному отлову именно молодых людей для отправки на фронт.Поэтому в украинском информационном поле некоторые чиновники, военные и нардепы высказывают мнение, что минимальный возраст для призыва в ряды ВСУ следует еще более понизить, вплоть до 18 лет. Скорее всего, всё к этому и идет. Недаром Минобороны Украины уже обязало украинских парней по достижению возраста 17 лет в обязательном порядке вставать на учет в ТЦК. Требование это касается и тех, кто проживает за рубежом. Причем явиться в военкомат следует лично по месту прописки, дистанционная регистрация не предусмотрена.Ранее Кухарчук в другом интервью поддержал инициативу по призыву в ряды ВСУ заключенных. При этом он считает, что формировать из их отдельные подразделения по примеру штрафбатов не стоит. Бывших зэков следует принимать в регулярные части, однако их количество в общем составе не должно превышать 20 процентов, считает украинский комбат.Если этот тренд будет развиваться и дальше, а другого выхода у киевского режима, понукаемого Западом, просто нет, то можно представить «армию будущего» Украины. Состоять она, получается, будет из подростков, преступников и, скорее всего, женщин. Да, еще будут инвалиды, наркоманы и психически нездоровые люди, коих уже по новому закону мобилизуют.