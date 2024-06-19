Противник подтверждает продвижение ВС РФ к Нью-Йорку (Новгородскому): юг и восток населённого пункта уже в «серой зоне»
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Паблики противника подтверждают информацию о том, что Вооружённые силы России проводят наступательную операцию на Торецком направлении. Ранее «ВО» сообщало о продвижении на запад со стороны Майорска (к северу от Горловки). Это продвижение позволяет приблизиться к населённому пункту Новгородское, переименованному киевским режимом в Нью-Йорк.
К настоящему моменту российские войска приблизились к Нью-Йорку с восточного направления. Это позволила сделать поддержка со стороны бомбардировочной и штурмовой авиации ВКС РФ, работающей на этом направлении.
Российские боевые самолёты уничтожают огневые позиции, опорные пункты, укреплённые районы противника в Нью-Йорке (Новгородском) и окрестностях. Северо-восточная часть Нью-Йорка к текущему моменту превращается в «серую зону», где ВСУ уже не имеют полного контроля.
Наступление российских войск на этот населённый пункт идёт и с южного направления. Юг Нью-Йорка, по одним данным, в серой зоне, по другим - туда вошли ВС РФ.
Для противника проблема состоит ещё и в том, что несколько дней назад ВС РФ, продвигаясь со стороны ранее освобождённого Очеретино, вышли к н.п. Калиново, предварительно освободив сёла Керамик и Архангельское.
А это позволяет взять гарнизон противника в Нью-Йорке оперативный «клещи», поджимая и с западного направления.
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