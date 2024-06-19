Противник подтверждает продвижение ВС РФ к Нью-Йорку (Новгородскому): юг и восток населённого пункта уже в «серой зоне»

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Противник подтверждает продвижение ВС РФ к Нью-Йорку (Новгородскому): юг и восток населённого пункта уже в «серой зоне»

Паблики противника подтверждают информацию о том, что Вооружённые силы России проводят наступательную операцию на Торецком направлении. Ранее «ВО» сообщало о продвижении на запад со стороны Майорска (к северу от Горловки). Это продвижение позволяет приблизиться к населённому пункту Новгородское, переименованному киевским режимом в Нью-Йорк.

К настоящему моменту российские войска приблизились к Нью-Йорку с восточного направления. Это позволила сделать поддержка со стороны бомбардировочной и штурмовой авиации ВКС РФ, работающей на этом направлении.



Российские боевые самолёты уничтожают огневые позиции, опорные пункты, укреплённые районы противника в Нью-Йорке (Новгородском) и окрестностях. Северо-восточная часть Нью-Йорка к текущему моменту превращается в «серую зону», где ВСУ уже не имеют полного контроля.

Наступление российских войск на этот населённый пункт идёт и с южного направления. Юг Нью-Йорка, по одним данным, в серой зоне, по другим - туда вошли ВС РФ.

Для противника проблема состоит ещё и в том, что несколько дней назад ВС РФ, продвигаясь со стороны ранее освобождённого Очеретино, вышли к н.п. Калиново, предварительно освободив сёла Керамик и Архангельское.


А это позволяет взять гарнизон противника в Нью-Йорке оперативный «клещи», поджимая и с западного направления.
15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 13:54
    «Противник подтверждает продвижение ВС РФ к Нью-Йорку» —

    — Опять на Брайтон-Бич переполох! ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +9
      Сегодня, 13:57
      Представляю какой будет переполох, когда в западной прессе опубликуют сообщение о том, что русские взяли Нью-Йорк. wink lol
      Опять начнут из окон небоскрёбов выпрыгивать. laughing good
      1. megadeth Звание
        megadeth
        +5
        Сегодня, 14:03
        Опять начнут из окон небоскрёбов выпрыгивать
        ... С воплями:- "Русские идут"!
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +9
      Сегодня, 13:58
      — Опять на Брайтон-Бич переполох! ...

      Всех отличившихся ждёт медаль за взятие "Нью-Йорка" !!! laughing
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +5
        Сегодня, 14:07
        Солдат спускается с пригорка,
        С семьёю встреча впереди.
        Медаль «За взятие Нью-Йорка»
        Я вижу на его груди. /Николай Зиновьев/
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 14:23
      На этом направлении переполоха не было очень давно.Впрочем,радует то,что на этом участке сдвинулось.
    4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
      ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      +1
      Сегодня, 14:32
      Хорошо помню как Порошенко лично переименовал украинский поселок Новгородское в Нью-Йорк.
    5. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 14:45
      Надо было Крыжополь переименовать в " Вашингтон". Чего уж там...
  2. Rage66 Звание
    Rage66
    +2
    Сегодня, 13:57
    Нью-Йорк должен быть взят! hi
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      -1
      Сегодня, 14:31
      И переименован в Пхеньян. Тем более, что есть повод.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:03
    Гадай, не гадай... новый этап активизации наступательных действий.
    Будем посмотреть, где ещё чего то освободят.
  4. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    +2
    Сегодня, 14:07
    Такие качели там походу, я уже устал придумывать шутки, что мы в Нью Йорке. Тяжело там...
  5. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +5
    Сегодня, 14:18
    Приходит время Нью- Йорку становится Новгородским. soldier
  6. Иванов_Иван2 Звание
    Иванов_Иван2
    +1
    Сегодня, 14:27
    наконец-то вернут родное название Новгородское
  7. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 15:16
    Там надо еще Вашингтон, Чикакого завести и т.д.
    Вот будут сводки - Взят Вашингтон, идет обстрел Лос-Анджелеса. Пусть привыкают