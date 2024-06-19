Столтенберг: на саммите НАТО в Вашингтоне Украине пообещают когда-нибудь принять её в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на ближайшем саммите альянса в Вашингтоне Украине, вероятнее всего, пообещают когда-нибудь одобрить вступление этой страны в военный блок.
Столтенберг отметил, что в настоящее время в альянсе обсуждаются точные формулировки будущих соглашений. Генсек НАТО выразил уверенность, что ко времени проведения саммита будут определены рамки договоренностей о решении насчет вступления Украины в альянс.
При этом генсек НАТО считает, что перспектива разрешения украинского кризиса напрямую связана с "надежностью долгосрочных обязательств перед Киевом". Кроме того, на саммите в Вашингтоне, вероятнее всего, объявят о выделении нового пакета военной помощи украинской армии.
Ранее Столтенберг утверждал, что участники саммита НАТО в Вашингтоне собираются заявить, что для вступления в альянс Украина должна победить Россию в вооруженном конфликте. Аналогичную мысль высказал и координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Как сообщают украинские источники, представители киевского режима убеждены, что вместо оружия участники саммита НАТО ограничатся предоставлением Киеву права заключить двусторонние соглашения по безопасности. Таким образом, Запад попытается минимизировать свои затраты на Украину. В Киеве опасаются, что саммит станет провальным для Украины, которая, вероятнее всего, не получит новых установок ПВО и самолетов F-16.
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