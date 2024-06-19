Столтенберг: на саммите НАТО в Вашингтоне Украине пообещают когда-нибудь принять её в альянс

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Столтенберг: на саммите НАТО в Вашингтоне Украине пообещают когда-нибудь принять её в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на ближайшем саммите альянса в Вашингтоне Украине, вероятнее всего, пообещают когда-нибудь одобрить вступление этой страны в военный блок.

Столтенберг отметил, что в настоящее время в альянсе обсуждаются точные формулировки будущих соглашений. Генсек НАТО выразил уверенность, что ко времени проведения саммита будут определены рамки договоренностей о решении насчет вступления Украины в альянс.



При этом генсек НАТО считает, что перспектива разрешения украинского кризиса напрямую связана с "надежностью долгосрочных обязательств перед Киевом". Кроме того, на саммите в Вашингтоне, вероятнее всего, объявят о выделении нового пакета военной помощи украинской армии.

Ранее Столтенберг утверждал, что участники саммита НАТО в Вашингтоне собираются заявить, что для вступления в альянс Украина должна победить Россию в вооруженном конфликте. Аналогичную мысль высказал и координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Как сообщают украинские источники, представители киевского режима убеждены, что вместо оружия участники саммита НАТО ограничатся предоставлением Киеву права заключить двусторонние соглашения по безопасности. Таким образом, Запад попытается минимизировать свои затраты на Украину. В Киеве опасаются, что саммит станет провальным для Украины, которая, вероятнее всего, не получит новых установок ПВО и самолетов F-16.
18 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 14:29
    Да вроде уже обещали...??? Аль нет...??? Аль обещанного 100 лет ждут...??? Как только Окраину в НАТО возьмёте, тут альянсу и конец придёт... Как пришёл конец Австро-Венгрии, Речи Посполитой и СССР... Всё развалила зараза!!!
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 14:56
      «Аль обещанного 100 лет ждут...??? »©
      100 лет, конкретная цифра, а "когда нибудь" не очень. Поэтому можно смело обещать!
      1. Алекс_1973 Звание
        Алекс_1973
        +2
        Сегодня, 15:15
        Васян1971 (Василий)
        «Аль обещанного 100 лет ждут...??? »©
        100 лет, конкретная цифра, а "когда нибудь" не очень. Поэтому можно смело обещать!
        Ну да, или осёл (Руина) сдохнет или падишах (нато)... fellow Укропам и конкретно зелепупу очередную морковку перед мордой повесят. Что за национальность такая тупорогая fool или там местность заразная? request
        1. Васян1971 Звание
          Васян1971
          0
          Сегодня, 15:20
          «Укропам и конкретно зелепупу очередную морковку перед мордой повесят.»©
          И хрюкотали зелюки, как мумсики в маве...©
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 14:31
    " надежность дрлгосрочных обязательств перед Киевом"- что это? Чубатые,вас разводят. Впрочем,как всегда. А печеньки то,вкусные были,быдло?..
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:36
    «На саммите НАТО в Вашингтоне Украине пообещают когда-нибудь принять её в альянс» —

    — Обещали,обещают и будут обещать ...
    1. goscha_04 Звание
      goscha_04
      0
      Сегодня, 14:51
      Зеля тоже обещал ,что будет референдум по вступлению в НАТО,
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 14:36
    Столтенберг: на саммите НАТО в Вашингтоне Украине пообещают когда-нибудь принять её в альянс

    Страну купили просто за ПУСТЫЕ обещания .Что теперь то изменится и опять будут обещать
    1. Алекс_1973 Звание
      Алекс_1973
      0
      Сегодня, 15:17
      Так у них опыт какой, вон себе целый континент купили за стеклянные бусы, им не привыкать лохов разводить...
  5. blackGRAIL Звание
    blackGRAIL
    0
    Сегодня, 14:39
    С тем же успехом можно пообещать когда-нибудь принять Россию. При этом у нас шансов будет гораздо больше.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:40
    Просто так, ради интереса... а там, в стране недоприбитых скакуасов, кастрюлеголовых, кто то ещё не понял, что морковка на верёвочке, это недостижимая цель, вообще?!
    Или их развлекает сам процесс, догонялки?
    Странно это всё.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 14:53
      «Или их развлекает сам процесс, догонялки?»©
      Конечно! Азарт погони и все сопутствующие эмоции...request
    2. goscha_04 Звание
      goscha_04
      0
      Сегодня, 14:53
      страна скакунов ,такой и осталась все видели как они скакали перед матчем Румыния -Украина
      1. Иванов_Иван2 Звание
        Иванов_Иван2
        0
        Сегодня, 15:10
        румыны скандировали " Путин" , на весь Альянс-Арена
  7. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 14:51
    вероятнее всего, пообещают когда-нибудь одобрить вступление этой страны в военный блок.

    "Ха-ха" три раза! Без коментариев. И в догоночку
    вместо оружия участники саммита НАТО ограничатся предоставлением Киеву права заключить двусторонние соглашения по безопасности.

    Даже не "соглашение", а "право" на его заключение... wassat
  8. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 15:02
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на ближайшем саммите альянса в Вашингтоне Украине, вероятнее всего, пообещают когда-нибудь одобрить вступление этой страны в военный блок.

    Ага, когда украина победит Россию. Иными словами никогда
  9. oldzek Звание
    oldzek
    0
    Сегодня, 15:03
    самое точное обещание для краины это : когда рак на горе свистнет.
  10. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 15:29
    Вы воюйте, а мы вам и дальше будем обещать wink